Manifestul astrologic ”For A Better World”. Ziua Drapelului. 120 de ani de la nașterea lui Willy Messerschmitt. Horoscop

Horoscop Pe 26 iunie s-au născut Mildred „Babe” Zaharias, Pearl S. Buck, Abner Doubleday, Willy Messerschmitt, Temistocle Popa, Petre Pandrea, Vasile Ghe. Radu.

Pe 26 iunie, ne silim să-l amintim pe Cuviosul David din Tesalonic, care, prin ascetism stâlpnic, vieţuind trei ani într-un migdal, a dobândit darul facerii de minuni, fiind sfătuitorul multora. Şi mai este, în calendarul creştin-ortodox şi Sf. Ioan, Ep. Goţiei, de bună amintire! Iar, nimic, în „Kalendar"!

Horoscop Astăzi îl pomenim pe celebrul inginer german Wilhelm Emil "Willy" Messerschmitt. Sunt, fix, 120 de ani de la nașterea lui! Cu un nume predestinat, “Messerschmitt” însemnând “fierarul de cuţite”. Iar avionul proiectat de el, Me Bf 109, în anul 1934, a fost regele cerului în al Doilea război mondial. Lui Willy guvernul german i-a dat toate sumele necesare pentru perfecţionarea continuă a prototipului, nu cum s-a întâmplat cu IAR-80/81!

Me 109 a fost cel mai produs avion de luptă în Germania, cu multe variante, la peste 35.000 de bucăţi şi cu “replici” în multe ţări. Avioanele lui Messerschmitt erau perfecte în tunelul aerodinamic. La comentariile lui Albert Speer, ministrul armamentului şi al producţiei de război, cum că Me 109 ar fi cam nărvaş, când i se ataşau tunuri şi armament, Willy Messerschmitt a răspuns: ”Mein Herr, eu proiectez avioane, dumneata le faci arme!”

Horoscop După război, Willy a fost anchetat timp de trei ani ca să i se găsescă o “pată”. Valoarea, celebritatea, patriotismul nu sunt iertate! Willy Messerchmitt şi-a servit ţara, nu pe Hitler. Era greu de admis aşa ceva… aşa că au făcut o lege specială pentru “simpatizanţi ai nazismului” ca să-l bage pe Willy câţiva ani la puşcărie, să-l compromită. Este greu să contrazici o lege care condamnă gândurile. Până şi vechiul cântec patriotic german spune: “Die Gedanken sind Frei!” Gândurile sunt libere… dar ticăloşii nu acceptă acest lucru!

Horoscop Dar, mai ales, astăzi este Ziua Drapelului Naţional. Ziua Drapelului Național prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Îmi amintesc, în State, câtă grandoare se dădea zilei similare. Cum toată lumea arbora acasă drapelul „Star and Stripes” şi se petrecea, se spuneau poveşti eroice, la un grătar. Ferească Dumnezeu să uiţi să scoţi drapelul în faţa casei!

Eu am tricolorul mereu arborat, în sat a devenit un loc de referință ”ne întâlnim la drapel”, asta înseamnă că la răspântia către Slon și Cerașu, lângă Primărie, în fața drapelului meu. Este un tricolor frumos, toate drapelele patriei mele sunt frumoase!

Se pare că prima dată tricolorul a fluturat aici, în Prahova, în apropiere, arborat de un mason din Marele Orient, francezul Jean Alexandre Vaillant. Era pe 29 iulie 1839. Pe 26 iunie 1848, Guvernul Revoluționar a decretat ca: ”tricolorul - roșu carmin, galben deschis și albastru închis - să reprezinte steagul național al tuturor românilor; cele trei culori împărțite în mod egal reprezintă principiul egalității, orientarea culorilor în sus semnifică verticalitatea, cifra trei este numărul perfect, pe lângă țara noastră mai existând alte trei țări europene tradiționale cu steagul tripartit în mod egal și vertical, Franța, Italia și Belgia.”

Acum, trebuie să fiu drept, în localitatea din Prahova submontană unde îmi fac stagiul de pustnic în rodaj, sunt mai multe tricoloruri, prin ogrăzile oamenilor, fluturând mândru. La mai multe steaguri, oriunde în România!

Horoscop Totuși, imi este foarte greu să mai deschid radioul, sau vreun ziar, televizor nu mai am de 15 ani, pentru că tot ceea ce se fac şi spun „iubiţii noştri oameni politici” îmi contrazic valorile mele, etica, buna creştere, cinstea, onorabilitatea, patriotismul, responsabilitatea, cultura, managementul performant. Cum vreţi să o ducem bine, să avem bani, să avem o „imagine” bună în lume când suntem conduşi de astfel de cadâne din haremul lui Suleiman, care se ocupă numai de curvăsăreală, comploturi în scop personal, înavuţire şi „asasinarea” adversarilor! Nimic pentru ţară, nimic pentru popor – inerţia mai ţine România la un loc!

