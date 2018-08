Perseidele – nici meteoriții nu mai sunt, cum au fost! Amintiri de acum 50 de ani, când cerul era limpede. Horoscop

Horoscop În vara aceea, a anului 1958, am văzut primii meteoriți. Pe la miezul nopții, Gogu Petrescu ne-a pus să stăm afară, fără lumini, pe șezlonguriile mareșalului, făcute din pânză aspră, marinărească și din lemn dur de păr african, șezlonguri de croaziere. În nici jumătate de oră am numărat 22 de meteoriți, în cor, bucurându-ne la fiecare cifră.





Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, în noaptea de 11 spre 12 august am pândit Perseidele. Cu tot dichisul, adică bine îmbrăcat, cu pulover și ciorapi groși în picioare, așezat lungit pe un șezlong dublat cu o pătură de lână. Am stat de la ora 1 dimineața până la ora 2 și jumătate. Am numărat 5 (cinci) meteoriți, mari și lați. Este adevărat că vreo jumate de oră au trecut niște nori, dar, totuși!

Horoscop Acum exact 50 de ani, în anul 1958, am ”vânat” prima dată Perseidele. Era Anul Geofizic Internațional, se lansase primul Sputnik, și tata, pe atunci Secretar al Academiei, a zis că nu este rău să mă inițiez în tainele cerului și ale cosmosului. În acel an Cabana Suedezilor din Pârâul Rece era plină de academicieni și invitații lor din străinătate, așa că noi am fost cazați în alt loc, la vila Mareșalului Antonescu de pe Cioplea, la Predeal. Tata și mama își luau concediu întotdeauna în luna august, mama lucra la Facultatea de Stomatologie și era în vacanță, oricum. Tata stătea cu noi câteva zile, pleca cu trenul din mica și cocheta stație de tren, cu stâlpi de lemn vopsiți frumos, din Predeal, apoi peste o săptămână, două, venea cu provizii și cărți pentru mine. Eu citisem, deja, toate cărțile de la bibliotecile publice din Predeal.

Horoscop Viața era simplă și ieftină pe atunci, familia mea își putea permite să stea o vară întreagă la o vilă, pe Cioplea. O parte era plătită de sindicate, altă parte o plătea tata. Dar, repet, nu era un efort. Personalul vilei ne iubea foarte mult. Mama le mai ”aranja” măselele, prietenește, pe gratis, iar eu... eram un puști blond-blond și cu ochii albaștri de viking, serios și doct, dar când întorceau spatele făceam cele mai neobișnuite și ciudate trăznăi pe care le putea face un puști de opt ani. După ce m-am cățărat pe acoperișul abrupt al vilei ca să salvez pisica, care nu voia să fie salvată, personalul vilei m-a declarat ”valoare națională” și atât mama, dar și tot personalul, mai ales bucătăreasa Wanda, nu mă scăpau o clipă din ochi. În acele timpuri aveam o slăbiciune gastronomică. Pandișpanul, sau cum s-o mai fi scriind. Așa că atunci când dispăream în acțiune, Wanda începea să strige: Raducu, Răducu, avem plăcintă cu vișine, sau, avem pandișpan, vino la masă! Nu aveam ceas, nu știam dacă este ora mesei, sau nu, am primit un ceas rusesc Pobeda când am împlinit 12 ani. Bun, mergea, dar cam ruginea de la transpirație. Așa că mă lăsam amăgit alimentar și nu-mi părea rău că lăsasem postul de observație de unde urmăream ce faceau oaspeții vilei, fără ca aceștia să știe.

Horoscop Ei bine, într-o seară de august, un astronom, cred că era Gogu Petrescu, ne-a vorbit celor din vila Antonescu, despre roiurile de meteoriți și despre Perseide. Serile de vară, pe Cioplea, erau încântătoare, încă nu apăruse ciuma secolului, televiziunea, nici netul, oamenii era normali, își zâmbeau și se distrau împreună. Se dansa, se juca șah, rummy sau cărți, canasta, jocuri de societate, se spuneau bancuri, sau povești de pe front, se asculta radioul, posturi străine, în germană, franceză sau italiană. Tinerii se plimbau, ținându-se de mână și mai dipăreau câteva minute în liziera pădurii, unde nu băteau becurile. Se bea bere de Azuga, din cea adevărată, proaspătă, cu termen de garanție patru zile, adusă în sticle verzi cu gâtul prelung, în navete de lemn cu câte o bucată de gheață pe ele.

