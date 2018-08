Herr President Klaus Werner Johannis și Freiherr Florian Geyer von Giebelstadt. Se pot compara cele două personalități? Horoscop zilnic pentru săptămâna 6 – 12 august, cu șase planete retrograde. Horoscop

Horoscop Are, oare, Herr Klaus Werner Johannis acea calitate a lui Freiherr Florian Geyer von Giebelstadt de a lupta contra corupției și a fi urmat şi de nobili, dar şi de ţărani? Poate să obțină un al doilea mandat cu tema luptei împotriva corupției???





Horoscop Dar cine este Florian Geyer? O să mă întrebaţi, văzând titlul de săptămâna aceasta, dragi lupi, padawani şi hobbiţi... sigur, dacă sunteţi etnici germani întrebarea nu-şi are rostul!

Horoscop Dacă Siegfrid este eroul legendar, fără nicio îndoială Florian Geyer este ceea ce au avut nemţii mai bun, eroul eroilor. Frumos, deştept, puternic, nobil, generos, curajos, diplomat dar şi excelent luptător, Florian Geyer a trăit la începutul frământatului secol al XVI-lea. S-a născut în seara zilei de 4 august 1491 în castelul de la Giebelstadt, în Franconia Inferioară, după cum arată nişte documente ale tatălui lui, Dietrich, găsite foarte recent: “În seara zilei de 4 august 1491, aici, la Giebelstadt, iubita şi nepreţuita mea soţie mi-a dăruit un al treilea băiat, pe care îl numesc, după voia mamei sale, Florian. Dumnezeu să ne binecuvânteze!”

Horoscop Viaţa lui Florian este un roman demn de stilul lui Dan Brown. Să reţinem că ajunge foarte repede în posesia titlului nobiliar şi a unei averi considerabile, prin decesele tatălui lui în 1492 şi apoi şi ale celor doi fraţi mai mari. Fierbinţeli şi încăierări nocturne, lucruri des întâlnite în acele timpuri, ca şi cauză a morţii...

La douăzeci şi unu de ani, în 1512, Florian este oaspetele onorat al excentricului rege Henric al VIII-lea al Angliei care se miră cât de frumos, puternic şi inteligent poate să fie un “teuton”. Mulţumirea regelui nu era împărţită şi de nobilimea Albionului, care era trântită mereu, la propriu, la turniruri şi alte întreceri cavalereşti de către Florian, mereu îmbrăcat în negru, cu armură şi cal tot de aceiaşi culoare. “The Black Knight” a fost Florian Geyer!

Horoscop Fin diplomat, Florian se întoarce pe continent, după câțiva ani în care tăbăceşte toată nobilimea engleză, dar, după ce dă o petrecere măreaţă la care învită pe rege, toată curtea şi, mai ales, pe toţi nobilii cu care s-a luptat în turniruri. La sfârşit, luîndu-şi la revedere, pune un genuchi la pământ şi îşi cere cu umilinţă iertare de la cei pe care îi învinsese, spunând că doar tinereţea şi norocul l-au ajutat şi nicidecum o iscusinţă superioară, sau o mai mare îndemânare în ale armelor. Cei prezenţi, luaţi de tăria vinului şi de prezenţa frumoaselor nobile britanice, jură ajutor şi sprijin cavaleresc tânărului german.

Horoscop Ca urmare, Florian părăseşte Anglia cu o scrisore de recomandare din partea regelui Henric la VIII-lea către prinţul Casimir de Brandenburg-Ansbach-Bayreuth, de care este primit foarte bine şi devine vasalul, aliatul puternicul prinţ, în anul 1519. Face parte din Alianța Șvabă în bătălia contra ducelui Ulrich von Württemberg. Observând darurile cu care Dumnezeu L-a binecuvântat pe tânărul Florian, prinţul Casimir îl trimite, în acelaşi an, ca ajutor al Marelui Maestru al Cavalerilor Teutoni, Albert de Brandenburg-Prussia, fratele lui Casimir. Care avea mari, mari probleme...

