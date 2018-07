Elon Musk, singurătatea elitei și efectul pervers al filantropiei multimiliardarului. Horoscop

Horoscop „Evenimentul zilei” din 10 iulie 1985 a fost scufundarea navei amiral Greenpeace, „Rainbow Warrior” de către serviciile secrete franceze, în portul Auckland. Două explozii puternice la ora locală 23:45 au scufundat nava în patru minute. Din nefericire fotograful portughez Fernando Pereira, 33 de ani, aflat la bordul navei, fost ucis în deflagrație. Poliția neozeelendeză a arestat agenții francezi sub mandat de omucidere cu premeditare. Nava urma să ia parte la proteste împotriva experiențelor nucleare franceze din atolul Mururoa. Acest episod a fost la originea filmului „Godzila” cu Jean Reno dar și a conceptului de „terorism de stat”.





Horoscop Pe 10 iulie s-au născut Jean Calvin, Marcel Proust, Carl Orff, Arthur Ashe, Virginia Wade, Arlo Guthrie, Florin Zăgănescu, Vasile Şeicaru.

Horoscop Pe 10 iulie sunt în calendarul creștin-ortodox cei 45 de Mucenici din Nicopoleea Armeniei. Mare poveste, mă lași! Dar milionul de armeni creștini omorâți de turcii musulmani, unde este în calendar, mă rog frumos? Nimic, nici în ”Kalendar”!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, la ora la care închid acest articol, ora 00:30 a zilei de 10 iulie, ora României, din peștera Tham Luang din Thailanda au fost salvați 8 băieți. Mai rămân in interiorul muntelui, la 6 km distanță, încă patru băieți și antrenorul lor.

Din nefericire maștile marțiene ale lui Elon Musk nu au rezistat la apa noroiasă și la frecările și loviturile de pereții peșterii. Al doilea grup de patru băieți a fost salvat de scafandrii de elită britanici și australieni folosind echipamentul standard.

Horoscop Salvatorii se grăbesc, este o luptă titanică contra cronometru, frontul musonic de ploi care a făcut 44 de victime în Japonia se apropie de Thailanda. Și așa, sunt echipe care astupă non-stop fisurile din peșteri pe unde se înfiltrează apa. Până acum pompele submersibile de epuizment au evacuat din peșteră echivalentul a două sute de piscine olimpice, la un debit de 180.000 litri pe oră. În total sunt implicați în acțiunea de salvare 112 scufundători de elită, de mare clasă. Din 16 țări. Uneori mă simt bine în pielea mea de om, asistând de la distanță, dar în priză directă, la operațiunea de salvare. Este un lucru bun, oamenii arată că sunt oameni.

Horoscop Nu toți... ca de obicei, niște jigodii de jurnaliști bagă strâmbe, provoacă pe unul și pe altul. Mai întîi un jurnalist thailandez a dat toată vina pe antrenorul băieților. Cu toate că familiile băieților, imediat, au declarat că antrenorul a făcut un lucru bun cu excursia, a fost un accident, nimeni nu putea să prevadă inundațiile. Doar guvernul nu a dat niciun avertisment. Dar jurnalistul a continuat cu măgăriile. Așa că familiile băieților au trimis la redacția canaliei un călugăr budist. Care l-a luat la bătaie cum numai un călugăr budist știe. Jurnalistul a chemat poliția. Poliția a venit și a constatat: una bucată călugăr budist care stătea în lotus și își făcea rugăciunea împreună cu o parte a redacției și un jurnalist în criză de nervi care susținea că a fost bătut de călugăr. Poliția l-a arestat pe jurnalist pentru tulburarea ordinei publice și a unui ritual religios. Bun, nu știu dacă este adevăr, sau banc thailandez. Dar dacă le arde de glumă, înseamnă că au speranțe că o să-i salveze pe toți.

Mai este o parte discutabilă, care nu îmi place deloc. Tot niște jurnaliști de cacao i-au sărit în cap lui Elon Musk. Regret că nu sunt călugăr budist ca să le tăbăcesc puțin pielea. Pe scurt coprofagii îl învinuiesc pe Elon Musk de ”sindromul lui Superman”. Anul trecut Elon Musk a trimis 50 de unități Powerwall, cele mai avansate acumulatoare de putere din lume, ca să ajute spitalele din Puerto Rico după ciclonul care lăsase țara fără curent electric. Toate cele 50 de acumulatoare au ajuns în posesia bogaților și a politicienilor, niciunul nu a ajuns la vreun spital. Așa că presa de o anumită culoare se întreabă dacă ajutorul, bine intenționat, așa spun și ei, nu face mai rău, decât bine.

Horoscop În cazul peșterii Tham Luang o anumită parte a presei îi reproșează lui Elon Musk că prin trimiterea inginerilor lui în Thailanda, a precipitat lucrurile, i-a obligat pe scafandrii să înceapă, cu orice risc, operațiunile de salvare. Mai este un efect pe care presa de stânga nu-l menționează. Efectul pervers al filantropiei multimiliardarului. Ca deobicei, în astfel de ocazii de salvări lacrimogene, în care sunt implicați copiii, adolescenții - niște băieți deștepți s-au gândit să facă un ban și au organizat un teledon. Totul mergea bine, se strânseseră de la fraierii din toată lumea cam nouă milioane de dolari, dar anunțul lui Elon Musk de vinerea trecută, că se implică în salvare, a înghețat donațiile. Abia de au mai curs câțiva dolari. Omul de rând s-a gândit, foarte bine, că nu poate concura cu cele peste douăzeci de miliarde de dolari, averea personală a lui Elon Musk. Pe de altă parte inginerul Elon Musk are faima unui învingător.Tot ceea ce a gândit, a proiectat și a construit – a avut succes!

Horoscop Adevărul este altul. Mi l-a spus fina mea care lucrează cu el și de la care am majoritatea informațiilor. Elon Musk a fost foarte impresionat de accidentul băieților. Și el are băieți. Cinci. Gemeni și tripleți, cam de aceiași vârstă cu cei aflați în adâncul muntelui. Așa că... totul are o explicație!

O explicație este și faptul că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi ești ușor neatent, distrat, probabil din cauza vremii capricioase. Evită neatenția, neglijența și mai ales nu te ocupa cu hârtii importante, contracte, diplome, certificate, titluri. Chibzuiala, tactul si umorul de care trebuie să dai dovadă astăzi constituie un bun exemplu şi in viitor de cum se poate aplana o criză. Astăzi s-ar putea sa ai de mediat între două persoane din anturaj. De dimineaţă te asaltează nişte veşti. Ascultă şi analizează bine înainte să iei o decizie.

