Lammas, Samhain, Imbolc, Beltane – sărbători ale celților, primii locuitori ai Europei cu acte în regulă. Haplogrupul R1b. Horoscop săptămâna 30 iulie – 5 august

Horoscop Celții au avut religia lor politeistă, înglobată, mai târziu, în creștinism și în spiritul european. Celții erau copiii naturii, trăiau din cules, vânătoare, păstorit și creșterea vitelor. Este normal să fi adorat pădurea, copacii, râurile, fenomenele natiurii. Aveau mii de zei, fiecare trib pe ai lui. O religie naturală. Preoții lor, druizii, erau șamani, preoți, filosofi, medici, judecători, profeți și… poeți!





Horoscop Luna august începe mediocru, de la mijlocul săptămânii, miercuri, ziua lui Mercur. Dar, nu continuă pașnic. Conjunctura arată multe evenimente negative, catastrofe aviatice și/sau navale, conflicte, acte violente, furtuni, inundații etc.

Carl Gustav Jung spunea că multe arhetipuri sunt atânc ascunse în subconştientul colectiv, al rasei, al europenilor, în speţă. Uneori, chiar deseori, ecouri ajung în conştient fără ca respectivul să aibă un motiv logic, sau să-şi oferă o explicaţie...

Horoscop O vechea sărbătoare europeană legată de agricultură, de noua recoltă, dar şi de vânătoare a luat la noi multiple forme: Ziua Macaveilor, Macoveiul Ursului, Ziua Ursului, Paştele Viţeilor, Macoveii stupilor. Probabil că sărbătoarea este aşa de veche că provine din timpurile când la noi vânătorii erau mult mai numeroşi decât crescătorii de vite sau exoticii, pe atunci, agricultori!

Doar un exemplu: se mănâncă miere lângă un nuc ca să fii ferit de agresivitatea urşilor, aflaţi de acum în perioada de împerechere.

În "Kalendar", pe 1 august, este o antică sărbătoare europeană, importantă, "Lammas". Pomenită şi de Shakespeare în "Romeo şi Julieta", în actul întâi: "Come Lammas Eve at night shall she be fourteen."

Lammas, cuvântul nu se ştie exact de unde vine, poate din celtă, legenda spune că, poate, din melodioasa limbă a elfilor. Să facem convenţia că pentru noi vine de la "la masă" pentru că această foarte, foarte veche sărbătoare europeană celebreză pâinea, pâinea noastră cea de toate zilele!

Horoscop De fapt, am putea găsi o etimologie. “Ariile exterioare sunt conservatoare!”. Iar cele mai vechi urme din obiceiurile europene le găsim, în îndepărtata Scoţie, Ţara Galilor sau în Irlanda cea verde. Acolo, pe 1 august, avea loc, la începutul Evului Mediu sărbătorea consfinţirii pâinii cele noi, făcută din recoltă nouă. În gaelică: “hlaf-mas” adică “loaf mass”!

Horoscop Celții au fost un popor paneuropean. Au ocupat toată Europa, aproape. Primii europeni cu acte în regulă. Uniunea Europeană îi are pe celți la mare cinste, am participat, mai de mult, la o expoziție de arhologie, la Strasbourg, în care UE își asuma rădăcinile paneuropene ale primilor locuitori ai Europei, ale celților. Celții nu au venit de nicăieri, descoperirile arheologice îi datează ca populații pre Hallstatt, Hallstatt plin și La Téne, adică culturi de piatră șlefuită, apoi bronz și fier - asta începând cu trei mii de ani înaintea lui Hristos, în mijlocul Europei, în Austria de astăzi. Cert, ca dovezi ample arheologice și scrise, este mileniul întâi înainte de Hristos. Probabil că și Ötzi, cel descoperit în Alpi, a fost tot celt. De fapt, după cum spune ”Nature”, analizele genetice au arătat că omul care a încetat din viață violent, acum 5.300 de ani, din cauza unei săgeți, sau mai multe, avea haplogrupul R1b, Y-ADN, în proprție de 95%! Ötzi era foarte celt, sau foarte european! Haplogrupul R1b, găsit în diferite procente la toate popoarele actuale europene este considerat de unii savanți ca fiind markerul celtic. Alți cercetători consideră că emiterea de judecăți pe baza tipurilor de haplogrup este prematură, dacă nu chiar neștiințifică și rasistă. De gustibus… La români, pe teritoriul României, gena celtică sau gena europeană, este în proporție de 22-25%. Or fi fost agatârșii, primii noștri strămoși, o populație de sorginte celtică? Care apoi s-au numit traci, geto-dacii. Sau agatârșii au venit din Nord, de la hyperboreeni, dolicocefalii cei civilizați? Sau, refugiații din măreața cetate a Troiei? Undeva, între milioanele de înscrisuri, sau în altă parte, în depozitul vreunui muzeu de arheologie, probabil că se află răspunsul.

