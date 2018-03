De ce nu sunt toate horoscoapele la fel? Gândirea astrologică. Horoscop

Horoscop Pagini întregi, ce spun, capitole, sunt copiate după un material mai vechi, de la mijlocul secolului XX, ”De Mirabilis Astrologia”, parcă așa se numea, nu este pe net, lucrare bine făcută, excelentă chiar, atribuită monseniorului Paul Sabatini. În acea lucrare, în limba latină, erau listate și problemele nerezolvate sau în conflict din metoda astrologică. Sursă de critici și răstălmăciri.





Horoscop Pe 13 martie s-au născut Percival Lowell, L. Ron Hubbard, William Casey, Neil Sedaka, Celia Dima, Dragomir Hurmuzescu, Petre Ştefănescu-Goangă, Tony Bulandra, Felix Aderca, Romulus Rusan, Mircea Eliade.

Horoscop Pe 13 martie în calendarul creştin-ortodox este aducerea moaştelor Sf. Ier. Nichifor şi Sf. Hristina din Persia. Nimic în ”Kalendar”.

O notă specială modelului meu de viaţă, profesorul Mircea Eliade. Se împlinesc 111 ani de la naşterea lui, pe 13 martie 1907.

Horoscop De ce, dom’ profesor, nu sunt toate horoscoapele la fel? M-ați întrtebat de multe ori, în diferite feluri, dar, mea culpa, nu am avut timp să vă răspund.

V-am spus că am primit un material critic la adresa astrologiei de la Specola Vaticana, studiu întocmit de niște tineri iezuiți spanioli. Spre surprinderea mea și clericii spanioli fac copy-paste după materiale mai vechi, le adaugă niște monitorizări ale televiziunilor spaniole cu horoscoape în direct și gata, și-au făcut canonul către Vatican!

Horoscop Pagini întregi, ce spun, capitole, sunt copiate după un material mai vechi, de la mijlocul secolului XX, ”De Mirabilis Astrologia”, parcă așa se numea, nu este pe net, lucrare bine făcută, excelentă chiar, atribuită monseniorului Paul Sabatini. În acea lucrare, în limba latină, erau listate și problemele nerezolvate sau în conflict din metoda astrologică. Sursă de critici și răstălmăciri. O traducere foarte sumară în limba română, s-a făcut de către Arhiepiscopia Romano-Catolică în anul 2003, o cărticică, de numai 70 de pagini sub titlul ”Astrologie. Ce să credem despre...?” Și cărticica este o traducere prescurtată după ”Que penser de l’Astrologie?”, Editions Fidelite, anul 1991, care este o traducere foarte pe scurt a capitolelor care arată probleme ale astrologiei din lucrarea în limba latină. Ceea ce surprinde la toate aceste lucrări care omit sursa și preiau doar pasaje, scoase din context din lucrarea originală, este absența autorului, sau autorilor, ca și când s-ar fi rușinat de ceea ce au scris. Ca în Caragiale, au dat-o anonimă!

Sunt multe probleme false și multe, hai să le spunem pe nume, minciuni, în lucrările menționate. Cu toate că dacă m-aș uita și eu la tv și aș vedea astroloagele care învârtesc karmele, lecțiile de viață, prezic viitorul și amenință cu tot felul de nenorociri aș avea, probabil, aceiași reacție ca a iezuiților spanioli: ”Astrologia asta este nefastă și adîncește răul în viața oamenilor!”

Horoscop Apoi tinerii iezuiți se întreabă cu o naivitate care le face cinste: ”De ce nu sunt toate horoscoapele la fel, doar sunt făcute pe aceiași realitate cosmică!”

Așa vă întrebați și unii dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani și hobbiți!

Ca să fiu puțin ironic aș putea răspunde că este la fel ca și bunul Dumnezeu. El este Unul, este Adevărul, dar sunt în lume 137 de religii și de reprezentări ale Lui. Fiecare popor a văzut doar o parte a lui Dumnezeu, atâta au putut.

