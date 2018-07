“Independence Day”, un film bun cu Donald Trump, Will Smith, Bill Pullman şi Jeff Goldblum. Horoscop

Horoscop Odată și odată poate o să scriu istoria relațiilor româno-americane, așa cum au fost, nu altfel, adevărul. Au fost relații indiferente, sau proaste. De exemplu SUA recunoaște România Mare cu mare întârziere, abia în anul 1933. În ziarele românești, alea puține care erau în secolul XIX americanii erau numiți ”primitivii insurgenți”.





Horoscop Pe 4 iulie s-au născut Giuseppe Garibaldi, Nathaniel Hawthorne, Gina Lollobrigida, Thomas Barnado, Di Stefano, Alice Călugăru, Haralamb Zincă, Traian Brădean.

Horoscop Pe 4 iulie sunt Sfinţii Andrei din Creta şi Marta. Nimic, iar nimic în “kalendar”. Sorry, se muncea mult pe vremuri, nu era “weekend” mereu. O să revin altă dată la ideea că în prezent cel mai mare zeu este… calendarul. Toată lumea trăieşte, munceşte, se distrează, după calendar. Nu era mai bine în vechime când calendarul era făcut după ritmul natural al activităţii, iar zilele libere erau trei, timp suficient de recuperare?

“Independence Day”. Ziua Naţionala a Statelor Unite ale Americii!

În astrologia globală se dă personalitatea astrologică statelor după “ziua naşterii”, sărbătoarea naţională. Dar, există destule excepţii.

De exemplu, Statele Unite, cu toate că Ziua Naţională este pe 4 iulie, în zodia Racului, se consideră că semnul zodiacal al SUA este Gemenii, care se pare că se potriveşte mai bine - ceea ce duce la speculaţii interesante.

Horoscop Nu poţi să înţelegi America şi pe americani decât dacă călătoreşti în “deep country”, în America profundă. America nu este New York, sau LA, nici Chicago-Detroit cu vechea colonie de româno-americani care construiau mașini, nici federalul Washington. Statele Unite ale Americii sunt compuse din sute de mii de orăşele, nu din zeci şi zeci de state. Fiecare dintre aceste orăşele, chiar şi cel mai mic, are, sau mai bine zis avea, cel puţin un cinematograf. Înainte aparţineau marilor case de filme: “MGM”, “20th Century Fox”, “Paramount” , “Columbia” etc etc. Sigur, vorbim de perioada clasică.

“Când americanii vor să facă, sau să zică ceva, toarnă întâi un film!” a spus, cu mult umor, generalul Charles de Gaulle. Dar, avea perfectă dreptate!

Horoscop Filmul, apoi televiziunea, acum netul au avut şi au un rol formidabil în State în educaţie, învăţământ, modă, obiceiuri alimentare şi sexuale, educaţie patriotică, în economie, finanţe şi politică, în promovarea de idei şi reforme sociale. De exemplu, western-ul, este dat în manualele de relaţii publice ca o modalitate de a forma spiritul unitar, modul de viaţă american şi educaţia patriotică. Întotdeauna, cavaleria federală, care neapărat venea din stânga ecranului şi şarja spre dreapta, salva situaţia la sfârşit şi pe eroi, cu steagul “Star and Stripes” fluturând în aplauzele sălii de cinematograf.

Da, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, eu am trăit zilele când în cinematografe se aplauda frenetic…

Horoscop Este interesant că de prin anii 50’ ai secolului trecut filmele americane au început să comunice şi altceva. Mă refer la filmele SF. La început spuneau destul de sec că există extratereştri superiori tehnologic şi nu prea binevoitori. Adică, ei însăşi, americanii, în timpul războiului rece.

Horoscop Apoi mesajul s-a diversificat, pe măsură ce conceptele, de exemplu cel al globalizării, deveneau operaţionale.

Prestigioasa revistă “Stars” arată că Departamentul apărării a finanţat o bună parte din filmul SF al lui George Lucas, din 1977, “Star Wars” ca să obişnuiască publicul larg cu “iniţiativa de apărare strategică”, războiul din spaţiu. Iar “Starship Troopers”, un film din 1997, a fost făcut cu scopul “popularizării” războiului din Golf, satanizării și minimalizării adversarilor din deșert: niște insecte ucigașe, atâta tot! Kill them all!

Este destul de uşor să ghiceşti la ce se gândesc capetele deştepte din State. Trebuie, doar, să vezi toate filmele şi serialele americane SF!

Horoscop O să vă las cu treburile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi eu mă duc să văd “Independence Day” un film SF din 1996, frumos, alert, jucat bine de Will Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, Vivica Fox şi Mary McDonnell. Oare ce mesaj credeţi că indică, comunică, filmul? Nu cumva mesajul pe care-l tot spune Donald Trump?

Dar să nu uit să spun familiei mele din State, americanilor de origină română, tuturor americanilor: “Godspeed!”

Horoscop Odată și odată poate o să scriu o introducere la istoria relațiilor româno-americane, așa cum au fost, nu altfel, adevărul. Au fost relații indiferente, sau proaste. De exemplu SUA recunoaște România Mare cu mare întârziere, abia în anul 1933. În ziarele românești, alea puține care erau în secolul XIX americanii erau numiți ”primitivii insurgenți”. România independentă este recunoscută de SUA cu întârziere, abia în anul 1880. În WW2 România a asasinat Ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al SUA la București, ofensă care nu va fi uitată niciodată de DOS, iar americanii au bombardat copios obiective civile, mai multe mii de civili români nevinovați plătind cu viața. Nu vă mai plictisesc de cum erau luați în batjocură americanii în ”Scânteia”, ”România Liberă” și ”Informația Bucureștilor” timp de peste 50 de ani. Uneori îmi era și milă de săracii americani, cât de proști și fără istorie și cultură erau în caricaturi! România a fost mereu o carte de schimb pentru interesele SUA. De exemplu, în anii 30 americanii au vândut România nemților, la propriu și la figurat. Nici acum nu este altfel, SUA își vede de propriile interese, care, deseori, nu se suprapun peste interesele eterne ale României. Nu aveți grijă, întotdeauna, în istoria ultimilor o sută de ani, de când sunt mari și tari, americanii s-au înțeles cu rușii pe seama și pe teritoriul celor mici și fără armată. Niciodată nu au intrat în conflict direct, dar fiecare dintre cele două superputeri sperie pe cei mici din sfera lui de influență cu amenințarea celuilalt. Din nefericire România a fost și este țară de frontieră și împărțită pe deasupra, acum în sfera de influență a Marelui Licurici, vorba lui Băse. V-am spus că o să-l regretați, așa cum era el, cu multe defecte, dar piratul avea o mare calitate: își iubea țara! Aș avea multe să spun și să scriu, experiența mea cu Centrala de Externe și istoria trăită, ca și ceea ce am învățat la Preston și Quantico, sunt martore - poate cu altă ocazie.

Pagina 1 din 2 12