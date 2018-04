Înțelepciunea cajun, bunul-simț și bunul simț popular. Horoscop

Horoscop Vă sunt dator cu „înţelepciunea cajun”, v-am promis ieri. Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, am călătorit mult, nu am făcut un secret din acest lucru. Vreo şase luni de zile am fost în State, ca oaspete al unui prieten. Cu prietenul meu, ”jamaicanul” cum își spune, în glumă, este altă poveste.





Horoscop Pe 12 aprilie s-au născut: Giuseppe Tarttini, Maria Callas (Sophia Anna Maria Kalogeropulos) David Letterman, Montserrat Caballe, Hardy Kruger, Bobby Moore (Robert Frederick), Florin Zamfirescu, Daniel Danielopolu, Tudor Teodorescu-Branişte.

Horoscop În calendarul creștin ortodox fix, în curând o să vorbim și despre cel mobil, sunt Sfinții: Sava de la Buzău și Vasile Mărturisitorul, episcop de Parion.

Horoscop După „ziua dinţilor”, de fapt, o zi a făuririi armelor dacice, când fierarii scoteau nicovalele și foalele afară, că se făcea frumos şi lucrau mai cu spor metalul, ei bine urmează iarăşi multe zile de muncă intensă. Iar ziua de 12 aprilie nu face excepţie.

Horoscop Astăzi se împlinesc 57 de ani de la zborul primului om în spațiu. Parcă a fost ieri. Nu o să uit niciodată emoția și mândria care m-a cuprins atunci, când am auzit vestea la radio. ”Au făcut-o!” am strigat. Fiind un mare amator de SF mi se părea că zborul în spațiul cosmic este ceva fantastic și foarte îndepărtat. Dumnezeu mi-a oferit șansa să verific, chiar să trăiesc mai toate teoriile SF. Viața bate orice carte și orice film. Vedeți, dragi lupi, padawani și hobiți, nu am menționat numele primului om care a zburat o oră și patruzeci de minute în spațiul cosmic, nici naționalitatea, nici ”misterul” morții lui, un tragic accident, dar accident, nu altceva.

Horoscop Pentru mine, la 12 aprilie 1961, Omul a ajuns în Cosmos. Așa, poate, o să spună enciclopediile viitorului, când această patetică, primitivă și tragică confruntare dintre sisteme, națiuni, religii, oameni va lua sfârșit. Cred că orice civilizație are o durată, o viață și trece prin copilărie, adolescență, vârstă adultă, bătrânețe. Este cazul să ne maturizăm!

Horoscop Vă sunt dator cu „înţelepciunea cajun”, v-am promis ieri. Dragii mei lupi, padawani și hobbiți, am călătorit mult, nu am făcut un secret din acest lucru. Vreo şase luni de zile am fost în State, ca oaspete al unui prieten. Cu prietenul meu, ”jamaicanul” cum își spune, în glumă, este altă poveste. El a fost crescut în Bronx, eu în Obor. El, unul dintre stăpânii lumii, eu, un amărât. Dar ne uneşte aceiaşi concepţie despre viaţă, pasiuni identice, muzica reggae, filmele, cultura, politica republicană. O prietenie perfectă, fără reproș. Fiul acestui prieten, Michael, avusese un accident de mașină groaznic, la manevre, în Germania, era militar. Se refăcuse, parțial, are un mers specific. Tatăl lui, prietenul meu, i-a spus că după problemele pe care le-a lăsat accidentul, la coloana vertebrală, trebuie să urmeze exemplul lui John Kennedy și el rănit grav la coloană în misiune, în război. Peste John a trecut un distrugător japonez, dar a avut noroc, a scăpat cu viață și a devenit președinte. Așa că și Kevin, cum îi spun eu, este al doilea nume, trebuia, era de fapt obligat, să renunțe la cariera militară pentru una în administrație. Tatăl lui i-a spus că întâi trebuie să-şi cunoască bine ţara şi apoi să se apuce de politică. Și să vorbească, să stabilească legături directe, de la om la om, cu toți responsabilii republicani cross the country. Aşa că l-am însoţit pe tânăr de la Niagara la Baton Rouge şi de la Atlanta la Los Angeles. Cinci luni de zile. Atunci m-am îndrăgostit de America. De America profundă, cea formată din trei sute de mii de orăşele liniştite, locuite de oameni simpli și muncitori care prima dată când te văd, zâmbesc și îţi spun: „may I help you?”

