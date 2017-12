Horoscop NASA: Luna plină, la perigeu, poate declanșa cutremure importante │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

Horoscop În noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018, Luna plină se află la perigeu, adică în cea mai apropiată distanță de Pământ. Dipolul Pământ-Luna are o mișcare ciudată, nu a putut fi prevăzută foarte exact nici măcar cu cele mai performate computere. Distanța la perigeu nu este aceiași, variază. În cazul nostru este relativ mică, de 356.565 km la ora UTC 21:54, ceea ce înseamnă ora României 23:54, aproape de miezul nopții în noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018.





Horoscop Pe 29 decembrie s-au născut Pablo Casals, madame de Pompadour, Jon Voight, regina Elisabeta a României (Carmen Silva), Ovid Densuşianu, Sergiu Dan.

Horoscop În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii Marcel şi Tadeu şi cei 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod. Cercetătorii evrei spun că cifra pruncilor ucişi este mult exagerată. Probabil, lumea era puţină pe atunci, nu cred că, acum două mii de ani, existau în tot Orientul Apropiat 14.000 de prunci în acelaşi moment... Nimic în "kalendar", anul nou al dacilor a fost acum o lună.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți nu v-am ascuns niciodată că prognozele mele se bazează și pe cea mai avansată știință, ca primesc avertizări și studii de la oameni de știință, unii, savanți creștini, din multe puncte de pe glob. Unul dintre ei se numește, hai să zicem, Noelani Coleman și este născut în Hawai. A făcut studii superioare în State și acum este unul dintre savanții cercetători de la marele observator ”Mauna Kea”. Astronom, sigur că da, dar este angajat la USGS, utilitatea din Oceanul Pacific însărcinată să depisteze la timp cutremurele importante sau foarte mari și să dea, dacă este cazul, alarma de tsunami.

Horoscop Noelani este un hawaian cu convingeri clare. Mi-a povestit că mult timp a crezut că face un sacrilegiu lucrând la marele observator astronomic de la ”Mauna Kea”. Acolo, pe muntele de peste patru mii de metri, localnicii credeau că este ținutul zeilor, mai mult, au stabilit o necropolă la o anumită altitudine. O locație sacră, un loc sfânt. Dar este o zonă cu peste 300 de zile clare pe an, poluarea nu a ajuns până acolo, iar altitudinea și stabilitatea atmosferei oferă condiții excepționale de observare optică și electronică. Pe platformă, la 4.200 metri altitudine, sunt 14 observatoare, constituind cea mai mare bază internațională din lume.

Horoscop Noelani mi-a povestit că atunci când s-a început construcția, în anul 1964, lucruri de mirare s-au întâmplat pe vârful vulcanului. Da, Mauna Kea este un vulcan stins, sau în adormire. S-au făcut sacrificii rituale s-au explicat marilor zei și primilor strămoși că acolo se construiește ceva care să poată avertiza lumea, să se salveze vieți. Doar când au venit șapte ali’i, adică mari șefi, nobili de ascendență hawaiană, și au spus toți într-un glas că ceea ce fac acolo oamenii albi este bine, fenomenele au încetat brusc, buldozerele au putut să lucreze, camioanele nu se mai opreau din mers, nimeni nu s-a mai accidentat, iar oamenii, constructorii, au scăpat de acea impresie oribilă că cineva îi privește tot timpul. Și în ziua de astăzi mai continuă discuția dintre tradiționaliștii ireductibili și moderniștii hawaieni, dacă este bine, sau nu, că s-a construit pe un loc sacru!

Ei bine, Noelani m-a sunat ieri ca să-mi povestească despre expediția la care a luat parte pentru cartografierea continentului scufundat ”Zeelandia”. Părerea lui este că acel continent a fost locuit, sunt două piramide în trepte clare, la aproape un kilometru adâncime, în ocean. Un alt continent scufundat într-o singură noapte, probabil de explozia unui vulcan și cutremure teribile. Noelani crede că toți polinezienii și locuitorii Insulei Paștelui sunt urmașii zeelandezilor.

