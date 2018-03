Jucăriile și autoturismele, cele mai periculoase produse. 60 de ani de Parlament European. ”Repair Cafe” nu sunt pe placul chinezilor. Horoscop

Horoscop M-a avertizat să mă feresc ca de dracul, Doamne iartă-mă, de următoarele produse chinezești: autoturisme, jucării, țigări, îmbrăcăminte, scule și dispozitive, aparatură electrocasnică sau electronică, mâncare chinezească. A mai adugat și acupunctura și remediile chinezești, care, spunea el, sunt cele mai periculoase pentru un om alb.





Horoscop Pe 19 martie s-au născut: David Livingstone, Wyatt Earp, Bruce Willis, Ursula Andress, Maria Vetsera, Dinu Lipatti, Eugenia Moldoveanu, Dan Barbillian.

”Evenimentul Zilei” din ziua de19 martie 721 înainte de Hristos – Ptolemeu relateză că în acestă zi a avut loc o eclipsă totală de Soare, prevăzută de preoţii babilonieni cu doi ani mai înainte. Avertizat de preziceri, regele Merodach-Baladan a luat măsurile necesare şi a evitat inundaţiile catastrofale ale Tigrului şi Eufratului.

Horoscop 19 martie 1958, acum exact 60 de ani - A fost creat Parlamentul European, ca for consultativ al Uniunii Europene; la această dată a avut loc, la Strasbourg, sesiunea de stabilire a Adunării Parlamentare Europene (primul preşedinte, francezul Robert Schuman), una dintre cele mai importante instituţii comunitare; Parlamentul European (cum este denumit în prezent) este ales (o dată la cinci ani) prin vot universal direct al cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene; are drept de co-decizie în proiectarea legislaţiei comunitare, de a propune amendamente (pe care Consiliul European trebuie să le ia în considerare) sau de a bloca legi (dacă majoritatea se opune); de asemenea, Parlamentul European are dreptul de a aproba sau respinge numirea preşedintelui Comisiei Europene, de a aproba acorduri internaţionale şi acceptarea de noi membri în Uniune, precum şi dreptul de a aproba sau respinge proiectul de buget sau de a hotărî cheltuieli suplimentare. (Sursă: RADOR)

Horoscop După cum raportează Reprezentanța Comisiei Europene în România:

Jucăriile și autoturismele, cele mai periculoase produse. România a transmis 13 alerte privind produsele nealimentare periculoase, din cele 2.201 înregistrate pe plan european, pe primul loc în rândul acestora situându-se jucăriile (39%), urmate de autovehicule (23%) și cosmetice (15%), principalele riscuri asociate lor fiind cele chimice (46%), de incendiu (23%) și de sufocare (16%). Media europeană include o clasificare similară, jucării (29%) urmate de autovehicule (20%), doar locul trei fiind diferit – produse textile și de îmbrăcăminte (12%) -, iar la riscuri cele de vătămare sunt clasate pe primul loc (28%), urmate de cele chimice (22%) și de sufocare (17%). Datele de mai sus fac parte din raportul anual privind sistemul de alertă rapidă referitor la aceste produse pentru anul 2017, publicat de Comisia Europeană luni, 12 martie.

Věra Jourová, comisarul pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: „Normele europene de protecție a consumatorilor garantează faptul că în UE sunt comercializate numai produse sigure. În caz contrar, sistemul de alertă rapidă ajută autoritățile să reacționeze prompt și să retragă toate produsele care ar putea provoca vătămări. Datorită acestui sistem, copiii noștri se pot juca în siguranță și putem preveni accidente mortale pe drumurile europene. Acesta este un bun exemplu de aplicare eficientă a normelor UE în domeniul protecției consumatorilor. Din păcate, în multe alte domenii, este nevoie să îmbunătățim aplicarea legii și să ne asigurăm că consumatorii se pot bucura într-adevăr de drepturile lor. Acesta este scopul inițiativei „Noi avantaje pentru consumatori”, care urmează să fie lansată.”

Ca urmare a celor peste 2.000 alerte, s-au întreprins aproape 4.000 de acțiuni, cum ar fi retragerea produselor de pe piață. Aceasta arată că autoritățile naționale au monitorizat atent alertele difuzate în sistem și că au luat măsurile necesare pentru a contribui la o piață mai sigură pentru consumatori.

Majoritatea produselor periculoase notificate în sistem au provenit din afara UE. China s-a situat pe primul loc ca țară de origine, însă procentul alertelor (în număr de 1.155) a rămas la 53%, la fel ca în anul precedent. Produsele periculoase de origine europeană au făcut obiectul a 413 notificări (26%).

Pentru a îmbunătăți și mai mult aplicarea legislației în domeniu, Comisia va prezenta în aprilie inițiativa „Noi avantaje pentru consumatori”, al cărei scop este modernizarea normelor existente și îmbunătățirea protecției consumatorilor.

Comisia va lucra în continuare la modernizarea sistemului de alertă rapidă, viitoarea etapă urmând să permită utilizatorilor să citească alertele în toate limbile oficiale ale UE.

Începând din 2003, grație sistemului de alertă rapidă, informațiile referitoare la produsele nealimentare periculoase, retrase de pe piață și/sau rechemate oriunde în Europa, circulă rapid între statele membre și Comisia Europeană. În acest fel, pot fi luate peste tot în UE măsurile necesare, cum ar fi interzicerea/oprirea vânzărilor, retragerea, rechemarea sau refuzarea importurilor de autoritățile vamale.