Horoscop Ei bine, am ajuns şi în Sudul Louisianei, stat frumos, cu autostrăzi chiar bune. Acolo am dat peste o populaţie, cajun, care mi-a plăcut enorm. Descendenţii francezilor colonişti ai Acadiei (Arcadia – ţara făgăduinţei) colonie franţuzească stabilită la Nord, în Canada, la Nord de New Amsterdam (New York de astăzi). Războaiele coloniale şi soarta potrivnică i-au alungat pe coloniștii francezi tocmai în Louisiana şi Texas. Acum formează un grup compact de vreo două milioane. Nu se consideră minoritate, nu se consideră discriminaţi, nu vor autonomie, nu vor şcoli şi universităţi de stat în limba cajun, un dialect francez foarte pitoresc. Am înţeles aproape tot, dar când am vorbit, am trezit reacții de genul: ”tiens, omul ăsta vorbește ca la Paris!”

Horoscop Au o muzică care m-a vrăjit, o bucătărie care m-a îngrăşat, fete frumoase și gata mereu să danseze şi... înţelepciunea cajun! Sunt multe vorbe. Care, de obicei, se spun pe o melodie gen country, de dans, dar cu acompaniament, neapărat, de fiddle, o vioară care întotdeauna mi-a părut dezacordată și acordeon: „Respectă-ţi părinţii, învaţă cât trebuie, mulţumeşte învăţătorilor tăi, allez-allez, haide-haide, doar suntem cajun, găseşte fata care ţi se potriveşte, iubeşte-o şi respect-o, fă patru copii, haide-haide, doar suntem cajun, construieşte o casă, sădeşte mulţi pomi, du-te duminica la biserică, haide-haide, doar suntem cajun, apără-ți familia, prietenii și patria, nu da înapoi, haide-haide, doar suntem cajun... ” şi aşa mai departe, cam o jumătate de oră!

Înţelepciunea cajun este bunul simţ și bunul-simț al poporului. Mare nevoie este, acum și aici, de acest bun-simț și bun simț!

Poate mâine o să ne dăm seama cât ne lipseşte această înțelepciune, decență și intuiție populară, mai ales celor care ne conduc destinele, există o cădere groaznică a calității conducătorilor pe toate meridianele, dar la noi, ca Păcală, i-am întrecut pe toți!

Sincer, în pustnicia mea și mai ales în demersul meu, în ceea ce vă scriu, mă simt ca și Gagarin pe orbită. Singur. Poate că fac ceva important, nu sunt sigur - vă pun să gândiți, vă impiedic să vă sălbăticiți și vă oblig să rămâneți români, dar zborul meu spațial se apropie de sfârșit! Sau, nu, numai bunul Dumnezeu știe!

Pentru o perioadă, începând de luni 16 aprilie, o să public horoscopul săptămânal, urmând să revenim la forma actuală, dacă o vrea Dumnezeu, cât mai curând cu putință, poate chiar peste câteva săptămâni. Intenționez să pun pe site-ul EvZ horoscopul săptămânal pentru perioada 16-22 aprilie în a doua parte a zilei de duminică, 15 aprilie.

Oricum, cred că ați reținut ceva de la mine, măcar doar faptul că mâine este o nouă șansă, pentru că este o altă zi!

٭ ٭ ٭

Horoscop 12 aprilie

BERBEC Posibile mici dureri de cap, la propriu şi la figurat pe fondul unui Marte complex aspectat. Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. Dimineaţa este favorabilă cumpărăturilor, tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la bănci bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

TAUR E timpul tău de noroc şi de pace! Zodia îţi este favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. Zilua de 12 aprilie este favorabila. Succese neaşteptate în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

