Napoleon Bonaparte a avut un consilier de taină, pe Jean Crezot, aka Omul Roșu din Tuileries. Horoscop

Horoscop Napoleon Bonaparte a avut şi el consilierul său de taină. Cunoscut sub numele de „L’homme Rouge des Tuileries” a fost transformat de istoricii ”serioşi” într-o fantomă, sau un geniu al palatului Tuileries. El a existat pur şi simplu, se numea Jean Crezot şi era nepotul unui măcelar, proprietarul de drept al terenului pe care Catherina de Medicis construise palatul Tuileries.





28,29 aprilie

Horoscop Pe 28 aprilie s-au născut: Saddam Hussein, Odette Sansom, Oskar Schindler, Jay Leno, Harper Lee, Antonio Salazar, Ann Margret, Penelope Cruz, Günter Verheugen, Ileana Teodorini-Dan, Sava Athanasiu, Edgar Istratty, Aurora Ienei, Elena Cosma, Augustin Costinescu, Traian Buzoianu, iar pe 29 aprilie s-au născut: Jean Crezot, Duke Ellington, William Randolph Hearst, Michelle Pfeiffer, Uma Thurman, Mircea Veroiu, Gala Galaction, Gheorghe Tomozei.

Horoscop Simbolic, 28 aprile este ziua Phoenix-ului. Zi nefastă. 29 aprilie este ziua Liliacului. Altă zi puţin indicată. Există un risc de rău în această perioadă a weekendului.

În calendarul creştin-ortodox, pe 28 aprilie, sunt Sfinţii: Iason şi Sosipatru şi protoromânii Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia, iar pe 29 aprilie sunt cei 9 Mucenici din Cizic (doar bunul Dumnezeu mai ştie cum îi chema, pe numele lor) şi Sf.Cuv. Memnon Mărturisitorul.

O notă specială pentru Uma Karuna Thurman, actriţa americană care împlineşte pe 29 aprile 2018 - 48 de ani. La Mulţi Ani!

Mi-ar fi plăcut, probabil, foarte mult, un film thriller, sau SF, în care Uma Thurman, Black Mamba din Kill Bill, să se înfrunte cu Sigourney Weaver, The Alien’s Killer. Sigur, în regia lui Quentin Tarantino! În lipsă, o să mă duc să revăd „Pulp Fiction”, „Kill Bill” sau „Gattaca”! Pe de altă parte, Sigourney se apropie de 70 de ani și parcă nu mai stă bine unei doamne respectabile să dea palme cu piciorul și să smulgă capetele monștrilor. Fugit irreparabile tempus...

Horoscop Nimic în ”Kalendar” erau zile de lucru pentru strămoşii noştri geto-daci (care, de fapt, suntem noi). Plecaţi cu săpămâni în urmă, agatârşii, dacii, geţii, ostrobocii, boii, tyrageţii, burri şi tot ce se mai afla pe un teritoriu de jumătate de milion de kilometri pătraţi, arealul de formare al poporului nostru, ei bine, bărbaţii şi femeile, cei plecaţi în pelerinaj ritual se apropiau de Marea cea Mare. Unii chiar ajunseseră acolo şi erau găzduiţi cu prietenie de colonii greci...

Horoscop Dar astăzi îl pomenim, este ziua de naştere, a lui Jean Crezot, Omul Roşu, un personaj pe care, aproape sigur, nu l-aţi mai întâlnit. Hai să reparăm nedreptatea, pentru că marii oameni sunt discreţi şi modeşti. Astăzi devin celebrii criminalii, hoţii, curvele, ticăloşii și idioții din politică - sunt ”vedete” - pentru oamenii într-adevăr valoroşi trebuie să depunem efort ca să ni-i aducem aminte!

Haideţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, să facem o paranteză, să întrerupem seria mizeriei cotidiene, pentru o istorie despre Napoleon Bonaparte!

Horoscop Napoleon Bonaparte a avut şi el consilierul său de taină. Cunoscut sub numele de „L’homme Rouge des Tuileries” a fost transformat de istoricii ”serioşi” într-o fantomă, sau un geniu al palatului Tuileries. El a existat pur şi simplu, se numea Jean Crezot şi era nepotul unui măcelar, proprietarul de drept al terenului pe care Catherina de Medicis construise palatul Tuileries. Paul Christian îl pomeneşte pe Jean Crezot şi îi descrie viaţa şi activitatea, în al său celebru volum „Istoria și practica Magiei”.