Florian Geyer, în anul 1519, îl slujea pe marele Maestru al Cavalerilor Teutoni implicat într-un război crâncen cu polonezii. A devenit el însuşi un cavaler Teuton? Ei bine, nu! Unii autori sunt de părere că făcea parte din “Frăţia de la Camelot” o continuare britanică târzie a Cavalerilor Mesei Rotunde şi că fusese iniţiat de însuşi regele Henric al VIII-lea. S-a scris câte ceva despre Florian Geyer dar, din nefericire, nu există nicio traducere în limba română. A luptat oare Florian, cu lancea şi sabia, împotriva polonezilor? Nu cred, nu prea cred... probabil că, uneori, rareori, arunca din şa câte un campion din şleahta pospolită, aşa, pentru sport! Legenda spune că atunci își înfășura capul lăncii în cârpe, ”ca să nu verse un strop din prețiosul sânge al nobililor polonezi”! Această dovadă de curtoazie și cavalerism nu a rămas neobservată de polonezii cei mândri și curajoși. În orice caz, Florian era foarte preţuit de polonezi şi, prin talentele sale diplomatice, pune capăt războiului, care epuiza inutil ambele părţi, în anul 1521. A fost singurul negociator acceptat de polonezi. Din, nou, oare Cavalerii Mesei Rotunde?

Între 1521 şi 1523 Florian Geyer călătoreşte pe la mai toate curţile europene cu importante misiuni diplomatice. Toată Europa era în fierbere. Ideile protestante se fac auzite din ce în ce mai clar şi mai tare. Protestul împotriva corupției generalizate, care sufoca Europa în acele timpuri.

Horoscop În anul 1524 izbucneşte Războiul Ţăranilor. Mici fermieri şi mineri, mai ales din minele de argint, formeză o armată protestantă sub conducerea lui Thomas Müntzer care luptă împotriva lui Martin Luther, pe care îl considera un trădător, a nobililor, dar şi a papei de la Roma.

Florian Geyer are momentul lui astral, care îl va face celebru. Într-o societate foarte ierarhizată, el, un Freiherr, un Cavaler, un baron, se adresează ţăranilor, meşteşugarilor, minerilor, oamenilor de rând, pe care îi consideră egalii lui! Discursul lui din piața de la Würzburg a rămas scris în ”Cronica de la Spessart” o relatare naivă ale războaielor țărănești, din punctul de vedere al unui călugăr minorit, sihaștrii cei cu jurământ de sărăcie. Călugărul îl numește pe nobilul francon ”Trimisul lui Iisus pe Pământ”. Și spune că Florian Geyer a promis celor pe care îi conducea, o nouă era, în care se desfințau privilegiile Bisericii Universale (Catolice) și ale nobililor, iar Împăratul urma să fie ales prin votul public și la vedere al tuturor bărbaților în putere. Nobilii ar fi urmat să se deosebescă de ceilalți numai prin proprietăți și prin vocația conducerii. Pământurile și minele urmau să fie lucrate de oameni liberi, prin contracte negociate între nobili și breslele de meșteșugari, mineri, sau satele de țărani. Și că va interzice corupția generalizată, prezentă prin multe aspecte, dar cel mai revoltător era infamul comerț cu indulgențe sau moaște de sfinți. Călugărul minorit deplânge faptul că armata lui Florian Geyar a pus foc la castele și la mânăstiri, executând sumar pe nobili și pe călugării catolici. Dar, adaugă minoritul, și Iisus a spus: ”Am venit cu sabia, nu am venit cu pace!” găsind o scuză biblică pentru Florian. Ca dovadă, Florian Geyer scria pe armele lui: “NULLA CRUX, NULLA CORONA” – nicio cruce, nicio coroană, afirmând lupta armatei lui numai pentru libertate, împotriva corupției și a privilegiilor!

