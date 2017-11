Horoscop Etiopia, a doua putere creștin-ortodoxă, ca număr de credincioși, dar poate prima, ca istorie, obiceiuri și intensitate a credinței

Horoscop Etiopia a fost a treia țară din lume care s-a creștinat, după micul, dar puternicul oraș-stat aramaic Edessa, care s-a creștinat în anul 190 și Armenia, care s-a creștinat în anul 301. Etiopia s-a creștinat în anul 325, anul marelui Consiliu Ecumenic de la Niceea. Avea propriul sistem de cifre și alfabet, printre primele sisteme din lume.





Horoscop Tradiţional, în "Kalendar", pe 24 noiembrie, este "Climăta Vântului", fiind una dintre sărbătorile rare ce ia în consideraţie un fenomen meteorologic, fără aglutinare mitologică, sau religioasă.

Pur şi simplu se ţine pentru vânturile rele, „vicioase” cum ar zice înţeleptul chinez. Se presupune o foarte mare vechime a acestei sărbători, comună cu multe alte populaţii şi areale din Europa, dar la date diferite, în funcţie de regimul climatic. Este, cu siguranță, dinaintea geto-dacilor.

De acum, după Climăta Vântului, poate să înceapă iarna, exclamă doamna mitologiei românești, Antoaneta Olteanu!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți în weekendul care a trecut am primit vizita scurtă, doar câteva ore, a lui Pekka și a tribului lui de sociologi. Spre surpriza mea venea din Sud. Fusese tocmai în Africa, unde stătuse două luni. Cum trece timpul, parcă ieri vorbeam cu el la Helsinki, nici nu am simțit cum au trecut lunile în care nu am luat legătura. Fuge timpul, zboară…

Horoscop Ceea ce o să vă povestesc sunt impresiile lui din Etiopia, acolo au fost. Nu știu ce scrie în tomberonul Wikipedia pe subiect, sau pe net. Nu am fost în partea aceea a cornului Africii, dar după ce l-am ascultat pe Pekka am regretat mult. Pekka și ai lui sunt penticostali. Nu știu ceilalți penticostali cum sunt, dar cei cu care m-am întâlnit mi-au făcut o impresie bună de oameni corecți, care nu îmbunătățesc adevărul ci îl spun așa cum l-au văzut.

Pekka și ai lui erau încântați de țara africană. De popor și de credința lui. Etiopia are o populație de aproape 100 de milioane de locuitori, iar aproape 60 de milioane sunt creștini-ortodocși. Ciuma verde a islamului a îmbolnăvit progresiv pe etiopeni. În anul 1950 doar 3% din populație erau musulmani, acum sunt peste 40%, chiar anumite surse spun că islamul ar fi majoritar. Sunt negri. Dar niște negri frumoși, fără să aibă caracteristicile excesive ale rasei negre. Înalți, uscățivi, ațoși, dar cu cele mai frumoase femei din Africa, spune Pekka. Haremurile prinților saudiți conțin cel puțin o etiopiancă.

Horoscop Legenda spune că aici ar fi ajuns al 13-lea trib iudeu, tribul pierdut. Și din metisajul cu negrii locali a rezultat frumoasa rasă a negrilor din Etiopia. Dar istoria scrisă spune că fiul marelui Solomon, făcut cu Regina din Saaba, Menelik I-ul, pune bazele unei dinastii care a dăinuit trei mii de ani, până în anul 1974.

Două episoade doresc să vi le amintesc, dragi lupi, padawani și hobbiți, mi-au fost amintite și mie de prietenul meu finlandez. Primul este atacarea Etiopiei de armata modernă a italienilor în anul 1896, dar negusul Menelik al II-lea îi motivează pe toți etiopienii, cumpără arme britanice din averea lui imensă și îi respinge pe europeni, provocându-le mari pierderi și capturând armament și echipamente. După cum era obiceiul pe atunci numai negusul, împăratul Etiopei, putea să fie bogat. Și să foloseacă bogăția imensă în folosul țării. A fost prima și ultima dată când o armată de negri învinge o armată de albi. Pe negri îi motiva credința.