La acest sistem, participă în prezent treizeci și una de țări (UE, împreună cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Horoscop Țin minte că, prietenul meu chinez, Țu Kă Wen, cel care m-a învățat morala cantoneză și mi-a explicat I Ching și Zodiacul Chinezesc, m-a avertizat să mă feresc ca de dracul, Doamne iartă-mă, de următoarele produse chinezești: autoturisme, jucării, țigări, îmbrăcăminte, scule și dispozitive, aparatură electrocasnică sau electronică, mâncare chinezească. A mai adugat și acupunctura și remediile chinezești, care, spunea el, sunt cele mai periculoase pentru un om alb. Când l-am întrebat de ce, a zâmbit doar, ca Buddha. Apoi a spus, uitându-se peste mine: este o poveste lungă, tu să faci cum ți-am zis! A mai adăugat că România face produse industriale mult mai bune decât China. Se întâmpla acum aproape trei decenii, imediat după lovitura de stat. Apoi, industria românească a fost distrusă, iar pe piață se găsesc aproape numai produse foarte proaste făcute în China. Încep să mă gândesc că după principiul cui prodest, lovitura de stat din România a fost pusă la cale de… China! Pare ridicol, nu-i așa?

Horosco Când a fost să-mi alcătuiesc un nou PC a fost o întreagă poveste. Pe piața românească se găsesc NUMAI produse relativ ieftine, calitativ inferioare, făcute în China, RPC, tot aia este. Abia am găsit pe net un procesor făcut în Malaysia, o placă de bază din Taiwan, sursă din Japonia și memorii din Singapore. Pentru astea am avut bani, sunt și pentru boierii bogați la prețuri mai mari, cu contacte aurite și garanție pe viață. Dar, nu sunt făcute în China.

Va spuneam altădată că este evident: calitatea chinezească, modul de producție oriental, ruinează lumea, prin consumul exagerat.

Horoscop De câțiva ani, împotriva modului consumist, risipitor și iresponsabil de viață s-a ridicat o armată, da, o adevărată armată. ”Repair Cafe” este conceptul, la care ader sută la sută. Și ”Remakery”, o întreagă rețea mondială. Tehnicieni, sau ingineri, de obicei într-o cafenea la modă, sau într-o locație oarecare, învață omul de rând cum să repare diferitele aparate electrocasnice, casnice, electronice, IT. Și repară! Pe gratis! Este voluntariat, armata numără deja, în toată lumea, cam 11.000 de persoane calificate tehnic. Este puțin. Se estimează că anul acesta, 2018, vor fi aruncate la gunoi 50 milioane de tone de aparatură, echipamente, uilaje etc care ar fi putut fi reparate.

Horoscop Acest lucru, cu repararea, nu convine deloc fabricanților chinezi, le strică piața și le micșorează profiturile. Stuart Ward, unul dintre voluntarii ”Reading Repair Cafe” relateză că a primit încercări de descurajare. Fiind un foarte bun IT-ist nu a fost greu să afle că emailurile proveneau de la dealerii locali ai fabricanților chinezi. Reacția lor a fost cum a reușit să dea de ei, că folosiseră tot felul de emulatoare și de ascunzătoare de ID. Stuart le-a răspuns: folosiți componente proaste, Made în China!

În România nu prea am auzit de ”Repair Cafe”, de fapt au dispărut toate atelierele de reparații. Cu excepția nepotului meu Shahin Ciobotea, da, și el e născut la Teheran, care repară... orice! Într-un fel, așa cum încerc și eu, fără șurubelniță Philips, să repar lumea asta stricată. Este foarte greu, sunt multe componente umane de proastă calitate, dar dacă măcar câțiva o să vă amintiți că sunteți urmașii lupilor, nu niște neica-nimeni veniți din Asia, că aveți drepturi suverane și că ați dat nume lucrurilor de pe aici și că ați făcut legea în Balcani, cred că am reparat ceva!

Horoscop A nins, a nins destul în Prahova submontană, am făcut focul și am nimerit niște butuci plini de rășină, care au pocnit magic și prevestitor, au povestit în limba lor despre vremurile ce va’ să vină. Pe muzica TSFH. Dacă la stele nu pot să mă uit, măcar o poveste tot mai știu, dar asta mâine, pentru că este dreptul ei, este o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC O creştere a energiei, a capacităţii de activitate. Ziua de luni, 19 martie, este o perioadă în care anumite planete aflate în zodii, altele decât domiciliul lor, influenţează, poate, prin rezonanţă poate prin alt mecanism obscur, evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. În principal din cauza aspectelor lui Saturn - dar Marte, protectorul zodiet tale, din fericire, face aspecte bune cu Venus şi Uranus. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri, sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Soarele, în mod convenţional, este la limita zodiei tale şi acest lucru se poate ilustra astăzi printr-o creştere a energiei, a capacităţii de activitate, dar şi printr-o nelinişte şi foială permanentă. Parcă, astăzi, mai ales pe seară, nu-ţi găseşti locul.

horoscop

TAUR Perioada îţi este, înca odata, favorabilă. Totusi, este o zi amestecata. Astăzi, cine riscă, NU câştigă! Impresia generală a horoscopului este de reașezare si regândirea a unor strategii. Apar noi actori în joc. Saturn, maximus maleficus, aspecteaza disonant, de ceva timp, din primul decan al Capricornului, ceea ce nu are darul sa faca lucrurile mai simple sau mai usoare. Nu refuza nimic, dar nici nu face „mişcari” - păstrează zâmbetul pe buze, stelele tale protectoare, Pleiadele cele capricioase, te vor proteja in continuare ! Ai incredere ! Nu deschide nici o directie, nici un proiect lunea asta, chair dacă se zice ca lucrurile trebuiesc pornite de luni, lasă ca lucrurile să se aranjeze de la sine. Ocoleşte orice discuţie cu anturajul apropiat despre posesiuni comune. Fii extrem de scurt in discutţiile cu anturajul. O singura fraza, clară, este de ajuns!

Pagina 1 din 2 12