Horoscop Cu câţiva nobili mici şi cu ajutor trimis din Anglia, el ridică o mică armată! “Wir sind des Geyers schwarzer Haufen” avea să fie cântecul lor, celebru astăzi. “Suntem adunătura neagră de coate-goale a lui Geyer” ar suna într-o adaptare, oarecare. “Das Haufen”, adunătura, gaşca, lui Geyer, îmbrăcată în uniforme negre, avea să devină coşmarul inamicilor. Soldaţii pregătiţi sumar de Geyer, sunt imbatabili! Singura cavalerie grea din toată Europa, din toate timpurile care NU era formată din nobili. Sunt învinşi doar prin trădare, după un şir de victorii strălucite care au eliberat o bună parte din Germania de astăzi.

Florian Geyer este asasinat, tot prin trădare, de doi mercenari tocmiţi chiar de papa de la Roma, care se dăduseră drept vasalii cumnatului lui Florian, Wilhelm von Grumbach. În noaptea de 9 spre 10 iunie 1525, undeva, în pădurea Gramschatzer, lângă Würzburg. Florian avea puţin peste treizeci de ani... o viaţă scurtă trăită la intensitate maximă, dar ce exemplu, ce performanţe!

Horoscop Florian Geyer a fost eroul stângii germane, Engels a scris destul de mult despre el în anul 1850, în ”Războaiele țărănești din Germania”. După apariția Republicii Democrate Germane, un regiment de grăniceri a fost numit după nobilul francon, Grenzregiment 3 Florian Geyer. Imnul lui Florian este imnul sindicatelor muncitorești dar şi al naziştilor. A fost preferatul lui Adolf Hitler, personal. A fost şi este un simbol naţional, al virtuţilor germane, a elitei din totdeauna...

În WW2, a 8-a Divizie de Cavalerie SS, purta numele lui Florian Geyer. Unii istorici sunt de părere că a fost cea mai bună, elita elitelor, din toată armata germană, în al Doilea război mondial. Divizia Florian Geyer lupta, în aceleaşi uniforme negre, unde era mai greu şi nu se retrăgea niciodată. A avut cele mai grele pierderi dintre toate unităţile din război. Era formată, cam 40% din etnici germani, din Transilvania. La formare, în anul 1942, divizia avea 21.078 de militari, dintre care 9.251 etnici germani din Transilvania, volksdeutsche. Divizia a fost încercuită de aliați la Budapesta, de unde au scăpat numai câteva sute de militari, conduși, cu un curaj nebun, de Staff Colonel von Mitzlaff. A 8-a Divizie de Cavalerie SS, Florian Geyer, a terminat războiul cu numai 589 de militari, fără ofițeri, ca unitate Waffen SS încetând să mai existe. Gloria militară se plăteşte greu, foarte greu...

Horoscop Are, oare, Herr Klaus Werner Johannis acea calitate a lui Freiherr Florian Geyer von Giebelstadt de a lupta contra corupției și a fi urmat şi de nobili, dar şi de ţărani? Poate să obțină un al doilea mandat cu tema luptei împotriva corupției???

Florian a fost un Leu solar și imperial, generos și de un curaj fără seamăn, Klaus Werner este un Geamăn cu multe probleme de comunicare, în domeniul în care ar fi trebuit să fie expert!

Horoscop La 500 de ani de când Luther a țintuit pe ușa bisericii din Wittenberg cele 95 de teze, principiile Reformei, președintele României, Klaus Werner Iohannis, un luteran declarat, este confruntat cu aceleași probleme: corupția, hoția și păcătoșenia generalizate. Oare trebuie că Herr Werner Klaus să simtă fulgerul divin pe propria piele, ca să promită Sf. Ana că va face ceea ce trebuie, cum a făcut Martin Luther? Istoria se repetă, este evident și cine nu vede acest lucru este orb și surd! Și va repeta greșelile istorice.

Horoscop Florian Geyer și ceilalți cavaleri ai Reformei au convins omul de rând să-i urmeze folosindu-se de un limbaj religios, înțeles, pe atunci, de țărani și mineri. Florian a avut un mare avantaj: nu trebuia să vorbească în limba română!

