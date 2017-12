Horoscop Obiceiuri vechi de care ar trebui să ne amintim. Max, de ce ”Europa Liberă” nu a avut horoscop?

Horoscop Obiceiuri vechi de care ar trebui să ne amintim în această prăpastie în care am fost aruncaţi de istorie și de cei puternici. Trebuie să ne ţinem de ceva, să ne agăţăm, să nu ne prăbuşim în neant şi în uitarea raselor. Acest lucru poate începe cu folclorul, cu obiceiurile, cu tradiţia. Legea strămoşească. Sunt repere fixe, să ne amintim cine am fost cândva, ca să putem să fim “cineva” în viitor.





Horoscop Pe 28 decembrie s-au născut Woodrow Wilson, Denzel Washington, Richard Clayderman, Laurenţiu Cazan, Nicolae Kirculescu, Gheorghe Berceanu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt cei 20.000 de mucenici arşi la Nicomidia. Şi Sf. Glicherie. Şi noi avem arşii noştri, mucenicii noştri. Sunt 64 la număr, dar sunt ai noştri, rugaţi-vă pentru ei, pentru sufletele lor plecate înainte de vreme şi familiile îndurerate pentru totdeauna!

Horoscop Tradiţional, în ”Kalendar”, Îngroparea Crăciunului. “Obiceiul “îngropării Crăciunului”, de fapt a anului vechi, care a trecut, are o vechime considerabilă, fiind unul dintre cele mai arhaice elemente surprinse de calendarul popular.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 561.

Horoscop Obiceiuri vechi de care ar trebui să ne amintim în această prăpastie în care am fost aruncaţi de istorie și de cei puternici. Trebuie să ne ţinem de ceva, să ne agăţăm, să nu ne prăbuşim în neant şi în uitarea raselor. Acest lucru poate începe cu folclorul, cu obiceiurile, cu tradiţia. Legea strămoşească. Sunt repere fixe, să ne amintim cine am fost cândva, ca să putem să fim “cineva” în viitor.

În apropiere de Anul Nou, oricând ar fi căzut, mai toate popoarele europene aveau obiceiul de a întreba zeii, divinităţile, apoi pe bunul Dumnezeu, ce se va întâmpla cu ei în anul ce va să vie. Sărbătoare care se numea în diferite feluri, dar care are o vechime aşa de mare că nu se ştie de când, de unde, cine şi ce a produs-o. S-a uitat... Doar Lupul Şchiop mai ştie!

Şi uitând, ne pierdem, cădem. Ne pierdem dreptul asupra lucrurilor, pe care nu mai ştim cum le cheamă pe adevăratul nume și așa nu le mai stăpânim, ne pierdem dreptul asupra pământului pentru că nu mai ştim cine suntem şi nu mai ştim cine a sângerat de moarte ca să apere pământul ăsta, pentru că era al țării. Cădem...

Horoscop Haideţi, oameni buni, oameni frumoşi, nu pot să vin la fiecare acasă ca să vă zgudui şi să vă pun oglinda trecutului în faţă. Haideţi, oameni întristaţi, fiţi veseli şi amintiţi-vă cine sunteţi! Smulgeţi perfuzia toxică a uitării din vena neamului şi amintiţi-vă de unde veniţi, cine sunteți şi ce puteţi. Încă nu este prea târziu... Suntem în pragul unui an nou. Am calculat că este bun, dar trebuie să vreți și domniile voastre să fie bun! Amintiți-vă de anii buni!

Lăsați smarturile și tabletele, uitați-vă în ochii celor dragi, mângâiați copiiii, jucați-vă cu animăluțele, nu sunteți anexele unor dispozitive informatice, pierdeți prea mult timp pentru comunicare și socializare, sunteți niște gâște îndopate cu ”fake news” și reclame, ca gâștele îndopate și îmbătate criminal cu coniac pentru ”foie gras” – sper că procedeul gavajului prin care se obține ”delicatesea” a fost interzis! Nu? Ca să vezi...

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, nu știu de ce, dar astăzi mi-am amintit cu lux de amănunte de redacția ”Tinerama”. Am avut o poziție ingrată. Eram și nu eram. Nu am fost niciodată angajat la redacție, nici nu știu dacă am avut un contract de colaborare. De fapt aveam propria firmă, eram partener la ”SC Soft” o firmă legendară, a avut al patrulea certificat de funcționare ca întreprindere mică, țin minte că în februarie 1990 când a fost înregistrată, în prima zi, eram câțiva aiuriți, capitaliști, la intrarea B de la CC unde se dădeau certificatele respective. Mai mult, ”SC Soft” a dotat pe cine dorea și pe cine nu dorea cu computere 386 și câteva din noile și scumpele 486 - un tren întreg de computere am adus din Occident. La început cu monitoare monocrome, înlocuite repede cu cele color.

