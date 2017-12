Horoscop La revedere, Majestate! Finlanda își sărbătorește Centenarul

Horoscop Sf. Nicolae era dat exemplu bogaţilor zgârciţi, împreună cu Luca 18:24,25 : "Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu."





Horoscop Pe 6 decembrie s-au născut Joseph Louis Gay-Lussac, Dave Brubeck, Gunnar Myrdal, Alexandru Stark, Henri Catargi, Gheorghe Păun.

Sinaxar, Sf. Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni.

Horoscop Sărbătoare creştină deosebit de importantă, ea deschide şirul celebrărilor grupate în jurul solstiţiului de iarnă. „Moş Nicolae” este protectorul şi dăruitorul copiilor. Dar şi al corăbierilor, al oştenilor şi chiar al tâlharilor. Exista obiceiul vechi ca în această zi şeful statului să graţieze un deţinut, un hoţ, un tâlhar. Dar Herr Johannis este un corp străin în fruntea țării, un alopat, nu știe datinile și obiceiurile românești. Până și la necrologul Regelui, Dumnezeu să-l odihnească, a spus ”a trecut în neființă”! Luteranii nu cred în A Doua Venire a Domnului, în Cetatea Lui Dumnezeu? Cum, ”în neființă”? O fi ateu... Așa spunea Ceușescu și comuniștii lui, Gheorghe Gheorghiu-Dej spunea, corect, ”s-a săvârșit din această viață”.

Horoscop Sf. Nicolae este un Sfânt cu Puteri mari date de Dumnezeu, un Sfânt bătrân, cum este şi anul. Protector al Soarelui şi gestionar al iernii, se spune că ninge doar când vrea Moş Nicolae - „îşi scutură barba”.

Este un exemplu că bătrânii nu sunt deloc „expiraţi” că au locul lor în economia Lumii şi a Universului și nu sac de box pentru infractorii tineri. Un loc important, dacă dau dovadă de înţelepciune, generozitate şi iubire de oameni...

Horoscop Sf. Nicolae mai are o semnificaţie profundă. El era bogat şi provenea dintr-o familie bogată, dar nu-i era ruşine să ajute pe cei săraci şi disperaţi. Cu discreţie şi în secret, fără să se laude! Şi îi ajuta şi pe hoţi, le cumpăra libertatea. Dar nu orice fel de hoţi, ci doar pe aceia care furau de mâncare, sau cărţi, aşa de rare şi de scumpe, împinşi de sărăcie şi de foame. Dar şi de dorinţa de a cunoaşte. Hoţ de cărţi! Ce meserie ciudată şi aproape acceptabilă, în sensul că poate fi înţeleasă şi iertată mai uşor. De către mine, de exemplu. Politic corect este tot o infracţiune, dar când am fost eu politic corect?!

Sf. Nicolae era dat exemplu bogaţilor zgârciţi, împreună cu Luca 18:24,25 : "Cât de greu vor intra cei care au averi în împărăţia lui Dumnezeu! Că mai lesne este a trece cămila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăţia lui Dumnezeu."

Horoscop Episcopul Nicolae a fost şi un exemplu de inteligenţă şi înţelepciune. Un politician versat şi iscusit. Pentru că religia era politică şi politica era religie. Poate, şi astăzi... în unele țari, în spațiul musulman, cu siguranță. A participat la marele consiliu de la Niceea din 325, după mine și după mulți alții, cel mai important consiliu din istoria creştinătăţii.

Scopul acelui consiliu era adaptarea dogmei creştine în aşa fel încât să poată fi religie de stat în Imperiul Roman. Sunt multe de spus, poate odată o să le scriu, dar, pe scurt, Sf. Nicolae era adeptul unui Iisus "născut, nu făcut, din aceiaşi substanţă cu Tatăl" iar Arie ţinea la ideea că Iisus este un "evreu care a făcut minuni". Era evident că romanii nu ar fi acceptat un zeu... evreu!

Horoscop Aşa că Nicolae îl ia la palme pe Arie, la propriu, îl întrerupe şi îi spune episcopului Osie de Cordoba, care conducea sinodul, să pună la vot pentru că Arie a renunţat la cuvântul său, pentru că se ţinea de falcă! Şi a câştigat cu o majoritate bună! Alte surse istorice, Eusebiu, de exemplu, spun că Ep. Nicolae l-a ciomăgit pe Arie cu toiagul episcopal în care se sprijinea, Nicolae având la Niceea o vârstă oarecare, s-a săvârșit din această viață în anul 342 în vârstă de peste 80 de ani. În orice caz, Arie a luat bătaie de la Nicolae!

Cred că este un exemplu foarte bun, pentru că uneori trebuie să dai dovadă de fermitate! De unde şi partea ameninţătoare a lui Moş Nicolae, care promite copiilor neascultători - un băţ!