Horoscop Klaus Werner Johannis nu știe să comunice. Dacă ar vorbi în limba germană, poate ar fi mai bine. Multe neînțelegeri se ivesc pentru că președintele României gândește în limba germană și se exprimă în limba română. De aceea se exprimă rar și pare că este foarte precaut.

Florian Geyer a fost un nobil, pregătit de mic să conducă și să dea exemplu. Lupta în prima linie, dar era și un diplomat desăvârșit, foarte iubit de germani, fie că-i erau loiali, sau inamici. În acele vremuri cele două categorii se schimbau repede între ele. Prietenii deveneau dușmani și invers.

Herr Klaus Werner Johannis este un burgmeister, un primar burtă verde de provincie, cum a spus Steinmetz. De o vanitate lipsită de conținut și de politețea exagerată și seacă, adică disprețuitoare, a minorității - aceiași sursă. A ajuns președintele României prin specularea oportunităților. La acest lucru, la folosirea și specularea momentului potrivit, se pare că este genial, dar atât!

Horoscop Pe de altă parte, în simulacrul de democrație din România, s-au propus alegătorilor români numai politicieni de categoria a doua, ca activistul Ion Iliescu, sau amatori, ca profesorul utopic Emil Constantinescu, sau marinarul jucător Traian Băsescu. Toți au avut două mandate, d-l Iliescu chiar trei, numai cine nu a vrut, adică d-l Emil Constantinescu, nu s-a reales. Odată cu deprecierea calității, ați văzut scandalurile cu mărfuri inferioare, la același preț, pentru Europa de Est și președinții au devenit ”second hand”. Dar, cine l-a pus președinte pe Herr Johannis în România, licuricii, probabil, au mizat pe calitatea lui de evanghelist, de luptător împotriva corupției. Nu dați cu piatra, corupția nu este mare în România, suntem pe undeva pe la jumătatea clasamentului mondial. Dar, după cum afirmă, și știe ce spune ”Transparency International”, îngrijorător în România nu este mărimea corupției, în cifre și procente, ci generalizarea și acceptarea ei de către populație ca un fenomen normal, ba chiar necesar. ”Până și copiii de la grădiniță dau și acceptă șpagă, în România” spune un raport al lui TI. Acum nu trebuie să credeți că, marii, sau micii licurici, luptă împotriva corupției din România din dorința morală și creștină de a ajuta poporul român să o ducă mai bine. Nici pomeneală! Au propriile interese economice, sociale și politice. Nu știu ce economist dus cu pluta, dar laureat cu Nobel, a scos legea cum că unităților economice dintr-o țară cu un nivel redus de corupție le vine greu, dacă nu imposibil, să activeze pe piața unei țări cu corupție mare. Ori, marele licurici, stăpânul nostru iubit, are o corupție de 16%, noi avem 48%. Sigur că un procent din corupția marelui licurici întrece de sute de ori, în valoare absolută, un procent din corupția din România, dar acest lucru este o altă poveste. Nu este lupta contra corupției generalizate un motiv suficient, moral și benefic, ca să-ți vâri nasul adânc în treburile interne ale României? Bună întrebare!

Horoscop Această comparație șchioapă între Herr Klaus Werner Johannis și Freiherr Florian Geyer mi-a fost provocată de o vizită din weekend. Foști colegi. Veniseră să vadă dacă Bătrânul din Munte mai poate emite o idee, două, care să le fie de folos. Sigur, pe gratis, colegial, rămân datori. Se vor ocupa de campania electorală a lui KWJ pentru un al doilea mandat. Specialiști de elită, vreo doi au făcut studii, ca și mine, la Quantico și Preston. Strategia lor este bună. Dar, se naște o nouă întrebare. Este KWJ un campion al luptei contra corupției, după ce a decapitat DNA-ul? Sau a fost adus într-o fundătură decizională de către inamicii politici? Probabil că întrebarile le pune și marele licurici, și le pune cu siguranță, am semnele mele, iar răspunsul o să fie vizibil. În curând!

Horoscop Dar, dragi lupi, padawani și hobbiți începând de pe 8 august, a șasea planetă se mișcă retrograd pe cer, este vorba de Uranus în Taur. Tot pe 8 august avem o conjuncție precisă Soare, Mercur retrograd în Leu. Conjunctura este ciudată și îngrijorătoare până pe 19 august când Mercur revine în mișcare directă. Pentru doamnele sensibile amatoare de inepții pot să le spun că iubita lor Lilith, Luna Neagră, este în conjuncție precisă cu Marte, retrograd, în ultimul grad de Capricorn. Aici intervine o muzică sumbră de filme horror și eu spun, adică cloncănesc ca un corb pus pe rele: hargh, hargh, hargh săptămâna viitoare o să fie o altă săptămână... pentru cine o să apuce, hargh, hargh, hargh!

٭ ٭ ٭

Horoscop pe zile, pentru săptămâna 6 - 12 august

BERBEC Luni, atenţie, astăzi sunt şi obstacole în calea ta! Respectă regulile de igienă. Şi vorbeşte, nu fi mai enigmatic decât trebuie, că nu o să mai înţeleagă nimeni, nimic! Nu pleca la drum lung! Marți, cumpăra acum, mâine îţi va fi aproape imposibil! Pentru că dacă autoturismele se ieftinesc, brânza se scumpeşte! Sănătatea este în general bună. Traieşte in prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasă planurile opulente şi strategiile iscusite. Miercuri lumea este mult mai primitivă decât poţi tu să-ţi imaginezi, aşa că nu complica lucrurile inutil. O zi în care nu trebuie să fii descurajat de nerealizări sau de întîrzieri. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni. Este posibilă o schimbare naturală, în bine, a situaţiei! Joi, dacă eşti la munte, la mare, sau în peisaje exotice îţi cresc cheltuielile proporţional cu procentul de distracţie şi plăcere. Ezitările şi nesiguranţa de astăzi sunt doar reflexele unor situaţii trecute, pe cale să fie uitate, dar care încă, se pare că, mai contează. Verifică ceea ce mănânci şi bei, nu fii distrat! Vineri, zi rituală de cupărături săptămânale. Pe de altă parte conjunctura astrală indică că este momentul să-ţi iei adio de la nişte planuri de vacanţă legate de un drum lung, foarte lung, probabil peste ocean. Ori viza nu iese, ori banii nu-ţi ajung, ori nu mai ai chef! În weekend, aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din zodia Berbecului cu Lâna de Aur să rezolve problemele legate de relaţiile cu furnizorii, cu terţii, cu autorităţile, sau cu rude mai îndepărtate. Racii artişti, şi/sau educatori, învăţători, profesori, sunt mai avantajaţi în această perioadă. Poate unde sunt în vacanţă şi au scăpat de tembelismele și prostia arogantă a elevilor.

TAUR Luni, nu-ti schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc iţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură, probabil un Leu generos şi mândru că poate fi de ajutor. In aceasta perioadă ai noroc. Marți, eşti înclinat să dai toată atenţia ta anturajului, celor din jurul tău. Conjunctura este favorabilă şi te bucuri de o intuţie bună. Urmează-ţi prima impresie, primul gând! Miercuri, ziua comunicării, a lui Mercur – evită decepţiile printr-o atitudine precaută şi o bună evaluare şi verificare a detaliilor. Joi este bine să-ţi îndrepţi atenţia către asociaţi, parteneri sau colegi, ca să nu ai decepţii. Sunt favorizaţi nativii din zodie care desfăşoară activităţi medicale şi administrative. Este o perioadă propice pentru implicare în mici, sau mai mari cumpărături de bunuri de folosință îndelungată. Vineri trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Spatele tău, coloana, nu dă semne de bunăstare, sciatica te cam incearcă, o masea zbârnaie în cap. Numai azi, ai răbdare, şi trece doar cu răbdare! Sigur, trebuie să iei şi un calmant! Weekend - nu-ţi pierde timpul cu amănunte nesemnificative şi oameni rudimentari. Reuşeşti doar să te enervezi degeaba! Nicio aşteptare nu poate dura la nesfârşit, astăzi poţi primi nişte veşti!

