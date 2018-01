Horoscop Polonia și Ungaria au reușit să înlăture pagubele și daunele produse de programul PHARE. O pildă cu Nastratin Hogea

Horoscop La Nastratin au venit trei copii, de diferite vârste, frați, cu o mână de alune și i-au cerut lui Nastratin, care era și judecător, să le împartă după dreptate. Nastratin a numărat alunele. Erau douăsprezece.





18 ianuarie

Horoscop Pe 18 ianuarie s-au născut Gary Grant, Kevin Costner, Oliver Hardy, baronul Montesquieu, Ioan Slavici, Bogdan Lobonţ, F.Brunea-Fox, Paul Petrescu, Corneliu Fănățeanu, Vlad Opran.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii Atanasie şi Chiril, episcopii Alexandriei. Zi de post.

Horoscop Tradiţional, în ”Kalendar” este Atanasia ciumelor, Chirilă Șchiopu, Ciuma găinilor.

„Cronologic, în afara sfinţilor sărbătoriţi la 18 ianuarie, sunt recunoscuţi ca sfinţi-vindecători Haralambie 10 februarie, Marina 17 iulie, Pantelimon 27 iulie, Cosma şi Damian 1 noiembrie, Varvara 4 decembrie, Sava 5 decembrie şi Nicolae 6 decembrie. Ca o caracteristică a lor putem menţiona focalizarea sacralităţii în direcţia stăpânirii unei singure afecţiuni de către fiecare dintre ei.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 63.

Horoscop Adică, fiecare sfânt acţionează ca un doctor specialist. Atanasie şi Chiril vindecă ciuma găinilor. „Ciuma găinilor”, ce să fie, oare? Mi-o amintesc pe bunica Eugenia, mama lui tata, din mândrul neam Zavera-Zamora, care îşi arunca pantofii ca să fie mai iute la treabă. Uneori îi murea câte un coteţ de găini. Bunica punea să se săpa o gropă mare, cu var cât cuprinde şi îngropa găinile. Apoi spăla cu multă leşie coteţul. Când o întrebam ce s-a întâmplat îmi răspundea cu năduf: „Aviara, maică, ducă-se pe pustii!”

„Ciuma găinilor”, gripa aviară, este cunoscută de foarte mult timp. Nu este o invenţie, sau o ameninţare modernă, cum încearcă să ne convingă unii medici cu interese financiare în vânzarea de vaccinuri.

Nu sunt împotriva vaccinurilor, in corpore, dar cred că se exagerează cu administrarea lor, uneori, dacă nu adesea, inutilă. Este o afacere, nu un act medical, repet, în unele cazuri. De ce zonele geografice unde NU se fac masiv vaccinuri sunt zonele cu cea mai mare creștere a populației și cu cea mai scăzută rata a autismului? Bună întrebare!

Horoscop Vedeţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, Polonia şi Ungaria sunt ţări central-europene cu tradiţie şi oarecare greutate. Mai ales Polonia, care, acum, are o armată puternică și bine înarmată. Dar, s-au prins foarte repede ce este Uniunea Europeană şi cui serveşte ea. Incă din timpul programului PHARE, care, era, iniţial, în anul 1989, un ”ajutor” european numai pentru Polonia şi Ungaria după cum spune şi titlul : Poland Hungary Aid For Restructuring The Economy. Adică, prescurtat, PHARE. PHARE pentru România a fost cam ca CFR-ul belgian! Bun, nu ne batem în denumiri stupide, cert este că inteligenţia din cele două ţări s-a prins repede despre păcăleala cu UE. Pe scurt vest-europenii le dădeau fonduri europene, la care participaseră toți, ca să cumpere marfuri, utilaje și aparatură numai din Germania și Franța. Se investea masiv in economia celor două țări conducătoare în UE. Programul PHARE le-a fost un bun învăţător, le-a deschis ochii. Polonia şi Ungaria, ţări cu coloană vertebrală, au început să facă probleme celui de al IV-lea Reich, pardon, Uniunii Europene, afirmându-se din ce în ce mai pregnant ca ţări suverane, nu doar ca pieţe de desfacere şi surse de mână de lucru ieftină, ceea ce se dorea, de fapt, să se implementeze prin programul PHARE.

Horoscop Ieri, 17 ianuarie 2018, s-a anunțat la Rdioul public polonez că : ”Ungaria și Polonia au reușit să înlăture pagubele și daunele produse economiei celor două state de implementarea forțată a programului PHARE.”