Ceea ce se mai știe este că sărbătorile vechi europene ale celților urmau cele patru portaluri cosmice de putere: solstițiile și echinocțiile. Da, dar celții mai au adăugat, exact la 40 de zile după ele, niște sărbători, considerate ale spiritului.

Horoscop Am avut la dispoziție ”Book of Ballymote”, ”Book of Rights” și ”Coligny Calendar”, toate informațiile despre celți strânse cu grijă în ”Celtic Mysteries”, monografia lui John Sharkey, varianta de 786 de pagini, cea din anul 1975. Există și o variantă scurtă, de numai 96 de pagini, mai mult un album, de la ”Thames and Hudson”.

Astfel, după cercetările lui Sharkey, anul ritual al celților începea la data de 1 noiembrie, calendar gregorian. Samhain se numea sărbătoarea, la 40 de zile după echinocțiul de toamnă. O sărbătoare a roadelor în care se ofereau jertfe, pomeni, cum le spunem astăzi, pentru linia moșilor și strămoșilor. O sărbătoare a Anului Nou cu rădăcinile în trecut. Continuată, în prezent, de sărbătoarea modernă a Halloween.

Horoscop La 1 februarie, la 40 de zile după solstițiul de iarnă, celții sărbătoreau Imbolc. O sărbătoare a focului sacru (motiv găsit și la geto-daci) care purifică pământul pentru noua recoltă și trezește Soarele din somnul iernii. Erau locuri speciale, locuri sacre, unde se întâlneau tinerii și se promiteau unii altora. De exemplu în mândra Eire, înverzita Irlanda, tinerii se adunau la Teltown în County Meath. Dacă făceau un pas unul spre celălat și se sărutau, gata, nunta era începută! La celți femeia era absolut egală cu bărbatul, își putea alege soțul, avea dreptul să divorțeze, putea participa la războaie și la hotărârile tribului, avea drept de moștenire a proprietăților familiei sau a coroanei regale. Acesta a fost spiritul vechi european, egalitatea între sexe, iar creștinismul, o religie orientală semită, discriminatorie, a trebuit să se încline și să facă unele concesii femeilor, ca, de exemplu, admiterea Sf. Fecioare Maria, în ierarhia primară a Sfinților.

Horoscop La 1 mai, la 40 de zile după echinocțiul de primăvară, la celți era Beltane, sărbătoarea primăverii. Pe seară se făceau focurile de Belatne și turmele erau trecute printre ele, ca să se purifice și să fie sănătoase. O sărbătoare veselă cu mult dans și cântece, dar și cu recitări de poezii și concursuri de… tot felul! Un rol principal îl avea bușteanul de mai, mai sunt și astăzi întreceri și dansuri pe temă.

Horoscop După solstițiul de vară, la 40 de zile, la 1 august, este Lammas, sau Lugnasadh. Ziua când se începe recoltarea. Celții secerau cât secerau, până pe la mijlocul zilei. Apoi făceau niște cununi urișe din spice de grâu și le aduceau acasă, purtate pe cap. Acasă, după ce se alegeau grăunțele și se măcinau între două pietre, o mică moară casnică, din cele care s-au găsit mereu în săpăturile arheologice, stăpâna casei punea în cuptor prima pâine nouă de anul acesta. Se cocea pe la asfințitul Soarelui. Pentru că, uneori, coptul a durat mai mult, s-au aprins focuri mari ca o imitație a soarelui, pâinea să fie făcută pe lumină. Tradiția cerea ca pâinea să fie gata în aceiași zi, pe lumină.