Horoscop La fel este și cu Astrologia. Fiecare astrolog decent face harta stelară și o interpretează. Metodele sunt diferite, capacitatea astrologului variază foarte mult, sunt mii de interpretări – pe care să le scrie mai întâi? Pe de altă parte este foarte bine că horoscoapele sunt diferite. Ce s-ar întâmpla dacă ar fi toate la fel? Să vă spun o poveste...

Experimentul a avut loc în anul 1949, la Los Angeles University. Acolo, profesorul Bertram Forer, șeful catedrei de psihologie a supus studenții la un test de personalitate, denumit savant ”Diagnostic Interest Blank”. El a distribuit studenților 12 fraze, alese din horoscoapele din ziare și i-a rugat să dea note de la 1 la 5 dacă li se potrivesc, sau nu. 5 fiind maximum. Rezultatul testului la care au participat câteva mii de persoane, mai precis 6.908 a fost o medie de 4,26. Adică frazele din horoscop, luate la întâmplare se potriveau oricui, fără deosebire de zodie!

Horoscop Christopher French, de la Goldsmiths, University of London a comentat că frazele fuseseră alese cu grijă, erau de genul: ”Ai un mare potențial, pe care trebuie să ți-l pui în valoare”, ”Uneori ești extrovertit, amabil, sociabil, alteori ești introvertit, îngrijorat, rezervat” și ”Dacă îți dai suficient interes și faci efortul necesar poți să realizezi ce ți-ai propus”. French spune că astfel de fraze din horoscoape sunt universale în descrierea condiției umane și dacă nu te descriu, înseamnă că ești un psihopat! Dar, nu este astrologie, este psihologia maselor.

Astrologia este o cale de viaţă. Probabil că mulţi sunt astrologi, fără să ştie, ca burghezul lui Moliere care a realizat că a vorbit toată viaţa în proză. Faptul că unii chiar fac hărţi stelare şi le interprezează este mai puţin important, aceia practică astrologia. Dar marea majoritate nu ştie, repet, că unii sunt astrologi. Prin ce se deosebeşte un astrolog de un... profesor de istorie, de exemplu?!

Horoscop Trăim într-o epocă a „specialiştilor”. Ei depind de sistem, pentru că au un punct (îngust) de vedere şi sunt folosiţi ca o unealtă specifică, ca o mică rotiţă, într-o mare maşinărie.

Astrologii au un orizont de vedere, posedă cunoştiinţe eciclopedice şi au o gândire holistică. Cei care sunt astrologi, nu vorbesc despre ”performerii” de la tv, sau cei care amestecă numerologia, runele și tarotul cu astrologia. Astrologia are metoda ei proprie, este naturală, nu poate fi amestecată cu artificii, cu închipuiri și presupuneri kabbalistice. Cei care gândesc astrologic pot să schimbe rapid şi dramatic domeniul activităţii, deoarece au o cultură generală deosebită şi deseori şi o deschidere tehnică care le permite abordarea mai oricărei meserii sau profesii. Sigur, după un stadiu scurt de pregătire specializat.

Horoscop Cea mai de succes astroloagă americană, din prezent, a fost educatoare, Miss Virginia, casieriţă la Walmart, scenaristă la Hollywood, funcţionară la bancă, cercetătoare la NASA, exploratoare în Antarctida, jurnalistă, constructor de nave de lux şi în cele din urmă astroloagă. Nu vă povesesc viaţa subsemnatului că ne prinde Sf. Paşti!

Astrologii, cei care gândesc astrologic, holistic, nu depind de sistem, se pot descurca în orice conjunctură politică, socială şi economică, aşa cum au făcut-o în ultimii şase mii de ani!

