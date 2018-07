Elon Musk salvează o echipă de fotbal din peștera Tham Luang Nang Non. Horoscop

Horoscop Tânărul de numai 18 ani, american de origine română, etnic german din Timișoara, avea să fie celebru mai târziu prin rolul „Tarzan” din filmele de la Hollyood. Personal, mă uit şi astăzi la filmele alb-negru cu Tarzan. Şi nu sunt singurul: „The best Tarzan money can buy„ a spus excentricul regizor Quentin Tarantino, despre Johnny Weismuller.





Horoscop Pe 9 iulie s-au născut Nikola Tesla (Nicolae Teslea), Hassan II, Tom Hanks, Ottorino Respighi, Angela Similea, Margareta Pâslaru, Mirabela Dauer, Marcel Budală, Daniel Iordăchioaie, Alexandru Graur.

Horoscop Nimic în "kalendar", iar în calendarul creştin ortodox este Sfântul Pangratie. Câteva zile de muncă, apoi încep iarăşi marile serbări ale verii din jurul pomenirii Sf. Ilie, Dabatopeios, zeul focului şi al făuririi armelor la traci, geto-daci, dar şi sărbătoarile unor zei cabiri.

Horoscop „Evenimentul zilei” din 9 iulie 1922 a fost că Johnny Weismuller a reuşit, pentru prima dată în istorie, să înoate suta de metri sub un minut, în numai 58,6 secunde.

Horoscop În filmele alb-negru cu Tarzan, duşmanii permanenţi erau triburile de pigmei, groteşti şi vicleni. Marele savant german Julius Lips arată, citând documente vechi portugheze, britanice şi franceze, că triburile de pitici negri, pigmeii cei perverşi, se pare că proveneau dintr-un singur areal, o zonă din Katanga. Acolo s-au mai înregistrat şi alte lucruri bizare: rinocieri pitici, maimuţe cât un pumn, vegetaţie luxuriantă, ferigi ca în Jurasic, copaci monstruoşi. Recent, savanţii au descifrat enigma: în Katanga a funcţionat, la un moment dat, la o adâncime mică sub scoarţa terestră, un reactor nuclear natural. Singurul din lume! Se ştie că regiunea Katanga este plină de uraniu, de asta s-au bătut ruşii ajutaţi de cubanezi împotriva americanilor, pentru zăcămintele de material radioactiv de acolo, prin anii 60’.

Horoscop Ei bine, reactorul nuclear a iradiat copios fauna şi vegetaţia, obţinîndu-se mutanţi groteşti, dar viabili. Asta este istoria pigmeilor, cel puțin așa se crede acum.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți probabil că ați fost informați de presă de eforturile uriașe pentru salvarea a 12 băieți, între 11 și 16 ani și a antrenorului lor de 25 de ani. Echipa de fotbal ”Wild Boar” prinsă de inundații neșteptate în peștera Tham Luang Nang Non, din Nordul Thailandei. Făceau o excursie, ca să le crească simțul de echipă, de colectiv. Asta pe 23 iunie. Au fost găsiți de scufundători ai armatei pe 2 iulie, slăbiți după o săptămână de post dar veseli și gata de fotbal. Dar drumul către ei este 6 (șase) ore dus și 5 (cinci) ore întors, în majoritatea cazurilor prin cotloane subterante strâmte de nici 60 de centimetri în diametru, aflate acum sub apă. Lumea se întreabă ce i-a împins pe băieți în peșteră. Ce să fie, amintirea rasei, cine a citit ”Cireșarii – Peștera Neagră” înțelege. Salvatorii au dus băieților alimente, echipamente de scufundare și… multă mâncare. Băieții au găsit resurese să glumească, au spus că nu o să mănânce mult, pentru că sunt unele treceri foarte înguste.

Horoscop Orientalii, așa cum sunt ei, sunt incapabili de inițiative dure și riscante. După guvernatorul provinciei Chiang Rai, Narongsak Osottanakorn nu ar fi fost o soluție rea să se aștepte până în luna octombrie, când apele ar fi scăzut și băieții ar fi putut să iasă din peșteră pe jos, pe uscat. Asigurând băieților, în subteran, tot ceea ce aveau nevoie, ba și un tv ca să urmărească campionatul mondial de fotbal. Problema cu băieții și antrenorul lor era că niciunul nu știe să înoate.

