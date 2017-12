Horoscop Horoscop 2018. Cinci eclipse, trei de Soare, două de Lună. Majoritatea horoscoapelor este greșită

Horoscop Prietenii mei nu au muncit suficient, s-au obișnuit ca greierele, să cânte astrologia, nu să muncească din greu pentru ea. Nu au folosit efemeridele NASA DE405 cum le-am indicat, ci niște tabele indiene, superstiții. Când i-am întrebat de ce nu au folosit efemeridele NASA sau măcar SWISS Ephemeris, m-au întrebat, candid: există vreo diferență? Da, astrologilor, de 24 de grade pe ecliptică, aproape o zodie întreagă!





Horoscop Pe 5 decembrie s-au născut Walt Disney, Werner Heisenberg, George Custer, Fritz Lang, Nicolae Văcăroiu, Bogdan Stelea, Mircea Florian, Gheorghe Spacu.

Horoscop O notă specială despre Werner Heisenberg, pe care-l pomenim pe 5 decembrie, pe care îl consider cel mai mare fizician al secolului XX, poate cel care l-a întrecut şi pe Einstein. El a inventat bomba atomică şi a enunţat eleganta teorie a incertitudinii. Să nu citiţi cartea lui Thomas Powers „Războiul lui Heisenberg”! Este o teorie falsă, sau mai curând o intoxicaţie, varianta politic corect. Heisenberg ştia din anul 1937 cum să construiască o bombă atomică! Dar a fost un mare patriot german, care a respectat interesele ţării lui, peste regimuri şi füreri vremelnici. Restul poveştii nu a fost încă declasificat, mai aveţi puțintică răbdare!

Horoscop Sinaxar, în calendarul creștin-ortodox, Sf. Sava cel Sfinţit, Anastasie și Nectarie. Dezlegare la pește. Cărţile cele vechi spun că Sava era un copil de opt ani şi a făcut minuni dovedind puteri de înger. Se subliniază asupra faptului că era copil şi nu se precizează sexul, pentru că, după cum se crede, îngerii nu sunt sexuaţi.

Se crede că, uneori, îngerii apar printre oameni. Dar sunt repede dezamăgiţi pentru că oamenii nu sunt aşa cum îi credeau ei, în nevinovăţia lor angelică. Pentru că, după cum notează Origen: „...oamenii nu vor să fie mai buni, ei doresc doar să fie bogaţi şi puternici”!

Tradiţia spune că cine nu ţine şi nu pomeneşte pe Sf. Sava, acela se umple de bube. (Pamfile) Se ţine pentru bunăstare în casă, naştere uşoară şi pentru a avea prăsilă la animale.

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți în anul 2018 vor fi cinci eclipse. Trei eclipse de Soare și două de Lună. Sursă: NASA

31 ianuarie. Prima eclipsă va fi cea de pe 31 ianuarie, de Lună. Totală. Se va vedea în Nordul Europei, Asia, Australia, America de Nord, Pacific, Oceanul Indian, Arctic. Cam de peste tot.

15 februarie. Eclipsă parțială de Soare, vizibilă doar în Antarctica, Polul Sud, Sudul Americii Latine.

13 iulie. Eclipsă parțială de Soare. Vizibilă în Sudul Australiei, Oceanul Pacific, Oceanul Indian.

27/28 iulie. Eclipsă totală de Lună. Aproape toată Europa (și România) Asia, Australia, America de Sud, Oceanele Atlantic, indian și Pacific.

11 august. Eclipsă parțială de Soare. Nord-Est Europa, Nord-Vest Asia, Nordul Americii de Nord.

Sub aspectul eclipselor, care, în astrologie, nu prevestesc nimic bun, anul 2018 este cam sărac. Adică, un an bun! Nicio eclipsă totală de Soare și cele parțiale au loc în regiuni puțin locuite.

Horoscop Acum vă rog să mă scuzați, trebuie să răspund sutelor dintre domniile voastre care doresc să știe ce generație sunt. Am promis, eu mă țin de cuvânt, dar acum pun un termen, raspund doar întrebarilor puse astăzi pâna la ora 12:00 ora României.

Horoscop Mai am și alte lucruri de făcut, a venit o parte din horoscopul pe 2018 și la o primă vedere nu sunt mulțumit deloc, dar deloc. Prietenii mei nu au muncit suficient, s-au obișnuit ca greierele, să cânte astrologia, nu să muncească din greu pentru ea. Nu au folosit efemeridele NASA DE405 cum le-am indicat, ci niște tabele indiene, superstiții. Când i-am întrebat de ce nu au folosit efemeridele NASA sau măcar SWISS Ephemeris, sunt cam la fel de precise, m-au întrebat, candid: există vreo diferență? Da, astrologilor, de 24 de grade pe ecliptică, aproape o zodie întreagă!

Dacă vreți să știți, dragi lupi, padawani și hobbiți, majoritatea horoscoapelor este greșită, pentru că se folosește zodiacul sideral, nu cel tropic, dar pot să spun asta în public? Sunt in pozitia celui din banc care mergea pe autostradă, pe sensul corect. Când, iata, o masină vine pe contrasens. Omul nostru o evita. Alte masini pe contrasens, din ce in ce mai multe. Omul nostru se opreste pe banda de urgenta, în dreptul unui telefon al politiei, actiunea se petrece in State. Telefoneaza la politie: Domnule politist pe autostrada cutare, in punctul cutare sunt masini care merg pe contrasens! Stim, vine raspunsul politistului de serviciu, am vazut prin camerele de supraveghere, nu puteti si dvs sa schimbati sensul? Adica pot eu sa spun ca sunt pe drumul corect și că toți ceilalți se înșeală?!! Ba bine că nu, le-am demonstrat celor de pe Dimineața Astrologilor că se înșeală, am dovezi și argumente științifice, logice și istorice.

Horoscop Pentru Numele lui Dumnezeu, suntem ființe de pe Pământ, roadele Pământului, în Biblie s-a spus clar că Domnul ne-a făcut din țărână, arătând legătura cu planeta noastră. Nu suntem ființe astrale, nu locuim în constelații! Constelațiile NU SUNT ZODIILE! Sigur că Soarele ne influențeză decisiv, el întreține viața pe Pământ, dar indirect, prin produsele Pământului, prin apa Pământului, prin clima Pământului, prin anotimpurile Pământului. Suntem ființe de pe Pământ, pe Marte, de exemplu, o să fie altă dispunere a stelelor și alt zodiac. Elon Musk m-a întrebat, odată, în glumă, dacă nu pot să fac o astrologie marțiană. El nu se interesează absolut deloc de astrologie, m-a întreabat cum se face că un om serios și erudit ca mine, un inginer, se ocupă cu așa ceva, dar ascultă sfaturile bune. I-am explicat pasiunea mea pentru astrologie și a rămas pe gânduri. Răspunsul meu a fost să mă ia pe Marte, împreună cu telescopul Gina, ca să fac observațiile necesare și să edific un sistem zodiacal marțian. A râs. Am râs și eu.

Haide să râdem puțin, o cură de râs este absolut necesară, astrologia este o metafizică veselă, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Astăzi trebuie să-l ajuţi pe Moş Nicolae în alegerea cadourilor. Şi vorbeşte, cu prietenii, colegii, familia, nu fi enigmatic mai mult decât trebuie, că nu o să mai înţeleagă nimeni, nimic! Atenţie la ce spui, vorbeşte clar şi nu te hăhăi tot timpul. Doar vocea trebuie să „zâmbească”! Perioada favorizează nativii care activează în transporturi, educaţie şi turism. Pe seară, acasă, ai tendinţa, pentru unii supărătoare, de a fi permanent in ofensiva, sa ţii la părerea ta şi să nu faci concesii sau compromisuri nimanui. Mai bine zâmbeşte, cu gura închisă!