Să ne amintim că am fost invitați să ne alăturăm grupului de la Vișegrad, dar Herr Johannis a refuzat, a spus că el rămâne credincios UE, adică celui de al IV-lea Reich și cu telecomanda în Germania Federală. Cred că nu a respectat interesul României.

Horoscop Problema pe care mi-o fac eu este cât va mai reuşi această struţocămilă europeană să supravieţuiască. Răspunsul: cât vor mai profita de situaţie cei care au imaginat această păcăleală continentală, care, la o adică, vezi criza migranţilor, este fără soluţii şi perspective.

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Dar, de mult nu v-am mai spus o pildă cu Nastratin Hogea, cu toate că mulți dintre domniile voastre mi-au cerut-o.

Ei bine, la Nastratin au venit trei copii, de diferite vârste, frați, cu o mână de alune și i-au cerut lui Nastratin, care era judecător și înțelept, să le împartă după dreptate. Nastratin a numărat alunele. Erau douăsprezece. Înțeleptul s-a gândit puțin, apoi a dat celui mai mare copil cinci alune, mijlociului patru, iar celui mic, trei alune. Copiii au protestat, spunând că împărțeala nu este bună. Se poate, zise zâmbind Nastratin Hogea, probabil că voi le-ați fi împărțit în mod egal! Dar, uitați-vă la voi, sunteți la fel? Nu! Așa că și alunele trebuie împărțite, cum le-am împărțit eu!

Horoscop Mă întrebați dragii mei lupi, padawani și hobbiți ce părere am despre doamna Viorica Dăncilă, nouă primă ministră a României. O premieră în istoria României. Nu o cunosc, nu i-am făcut horoscopul, dar am dat câteva telefoane la Bruxelles. Din ceea ce mi s-a spus, numai de bine, doamna Viorica Dăncilă este o Săgetătoare calmă, politicoasă, cu cei șapte ani de acasă, cu un spirit diplomatic înăscut, discretă și dinamică. Competentă în ceea ce a făcut până acum. Natura, călătoriile și animăluțele sunt printre preferințele ei. Este o bună creștin-ortodoxă și este miloasă. Sper că mai are multe competențe și calități, ca ale lui Hercule, pentru că trebuie să facă curat în grajdurile lui Augias, o primă muncă gigantică, să facă curat după cei dinaintea ei. Eu îi urez succes, nu mă interesează culoarea politică, atâta timp cât persoana respectivă este ținută că poate face ceva drept, cinstit și folositor României și românilor. Să punem România și românii înainte intereselor de partid, de grup, sau personale!

Plouă și este urât în Prahova submontană, dar o să mă uit la un musical din timpurile bune, să râd puțin și să fredonez o melodie bună. ”Hello, Dolly !”, ”Un american la Paris” sau ”My Fair Lady” acestea sunt alegerile mele pentru această noapte bacoviană. Cu speranța, ce spun eu, cu certitudinea, că mâine este în definitiv, o altă zi !

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Încerci să schimbi modul tău de abordare a cheltuielilor, ca să faci economie. Vitalitatea ta este în creştere, dispui de o mare cantitate de energie şi timpul îţi pare a fi prietenos. Joia aceasta ai simţăminte pastelate şi suave. Aşa că te poţi duce la cumpărături, ca să te enervezi de creşterea preţurilor cu toate că s-au anunţat solduri, discounturi sau cum vrei să denumeşti păcăleala asta. Cu Mercur in zodia Capricornilor ai toate şansele să te faci mai greu înţeles, asta spus diplomatic. Asta inseamna la Berbeci că nu prea suportă autoritatea, şefii de orice fel ar fi, partenerul de viaţă mai în vârstă, părinţii. Astăzi nu lua nicio decizie importantă, eşti pe cale să te grăbeşti şi cine se grăbeşte – greşeşte!

horoscop

TAUR Zi favorabilă implicării tale în rezolvarea unor probleme urgente. Implică-te personal, dar trebuie să ceri şi ajutor pentru că soluţiile unor probleme nu intră în competenţele tale. Rezervă, în zona sau domeniul în care ai decizie, ziua numai activităţilor de rutină. Astăzi nu este indicat să începi noi afaceri sau noi relaţii. În ceea ce priveşte relaţiile sentimentale, astăzi ai nevoie mai mult decât oricând, sigur, în săptămâna aceasta, de sprijinul partenerului(ei). Eşti într-o perioadă vulnerabilă şi de aceea trebuie să te bazezi pe oamenii pe care îi iubeşti.

