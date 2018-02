Mugur Isărescu. Max Bănuș: ”Nu trageți în pianist, face și el ce poate!” Horoscop

Horoscop Max spunea că Mugur Isărescu este ca pianistul din cârciuma din Vestul sălbatic care cântă o melodie, un ritm, pe care să se desfăşoare bătaia din saloon. Guvernatorul BNR stabileşte politica monetară naţională, spunea Max, şi cam atât! Nu poate fi învinuit că au câştigat cafteala din cârciumă ăia, sau ăilalţi!





Horoscop Pe 12 februarie s-au născut Abraham Lincoln, Charles Darwin, Franco Zeffirelli, Alexandru Davila, Otilia Cazimir, Ioan Ovidiu Sabău, Isaac Peltz, Valeriu Gorunescu.

Horoscop Pe 12 februarie sunt Sfinţii Meletie, Antonie şi Hristea. De nici unele în ”Kalendar”. Din nou o zi plină de muncă în calendarul poporului. Pe timpuri...

Horoscop Se poate constata că pe zodiac nicio planetă nu mai „merge înapoi”, nu mai este retrogradă, ceea ce, din punctul de vedere al astrologiei creştine este un indicator al creşterii nivelului de solidaritate, de consens, de cam aceiaşi părere asupra evenimentelor. Mă uit ce am scris și mă pufnește râsul... în România?

Întotdeauna, când prostia este colectivă, masele inepte de oameni caută un ţap ispăşitor. Nu, nu ei sunt de vină, ei sunt mulţi, unul este de vină! Faptul că o sută de mii, un milion, zece milioane de oameni fac aceiaşi tâmpenie magistrală, devine o circumstanţă atenuantă, ce spun eu, un obicei, o cutumă. Iar cel care le spune că au greşit devine inamicul public numărul unu! Ca la răscoala din 1907...

Mai mult, prostia şi dezinformarea devin cauze la care se raliează o parte a presei, prostuţă, sau interesată. Iar presa isterică și anarhistă sare imediat pe subiect. Un șantaj, acolo, vizualizări, pentru că răul atrage, bani să iasă, nu contează cum...

Horoscop Acum câteva ore mă uitam în colecţia săptămânalului "Tinerama" şi mă uimea perenitatea unor subiecte. La începutul anilor 90' domnul Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, era atacat de presa de stânga în subiectul taxei de scont. I se cerea demisia! A urmat inflaţia galopantă şi începutul marilor datorii suverane pentru România. Ţin să reamintesc tinerilor că la lovitura de stat, România nu avea nicio datorie externă, avea de încasat din străinătate.

Horoscop Citesc şi acum cu plăcere un articol al lui Max Bănuş, "Nu trageţi în pianist, face și el ce poate!" în care îl apăra pe domnul Mugur Isărescu şi explica pe scurt care sunt îndatoririle BNR şi ale guvernatorului ei. Max spunea că Mugur Isărescu este ca pianistul din cârciuma din Vestul sălbatic care cântă o melodie, un ritm pe care să se desfăşoare bătaia din saloon. Guvernatorul BNR stabileşte politica monetară naţională, spunea Max, şi cam atât! Nu poate fi învinuit că au câştigat cafteala din cârciumă ăia, sau ăilalţi! El doar cântă! Cât îmi lipseşte Max, evreul romantic, melancolic şi păgubos, dar atât de doct şi supercompetent în ceea ce scria, în filosofia presei, în general!

În anul 2007, din nou, domnul Mugur Isărescu este atacat, rău de tot! Au urmat asaltul la leu şi bula imobiliară care au sărăcit mulţi români şi au îmbogăţit câţiva.

Horoscop Apoi domnul Mugur Isărescu este atacat, din nou, în "afacerea francilor elveţieni" cu care nu a avut nicio legătură. Omul nu are nicio vină, mai mult, este "the best money can buy" în postul lui, credeţi-mă, chiar mă pricep!

Horoscop Am văzut un alt atac. Provine dintr-un ziar care ar trebui citit cu mănuși chirurgicale și masca pe vigură, atât de mizerabil este. Dar, ieri, a fost reluat și în EvZ. Mă tot mir de ce toate aceste ”fake news” sunt negative, rele, josnice. Nu am văzut nicio știre falsă bună. Bunul stareț Dionisie, de la Sf. Munte Athos spunea, la fel ca și starețul Calinic de la Cernica, că în anul 1992, adică 7500 de la Facerea Lumii, oamenii răi și nebuni au întrecut numărul celor buni și zdraveni. Probabil că în presa isterică și anarhistă sunt numai cei din prima categorie. Nu este peste tot la fel. Numai în România și în alte vreo două țări, după cum raportează Reporterii fără Frontiere, jurnaliștii sunt atrași de rău și de falsuri, de șantaje și articole plătite la comandă. De ce, Doamne Dumnezeule, de ce această răutate, această boală grea în Grădina Maicii Domnului?