Horoscop Dar, astăzi îi pomenim pe Percival Lowell, cel care l-a descoperit pe Pluton şi pe Lafayette Ronald Hubbard, părintele Bisericii Scientologice. Despre primul o să mai vorbim, haide să vedem ce este cu cel de al doilea.

Nu, nu sunt membru în biserica scientologică! Dar, am fost în atenţia lor vreo treizeci de ani. Am primit de la ei o mulţime de scrisori, emailuri mai apoi, documentaţie, reviste, articole. Şi două cărţi scrise de L. Ron Hubbard: "Self Analyze" ediţia din 1989, în franceză, editura New Era Publications şi "Dianetisc, the Modern Science of Mental Health". Le-am răsfoit, nu le-am studiat, nici măcar nu le-am citit! Ştiţi de ce? Din cauza semnăturii proprii a numitului L. Ron Hubbard. Dacă o să vedeţi semnătura şi cunoaşteţi puţină grafologie o să înţelegeţi şi de ce!

Horoscop Dar, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, biserica scientologică nu voia să mă facă membru, în primul rând, nu pe subsemnatul. Bănuiesc că cei de acolo ştiau foarte exact că sunt un individ care iubeşte mult prea mult libertatea personală şi are zero barat la spirit gregar, mai mult, că am refuzat orice ofertă de îmbogăţire. Or scientologia este un club de oameni bogaţi! Ținta lor erau prietenii mei din Orient, superbogaţi şi superputernici şi cei pe care îi cunoşteam în Occident.

Uneori se joacă biliard şi în societate. Cu oameni în loc de bile...

Horoscop Şi aici ajung la mesajul stelelor, din prezent. Dacă aş fi şeful unui serviciu secret dintr-o ţară care are o problemă cu Occidentul, aş da repede un avertisment, cum se face la casele mari. UE este un mozaic de interese şi conflicte îngheţate. Economice dar şi naţionale(iste). Iar o mulţime de regiuni vor să se rupă de ţara-mamă, spre o posibilă ieşire din UE.

Aşa încât dacă aş fi, ca în SAS, şeful din piaţa Felix Dzerzinski (astăzi Lubyanskaia), nomeri dva, aş organiza un "deranj" naţionalist separatist undeva, hai să zicem la 15 martie în România. Ca să fac cu degetul Occidentului, să arăt ce probleme pot să-i fac când vreau și unde vreau! Dacă vreau... dragi fetițe și băieți să nu ziceți că nu v-am spus!

Acum, fiind ziua în care îl pomenesc cu recunoștință și respect pe profesorul și modelul meu de viață, Mircea Eliade, după ce am aprins o lumânare în memoria sa, este o lumânare Sf. Rita care arde două săptămâni, nu pot decât să recitesc o carte scumpă mie ”India”, un exemplar rar, din anul 1934, de la Editura ”Cugetarea”.

Cu certitudinea, sacră sau profană, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

horoscop

BERBEC Totuşi, ai o perioadă destul de bună. De aceea este indicat să-ţi supraveghezi debitul verbal şi tonul vocii. Chiar ar fi bine să cenzurezi şi ceea ce spui. Ai de suferit din cauza vremii capricioase, dar şi din cauza încăpăţânării tale, că te îmbraci aiurea fără să ţii cont dacă afară este cald, sau frig. In această perioadă este bine să te abţii de la orice proiect nou, de la orice nouă asociere. Eşti vulnerabilă, sau vulnerabil din cauza unei iubiri mai vechi sau a unor amintiri care te obsedează. Totuşi, ai o perioadă destul de bună pentru promovarea intereselor personale. În general şi unii Berbeci pot profita de oportunitate, ai câteva prilejuri bune de afirmare şi de rotunjire a buzunarelor - nu trebuie să le scapi pentru că se apropie sezonul cald şi ai nevoie de mai mulţi bani. Nu sunt recomandate călătoriile lungi, mai ales cu trenul sau autobuzul. Sprijinul il gaseşti tot la familia ta de acasă.