Când era gata, femeia îi dădea pâinea bărbatului, într-o țesătură frumoasă, identică cu cea folosită la prezentarea primului prunc, urmașul războinicului și cel care îi va purta scutul, la nevoie. Fie că era băiat, sau fată - de multe ori tinerele fete purtau scutul tatălui pe câmpul de bătălie și s-au dovedit războinici formidabili, mai ales arcași iscusiți.

Bărbatul lua pâinea și spunea o formulă. Nu se mai știe ce și cum, apoi o rupea cu mâinile și o împărțea la cei ai casei, dar și la vecini. Era strict interzis să se folosescă cuțitul, sau altceva de metal, la împărțitul pâinii de Lammas. Pe lângă pâinea nouă se bea vinul roșu de vară, făcut din fructe de pădure.

Horoscop Patruzeci de zile, pâine și vin roșu - ați mai auzit, nu? Nicio religie nu este originală, cu atât mai puțin creștinismul! Există un sincretism, Mircea Eliade spunea că bine punctat la creștinism. Creștinismul, o religie orientală semită, a fost impus de sus în jos în Europa. Devenind religie de stat romană, pe la jumătatea secolului IV, a luat obiceiul de a îngloba zei și tradiții, de peste tot unde ajungeau vulturii imperiali.

Horoscop Celții au avut religia lor politeistă, înglobată, mai târziu, în creștinism și în spiritul european. Celții erau copiii naturii, trăiau din cules, vânătoare, păstorit și creșterea vitelor. Este normal să fi adorat pădurea, copacii, râurile, fenomenele natiurii. Aveau mii de zei, fiecare trib pe ai lui. O religie naturală. Preoții lor, druizii, erau șamani, preoți, filosofi, medici, judecători, profeți și… poeți! Poezia era așa de importantă pentru celți că în ”Book of Ballymote” există nu mai puțin decât 11 sancțiuni care se pot aplica unui rege care refuză să laude, sau să răsplătească poetul care i-a închinat o odă, o lucrare poetică, considerată de trei druizi ca fiind ”onestă, plăcută auzului și respectând canoanele poeziei”

Horoscop Dar ceea ce a fost cel mai important, după umila mea părere, vorbind despre spiritul celților, spiritul european, a fost curiozitatea, dorința arzătoare de a cunoaște, de a explora, de expansiune, spiritul inovator și drept al lor, egalitatea perfectă a sexelor și plăcerea poeziei. Unii învățați și nu sunt puțini, spun că este efectul tipului de haplogrup R1b, alții îi invinuiesc de rasism pe primii. Bun, ia să ne uităm puțin pe harta tipurilor de haplogrupuri. Spaniolii au 75% R1b! Au fost exploratori mai dibaci, navigatori mai îndrăzneți ca ei, conchistadori mai curajoși? Da, o să răspundeți, poate portughezii. Ei au, portughezii, markerul european, celtic, R1b în proporție de 61%. Olandezii o să spuneți! R1b în proporție de 70%! Marea Britanie, cea care până nu de mult a stăpânit mările și a dat exploratori celebrii – 68% cu creșteri masive în Irlanda de Nord, Țara Galilor și Scoția, unde R1b se găsește până la 82%. QED.

Horoscop Există un zodiac, zodiacul copacilor, care se poate bănui că este de proveniență celtică. Scrierile antice nu pomenesc nimic, nici măcar în ”De Bello Gallico” scrisă de Aulus Hirtius la ordinul și îndrumarea lui Iulius Cezar. Zodiacul copacilor apare în secolul XIX în Italia, într-o ediție populară, prima oară. Nimeni de pe ”Dimineața Astrologilor” nu a deslușit altfel, nu a găsit o informație mai veche de secolul XIX. Deci, pare o creație recentă, acest zodiac al copacilor, dar destul de bine adusă din condei, poate fi rescrierea unor documente foarte vechi, sau un moment sideral de inspirație divină al cuiva din peninsulă. Pare foarte bine făcut. Sper că este așa și eu îl folosesc, împreună cu zodiacul chinezesc și cel caaldean, grecesc, european, adică.