Vedeți, dragi lupi, padawani și hobbiți așa se vede omul prea prudent. Nu are nicio legătură măiestria înotului cu scufundarea. Vă spune unul care are la activ multe sute de ore sub apă. Nu știu să înot grozav, dar de scufundat, nimeni din Oceanul Indian nu mă întrecea. Este vorba de un simț în trei dimensiuni, de un simț volumic. Sigur, preferam costumul ”cap de fier” care nu mai necesita paliere de decompresiune. Și acum parcă mai aud cele două bătăi în casca de bronz fosforos, care însemna că a fost bine înșurubată și pot să mă duc la scărița de scufundare. Dorel Onaca mi-ar confirma spusele.

Horoscop Vinerea trecută, însă, a intrat în scenă Elon Musk. Nu știu cu cine s-a sfătuit, poate cu polymathul lui, dar a trimis o echipă de ingineri cu echipamente cu tot, în Thailanda. La comandamentul salvatorilor se strânseseră sâmbătă, când au ajuns oamenii lui Musk nu mai puțin decât 56 de scufundători din State, Marea Britanie, Japonia, China, Australia, Rusia, Franța etc și 39 de scufundători ai armate, SEAL, thailandezi. Din nefericire un scufundător thailandez, Saman Kunan, fost sergent SEAL, și-a pierdut viața pe drumul de întoarcere, vineri la ora locală 02:00. Se pare că a fost o problemă cu regulatorul de presiune, scuba, echipamentul de scufundare, nu a funcționat corect și a rămas fără aer.

Horoscop Peste acest accident nefericit apar și inginerii lui Elon Musk și pun niște măști de respirat marțiene pe masă. Ce sunt astea - întreabă cei mai mari specialiști în scufundări de pe glob. Inginerii încep să explice. M-am simțit ca un sălbatic din pădure căruia i se explică funcționarea unui automobil electric a declarat Aphakorn Yoo-kongkaew, contramiralul desemnat de junta militară să conducă operațiunile de salvare.

Fără multă vorbă scufundătorii au luat măștile marțiene și le-au dus la băieți. Care, încântați nevoie mare de cadourile lui Elon Musk, le-au pus imediat pe față. Duminică, la ora 16, ora GMT primii patru băieți, cei mai mici ca vârstă, au fost scoși din peșteră, escortați fiecare de către doi scufundători și duși cu helicopterul la spital, pentru verificări, că, altfel, erau bine și veseli nevoie mare, că s-a strâns atâta lume pentru ei și sunt la televizor. Iar alți doi au fost aduși în sala trei a peșterii de unde se pot deplasa pe jos, pe uscat.

Operațiunile de salvare s-au suspendat pentru 10 ore, sper să se termine cu bine și fără alte victime. A răsuflat că pauza necesară, este o pauză tehnologică, măștile marțiene trebuie să se încarce cu energie. Ce or fi măștile marțiene, numai bunul Dumnezeu știe, inginerii lui Elon Musk nu le-au lăsat din mână, că prea le sticleau ochii la militari după asemenea minuni. În orice caz au fost proiectate ca să fie folosite de civilii proști, fără multă instrucție și exerciții. Ceva simplu și ușor de folosit.

Horoscop Mai știm și noi de una de alta, că nu suntem chiar proști, dar trebuie să ne ținem gura, este prețul cunoașterii. Ei, ia să vă văd, dragii mei lupi, padawani și hobbiți - de ce Elon Musk a proiectat și realizat măști subacvatice revoluționare pentru Marte, nu cumva crede că în subsolul marțian ar fi un ocean întreg, așa cum au afirmat unii savanți? Bună întrebare!

Probabil că o să mă uit la un film cu Tom Hanks, astăzi împlinește 62 de ani, să-i spunem La mulți ani! O să mă uit pe net - ce film nu am văzut cu el. Cred că sunt vreo două. Apoi o să mă întreb de ce nu am continuat documentarea despre Nikola Tesla. M-a dezgustat teribil escrocheria cu ”jurnalul” lui. Din ce în ce mai des informațiile, datele, sunt false, minciuni. Deocamdată le miros imediat, experiența și bunul simț își spun cuvântul. Dar, dacă la un moment dat vor fi pe piață NUMAI minciuni, o pseudolume virtuală? Bună întrebare!