horoscop

GEMENI Astăzi, mai ales, trebuie să respecţi legea şi în special normele de circulaţie. Dacă este să semnezi o hârtie oficială, citeşte-o cu multă atenţie, chiar dacă crezi că ştii ce conţine. Viziunea, filosofia ta de viaţă, este astăzi apreciată atât la birou, la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, fie acasă. Oamenii au din ce in ce mai multă nevoie de lucruri şi idei concrete, stabile, de repere fixe pe care să se sprijine în haosul acesta care ne înconjoară. O după-amiază activă, după o dimineaţă incertă şi obositoare. Astăzi, nu lua şi nu da bani cu împrumut. Evită băncile. Nu uita de promisiunile facute. Aspecte profitabile, mai ales în domeniul sentimental. Foloseşte în mod creator o veste sau o informaţie de la prieteni sau din presă, care, pe termen lung, îţi poate aduce oarece mulţumire.

horoscop

RAC Invită-ţi prietenii la o discuţie, la o plăcintă cu cafea. Poţi să le spui problemele şi proiectele tale şi să le ceri sfatul şi sprijinul. Stelele arată că poţi primi ajutorul solicitat. Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Fii atent la promisiunile care le faci, nu da speranţe inutile. Zi favorabilă călătoriilor, mai ales cele scurte. Ai şansa, modalitate şi oportunitatea să faci noi cunoştiinţe profitabile în domeniul tău de activitate. Rigoarea logică şi tenacitatea de care rareori dai dovadă, totuşi, astăzi, te ajută să convingi. Dinamica procesului pe care îl desfăşori te poate scoate uşor din domeniile în care eşti stăpân. Evită să derapezi, ca să nu fi ridicol. Seara, dă curs comodităţii şi dorintei de confort, relaxeaza-te putin, pentru ca ai o perioada viitoare putin comoda.

horoscop

LEU O zi obositoare, dar în care poţi să duci la bun sfârşit un volum mare de lucrări. Cu toate că ai un randament bun, se pare că eşti în criză de timp. O veste bună, despre nişte bani. Dacă ai hotărât ceva, porneşte cu încredere şi speranţă, sorţii iţi sunt favorabili, chiar dacă soluţia pare riscantă. O zi socială până la capăt. Vizite şi întâlniri, dar până la sfârşitul zilei vei realiza că nu ai pierdut-o degeaba. Mănâncă sănătos, mănâncă natural – nu uita de miere, iaurt şi seminţe – cei trei stâlpi ai vieţii lungi, după cum se spune în Tibet. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure.

horoscop

FECIOARĂ Astăzi trebuie să eviţi să faci declaraţii complete, sau să discuţi mult. Modul tău de abordare nu este nici indicat, nici de succes. Eşti prea direct. Mai multă diplomaţie! O dimineaţă foarte dinamică, cu multe întâlniri în care se pot finaliza vechi proiecte şi idei. Trebui să-ţi temperezi gama simţămintelor pentru că eşti într-o perioadă de hipersensibilitate. Stelele spun că variaţiile bruşte de presiune, temperatură şi umiditate sunt duşmanii tăi cei mai mari. După tine însuţi, care fumezi cam mult şi nu te odihneşti suficient – ba, în ultimul timp te şi enervezi aiurea ... Gata cu imprudenţele! Fii conservator în idei şi reţinut în exprimare. Atenţie la regimul alimentar şi reduu numărul de ţigarete. Oricum se scumpesc şi ele şi medicamentele, aşa că nu este nicio afacere să cheltuieşti dublu!

horoscop

BALANŢĂ A venit timpul să suni pe vechiul tău prieten din copilărie. Este o zi în care trecutul este important şi poţi să te simţi bine depănând amintiri şi schimbând informaţii şi impresii. Nu mai îţi încărca imaginaţia cu scenarii de coşmar, pentru că nu or să aibă loc, în nici un caz. Horoscopul tău, pe termen lung, este bun şi foarte bun. Nimic foarte neplăcut sau nimic foarte rău. Toţi ai tăi sunt bine şi după horoscopul tău vei avea numai motive de bucurie şi mândrie. Dar imaginaţia ta nu poate fi strunită aşa de uşor pentru că este ca un incendiu în savană. Trebuie să fii liniştit şi calm cu toate că stelele şi mai ales Luna te împung ca să-ţi mărească stresul cotidian. Principiile negativă trebuie arse. Sală, sauna, masaj, dar şi ceaiuri liniştitoare (tei şi sunătoare, neapărat plante din România).