Horoscop Și, în plus, să mă informeze despre o circulară, o avertizare, primită la USGS de la NASA, unde se spune că în zilele de 1, 2 și 3 ianuarie Luna este plină, 99%, 100% și respectiv 98%, dar se află la perigeu, mai mult, la una dintre cele mai mici distanțe față de Pământ din istorie și că se așteaptă ca forța gravitațională a Lunii să ridice o maree de excepție și poate să declanșeze cutremure în Cercul de Foc al Pacificului. Avertizarea a fost făcută în contextul protocolului de colaborare NASA-USGS semnat la bla bla bla…

Noelani era foarte scandalizat de tabloidele din State dar și din Hawai care văd în fenomenul natural, deloc foarte rar, dar care apare puțin după Anul Nou, drept cine știe ce nenorocire. M-a întrebat, din punct de vedere astrologic, ce spun eu, care este verdictul!

Horoscop În noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018, Luna plină se află la perigeu, adică în cea mai apropiată distanță de Pământ. Dipolul Pământ-Luna are o mișcare ciudată, nu a putut fi prevăzută foarte exact nici măcar cu cele mai performate computere. Distanța la perigeu nu este aceiași, variază. În cazul nostru este relativ mică, de 356.565 km la ora UTC 21:54, ceea ce înseamnă ora României 23:54, aproape de miezul nopții în noaptea de 1 spre 2 ianuarie 2018. Luna pare că se vede cu 7% mai mare și mai luminoasă, dar acest lucru nu este prea vizibil, din cauza nebulozității permanente din Europa, produsă de poluare și de poluarea luminoasă.

Horoscop Dorind să-i răspund lui Noelani m-am documentat, un pic, prin sutele de tomuri de astrologie pe care le am. Nimic foarte clar, Claudius Ptolomeus nu pomenește de acest aspect, Luna la perigeu, De Bello spune că aceasta fază a Lunii ridică probleme, Muchery amintește de aspect, dar nu spune nimic clar, și așa mai departe, vreo patruzeci de autori. A, nici Nostradamus nu pomenește nimic de Luna la perigeu în Centuriile sale.

Termenii de Super Lună, Luna Albastră, Luna Roșie nu există în astrologia clasică, au fost invențiile moderne ale unor jurnaliști care nu aveau altă treabă.

Așa că i-am spus toate acestea lui Noelani, care a râs și mi-a răspuns că oracolul de la Delphi era clar și precis pe lângă mine. Ce să-i spun, că cutremurul din 4 martie 1977 pe care l-am trăit, a fost pe Lună plină, roșie? Să-i spun că Asaad bin Fawzi, marele astrolog egiptean, a spus că Luna plină la perigeu la începutul anului anunță un an la Islamului, Luna este semnul lui Allah, că musulmanii vor cotropi definitiv Europa? Puteam să vă spun domniilor voastre, dragi lupi, padwani și hobbițe toate acestea? Sigur că nu!

Horoscop Doar am spus că anul 2018 va fi un an bun. Și, dacă cumpărați ediția print a EvZ de pe 3 ianuarie 2018, miercuri, o să vedeți la mijloc, pe două pagini munca mea, horoscopul 2018 văzut și de astrologii de pe Dimineața Astrologilor, din mai multe puncte de vedere. Dar, toți spun că o să fie un an bun. Cât de bun? Bună întrebare, cumpărați ziarul!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Nu ai chef de nimic. Explicabil! Consumul exagerat din perioada Crăciunului poate să-ţi dea dureri de cap, dar şi mizantropie! Poţi reface, convenabil, proviziile consumate în excesele alimentare de Crăciun. Azi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi exercițiile în aer liber cu toate că este, încă, o vreme frumoasă.

horoscop

TAUR Eşti vesel şi bucuros, eşti primit cu zâmbetul pe buze de cei din jur, familie, prieteni. Cu toate că eşti foarte încântat de ceea ce ţi se întâmplă, trebuie să continui cu eforturile. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din Caragiale. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, dacă cumva lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri.