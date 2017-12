Horoscop Extratereștrii au distrus un submarin în Atlanticul de Sud │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

Horoscop ”ARA San Juan” este un submarin militar de clasa TR-1700, lung de 70 de metri, cu șase tuburi de torpile, construit de germani în anul 1983 și modernizat în anul 2008. Modernizarea, care a constituit în înlocuirea celor patru motoare Diesel, a celor două motoare electrice, a bateriilor și dotarea cu noi tipuri de torpile și rachete a costat peste 12 milioane de dolari.





Pe 2 decembrie s-au născut Maria Callas, Nicos Kazantzakis, Gerorges Seurat, Jean Troisgros, Cella Delavrancea, Cornel Fugaru, Dan Atanasiu, Nicolae Labiş. Pe 3 decembrie s-au născut Jean-Luc Godard, Ozzie Osbourne, Joseph Conrad, Nicola Amati, Andy Williams, Oscar Han, Liviu Dandara, Nicolas Mateesco-Matte, Cătălin Botezatu.

În calendarul creştin-ortodox, pe 2 decembrie sunt Sfinții Avacum, Miropa şi Solomon din Efes. Pe 3 decembrie, este Sf. Proroc Sofonie, care a fost, după numele lui, văzător şi cunoscător al tainelor lui Dumnezeu (precum numele lui se tâlcuieşte). (Vieţile Sfinţilor).

Tradiţional, în ”Kalendar”, pe 3 decembrie este Sofonia. Ziua proorocilor. Sărbătoare ţinută de femei care fac turte înflorate şi le dau de pomană.

Ajunul la festivalul Bubatului, a Sf. Varvara. Sf. Sofonie, Varvara şi Sava sunt cele trei zile ale Bubatului. Magie veche, puternică, împotriva vărsatului de vânt...

Minerii postesc negru şi pe seară, după căderea întunericului, beau în amintirea ortacilor care nu au mai ieşit niciodată din mină la lumină.

Minerii, satanizaţi pe nedrept pentru greşelile politicienilor! O vară întreagă am fost miner. La Lupeni, pe valea huilei. Era "porunca Marelui Zeu", Decanul Energeticii şi Şeful Catedrei de Hidraulică şi Centrale Hidroelectrice, legendarul Sandu Diaconu. Nu ştiu dacă s-a săvârşit sau nu din această viaţă, nici nu mă intereseză, nici nu vreau să știu, oameni ca el rămân nemuritori. V-am povestit, altădată, nu mai repet.

Dragi lupi, padawani și hobbiți am și unii cititori din America Latină. În Brazilia locuiește fina mea, Ana Racoveanu, care mă ajută la corespondență. În Argentina am câțiva corespondenți, foarte bine informați și îndrăzneți în supoziții. De la ei am unele informații, probabil ei le au de pe rețelele de socializare, în special Twitter. Dar unul dintre ei lucrează în portul Mar del Plata. De la el am o poveste întreagă pe care o s-o v-o spun și domniilor voastre, este o mică vacanță, afară este frig și ceață, noaptea este lungă - timpul istoriilor!

Probabil că ați fost informați, din presă, că în Atlanticul de Sud a dispărut un submarin argentinian. Aceasta, pe data de 15 noiembrie. Este vorba de "ARA San Juan" un submarin militar de clasa TR-1700, lung de 70 de metri, cu șase tuburi de torpile, construit de germani în anul 1983 și modernizat în anul 2008. Modernizarea, care a constituit în înlocuirea celor patru motoare Diesel, a celor două motoare electrice, a bateriilor și dotarea cu noi tipuri de torpile și rachete a costat peste 12 milioane de dolari. Un submarin solid, modern, fără veleități de energie atomică sau lasere la bord, dar decent, cu o viață estimată la cel puțin încă 30 de ani. Mai are trei frați, încă trei submarine la fel, în marina militară argentiniană, care nu au avut probleme, niciodată. "San Juan" are un echipaj bun, fără istorii de bătăi prin cârciumile de port, de 44 de oameni, un căpitan destoinic, pe cenzurat.

Ceea ce știm oficial, este prin intermediul declarațiilor căpitanului de rangul doi Enrique Balbi, purtătorul de cuvânt al Armada de la República Argentina, de unde vine prescurtarea ARA înaintea numelul vasului, cum la navele britanice este HMS, Her Majesty's Ship. El a declarat că "ARA San Juan" în misiune militară, se întorcea de la Ushuaia, cel mai sudic port. La 267 de mile nautice în largul coastei Patagoniei, căpitanul submarinului a raportat un scurt-circuit la bord, cauzat de infiltrarea apei prin "snorkel" un tub care permitea aerului să ajungă la motoarele Diesel, și la echipaj, când submarinul se afla la adâncimea periscopică, adică puțin sub nivelul apei. Apoi căpitanul "San Juan" a raportat că incidentul a fost remediat și că așteaptă instrucțiuni. Nu se știe ce instrucțiuni a primit. La patru ore după aceea s-a depistat în Sudul Atlanticului cu 48 de mile mai în Nord de poziția anterioară a submarinului, o puternică explozie. S-au declanșat imediat operațiunile de salvare.

