Inundațiile nu sunt o pedeapsă de la bunul Dumnezeu. Construiți hidrocentrale, aceasta este soluția. Horoscop

Horoscop Pe 14 martie s-au născut Johann Strauss, Albert Einstein, Michael Caine, Rita Tushingham, Alexandru Macedonski, Aurel Giurumia, Iurie Darie, Carmen Galin, Cecilia Cuţescu-Stork.

Horoscop În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Benedict de Nursia şi Alexandru preotul din Pidna. Post. Nimic în “Kalendar”.

Horoscop Cam mohorâtă vremea în Prahova submontană, a plouat mult, sunt unele alunecări de teren, în lipsa hidrocentralelor și a amenjărilor funciare suntem amenințați cu inundații - dar este primăvară, sau cel puţin o să vină! Ziua de 14 martie este considerată ca ziua numărului Pi = 3,1415926535… poate unde tradiţia iniţiatică consideră că, cu o săptămână inainte de echinocțiul de primăvară, 14 martie ca prima zi de primăvară, o primăvară care revine mereu, mereu repetând un ciclul cosmic, dar mereu altfel. Dar explicaţia este mult mai simplă: martie, 14, adică 3.14, numărul Pi!

Am în față o petiție de semnat. Hai să vă spun povestea ei…

Horoscop Academicianul Dorin Pavel, cel care a stabilit amplasamentul a peste 600 de hidrocentrale pe tot cuprinsul ţării, spunea, referindu-se la inundaţiile din anii 70’ : “pe lângă pierderile de vieţi omeneşti care sunt de nerecuperat, pe lângă imensele distrugeri materiale se mai adaugă şi pierderea energiei apei. Cine nu ştie să-şi folosescă resursele, iar energia apelor este una dintre primele resurse energetice ale României, este condamnat la rămânerea în urmă.”

Dintotdeauna românii au avut un dar al înţelegerii şi stăpânirii unor fenomene fizice complexe reunite sub numele de mecanica fluidelor. Mici baraje istorice, poate pentru pescuit, "roata cu făcaie", morile pe apă, piua de sumane, apoi avioanele lui Vlaicu, Vuia şi Coandă, sonicitatea, marile hidrocentrale de pe Bicaz, Lotru, Olt şi de pe Dunăre sunt numai nişte repere ale inventivităţii românilor. La aceasta se adugă tehnologia superioară a extracţiei petroliere care a plasat mult timp România în concurenţă cu SUA şi URSS. Am avut două școli tehnice de anvergură mondială, cu ingineri de excepție, amândouă în fluide: petrol și apă!

Horoscop Din nefericire ne-am bătut joc şi de această resursă, de energia hidro. Ca de multe altele. Începutul l-a făcut nebunia faraonică a lui Ceuşescu care voia neapărat să aibă o centrală nucleară ca să intre în clubul celor cu posibilitaţi de construire a unei bombe atomice. Cu bani cheltuiți la Cernavodă ar fi făcut 50 de hidrocentrale. "O centrală nucleară este o bombă atomică care explodează lent. Uneori, poate, şi mai repede!" glumea Enrico Fermi. Desele accidente nefericite, culminând cu exploziile de la Three Mile Island, Cernobâl și Fukushima Daiichi, cele 17 ”evenimente” de pe teritoriul Chinei nu se pun la socoteală - au făcut ca multe ţări să renunţe la programul nuclear. După cum se ştie, mai multe ţări din Europa interzic drastic orice activitate nucleară pe teritoriul lor.

Horoscop România nu va renunţa la programul nuclear pentru că alături de construcţia de autostrăzi constituie cea mai importantă sursă de șpagă. Pentru kilometrul de autostradă se încasează comisioane de "cine trebuie" de aproape 40% din valoare, aceasta, sigur, determinând calitatea foarte slabă a lucrărilor. Pentru că şpaga se plăteşte din "lucrările ascunse" şi determină cantităţi reduse de materiale şi manoperă.

În cazul unei centrale nucleare lucrurile sunt mult mai complexe. Nimeni nu ştie cât este "comisionul" pentru furniturile, combustibilul nuclear, consumabilele, echipamentele de protecţie, softul și alte amănunte informatice, echipamentele de protecție, depozitarea și neutralizare rezidurilor rdioactive etc etc. O centrală nucleară constituie o industrie în sine, care este un izvor nesecat de şpagă şi afaceri necurate. Totul în cel mai mare secret pentru că este vorba de "siguranţa naţională".

Horoscop În acest timp apa curge inutil şi aproape în fiecare primăvară ne inundă. Din potenţialul tehnic hidronergetic al României dacă este instalat 20%. De ce? Pentru că în cazul unei centrale hidroelectrice se ia o singură dată şpagă, la construcţie, care cost, chiar dacă este de câteva ori mai ridicat decât construcţia unei termocentrale, nu rivalizează cu şpaga permanentă din cazul centralelor nucleare şi termice, acolo șpaga este lunară.

Odată terminată, o hidrocentrală nu mai consumă nimic, este automatizată, putând chiar să fie comandată de la distanţă. În plus controlează debitele de apă de pe râul respectiv eliminând inundaţiile. Lacul de acumulare, dacă are, poate deveni un obiectiv turistic şi/sau piscicol, sau să fie o posibilă sursă multianuală de alimentare cu apă a oraşelor în expansiune, sau pentru agricultură. Preţul energiei electrice produsă prin hidro este de mai multe ori mai mic decât preţul energiei produse prin termo. Hidrocentralele, mai ales cele de mare cădere, echipate cu turbină Pelton, sunt foarte flexibile putând prelua uşor variaţiile mari de consum, "vârfurile de sarcină". Se elimină astfel centralele hidro reversibile, pompă-turbină, care sunt greu de realizat, costă foarte mult și sunt de o eficiență discutabilă, au un randament mic.