Horoscop În vara aceea, a anului 1958, am văzut primii meteoriți. Pe la miezul nopții Gogu Petrescu ne-a pus să stăm afară, fără lumini, pe șezlonguriile mareșalului, făcute din pânză aspră, marinărească și din lemn dur de păr african, șezlonguri de croaziere. În circa jumătate de oră am numărat 22 de meteoriți, în cor, bucurându-ne la fiecare cifră. Trei dintre ei au fost mai mari și mai strălucitori și parcă aveau o viteză mai mică, îmi amintesc perfect.

Horoscop Apoi viața m-a dus în Deșertul de Lut, în Asia, la Nur-e-Dasht, adică la Lumina Deșertului, unde este ultimul Observator Astrologic din lume. Acolo aerul are ceva! Nicăieri în lumea asta nu este cer mai clar și stelele mai luminoase. Tot într-o noapte de august, acolo, la Nur-e-Dasht, am numărat peste o sută de meteoriți într-o oră și jumătate, din curentul Perseidelor, apoi m-am plictisit. Și un curcubeu devine neinteresant dacă stă mult pe bolta cerească.

De ce aici, în Prahova submontană, nu se văd meteoriții Perseidelor? Este o întrebare retorică. Din două motive principale: din cauza nebulozității permanente provocate de încălzirea globală și din cauza poluării, fizice, chimice și luminoase.

Acum vă rog să mă scuzați, am multă treabă de făcut. Mâine vine Darius la ”meditație pentru viață” și m-a întrebat pe Skype ce este ”cultura generală” și ce trebuie să facă ca să aibă așa ceva. Trebuie să-i pregătesc o listă scurtă de cărți care trebuie neapărat citite într-o viață!

Horoscop Mai mult, am primit de la un cunoscut astrolog francez, 162 de cărți astrologice de referință, începând din secolul XVII și mergând până în anul 1932, în format pdf. Sunt extrem de curios să vă ce conțin, de câteva volume nici nu am auzit până acum, dar toate par foarte importante.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, vă promit că de la 2 septembrie reiau horoscopul zilnic, mulți mă întrebați cât timp ține ”perioada sabatică”. Mai mult, o să updatez, dacă am ceva de spus.

Cu Perseide, sau fără, să știți că săptămâna viitoare, este o altă săptămână!

٭ ٭ ٭

Horoscop zodiacal pe zile, pentru săptămâna 13 - 19 august

BERBEC Luni, dimineaţa fii foarte atent dacă semnezi ceva, mai ales la bancă, sau în magazine. O zi foarte bună pentru domeniul familie sau al cuplului. Norocul are regulile lui şi trebuie să le respecţi! Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Marți, eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. Pentru unii dintre Berbecii cei rapizi este o zi benefică înţelegerilor de tot felul, semnării hârtiilor, contractelor, finalizarii situaţiilor cu caracter legal, sau orice este legat de jurisprudenţă. Nu trebuie sa faci din problemele altora cruciade proprii, dar nici să ignori pe aproapele tau care are cu adevărat nevoie de ajutor. Miercuri te grăbeşti cu multă tenacitate ca să-ţi atingi obiectivele propuse. Dar, trebuie să mai schimbi câte ceva din rutina cotidiană a vieţii, să-i dai puţină strălucire şi picanterie! Trebuie neapărat să analizezi evenimentele din ultimul timp. Aspecte favorabile par că te avantajează mai ales în planul mental, al proiectelor, şi prin urmare logică, pe plan social. Nu uita de Sf.Maria! Joi, Vineri, zi rituală de cupărături săptămânale. Pe de altă parte conjunctura astrală indică că este momentul să-ţi iei adio de la nişte planuri de vacanţă legate de un drum lung, foarte lung, probabil peste ocean. Ori viza nu iese, ori banii nu-ţi ajung, ori nu mai ai chef! În weekend, trebuie să tragi concluziile care se impun şi sa iei imediat măsurile necesare. În sensul să-ţi găseşti timpul necesar pentru distracţii şi relaxare, să ai mai multă grijă de tine. Lasă curățenia și gătitul, timpul veseliei și al distracțiilor trece repede, profită cât mai poți!