La operațiunile de salvare au participat 28 de nave și 9 avioane speciale, din 18 națiuni. Au scotocit o suprafață mai mare de două ori ca suprafața României, au sondat oceanul, au lansat un batiscaf, au monitorizat și analizt fiecare sunet, fiecare oftat de balenă. Britanicii au participat cu HMS Protector, o navă specială, care poate cartografia cu precizie fundul oceanului, a fost concepută pentru depistarea nodulilor de metale rare de pe fundul oceanului. HMS Clyde, un crucișetor ușor hibrid, specializat în lupta anti-submarin, dar cu veleități de navă-spital, are șase chirurgi la bord și două camere de operație, ba și un dentist, doctor în stomatologie! Și două avioane, specializate în depistarea submarinelor, un RAF C130 Hercules și un RAF Voyager R-44.

Pe 1 decembrie, președintele Argentinei, Mauricio Macri, a ordonat încetarea operațiunilor de salvare și trecerea la operațiunile de căutare. Spre disperarea familiilor membrilor echipajelui, civili care nu prea au înțeles terminologia militară. Durerea lor este de înțeles ca și faptul că s-au constituit în parte civilă, cerând o soluție în justiție.

Ceea ce trebuie precizat este că în momentul când se declanșează o operațiune de salvare, orice navă, orice marinar, lasă totul, misiune, afaceri, orice și se îndreaptă spre locul posibilei salvări. Fără discuții și fără negocieri. Așa este pe mare, am fost doi ani secund-navigator pe "Red Barracuda II" și știu foarte exact codul marinăresc. Cât timp este consemnul de operațiune de salvare nu se precupețește nimic, nu se face nicio economie, nu se aprovizionează nava. Tot timpul se caută nava și echipajul în pericol. Operaținea de salvare a durat două săptămâni, fără niciun rezultat. Nimic, dar nimic! Oricum, dacă submarinul a făcut explozie, era imposibil să nu apară pe suprafața apei resturi, pete de ulei și de combustibil. Nici scufundat la adâncime un este, spun toate dispozitivele spion din lume, care văd la mare adâncime. Președintele Argentinei a retrogradat nivelul căutărilor ca să dea posibilitate navelor implicate în salvare să se aprovizioneze și să se echipeze corespunzător. Sau știe el altceva, spune teoria conspirației.

Și membrii familiilor echipajului în dificultate spun că li se ascunde ceva. Ceva ce știe comandorul Erik Reynolds, purtător de cuvânt al US Navy. El spune că cele două distrugătoare Zumwalt care au escortat nava militară de cercetări științifice "Benjamin Franklin", escadră sub comanda amiralului cenzurat, au trebuit să părăsescă cu maximă viteză zona, din cauza timpului nefavorabil. Nici el nu credea ce spunea, dar era bine în rolul său. Două Zumwalt? Ar putea cuceri, ele singure, o țară mică. De cine au fugit americanii, rușii, francezii, germanii etc, 18 nații, că toți au părăsit zona. De timpul nefavorabil? Sunt câteva valuri de un metru-doi, absolut obișnuite în această perioadă de trecere la vară, la antipozi este vară, nu iarnă.

Teoria conspirației spune că ”ARA San Juan” s-a luat la bătaie cu o navă extraterestră, ca în filmul ”Battleship”. Soarta echipajului? După explozie au fost șapte apeluri prin satelit din acea zonă a coastei. Iridium, proprietarul sateliților de comunicație, o scaldă, este evident că nu poate să spună nimic. Convorbirile sunt înregistarte în marile servere din poienile Virginiei. Toate convorbirile de pe glob ajung acolo. La ele se ajunge numai prin poiana de la Langley. Dar acolo sunt niște urși grizzly, maaari și cu dinții luuungi. Un lasă pe nimeni să treacă!

Poate să fie doar o teorie a conspirației ca să mai dea speranță celor care își așteaptă marinarii în port. Dacă nu este nicio veste rea, nu s-a găsit nimic, mai poate fi o speranță, s-au întâmplat minuni, poate și "ARA San Juan" merită o mică minune!

Așa ne amăgim, așa sperăm la minuni, singura minune adevărată, speranța noastră adevărată, este așa de evidentă că nu o mai vedem: mâine este o altă zi!

BERBEC O mică vacanță. Repede a venit, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere, sau participi la o zi de naştere, onomastică târzie de Sf.Andrei, sau la sindrofie. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică şi sunt mai uşor de păcălit. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut în aceasta perioadă.