horoscop

SCORPION După o noapte în care neliniştea şi gândurile nu te-au lăsat să dormi suficient, ai o zi densă în care trebuie să te organizezi bine. Trebuie să soliciţi sprijin de la colegi, prieteni. Trebuie să fi mai vigilent şi mai pe fază decât de obicei ca să eviţi o pierdere. Aspectele negative sunt în casa banilor şi a proprietăţilor şi în cea a prietenilor şi a relaţiilor sociale – aşa că trebuie să-ţi îndrepţi atenţia şi să-ţi pui abilităţile la maximum pe aceste domenii. Pe de altă parte ai posibilitatea să te relaxezi şi să te odihneşti, să te simţi bine – este o perioadă de timp când aspectele lui Venus te fac mai drăgălaş şi vesel tare de tot. Dar şi mai dificil şi încăpăţânat!

horoscop

SĂGETĂTOR Dacă ai de susţinut un examen, de făcut o prezentare la un interviu, în general, de trecut un prag, aceasta este ziua. Eşti harnic şi motivat, iar conjunctura stelelor indică succes. Afacerile obişnuite, de rutină, sunt avantajate. Ascultă şi ia aminte. Fii precis, concis şi eficient. Evită discuţiile cu anturajul apropiat despre viitor. Carpe Diem! Nu uita că viitorul şi trecutul sunt categorii filosofice – trăim tot timpul în prezent. Atenţie la o posibilă dispută în familie sau în anturaj cu partenerii sau colegii. Dacă lucrurile se înfierbântă, poţi invoca o durere de măsele sau o întâlnire extrem de importantă - nu lăsa ca situaţia să se deterioreze – amână tot ce nu poţi stăpâni! Ai de luat mai multe decizii, care de fapt sunt într-un lanţ logic de hotărâri. Prima impresie, prima părere este cea bună! Da curs intuiţiei astăzi, lasă logica pe mâine !

horoscop

CAPRICORN Astăzi dispui de o mare capacitate de efort şi de forţa calmă, senină, care caracterizează, uneori, zodia. Concentrează-te pe problemele tale urgente, nu te dispersa păgubos şi ineficient. Astăzi continuă, pe alt registru, disponibilitatea ta pentru comunicare si usurinţa transpunerii în vorbe a unor trairi. Emoţional, simţi instinctiv dorinţa să fi cât mai mult în prezenţa celor la care ţii cu adevărat şi care îţi simt căldura sufletească şi îţi răspund pe măsură la gesturile tale tandre şi semnele tale de consideraţie. Pe de altă parte simţi o mişcare centrifugă de izolare, mai ales în a doua parte a zilei, pe seară, o nevoie de singurătate şi solitudine în care vântul pustiului să-ţi vindece rănile sufleteşti. Cele două tendinţe sunt în echilibru dinamic şi de aceea probabil că vei trece succesiv prin stări similare cu cele descrise. Trece!

horoscop

VĂRSĂTOR O zi care se anunţă liniştită. Poţi să faci în voie cea ce aveai programat şi să te ocupi şi de problemele celor apropiaţi. Trebuie să dai atenţie formei fizice, să faci puţin sport, sală. Concesiile trebuie să le faci faţă de tine, chiar faţă de tine! Uită un pic de convenţiile sociale, de obligaţii şi de vorbe. Confiscat de toate aceste acte reflexe ai uitat tocmai de tine. Ai impresia că ceea ce faci tu hotărăşti? Oare? Nu eşti cumva marioneta momentului? Nu faci cumva ceea ce trebuie să faci? Ai uitat de tine, dragă prietene şi stelele sancţioneză acest lucru. Acum că ţi-am adus aminte că exişti poţi începe cu adevărat să trăieşti din plin. Succes!

horoscop

PEŞTI Conjunctura, Neptun, din zodie, arată că astăzi rezolvi, sau faci ceva, de care te simţi mândru. Poţi să primeşti şi laude, dar nu le aştepta. Bine că tu eşti mulţumit şi de aceea te simţi bine! Fie că vrei, fie că nu, fie că ştii, fie că nu, eşti - fie în centrul unor probleme şi situaţii importante şi interesante, fie până la urmă totul este lăsat în coadă de peşte şi amânat, cum se face de obicei prin Balcani. Teoretic, rezolvarea acestor probleme se face prin logică carteziană şi judecată rece şi profesională şi mai puţin prin jocul întâmplării, spune Luna în aspecte disarmonice. Pe de altă parte, indiferent de jocurile Destinului, trebuie să ai în vedere propriile interese şi strategiile pe termen lung.

horoscop