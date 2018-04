Planeta Uranus miroase a ouă stricate. Ziua Boilor, Europa și Zeus. Informații ale CE, despre media din Republica Cehă. Horoscop

Horoscop Jocurile Taurului erau larg răspândite în Europa. Tineri şi mai ales tinere, săreau acrobatic, în salt mortal, peste un taur sacru care ataca. Este zodia lui Venus (Afrodita), iar jocurile taurului făceau parte din Misterele Afroditei. S-au păstrat mult timp în Creta. Iar, în Vestul Europei, s-au transformat în coridă.





25 aprilie

Horoscop Pe 25 aprilie s-au născut: Oliver Cromwell, Giugliemo Marconi, Ella Fitzgerald, AL Pacino, Vladimir Jirinovsky, Bjorn Ulvaeus (ABBA), Lia Manoliu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 25 aprilie, sunt Sfinţii: Ap. şi Ev. Marcu, Vasile din Poiana Mărului.

În ”Kalendar” după sărbătorirea vânătorilor, a războinicilor, a cailor, după „Ziua Cailor” iată o nouă sărbătoare a animalelor, pe 25 aprilie, “Marcu Boilor”. Dar oare de ce aveau strămoşii noştri, de exemplu dacii, atâtea sărbători, ţinute cu străşnicie, în care nu se lucra? Simplu, ei nu aveau concediu plătit! Zilele de odihnă erau repartizate corect şi natural, ţinând seama de ritmurile agricole şi pastorale. Dacă nu era de lucru, atunci era sărbătoare! Nu erau mai puţine zile de odihnă, decât acordă capitalismul victorios, ba chiar mai multe. Dar, în prezent s-a făcut o afacere şi din concediul tău, de exemplu! Cineva îţi ia banii, repede-repede! Ia gândeşte-te!

Horoscop Dacă, ieri, a fost Ziua Calului, numită de mulţi Paştele Cailor (dar e şi pe 2 februarie!) ei bine astăzi este Ziua Boului. Poate unde este Zodia Taurului. Poate unde Taurul cu multele sale variante, zimbrul, bivolul, chiar şi... boul cel muncitor, este un animal foarte puternic.

Jocurile Taurului erau larg răspândite în Europa. Tineri şi mai ales tinere săreau acrobatic, în salt mortal peste un taur sacru care ataca. Este zodia lui Venus (Afrodita), iar jocurile taurului făceau parte din Misterele Afroditei. S-au păstrat mult timp în Creta. Iar în Vestul Europei s-au transformat în coridă.

Horoscop Este victoria agilităţii şi inteligenţei omeneşti asupra forţei brute, animalice. Corida nu mi-a plăcut niciodată, poate unde toreadorul avea sabie. În antichitate tinerii aveau doar agilitatea lor şi inteligenţa superioară. Scopul nu era uciderea taurului, ci evitarea forței brutale, învingerea lui!

Taurul este prezent pe stema UE. Este mitul vechi, antic grecesc, despre Zeus, transformat într-un Taur alb, care trece împreună cu frumoasa Europa Mediterana şi ajunge într-un continent necunoscut. Continentul primeşte numele de Europa.

Horoscop Dar de unde veneau Zeus şi Europa? Nu cumva din... Atlantida? Din ce în ce sunt mai favorabil ideii, împărtăşită de mulţi savanţi, că Atlantida a fost civilizaţia minoică, „scufundată într-o singură noapte”.

De acea nu este întâmplător că astăzi pomenim pe Apostolul şi Evanghelistul Marcu, dar care are ca simbol Leul. Taurul este simbolul lui Luca, aşa cum Matei este Îngerul şi Ioan, Vulturul. Cele patru portaluri de energie ale zodiacului!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, demult nu mai am distribuit informațiile primite de la Bruxelles. Nici nu le-am mai citit și în plus toată construcția asta europeană îmi pare ca și Colosul din Rhodos. Dar, iată o știre pe care am găsit-o interesantă, despre Republica Cehă:

Horoscop Serviciile publice de radio şi televiziune din Republica Cehă se află de mai mult timp sub presiune politică, atât din partea preşedintelui Milos Zeman, a comuniştilor, cât şi din partea naţionaliştilor populişti. După ce a obţinut un nou mandat în ianuarie 2018, actualul preşedinte şi-a prezentat opoziţia faţă de posturile publice, sprijinit fiind de partidele naţionaliste. Întrebarea este dacă aceste forţe chiar au intenţia să modifice posturile publice cehe şi să le aducă în aceeaşi situaţie ca în Polonia şi Ungaria, unde media publica este controlată puternic. Pentru moment, se pare că încă nu s-a întâmplat acest lucru, dar posturile publice se află în dificultate. Principala ţintă este televiziunea publică, dar nici radioul nu este într-o situaţie mai bună. Presiunile se exercită de mult timp, imputând celor două instituţii publice cheltuielile mari, inflexibilitatea, unele erori, lipsa de educaţie a unor jurnalişti, prejudecăţile şi legăturile cu mediul politic. Dar, lucrurile s-au agravat după 2014, când o plângere de 500 de pagini a fost trimisă organismului de reglementare a media. Conţinutul plângerii se referea la modul în care fuseseră mediatizate evenimentele din Ucraina, televiziunea fiind acuzată de a fi inexactă şi cu atitudine anti-rusă. Subiecte care au provocat nemulţumirea unor anonimi din public a fost şi poziţia pro-imigraţie a televiziunii cehe, pro-UE şi anti Trump. Mai multe studii comandate de organismul de reglementare în audiovizual au arătat că există parti-pris-uri şi în abordarea informaţiilor de către radioul public. Urmare unor conflicte interne, la sfârşitul lui ianuarie, peste 200 de jurnalişti şi angajaţi ai radioului public ceh au semnat o declaraţie prin care cereau demiterea directorului general, afirmând că adusese prejudicii reputaţiei radioului public prin unele afaceri personale. La mijlocul lunii martie, mii de persoane au manifestat în Cehia. Una dintre preocupările lor era independenţa media, în special independenţa radiodifuzorului public. Sursă CE.