Horoscop Al doilea episod s-a consumat la Olimpiada de la Roma în anul 1960. Am fost martor și eu, am văzut la jurnalul filmat - știri filmate, alb-negru, dinaintea filmelor artistice, cum erau în anii aceia. Abebe Bikila, un etiopian purtând numărul 11, câștigă maratonul fugind în picioarele goale, ba mai mult, stabilește și un nou record mondial. Atletul etiopian făcea parte din garda legendarului împărat Haile Selassie, pe care l-a asigurat, înainte de plecare, cu mâna pe cruce, că ”ori învinge, ori moare încercând!” A învins și își consolidează victoria la Tokyo în anul 1964 unde câștigă o nouă medalie Olimpică de aur. Din nefericire are un accident de mașină, mașină cumpărată din darul împăratului, ironia soartei. Rămâne paralizat, câștigă și așa medalii la jocurile celor cu dezabilități, dar moare în anul 1973 din cauza unei hemoragii interne, urmare nefastă și târzie a accidentului. Negusul Haile Selassie a decretat doliu național.

Pekka mi-a spus că a văzut în orașul Aksum, lângă Biserica Maicii Domnului din Sion, o clădire cubică, fără ferestre, doar cu o ușa de fier cu multe lanțuri și lacăte, în care se spune că ar fi Chivotul Legământului, poruncile date de Domnul Dumnezeu lui Moise pe Muntele Sinai. De multe mii de ani relicva este păzită cu strășnicie, de un corp de călugări-paznici. Unul singur dintre ei, un singur om de pe lumea aceasta, are voie să intre în încăperea cubică. Nici măcar Patriarhul Antonios I-ul nu are voie! Chivotul este acolo, nu în Israel, și nu va fi expus niciodată public, a declarat unul dintre călugări. Au fost zvonuri în presă, dar adevărul este altul, ca deobicei.

Etiopia este săracă și are și ea Moldova ei, Eritreea. Pekka îmi spune că este o sărăcie asumată, dar că Etiopia a fost stricată de regimurile marxiste și de invazia islamului. Din cea mai cinstită țară din Africa, pe vremea negusului, a devenit una dintre cele mai corupte, spune Transparency International.

Horoscop Pekka mi-a spus că la Universitatea din Addis Abeba a întâlnit și doi români. Ingineri agronomi. Tineri, surâzători, se simt bine în Etiopia, o țară creștin-ortodoxă care chiar pune preț pe cele zece porunci, doar le au acolo, nu? După Institutul Agronomic din București, nu au găsit de lucru în România. Dar au văzut o ofertă pentru Etiopia. S-au dus acolo și au făcut recolte excelente, fără chimizare și pesticide. Bio, ce zic eu, natural. Așa că ministrul agriculturii de pe acolo le-a spus să vină și pe la Universitate să spună celorlalți cum au făcut, așa o să aibă acolo mii de ogoare care dau recolte excelente, nu numai unul singur. Da, este sărăcie aici, în Etiopia, au spus cei doi români, dar este o sărăcie curată, nu o dăm pe bogăția păcătoasă din Europa. În România? Nu, nu s-au gândit încă să se întoarcă, nu mai au rude și nu-i mai leagă nimic, ce, să fie șomeri în țara agriculturii? Pekka nici nu știe cum îi cheamă, dacă nu era prietenul meu, nu-i aborda, când i-a auzit vorbind românește între ei.

Horoscop Etiopia a fost a treia țară din lume care s-a creștinat după micul, dar puternicul oraș-stat aramaic Edessa, care s-a creștinat în anul 190 și Armenia, care s-a creștinat în anul 301. Etiopia s-a creștinat în anul 325, anul marelui Consiliu Ecumenic de la Niceea. Avea propriul sistem de cifre și alfabet, printre primele sisteme din lume. De atunci Școala și Biserica au mers mână în mână. Poate de aceea în Etiopia este una dintre cele mai mici infracționalități la nivel de individ, dar prin influența consumismului american și a rapacității islamice, marea infracționalitate este în creștere. Odată cu negusul s-a dus și un aspect al moralei creștine, numai negusul putea să fie bogat, ca să poată folosi sume enorme pentru binele țării.

Horoscop Mai sunt multe de spus despre Etiopia, Biserica Tewahedo, adică a unității, cu referire la unitatea celor două naturi (divină şi umană) în Iisus Hristos, fără confuzie şi fără amestec – aceasta fiind învăţătura lor, la care nu renunță. Nu participă la viața mondenă clericală, consilii și reuniuni internaționale, ca să spun așa, izolarea lor îi face înțelepți și virtuoși.

Dar poate, altădată, acum o să văd un film cu Emil Hossu, pe care îl pomenim astăzi, cred că o să revăd ”Cântecele mării” un film bine jucat, bine regizat, din anul 1971, când Emil era tânăr, tânăr. Dar, viața lui Emil, și a familiei lui, a fost un roman, mi-a povestit-o odată, demult, poate o să am timp să v-o povestesc și eu domniilor voastre, doar mâine este în definitiv, o altă zi!

