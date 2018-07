POTUS a restabilit o nouă poziție în nomenclatorul Casei Albe: SLOTUS. Horoscop

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiții am văzut și am auzit, în direct cuvântul Președintelui SUA, Donald Trump la picnicul de la Casa Albă, de 4 iulie. Zece minute în care a mulțumit invitaților militari pe care i-a numit și i-a descris, pe scurt. Dar primii pe lista celor cărora Donald Trump le-a mulțumit au fost Vicepreședintele Mike Pence și soția acestuia, Karen Pence.





Horoscop Pe 5 iulie s-au născut Cecil J. Rhodes, Phineas T. Barnum, Jean Cocteau, G.J.R. Pompidou, D.F. Davis, Visarion Roman, Constantin Tănase, Anatol Albin, Nicolae-Victor Teodorecu, Irina Movilă, Mihaela Agachi, Bogdan Ghiu.

Horoscop Pe 5 iulie în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Atanasie Atonitul, Ciprian şi Lampadie.

Horoscop Din negura vremii vine, în ”Kalendar” o sărbătoare veche ca şi timpul: Tănăsia Ciumii.

Numele este creştinat, se vede. Nu se mai ştie denumirea originară, pentru că s-au pierdut documente prţioase, calendarele dacice. Ce vorbesc de calendare - s-a pierdut mândra ţară a dacilor, a Lupilor Liberi. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă romanii nu cucerau Dacia? Vă relatez eu ce mi-a spus C.S. Nicolaescu-Plopşor: „Nene, zice, probabil că am fi fost şi noi o naţie tare ca nemţii, sau vikingii, unde scârbăvnicia sclaviei romane nu a ajuns!”

Horoscop Ciuma a fost o boală mortală adusă în Europa din Asia prin secolul XIV din cauza genocidului pisicilor care a permis mărirea numărului de șobolani purtători de bacilul ciumei. Probabil că şi denumirea provine din timpul acela. Restul... s-a pierdut!

S-au pierdut multe. S-au distrus şi mai multe. Am fost, de mult, o colonie, „Dacia Felix”. Cât de fericiţi puteau să fie sclavii? Am redevenit o colonie. Cât de fericiţi suntem? Cu 70% din populație care ia pastiluțe colorate, cu jumătate din populația activă băjenită, cu tinerii care, nouă din zece, vor să emigreze oriunde, chiar și în Etiopia, răspunsul este evident.

Horoscop Să revenim la Tănăsia Ciumei, sărbătoare agricolă ţinută de la miezul zilei, când orice activitate înceta, altfel grele sancţiuni ameninţau satul de oameni cumsecade şi harnici, dintre care ciuma era cea mai uşoară. Observăm în aceste ritmuri de viaţă de altădată că civilizaţia trebuia impusă, regulile trebuiau respectate, ordinea cosmică trebuia să prevaleze. Nu este greu să se respecte Legea Strămoşească, pentru că oleacă de pauză nu a stricat românului!

S-au discutat multe pe peluza Casei Albe, la un grătar și o bere fără alcool. Se pare că POTUS, într-o formă de zile mari, a împărtășit apropiaților strategia lui pentru stabilirea unei păci durabile și profitabile, mai întâi în Orientul Mijlociu și Apropiat, apoi în întreaga lume. ”De ce avem o armată de patru milioane?” s-a întrebat POTUS. ”Ca să facem pace!” a dat tot el răspunsul.

Horoscop Un amănunt mi-a plăcut în mod deosebit, la începutul micii ceremonii, în balconul central, lângă perechea prezidențială a fost un militar în ținută de mare gală, cred că era infanterist marin care a cântat Imnul Național. A cântat ca un înger bariton. Nec plus ultra. Și POTUS a realizat și a spus: ”ce voce!”. Apoi i-a strâns mâna militarului, îndelung și a schimbat câteva vorbe cu el.

Horoscop Dar ridicolul politicului corect m-a făcut să râd în hohote. În balconul din dreapta, cum te uiți la Casa Albă, era o doamnă care gesticula tot timpul cu mâinele pentru că ”vorbea” în limbajul surdo-muților. Ei bine, în timpul intonării Imnului Național, când toată lumea stătea nemișcată cu mâna pe inimă, așa este ritualul, femeia aceia nefericită a continuat să dea din mâini. Probabil că traducea imnul, cred eu! Un bun exemplu cum minoritățile, de orice fel ar fi, cred că au mai multe drepturi, că li se cuvine altfel de tratament și nesocotesc regulile și tradiția marii majorități! Nu putea să cinstească Imnul Național cum se cuvine? Bună întrebare!

Horoscop Acum vă rog să mă scuzați, am mult de lucru în primul rând să răspund la corespondență, apoi să scot refractorul Gina afară, cred că o să mă uit un pic la Marte – chiar o să ajungem până acolo?

Poate da, poate nu, uneori încercarea, drumul, este mai interesant și mai plin de învățăminte decât realizarea, în sine. Vorba unei melodii folk, mai vechi: ”...dintre toate câte sunt, numai drumul e interesant!”. Drumul timpului ne duce, paradoxal, dar fatal de precis, fără greșeală, câtre mâine, doar este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Între tine și vacanța de vară mai este un obstacol, un prag de trecut. Cu toate că oboseala acumulată te-a ajuns din urmă, continuă cu dinamism, dispui de o mare rezervă de „încăpățânare”. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii.

TAUR Dimineața trebuie să te ocupi de problemele altora. Totuși, ai o informație pe care o așteptai de mai mult timp și care te avantajează. Seară plăcută, poate la un film nou, poate la o terasă. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O zi, o perioadă plină de inspiraţie şi idei noi.