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, Republica Finlanda își sărbătorește Centenarul. Sunt prietenul oficial al Republicii Finlanda. Prietenul meu, Pekka, mi-a trimis, acum un an, o invitație oficială pentru sărbătorirea a 100 de ani de la declararea Independenței, invitație în care sunt declarat ”prieten al Republicii Finlanda”.

Horoscop 6 decembrie este Ziua Națională a Suomi, Finlanda cea mândră - în anul 1917, dârjii finlandezi s-au declarat independenți față de Rusia, erau un ducat în componența țaratului. Ca să le răspund la gestul lor frumos, o să aprind în noaptea aceasta două lumânări în fereastră. Legenda spune că este un vechi obicei finic, localnicii care aprindeau noaptea două lumânări în fereastră arătau că sunt gata să-i găzduiască și să-i ascundă pe ”jäger” tinerii partizani finlandezi care luptau împotriva rușilor.

Când a trecut pe aici, acum o lună de zile, i-am spus lui Pekka că nu pot să onorez invitația, dar sunt deosebit de recunoscător. A spus că înțelege uitându-se la blonzii lui compatrioți care se jucau cu cățeii mei. Cățeii mă țin prizonier în pustnicie, dar ce plăcută detenție. Acum poștașul Mihai mi-a dat telefon să mă duc la poștă că am un pachet pe care scrie ”Suomi” și ”Centenary” și că are o cruce mare albastră. Ce mi-o fi trimis Pekka? Sper că nu un mic ursuleț polar...

⃰ ⃰ ⃰

Mi-e sufletul greu. Parcă mi-a murit o rudă, un tată, model al demnității și nobleței. Ultimul conducător de stat care a luat hotărâri importante în WW2, unul care a făurit istoria. Era născut în același an cu tatăl meu, la câteva zile distanță. Trist ”cadou” pentru noaptea de Ajun la Sf.Nicolae! L-am întâlnit de câteva ori cât timp am lucrat în Elveția. Apoi, mai des, după ce s-a întors în România. Eu sunt republican, ca toți ai mei din State, dar asta nu m-a impiedicat să-l admir și să-l laud pe Regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească! Și să mă pun în slujba Casei Regale, a Custodelui Coroanei Române, dacă are nevoie de mine, pentru că mulți dușmănesc dinastia română, travestiți în ”monarhiști”. Aș dori să văd o scânteie de decență din partea presei anarhiste și isterice de stânga. Așteptați 40 de zile, așa este creștinește. Silenzio stampa. Măcar 40 de zile dacă mitocănia, mahalaua și proasta creștere nu vă lasă altfel... Dar, trebuie să mai spun ceva:

La revedere, Majestate!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Ai fost pe lista lui Moş Nicolae! Ai primit un cadou! Cu toate că pare că ești în criză de timp, astăzi reuşeşti să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situația. Atenţie la un partener sau “prieten”. Saturn afectat indica o indiscretie. Paranoia bine temperată este una dintre cele mai blânde boli ale zodiei, aşa că, probabil că ţi se pare! Supraveghează-ţi regimul alimentar, nu bea băuturi foarte reci şi vei reuşi să eviţi răceala si viroza. Oricum, ştii că ai alergie la prostie, aşa că nu intra în discuţii inutile. Lumea este aşa cum este şi nu o s-o faci tu mai bună, sau mai inteligentă. Vorba veche spune că cel deştept cedează. Sigur, este doar o vorbă, un simbol. Care simbolism nu se aplică întotdeaună că doar nu o să laşi tu tâmpiţii să prevaleze. Cu sănătatea stai bine astăzi, în orice caz mult mai bine decat cu banii.

horoscop

TAUR În jungla de beton în care trăiești sunt capcane la tot pasul. Naivitatea ta de Taur duios te face să fii uneori păcălit. Astăzi trebuie să fii foarte atent la propunerile care ți se fac. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău tranzitat arată că preocuparea ta majoră este să menţii „status quo” - poate este vorba de o situaţie sau o pozitie actuală care te avantajează. Ai multe de terminat, dar şi unele inexactităţi din trecut te bântuie şi te întrebi de ce ţi se întâmplă tocmai ţie. Lasă totul în trecut, nu-ţi mai bate capul degeaba. Oricum, pretenţiile celor din anturajul tău prezent şi trecut sunt cam mari... Fii mai strâns la pungă şi mai calculat în tot ceea ce înseamnă cheltuială, consum, aruncatul cu banii! Banii făcuţi uşor se termină la fel de uşor, iar cei munciţi nu ajung niciodată. Nu „economisi” nu pune banii la bancă ca să-i îmbogăţeşti pe bancheri, dar nici nu-i arunca pe fereastră. Fii chibzuit şi cumpătat. Investeşte, cumpără obiecte de valoare, trăieşte bine!

Loading...