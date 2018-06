”Frumoasele”. Elon Musk împlinește 47 de ani. A revoluționat automobilele și rachetele, acum se ocupă de educație și învățământ. Horoscop

Horoscop Astăzi o să vă povestesc despre ceva care ne trebuie și nouă în România: o reformă inteligentă a sistemului de învățământ și a educației. Elon Musk a făcut-o, o experimentează pe proprii copii!





28 iunie, joi

Pe 28 iunie s-au născut Jean-Jacques Rousseau, Peter Paul Rubens, Luigi Pirandello, Mel Brooks, John Cussack, Eric Ambler, Harold Evans, Elon Reeve Musk, Sergiu Celibidache, Ion D. Berindei, Paul Teodorescu, Paul Urmuzescu, Horia Teodor, Olga Morărescu Mărginean, Leonard Orban.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinţii: doctori fără de arginţi Chir şi Ioan, aflarea moaştelor lor şi Papia. Nimic, sau aproape nimic în "Kalendar".

Pe 28 iunie, tradiţional, Ajunul Sâm-Petrului, este încă un prilej pentru duhurile aerului, în grea bătălie cu cele ale focului, să-şi facă de cap. Dacă nu sunt protejaţi cu usturoi, (sau pelin, în unele regiuni) „Frumoasele" pot sminti călătorii, sau pe cei care dorm afară, sau îi întâlnesc din întâmplare.

Iată o istorie spusă de Dorina Ciobanu, din satul Drajna de Sus, comuna Drajna, județul Prahova, despre ”Frumoase”:

„Era cam în timpul războiului cel mare (Primul război mondial) şi bunica mea era tânără. O chema Elena şi era foarte evlavioasă, cum îi cadea bine unei fete frumoase de la ţară. Pe atunci nu era electricitate şi televizor şi lumea muncea mult şi se culca devreme. Familia mea locuia în Cătun, în pădure.

În ziua de Ajun la Sf. Petru, mai pe seară, bunica mea aude nişte chicoteli în poiana din spatele casei. Curioasă, s-a dus să vadă ce este. Când, vede nişte fete uimitor de frumoase îmbrăcate după portul popular vechi, cu ii bătute cu fluturaşi de aur şi ţesute cu fir de argint. Fetele păreau că se pregătesc de horă. Bunica mea le întreabă: ”Încotro, fetelor?” dornică să meargă şi ea la horă. Fetele cele frumoase doar s-au uitat la bunica mea şi nu au zis nimic.

Pe data Elena s-a strâmbat şi nu a mai putut să vorbească. Mare nenorocire! Din fata frumoasă care fusese, ajunsese o stârpitură.

Dar părinţii ei ştiau despre ce este vorba şi au dus-o la Mânăstirea Cheia, unde era un călugăr atonit care le ştia pe toate. Cum a văzut-o pe bunica mea călugărul a exclamat: „Măi, măi, da' rău te-au mai pocit Frumoasele, fato! Ascultă bine: să stai acolo unde le-ai văzut, pe la aceiaşi oră a serii până de Sf. Sisoe. Negreşit o să se întoarcă tot pe acolo, că aşa este meşteşugul lor. Să nu faci nimic, doar o cruce creştinească şi să le numeri câte sunt şi să vii să-mi spui!" Elena a a dat din cap, că a înțeles și așa va face, că de vorbit, nu putea!

Zis şi făcut. Frumoasele au trecut înapoi, bunica mea şi-a făcut cruce şi pe dată i-a revenit vorba şi înfăţişarea de dinainte, ba unii spun că era şi mai frumoasă.

Apoi s-a dus la Mânăstire, cu daruri pentru Biserică şi de mâncare pentru călugări. Atonitul a mulţumit şi a întrebat repede: „Da' câte Frumoase au fost?" „Şase şi cu una care era şefa lor, şapte!" Călugărul s-a schimbat la faţă: „Mare primejdie ai trecut, fata mea. Erau Lupul Şchiop şi cei şase Filipi de Foc trimişi de Sf. Petru să pedepsescă vreun trădător de ţară, sau de neam, un netrebnic. Felul lor este să lucreze în taină, de aceea le iau vorba tuturor celor pe care îi întâlnesc, ca să nu dea de veste că i-au văzut. Erau Lupii cei Vechi, de la Sf. Andrei, care se pot transforma în orice, chiar şi în fete frumoase!"