Horoscop Entuziasmul și dorința de a le aduce alor noștri jucăriile din Vest mi-a jucat o festă. Ceilalți doi asociați nu au avut nicio vină, erau doar specialiști în informatică de mare clasă, unul dintre ei s-a întors din Vest, parcă din Franța, fusese angajat la Dell Europa, celălalt era un guru din platformă, de la calculatoarele ”Felix”. Eu eram specialistul în comerț exterior, dar m-a luat ingineria și patriotismul pe sus. Nu am făcut toate calculele, nu am prevăzut unele cheltuieli suplimentare, nu am avut timp, eram tot timpul fie pe avion, fie în vamă și abia am reușit să nu aducem bani de acasă. Dar, un tren întreg de computere noi și performante pe atunci, era în România!

Horoscop Așa se face că în martie 1990 primesc un telefon de la un anume Max Bănuș. Max Bănuș de la ”Europa Liberă” întreb eu. Nu, Max Bănuș din România, mi se răspunde, cu vocea lui calmă și ușor voalată. Mă invită la un prânz. Mă duc și aflu că Max dorește să scoată un ziar, un săptămânal tare, care să se numească tot ”Tinerama”. Mă solicită dacă nu pot să-i vând foarte ieftin 20 de sisteme de calcul și două-trei imprimante cu ace, acelea erau pe atunci. Glanda patriotică mi s-a umflat, nu făcusem pe atunci toate calculele și i-am dat pe GRATIS lui Max 20 de sisteme Compaq cu monitoare cu tub Sony, tastaturi și mouse-urile respective. Sisteme complete, noi. Imprimante nu aveam, așa că i-am spus să ia din altă parte. De atunci datează colaborarea mea cu Max și ”Tinerama”. În capul meu este un amestec de nume și figuri, Bogdan Teodorescu, Petre Berteanu, Radu Pascal, Lia Trandafir, Radu Caranfil, Rodica Dumitrescu, contabila Mirela, șefa de la tehnic Rodica Sebe, Malaxa - Doamne ce umor avea, Nuți Marinescu, Irina, Claudiu, Marius Costineanu, Papașa, Itu și mulți alții ale căror nume le-am uitat, dar le știu figurile, fete frumoase și inteligente și băieți cu talent. Poate o parte din ei au adormit, s-au săvârșit din această viață, dar nu mă interesază, ei sunt vii, tineri și zâmbitori în amintirile mele. Nemurirea o conferă amintirile celor încă în viață.

Horoscop Din vara lui 1991 am început să lucrez pentru ”The Coca-Cola Company” făceam studiul de fezabilitate și la ”Tinerama” nu lipseau Coca și Fanta, le treceam pe protocol. Tot cam de pe atunci am început să scriu la ziar, sub îndrumarea lui Radu Pascal, care îmi corecta fiecare literă din articol. ”Știu că ai scris la ”Le Figaro”, mă admonesta picior-de-fier, dar aici este vorba de prestigiul tău și al ziarului, nu trebuie să faci greșeli!” Greșeli fac și încă mari și în ziua de astăzi, este, poate, un omagiu adus acelei redacții de aur din care nu am făcut parte, dar pe care am admirat-o ca pe Mona Lisa.

Horoscop Țin minte că, odată, am nimerit la o ședință de redacție, de machetă. Max mi-a făcut semn să iau un scaun. M-am așezat și am urmărit discuția. Era vorba despre o nouă grafică și noi rubrici ale săptămânalului. O rubrică nouă era cea de ”Horoscop”. Radu, nu zici nimic, mă întreabă Max. Ce să zic, cred că rubrica este pentru mine, dar mai întâi doresc să vă întreb de ce ”Europa Liberă” nu a avut horoscop. Era ceva interzis în România, dar în Occident era în fiecare ziar și la fiecare post de radio, ca o expresie a libertății de exprimare și a respectului față de public, satisfacerea unei griji sociale. Ar fi fost ceva interesant și captivant pentru români. Și mai ales oferirea a ceva interzis! Max a zâmbit cum făcea el, cu toată fața, dar ochii nu zâmbeau, asta am observat la toți foștii deținuți politici, și a spus că nu știe, dar că probabil nu a fost spațiu, la ”Europa Liberă” se certau prietenește pe fiecare minut de emisie. Și, că nu au avut un astrolog, ca mine!

Domniile voastre aveți un astrolog, așa că puteți consulta horoscopul făcut de mine după toate regulile artei. Iată:

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Sectorul negustoriei este avantajat, aşa că poţi reface convenabil proviziile consumate în excesele alimentare de Crăciun. Conjunctura poate să iţi dea dureri de cap, dar şi inspiraţie. Ai o idee, un proiect important, sau la care ţii foarte mult şi eşti nerăbdător să-l vezi realizat. Stăpâneşte-ţi grabă, pentru că după cum ştii, graba strică treaba! Ai nevoie şi de ajutor! Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală, deci, solicită ajutorul fiind sigur că-l vei primi – stelele îţî sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. În mod sigur cumpărăturile sunt avantajate, Mercur îţi este favorabil. Surprize plăcute, mai pe seară.