Jean se adăpostea într-o aripă neterminată a palatului, pe care îl considera ilegal construit pe „terenul lui”, studia magia şi astrologia şi trăia din puţinul pe care îl aducea ghicitul prin taverne. Era foarte mic de statură, se îmbrăca întotdeauna numai în roşu şi era dinamic ca argintul viu. Revoluţia franceză i-a adus mulţi bani. Jean ghicea prin cârciumi cine dintre puternicii vremii urma să fie ghilotinat – şi avea întotdeauna dreptate!

Horoscop Într-o zi, întâlneşte un corsican mândru, locotenent de artilerie. Jean îi dă un plic roşu. Corsicanul deschide plicul şi scoate o hârtie roşie pe care scria: „Vei fi împărat !”. Totă lumea face haz, dar artileristul rămâne serios şi scoate una dintre cele patru monezi de aur pe care le avea şi i-o dă micului om roşu. Îi spune lui Jean: ”De fiecare dată când vei avea ceva să-mi spui, sau voi trimite după tine, să vii imediat şi o să fii răsplătit... împărăteşte !”

Zis şi făcut: micul şi ciudatul personaj năvălea aproape lunar, dând ordonanţa şi mai târziu gărzile peste cap: „Căpitane, pericol! Generale, e de rău! Consule, e lată rău! Prim-consule, ăia îţi vor capul! Împărate, te atacă! Sire, te vor mânca de viu!„

Culmea era că aproape întodeauna avea dreptate!

Horoscop Înaintea bătăliei de la Ulm, îi spune lui Napoleon că un om cu părul roşu va înclina soarta bătăliei. Ceea ce s-a şi întâmplat, Schulmeister, spionul împăratului, cel care a vândut generalui austriac Mack nişte planuri false ale dispozitivului armatei franceze, era roşcat.

În ajunul bătăliei de la Austerlitz „omul roşu” năvăleşte în cortul lui Napoleon urlând: „Sire v-am spus săptămâna trecută că înălţimile vă sunt ostile – de ce aţi ocupat vârful dealurilor?!” Neapoleon îl calmează pe nărvaşul lui prieten, cum îi spunea, îi dă o pungă cu douăzeci de napoleoni şi îl conduce spre ieşire. Gânditor, se întoarce la hărţile sale. Dar dacă... În mintea împăratului se conturează o idee originală, genială: cum să folosească într-adevăr eficient tunurile sale. Şi Napoleon câştigă cea mai fantastică bătălie, retrăgându-se de pe înălţimi, contrar tacticii și strategiei militare a vremii.

Horoscop Înaintea campaniei din Rusia, Jean îi spune împăratului: „Sire, gheața şi focul vă vor opri! Nu vă duceţi în Rusia!”.

Horoscop La întoarcerea din catastrofala campanie rusească împăratul Napoleon Bonaparte îl cheamă la el pe Jean: „Prietene, vreau să te răsplătesc, ai avut mereu dreptate! Te fac un om bogat. Iată aici 5.000 de monede de aur, de napoleoni, aici ai titlul pentru o proprietate de 60 de hectare şi o casă înstărită cu tot ce trebuie. Dar înainte de a pleca şi a ne spune adio, spune-mi prietene, cum o să mor?” Jean răspunde : ”Sire, o să vă otrăvească cu arsenic un englez care călătoreşte pe o corabie fără pânze”. Napoleon izbucneşte în râs şi spune: „Pentru gluma asta îţi mai dau o mie de napoleoni”. Nu a fost o glumă, se pare că aşa s-a și întâmplat!

Şi să ştiţi că nu este nicio glumă: mâine este, în definitiv, o altă zi!

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Inceperea unui mic concediu. Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sambata este o zi placuta care se termina intr-o petrecere sau la o onomastica a unui nativ din Taur. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Asa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

horoscop

TAUR Aspecte favorabile in acest weekend. Sigur, nu tuturor nativilor din zodie pentru ca astrologia nu este o filozofie comunista si nu da tuturor in mod egal. Sambată este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă - sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Probabil ca te duci la cumparaturi, duminica o sa vrei sa faci putina curatenie in casa si în suflet. Ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, in orice caz muncind din greu la un proiect – probabil că este ziua ta de naştere sau ziua vreunui alt prieten din Taur.

Pagina 1 din 2 12