În zilele acelea a murit subit la Ploieşti un mare netrebnic şi trădător de neam şi de ţară, un venetic, un bogătan colaborator cu nemţii care ne cotropiseră ţara, un nenorocit care înşelease oamenii şi le furase pământurile şi ademenise multe fete naive. O slugă a declarat la procuratură că i s-a părut că din dormitorul stăpânului a ieşit un câine uriaş şchiop care a trecut prin perete. Declaraţia se află şi astăzi în dosarul de la Parchet. Autorităţile au clasat dosarul şi medicul legist a scris: „deces provocat de stop cardio-respiratoriu".

Dar oamenii de atunci ştiau, netrebnicul a fost muşcat de inimă de Lupul Şchiop!

Iar bunica mea, ca recompensă pentru sperietură, a primit de la Lupul Şchiop un dar fermecat: orice semăna, fie plantă, floare, copac se prindea şi înflorea ca în poveşti. Era chemată de departe să sădească, pentru că muşcatele ei erau cele mai frumose, iar legumele semănate de ea creşteau dublu."

Sf. Petru funcţionează ca un fel de tribunal ceresc care are atribuţii de judecată şi de condamnare. Dă un singur fel de condamnare care este înmânată (ar trebui să spun înlăbată?) Lupului Şchiop, Executorul.

Nu încercaţi să deplângeţi „ineficienţa" sistemului lui Sf. Petru, pentru că s-a umplut ţara de netrebnici şi nenorociţi. Vedeţi, ei, Sfinţii, au alte repere, alte măsuri, un alt timp... alte socoteli. Şi, probabil că socotesc, în sfinţenia lor, că dacă noi ne adunăm cu hoţii, ticăloşii, desfrânaţii şi trădătorii şi nu luăm nicio măsură împotriva lor, înseamnă că-i aprobăm şi că ne place!

Acum, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, până s-o scărpina Lupul Şchiop şi o lua urma netrebnicilor, să sperăm în acţiunea pământescului sistem juridic şi a altor agenţii şi servicii cu misiuni similare. Că ce este mai plăcut săracului cinstit, amărâţilor de zi de zi, cei mulţi, baza piramidei, decât să vadă că, din când în când, cum sunt puşi în furci hoţii de bogaţi. Măcar atât!

Dar nu despre acest lucru doream să vă povestesc, dragi lupi, padawani și hobbiți. S-a întâmplat – foarte bine!

Astăzi, preferatul meu, Elon Musk împlinește 47 de ani, o vârstă extraordinară pentru un bărbat. Nu o să vă povestesc despre cum o să ajungem pe Marte, sau, cum a pus pe bordul Teslei 3 un nou buton, ”Mad Max”. O să vă povestesc altă dată.

Astăzi o să vă povestesc despre ceva care ne trebuie și nouă în România: o reformă inteligentă a sistemului de învățământ și a educației. Elon Musk a făcut-o, o experimentează pe proprii copii!

Niciodată Elon Musk nu a fost mai indignat și mai furios decât în acea zi de aprilie 2014. Făcea, zâmbind, verificări ale progreselor școlare ale celor cinci fii ai lui, când brusc, zâmbetul i s-a șters de pe față. A realizat că cea mai elitistă și scumpă școală din Los Angeles, pentru copiii superdotați, îi condiționa copiii, îi "dresa"!

În ziua următoare și-a retras copiii de la școală și împreună cu încă trei copii ai două familii, care realizeaseră aceiași influență nefastă a școlii particulare de renume, a făcut într-un colț al sediului SpaceX din Hawthorne, o școală.

Astăzi școala se numește ”Ad Astra” și este nec plus ultra, cea mai dorită școală de pe glob. De fapt toată denumirea este ”Ad Astra Per Aspera”, dar americanii prescurtează, așa că… ”Ad Astra”!

În prezent, iunie 2018, școala are 39 de elevi. "I just didn't see that the regular schools were doing the things that I thought should be done," a spus Elon Musk inspectorilor federali de la învățământ și educație care au venit să vadă ce și cum. Care, inspectori, au rămas cu gura căscată. Aveau și de ce. Primii "absolvenți" ai "Ad Astra" au intrat la MIT și la Harvard cu scoruri astronomice, la nici 17, respectiv 18 ani - primii doi absolvenți de la școala lui Elon Musk.

La ”Ad Astra” nu se face sport, muzică, nu se învață limbi străine. Copiii sunt încurajați să facă ei singuri aceste lucruri, să compună muzică, să o cânte la instrumente, să joace diferite jocuri sportive, să înțeleagă pe străini și să le vorbească în limbile lor. Să găsescă ei singuri cum și ce, noi căi, noi moduri, sau pe cele vechi, este treaba lor, nu să fie învățați, dresați, de alții!