”Statul paralel” – sigur că da! Dar cred că nu este niciun stat paralel, această sintagmă ar însemna că există un stat paralel, format din funcționari superiori de stat necorespunzători, care complotează, un stat care este o piedică - și un stat benefic care își vede de popor, țară și viitorul nației. Așa să fie? Că eu nu văd deloc, aproape deloc, statul bun, patriot și performant!

Horoscop În altă ordine de idei, pe 26 iunie, ne silim să-l amintim pe Cuviosul David din Tesalonic, care, prin ascetism stâlpnic, vieţuind trei ani într-un migdal, a dobândit darul facerii de minuni, fiind sfătuitorul multora. Se pare că numitul David a fost primul consultant politic, atestat documentar: „pre mulţi ajutând şi vindecând cu sfatul”!

Aşa cum zic unii, în glumă, şarpele a fost primul consultant pe probleme matrimoniale. Nu prea avea o bază de date, dar, oricum, reuşita a fost 100%!

Horoscop Mă tem că în politica românească nu mai este nevoie de consultanţi politici erudiţi, inspiraţi şi docţi, nici măcar de cei suiţi în migdal. Nivelul „dezbaterii politice” este atât de jos, de josnic adică, de rudimentar, de mitocănesc şi ţigănesc, încât politicianiştii noştri au nevoie de bâtele lui Caragiale, nu de inteligenţa unor consilieri. Parol, mon cher! În plus când am aflat de strategia secretă a lui Herr Johannis, cum mai vrea el să câștige alegerile și să mai stea încă cinci ani la Cotroceni, am râs o oră întregă!

Horoscop Ei bine, fiecare cu ale lui, hai să mai vorbim despre astrologie. Spuneam zilele trecute că horoscopul zilnic este cel mai greu şi mai riscant horoscop. În primul rând consumă foarte mult timp, nu fac un secret din faptul că mie îmi ia multe ore, zilnic, şi nu sunt lent în activitate!

În al doilea rând există un risc mult mai mare de „nerealizare” a predicţiei. Este greu, imposibil, de fapt, să prevezi ce vor face milioane de oameni diferiţi într-o singură zi, dar din aceiaşi zodie şi să dai şi gradul de generalizare necesar.

Astrologii care doresc, au vanitatea, să fie consideraţi infailibili şi să se bucure de avantajele celebrităţii, se limitează la perioade foarte mari de timp: ani, luni, cel mult săptămâni. Cu cât perioada de timp este mai mare, cu atât creşte probabilitatea ca prezicerea să se adeverească. Şi, publicul asta aşteaptă de la un astrolog în România: să-i ghicească, să spună ce o să se întâmple... ca şi când ar servi la ceva!

Horoscopul zilnic ar trebui, ca să fie în logica publicului român, să aibă o propoziţe, două, cel mult, extrem de generale, care să definească dacă ziua respectivă este fastă, sau nu. Şi, eventual, în ce domeniu: profesional, sentimental - sănătate, bani, dragoste, altfel spus. Foarte general şi impersonal!

Horoscop Dar un astfel de horoscop nu este de folos nimănui. Dacă, în vechime, astrologul prezenta regelui un astfel de horoscop, fiţi siguri că astrologul ar fi avut necazuri!

Mii de ani astrologia a fost folosită în scopuri politice, făcea parte din politică. Era privilegiul capetelor încoronate şi a conducătorilor de state.

Horoscop Odată cu democraţiile şi astrologia a fost făcută cadou poporului, publicului. Ca multe alte lucruri atinse de „gloata ineptă”, vorba mai veche a boierului Baconschi, sau reduse pe înţelesul „pegrei”, vorba lui Petrică Roman şi astrologia... s-a prostit! Cel puţin cea oferită publicului. Eu încerc, cu mult efort şi încăpăţânare să păstrez canonul vechi, regal al astrologiei. O prognoză zilnică se compune din două părţi: prima fixă, repetitivă, care este poziţia Soarelui în zodie şi care se repetă cam la fel în fiecare an, şi a doua parte cea mobilă, aspectele, de la ora zece dimineaţa, sau 12 şi apoi şase seara, din ziua respectivă. Aşa s-a stabilit de sute de ani şi nu o să fac eu pe deşteptul astăzi. Orice „invenţie” sau „descoperire” în astrologie este malefică, ţine de vanitate şi de... prostia celui în cauză. Astrologia trebuie doar învăţată, nu inventată! Ea nu este o modă, sau o promoţie de cosmetice, sau un subiect frivol pentru paginile de mondenităţi!