Dar, parafrazând-o pe frumoasa Scarlett O’Hara, o irlandeză din neamul celților, să nu ne pierdem speranța niciodată, pentru că, săptămâna viitoare, este, în definitiv, o altă săptămână!

NOTĂ Vă rog frumos să scrieți NUMAI la dom.profesor@gmail.com, ca să avem o conversație civilizată și plăcută. Am răspuns întotdeauna celor care mi-au scris, dar conform regulilor rubricii mele orice postare pe forum se șterge, mai devreme sau mai târziu! Take it, or leave it!

٭ ٭ ٭

Horoscopul săptămânii 30 iulie – 5 august

BERBEC Luni, Încep să se lămureasca unele probleme legate de domeniul sentimental. Reflectezi că ai acelaşi tip de probleme, adică nimic nou sub soarele cel fierbinte, sau totul este nou şi îmbietor! Marți, ai multe de terminat, multe de început, multe de făcut, dar unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba – rezolvarea pare că nu mai stă în puterea ta, fiecare are destinul lui, vorba unui ministru. Miercuri evenimentele nu se desfăşoară după cum îţi doreşti tu, iar pentru un procent din zodie lucrurile chiar stau pe loc. Oricum, pretenţiile celor din familia ta şi din cercul tău de prieteni sunt cam mari, vezi cum te adaptezi. Joi, conjunctura astrologică, foarte complexă, pare că-ţi spune că numai munca permanentă nu prea rezolva lucrurile, mai trebuie şi altceva ca să obţii succesul in viaţă. Acel altceva se numeşte în cazul tău răbdare şi de ce nu, puţin mai mult noroc, că nimănui nu i-a stricat! Vineri, zi rituală de cupărături săptămânale. Dar, viaţa ta e ca Donul liniştit. Sub o aparenţă pacifică ascunde multe. Trebuie să te păzeşti de gelozii şi invidii de vacanţă, sau de birou. Weekendul, este dedicat în special rezolvarii problemelor personale. Dragostea este mediocru aspectata, nu exgera dar nici nu minimaliza! Prudenţa şi reţinerea trebuie să te caracterizeze în weekend, fie că eşti solo, sau duo.

horoscop

TAUR Luni, speculatiile financiare sunt prost aspectate, aşa că nu este o idee prea buna să te duci la şeful tău ca să-i ceri o mărire de salariu! Nu te lua dupa cine stie ce aiureli din presă, sau de aiurea pe net, zodia ta este conservatoare şi respecta întotdeauna tradiţia. Marți, mici disensiuni cu anturajul, de fapt, din lucruri de nimic, mici prostioare. Lămureşte-le repede şi nu purta ranchiună. "Nu există nicio lege care să interzică prostia!" Lucrurile stau perfect legal! Miercuri, ziua comunicării, a lui Mercur – realizezi că este în afara regulilor obişnuite soluţia care îţi trebuie. La vremuri de criză, trebuie o soluţie de criză! Miercuri trebuie să eviţi orice promisiune sau orice chestiune legată de bani, de proiecte viitoare sau de relaţii şi grupuri sociale. Nu-ţi asuma, mai ales, obligaţii pe termen lung. Joi este o zi ceva mai plictisitoare şi enervantă, în acelaşi timp. Evită intervenţiile bruşte şi deciziile pripite. Dar, investiţiile făcute astăzi, în relaţiile sociale, se pot dovedi foarte inspirate. Vineri realizezi că ucrurile sunt aşa cum le-ai văzut de prima dată. Aşa au căzut ele! Deseori invingatorii sunt desemnati dintre cei care par a fi invingatori, din cauza ca anturajul nu prea are timp sa judece pe fiecare in parte. Limitează-te la activităţile obişnuite, de rutină. Noul aduce nefericire şi insucces. Weekend - nu lăsa lucrurile neclarificate și nu scoate niciun ban din buzunar. Cheltuielile facute în weekend poți să le treci direct la pagube. Poti sa te expui in public. Fii, insă, extrem de scurt. O singură fraza este de ajuns şi evită decupajul din context. Ai de rezolvat și niște probleme, „pasate” de catre membrii ai familiei tale.

Pagina 1 din 2 12