Mugur este atacat, acum, prin băiatul lui, Costin, care, atenție, în anul 2015 a călcat accelerația, de fapt nu el, ci robotul. Fiind atacat, din nou, guvernatorul BNR, oare ce "inginerie financiar-bancară" urmează? Probabil unii care vor să prăbușească leul. Ce se pregăteşte în liniştea aceasta asurzitoare?

Horoscop O să vedem noi, dar dacă spunem fatalist și resemnați ”asta este”, o să ne ia dracul, Doamne iartă-mă, chiar dacă mâine este o altă zi! Nimeni nu-mi garantează că o să fie o zi mai bună, dar eu cred că așa va fi!

NOTĂ 1 După cum v-am atras atenția de multe ori, cine scrie pe forum, îl șterg, iar cine scrie de pe Facebook îl și înjur, că măcar știu pe cine! Dacă aveți ceva de spus făceți-o civilizat la dom.profesor@gmail.com, asta este regula rubricii mele! Dacă nu vă place, treaba domniilor voastre, mie în pustnicie nu mi-a rămas decât adevărul pe care vi-l spun, nu am interese, pasiuni, sau spirit gregar de partid.

NOTA 2 Pe data de 15 februarie, joi, la ora 08:00 o să public pe EvZ Special - Conexiuni articolul ”Șansele domniilor voastre în Anul Cățelului de Pământ, anul dragostei”. Am văzut câteva horoscoape cinezești apărute, de tot râsul și tot disprețul, nici proastele din bordelul lui Ciuntu nu le-ar citi. Așa că am pus mâna pe Skype și am sunat-o pe Suzanne White, a fost și ea pe Dimineața Astrologilor. Baba, pardon, senioara astrologiei chinezești în Occident, se ține foarte bine și mi-a făcut capul calendar. M-a ținut o oră și jumătate, mi-a spus că îi este lene să scrie un email, dar pentru un băiat așa de drăguț (ăla eram eu) din Est poate să spună câte ceva, câteva cuvinte. O oră și jumătate… Ce am reținut din spusele ei, mare, uriașă astroloagă, și ce mai știam și eu, de o mie de ori mai mult decât a apărut până acum în presă, o să știți și domniile voastre, joi, în ajunul Anului Nou chinezesc!

BERBEC Ai o idee, un proiect important, sau la care ţii foarte mult şi eşti nerăbdător să-l vezi realizat. Stăpâneşte-ţi grabă, pentru că după cum ştii, strică treaba! Ai nevoie şi de ajutor! Energia zodiei te ajuta sa faci faţă diversităţii de probleme şi să gaseşti soluţii, măcar temporare, pentru problemele cotidiene. Sănatatea este bună, atenţie la cap, la durerile de cap. Iar Berbecii din nordul ţării să fie atenţi la zăpadă, ceaţă şi la umezeală, ceva de natura elementului apă. Să nu te aştepţi la prea mult ca să nu fii dezamăgit! Pe total, ziua de astăzi este o perioadă pentru reflecţii calme şi meditaţii liniştite şi puţină distracţie în mijlocul acestei... activităţi susţinute. Nu este o perioada foarte favorabila calătoriilor sau schimbărilor majore. Este un timp de reîncărcare a bateriilor, in care confortul şi un mod de viaţă mai liniştit, mai calm, iti face bine şi te face sa priveşti viitorul cu speranţă.

TAUR Aspecte favorabile, în sensul că dacă te limitezi la activităţile obişnuite, se poate să nu ai niciun necaz. O situaţie din familie te îngrijorează, dar astăzi poţi lucra la rezolvarea ei. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general. O perioadă plină de inspiraţie şi idei noi. Nu te implica în conflicte deschise cu semnele de foc. Este o perioadă favorabilă celor care caută un loc de muncă sau doresc o situaţie profesională mai bună. Perioada iţi este favorabilă, în general. Ziua de astăzi face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm.

GEMENI Astăzi, chiar de luni, nu lua împrumuturi de la bănci, nu semna hârtii, contracte, care atrag răspunderea ta juridică. Amână toate întâlnirile importante sau deciziile privind achiziţii, cheltuieli mari. O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă. Stelele au un moment de bunăvoinţă. Comunică cu prietenii. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi micile confesiuni mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine”. Aminteşte-ţi că nu ai timp!