horoscop

TAUR Luni, trebuie să reduci acceleraţia vieţii, ritmul infernal corporatist nu se potriveşte cu rigorile verii. Comunicarea nu e punctul tău forte, dar astăzi ești scump la vorbe, nu trebuie sa insişti prea mult cu aceasta abilitate! Ziua nu este cea mai obositoare din tot anul, dar de departe nici cea mai proastă, aşa încat o să te strecori prin aceasta de vară medievală şi incertă spre seară care trebuie neapărat să-ţi îmbunătăţească bilanţul zilnic. Marți, realizezi că viaţa ta sentimentală seamănă cu un maraton. Dacă rezişti, termini cursa! Simţul tău posesiv, ţinut prea mult în frâu, se poate răzbuna astăzi. Ai dori să obţii „ceva” de la „cineva”! Adevărul este că nu te poţi schimba deloc, dar dacă ai abilitatea necesară poţi să imiţi dinamica semnelor de foc, să joci pentru scurt timp un rol. Aşa vei putea rezolva situaţiile dificile, de astăzi, sau, de oricând. Miercuri, „disimularea inteligentă” a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate, sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. poate la petrecerea de Sf. Maria. Trebuie să acţionezi ca atare! Joi, câteva veşti, surprize, situaţii care evoluează spre întorsaturi neaşteptate sunt deliciile zilei de azi. Dar tu mergi înainte fără să ţii seama de obstacole şi greutăţi! Cu toate că gândesti prin o anumita logica, te miri ca nu mai intelegi ce se intampla in jurul tau; probabil, ce zic, cu siguranţă, că numai interesele personale primeaza! Vineri, nu iti face nici o placere sa te implici din nou, dimineața, in rezolvarea unei crize la serviciu, mai ales ca stii cum se vor defasura lucrurile! Se pare ca primesti niste propuneri interesante, dar trebuie sa dai dovada de prudenta. O informaţie te luminează, la propriu şi la figurat. În weekend ai tendinta, pentru unii supărătoare, de a fi permanent în ofensivă, să ţii la părerea ta. De la o vreme ai parerea ca toata lumea are ceva de impartit cu tine. Adevarul este ca nu te poti concentra si ca-ti scapa aspecte esentiale, probabil din cauza căldurii şi a lui Venus care îţi îndreaptă privirile mai ales către latura frivolă.

horoscop

GEMENI Luni, ei bine, astăzi ai perioadă bună. Configuraţia stelelor arată o perioada excelentă, mai ales in ceea ce priveşte profesia şi ascensiunea socială. Te preocupă, te obsedează banii şi parvenirea. Cu mai multă obiectivitate, profesionalism şi echilibru interior, poate vei gasi calea. Marți, gândeşte-te de trei ori şi vorbeşte o dată! Azi trebuie să-ţi stăpâneşti dorinţa de revanşă, alege cu grijă căile de atac şi momentele de agresivitate. Urmează-ţi interesele prin iscusinţă! Trebuie să convingi şi păstrarea calmului şi o atitudine civilizată sunt cheia reuşitei tale. Miercuri, zilele nefaste s-au terminat, ce a fost mai rău a trecut! Este Sf. Maria! Dar este dificil să ai o minte rece pe căldura asta. În plus ai şi de calmat şi de risipit geloziile partenerului(ei) dacă eşti duo. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Renunţă la cei care te copleşesc cu sfaturile de la tv, ziare, net, reţele şi gândeşte cu capul tău, în interesul tău. Joi, energia suplimentară furnizată de Cosmos te face să te risipeşti mai ales in activităţi nesemnificative şi distracţii. Seducţia ta începe să producă parteneri pe măsură, dar şi facturi telefonice astronomice. Pentru că, până la urmă, îţi este aşa de bine, că trebuie să ştie toată lumea şi stai la o bârfă la mobil! Vineri, atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii, sau la trafic, în general. Iţi place această zi densă, te simţi apt pentru orice fel de confruntare, pe care nu o poţi evita! Este una din ocaziile în care şarmul, carisma ta minunată cu care iei ochii celor din jur, poate să fie şi profitabil. În weekend cineva, care nu ştie că uneori nu prea termini nicio treabă, are încredere în tine şi în inteligenţa ta. Dacă reuşeşti să te concentrezi asupra a ceea ce faci şi să laşi superficialitatea de o parte, norocul este al tău!