Horoscop Despre altceva doream să vă informez, dragi lupi, hobbiți și padawani. Planeta Uranus miroase a ouă stricate! Așa susține un studiu apărut luni, 23 aprilie în ”Nature Astronomy”. Uranus, gigantul albăstrui, nu a fost studiat prea atent și prea mult. Doar în ianuarie 1986, sonda Voyager 2 a trimis o poză la minut, cam misterioasă și neclară și cam atât. Studiul din revista de specialitate se bazează pe observațiile făcute de pe Pământ cu ajutorul Near-Infrared Integral Field Spectrometer (NIFS), un instrument sofisticat al telescopului de 8 metri în diametru, Gemini North, aflat în Hawai.

Horoscop Analiza spectrală a arătat că Uranus are o atmosferă subțire, formată din metan, hidrogen sulfurat, hidrogen și heliu. În care atmosferă plutesc grațios nori de gheață, din amoniac și hidrogen sulfurat. Hidrogenul sulfurat dă mirosul acela specific și foarte puternic de ouă stricate. Temperatura atmosferei este mai mică de -200 grade Celsius. Leigh Fletcher, de la University of Leicester din Marea Britanie, care a participat la cercetări, a declarat: ”…dacă un sărman astronaut ar ajunge pe Uranus, fără protecția costumului etanș, primul lucru pe care l-ar simți ar fi mirosul de ouă stricate. Apoi nu ar mai simți nimic, pentru că s-ar congela instantaneu!”

Elon Musk spune că, din punctul de vedere al colonizării de către umanitate a Sistemului Solar, Uranus nu prezintă niciun interes. Mai ales dacă miroase a ouă stricate, a glumit, inginerește. Marte, Venus și, poate, lunile lui Jupiter - sunt ținte posibile, susține CEO SpaceX.

Horoscop Este relativ cald în Prahova submontană și un cer parțial liber, așa că o să scot refractorul Gina, să mai vedem ce mai spun stelele. Mulțumesc, Ioana, știu eu de ce! Un astrolog fără telescop, care nu face observații directe, nu vorbește cu stelele, este ca un pictor orb, sau ca o privighetoare fără cioc. Nu, nu am nicio speranță să pot vedea planeta Uranus, nici măcar să o miros, un telescop de numai 13 centimetri nu se poate compara, nici în vis, cu gigantul de 8 (opt) metri în diametru de pe Mauna Kea. Dar, pe lângă observațiile mele directe, mai am acces la informații și date, inclusiv la observațiile prietenilor de departe, prin tehnologia comunicațiilor moderne.

Așa că am ce face în noptea aceasta, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Trebuie să te concentrezi mai mult, mai ales în prima parte a zilei. Poţi să finalizezi unele lucruri importante în a doua parte a zilei, după prânz. După mica petrecere de Sfântul Gheorghe şi a Calului lui Sf. Gheorghe ai un start mai dificil. Marte şi Venus indică „fructele unor eforturi trecute”. Nu intra în discuţii asupra patrimoniului comun, sau a unor proprietăţi pe care le împarţi cu alţii. Ascensiunea ta din ultimul timp şi ultimile mişcări profitabile atrag invidii şi bârfe. Este şi o zi cînd se pot petrece evenimente neplăcute în sfera familiei şi a prietenilor, care sunt malefic aspectate. Afacerile sunt moderat aspectate, mai curînd spre bine, sănătatea la fel. Domeniul dragostei şi al relaţiilor sociale nu este aspectat, deschizînd cutia Pandorei, a neprevăzutului. Pentru că şi Astrologia, această cale regală, are limitele ei. De fapt, în cazul neaspectării respective, contează aspectele horoscoapelor persoanelor de care te apropii pe respectivele domenii. Fii atent, deci!

TAUR Trebuie să-ţi rezervi mai mult timp pentru familie. Încetează să fi nemulţumit de performanţele membrilor familiei tale. Fiecare are modul lui de a reacţiuna, fiecare este o persoană diferită de tine având propria scară a valorilor şi propriile aspiraţii. Nu te poţi substitui lor, nu poţi impune propriile gusturi. După prânz primeşti o vizită, sau ai o întâlnire care nu-ţi face nicio plăcere. Ba, din contră. După întîlnire te gîndeşti că sunt mulţi proşti pe lume. Atenţie, şi partenerul tău de discuţie poate că gândeşte acelaşi lucru! Logica şi interesul tău nu sunt similare, în majoritatea cazurilor cu cele ale anturajului, colegilor, rudelor. Fiecare este o fiinţă unică, „făcută din pulbere de stele”. Zâmbeşte acestui gând luminos şi aşa a mai trecut o zi!