Horoscop O hidrocentrală este cel mai puțin poluant și cel mai eficient mod de producere a energiei electrice. Nu poluează, ca termo sau atomo, nu ocupă spațiu agricol ca eolienele, nu produce materiale imposibil de reciclat ca celulele solare, care dacă nu știați au o viață limitată, foarte limitată, după care trebuie schimbate. Iar panourile expirate sunt gunoaie periculoase. Hidro produce energia electrică la rece, nu participă la încălzirea globală. Până și un banal panou solar cu țevi, de încălzit apa, produce mai multă căldură decât o hidrocentrală. Emisiile carbonice din lac sunt în limitele normale. Numai 15% dintre hidrocentralele au lacuri de acumulare importante, care însă sunt un procent infim din suprafața totală a lacurilor naturale.

Horoscop Probabil, Doamne ferește, vom avea inundaţii anul acesta. Nu este un fenomen natural, o fatalitate, o "pedeapsa de la Dumnezeu". Este urmarea activităţii umane. A prostiei, a lăcomiei şi a egoismului. De multe decenii s-a renunţat la programul național de hidroenergetică şi îmbunătăţiri funciare, construcţii care ar fi reglementat în mare măsură debitele râurilor interioare.

Horoscop În plus, suprafaţa împădurită a scăzut, pădurea fiind tăiată de "întreprinzătorii particulari", de la un critic 33% din suprafaţa ţării în 1989 la un catastrofal 24,7% în anul 2016. Aceasta a produs o micro climă agresivă, capricioasă şi periculoasă, până la urmă. Nemaifiind reţinută de pădure, apa şiroieşte rapid pe versanţi, provocând dese alunecări de teren, şi se strânge în albia râurilor în viituri catastrofale. Pe de altă parte în ultimii ani, mai ales după lovitura de stat, s-a construit în ţară aiurea, uneori chiar pe lunci inundabile.

Ce-i de făcut? – vorba lui Lenin. Reînceperea imediată a investiţiilor naționale în hidroenergetică şi în îmbunătăţiri funciare. Poate cu bani europeni, poate cu bani de la fonduri şi poate chiar din surse interne. Aceasta ar crea mii, poate zeci de mii de locuri de muncă.

Horoscop Vă spun toate aceste dragi mei lupi, padawani și hobbiți pentru că am în față o petiție de semnat. În calitate de fost membru în Comisia barajelor înalte și ca fost angajat al lui Motor Columbus de la Berna. Petiția cere în termeni foarte duri și fermi renunțarea la repunerea în activitate a vechii centrale atomice Beznau, din Elveția, cea mai veche din lume, construită în anul 1969. Centrala are 750 MW și a fost oprită din funcțiune după explozia de la Fukushima Daiichi.

Este o nebunie periculoasă, produceți o explozie atomică în cel mai populat loc din Europa, spune petiția. Ecologiștii de la ”Green Cross” au dreptate, oboseala metalului din care este făcută centrala trebuie să fie evidentă după aproape 50 de ani. O să semnez petiția, am mână bună. Mai de mult, cam un an de zile, am semnat o petiție Greenpeace care cerea guvernului francez închiderea centralelor atomoelectrice, bombe cu ceas. Spre satisfacția mea președintele Emmanuel Macron a anunțat recent că până în anul 2022 Franța va renunța la 17 din cele 19 centrale atomice pe care le are, urmând ca necesarul de energie să fie instalat în hidro, eolian și solar.

Mai mult, există o directivă UE care arată că trebuie folosită orice picătură de apă din Europa pentru energie și că trebuie renunțat cât mai curând la producerea prin termo, atomo, Diesel, în general prin intermediul energiei termice care folosește combustibil fosil. Acest lucru plus directiva asupra eficienței energetice 30-40% conduce strict către instalare de centrale hidro oriunde este posibil tehnic.

Horoscop Fiind ziua în care îl pomenim pe Iurie Darie nu pot decât să revăd, poate pentru a mia oară ”S-a furat o bombă!” genialul film al lui Gopo din anul 1962. Doamne, ce cinematografie și ce actori am avut și în ce hal am decăzut! De ce oare, nu mai avem voie? Bună întrebare!

Așa, cu filmul lui Gopo o să mai treacă o parte din noapte, focul este făcut, ceaiul Darjeeling aburește, nu îmi place noaptea, nu îmi place prea mult întunericul, doar vara, cu toate că pot să văd stelele, să mă sfătuiesc cu ele, dar sper mereu la lumină, la soare, pentru că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Oboselă cronică sau o oarecare stare de disconfort. Sfera comunicării este afectată dar şi evenimentele şi emoţiile în sensul întârzierii şi a estompării lor, mai ales in sfera personala, a propriilor interese. Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii. Perioada zilei de astăzi nu este foarte rea, dar nici cea mai buna din viaţa ta! Mai este un aspect minor negativ, dar pe care îl interpretez ca pe o obosela acumulată, sau o oarecare stare de disconfort faţă de vreme, vremuri şi oameni. Et in Arcadia ego ! Odihneşte-te mai mult şi oferă-ţi mediul şi anturajul care îţi face plăcere.