horoscop

RAC Luni, Trebuie să continui, pentru că întâmplarea din trecutul apropiat nu a fost intenția ta. Aşa au căzut lucrurile, aşa a vrut destinul! Dar poţi îmbunătăţi situaţia prin deciziile tale de astăzi! Sub influența misterioasă a Lunii, protectoarea ta, se pot petrece multe lucruri. Marți, fanteziile tale se pot realiza, în sfârşit. Nimic din ce a fost nu mai este! Dar amintirea lucrurilor bine făcute şi a trăirilor puternice nu te părăseşte. Lasă totul în urma ta, spune Neptun, din Pești, începe să trăieşti cu adevărat şi transformă-ţi pasiunea în ceva palpabil, într-un succes! Miercuri, nevoia imperioasă să fi în armonie cu anturajul, cu mediul, cu lumea te conduce către concluzia că totul are o legătură şi că vrei să faci parte din ceva important şi permanent. Indrazneşte şi așa poţi reuşi! Joi, ai noroc în afacerile cu bani puţini, sau cu banii altora sau într-un domeniu în care afacerile cu mărfuri de volum mic ocupă un loc important. Dacă stai cu chirie şi vrei să găseşti o căsuţă şic, sau un apartament pe cinste, acum este momentul. Dacă eşti în vacanţă schimbi camera în hotel...Vineri, până la urmă, cu toată activitatea tensionată, propria zodie şi mai ales ziua de vineri este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calatoriilor, sau schimbarilor majore! În weekend relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nu stă în puterea ta să le rezolvi problemele. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună poate fi urmată de una nu tot aşa de bună.

horoscop

LEU Luni, zi bună, favorabilă alianţelor şi înţelegerilor. Adună lângă tine persoane competente şi bine intenţionate. Sigur, dacă ai de unde să alegi! Dacă nu, găseşte un baobab cu multă umbră şi... somn cât cuprinde şi nu uita să torci, pentru că în lumea asta doar două feline au acest dar: leul şi pisica! Marți activităţile legate de speculaţiile comerciale sau comertul cu amanuntul sunt avantajate. Un incident neplăcut în a doua parte a zilei poate fi evitat cu prudenţă şi respectarea regulilor, mai ales de circulaţie. Miercuri, încearcă să găseşti soluţii care să-ţi convină şi să rezolve situaţia, lăsată, după cum arată planetele colective Saturn şi Uranus, în suspensie, sau cu o rezolvare parţială temporară. Configuratiile şi aspectele planetare oferă posibilitatea rezolvării unor vechi probleme. Călătoriile sunt sub un semn fast. Joi, transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii, sau familia. Atenţie mărită la convorbirile la mobil sau pe reţea, evită confuziile. Nativele din zodia Leului, cele care râd tare și în cascade, mai ales, vor fi avantajate în relaţiile amoroase. O problemă personală îşi poate găsi rezolvarea, de asemenea, dar trebuie să dai dovadă de discreţie şi răbdare! Vineri, îţi focalizezi atenţia către domenii care pot aduce rezultate imediate. Ai nevoie de un succes, de confirmarea valorii tale atât faţă de tine, dar, mai ales, în ochii celor dragi, familiei. Spaţiile largi te aşteaptă: în natură şi în viaţa proprie. Trebuie să ai mai multă încredere în fortele proprii şi să nu ceri ajutor decât cand este absolut necesar. Asa o sa eviti refuzurile si deceptiile. În weekend situaţiile care se edifică în jurul tău nu corespund chiar exact dorinţelor tale. Merge, dacă eşti în vacanţă, fii atent dacă eşti acasă! Cineva aşteaptă un răspuns, lasă-l să aştepte! O perioadă a celor dpuă zile libere explicită, directă, clară, aşa că fii atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au şi ele un moment de transparenţă. Comunică cu prietenii. Veşti bune şi programe de distracţie.

horoscop

Pagina 1 din 2 12