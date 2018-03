Echinocțiul de primăvară. Putin trimite la anul o rachetă pe Marte. Acționarii îl interzic pe Elon Musk. Horoscop

Horoscop Echinocțiul de primăvară. Equinox, ce LP fantastic, inițiatic, al lui Jean-Michel Jarre! Convențional, Soarele părăsește Zodia Peștilor și intră în Zodia Berbecului. Începe un alt an astrologic, considerat de mulți autori cel de al 7526-lea de la Facerea Lumii. Tot după unii autori, a fost discuție pe Dimineața Astrologilor, dar până la urmă ne-am înțeles, este anul lui Venus. Anul dragostei, așa cum am mai spus.





Horoscop Pe 20 martie s-au născut : Publius Ovidius Naso, Henrik Ibsen, B. F. Skinner, Benajamino Gigli, Sviatoslav Richter, Alexandru Ioan Cuza, Gavril Musicescu, George Toparceanu, Theodor Aman.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox se pomenesc Sf. Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit şi Sf. Ier. Nichita Mărturisitorul.

Horoscop În „kalendar" nimic, să ne amintim că am pomenit pe 8 martie despre sărbătorile echinocțiului de primăvară. Da, pentru că astăzi, 20 martie 2018 la ora 18:15:27 (sursă Dr. Harald Alexandrescu) Soarele taie, în ascensiunea lui oblică pe calea lui, pe ecliptică, ei bine, taie ecuatorul celest. Echinocțiul de primăvară. Equinox, ce LP fantastic, inițiatic al lui Jean Michel Jarre! Convențional Soarele părăsește Zodia Peștilor și intră în Zodia Berbecului. Începe un alt an astrologic, considerat de mulți autori cel de al 7526-lea de la Facerea Lumii. Tot după unii autori, a fost discuție pe Dimineața Astrologilor, dar până la urmă ne-am înțeles, este anul lui Venus. Anul dragostei, așa cum am mai spus.

Horoscop Pentru multe popoare, populații - și îi amintesc numai pe iranieni, azeri, afghani, turkmeni, tadjici, iuguri, gujarati, dari, kurzi, kazahi, kirkizi, osetieni, tati, pashto, uzbeci, georgieni și chiar unii albanezi, ei bine este Anul Nou – Now Ruz. Cam jumătate de miliard de oameni sărbătoresc începerea unui an nou, exact la secunda echinocțiului a fusului orar respectiv, ora locală, nu la miezul nopții. Iranienii, de exemplu intră, pe 21 martie, 1 Farvardin, în al 1397-lea an islamic, sau în al 2577-lea an imperial.

Iulius Cezar a stabilit calendarul care îi poartă numele, iulian, cu Anul Nou în ianuarie, luna lui Ianus, zeul cu două fețe, una spre trecut, alta spre viitor. Înainte de el anul avea Anul Nou la echinocţiul de primăvară, iar luna martie era prima lună a anului. Lunile se suprapuneau exact peste zodii. O măsură corectă, naturală, care se baza pe filozofia de viaţă a majorităţii populaţiei, agricultori şi crescători de vite, majoritate pentru care acum începea un nou ciclu, un nou an. Anul Nou este sărbătorit şi astăzi de echinocţiul vernal, în Orient, de iranieni, de exemplu, printr-o succesiune rituală, „Sisdah” care, după cum îi spune şi numele, durează 13 zile!

Noi, dacii, am fost întotdeauna mai complicaţi şi mai ezoterici poate unde am fost, prin agatârşi, mai vechi ca etruscii şi romanii. Sau ne tragem din aceiași sursă legendară, Troia. Se ştie că cele două echinocţii şi două solstiţii de peste an se sărbătoreau cu mare fast. Se mai ştie că mai exista un an, cel al lui Venus. Nu se ştie exact când a fost Anul Nou dacic, sunt unele supoziţii că ar fi fost cu douăzeci de zile înaintea solstiţiului de iarnă, cam pe 1 decembrie, după calendarul actual. Dar cu uneltele antropolgiei istorice pare logic ca o populaţie de agricultori şi ciobani să fi dat mare importanţă echinocţiului de primăvară, începutul anului agricol-pastoral.

Revenim la ceea ce spuneam, pentru că de echinocţiu nu au loc doar banchetele masonice, ci arhimagii şi astrologii pot să spună, nepedepsiţi, unele adevăruri incomode. Doar măreţul Sfinx este poziţionat perfect cu axa, cu faţa, către gradul de zodiac unde răsare Soarele la echinocţiul de primăvară.

Ei bine spuneam că astrologia studiază timpul. „Ce a fost, o să mai fie” este baza de lucru a astrologiei, teoria ciclurilor. De exemplu preoţii sumerieni, akkadieni şi babilonieni au studiat timp de 900 de ani „cerul, pământul şi oamenii” şi au scris mult preţuite cronologii şi observaţii ale cerului. Toate, pe zeci de mii de tăblite de lut ars, cu iscusitele cuneiforme. Aşa au putut face legătura între anumite poziţii, aspecte, conjuncturi cereşti şi evenimentele care se petreceau în acel timp. De exemplu au observat că la Lună plină erau mai multe accese de isterie decât de obicei. Că la conjunctura Jupiter-Saturn aveau loc evenimente foarte importante. Aşa au făcut „cheile de interpreare” pe baza legăturii dintre o anumită configuraţie cerească şi evenimentele de pe Pământ. Cu cât şirul acesta era mai lung cu atât „prezicerile” erau mai precise.

Aceasta este Astrologia. O ştiinţă statistică socială care se bazează pe observaţie, pe repetarea fenomenului şi pe enunţarea unui adevăr, a unei supoziţii logice în urma obţinerii unui şir suficient de convingător de aspecte-evenimente.

Horoscop O să mai revenim, mereu și mereu, asupra astrologiei, pasiunea mea, violon d’Ingres. Sau cum chimistul și medicul Alexandr Porfierievici Borodin a avut ca pasiune muzica. A rămas în istorie nu pentru aldehide ci pentru muzica lui. Acum ascult Simfonia a II-a în Si minor, Bogatârskaia, Simfonia Titanilor sau Eroica rusă. Cât echilibru, ce frază melodioasă, două leitmotive, ce impresie de putere și plinătate dau alămurile grele. Cu tot regretul, TSFH este încă departe de efectul muzicii epice clasice! Dar, Music Makes You Braver!

Horoscop Am adus vorba despre Rusia ca să vă spun că marea țară a avut mari oameni, dar și mari jeguri. Ca peste tot. Vă amintiți, de unul, Rasputin? Fără nicio legătură cu jegurile, OZY raportează că după victoria anunțată, Vladimir Vladimirovici Putin a dat un pahar și o atenție, o măslină, o icră, la cei apropiați lui. Nu știu ce mă face să cred că unul sau mai mulți din staff-ul lui Vladimir Vladimirovici sunt și pe alte state de plată. Așa se face că cei de la OZY, foști de la CIA, au aflat ce s-a mâncat și s-a vorbit. Se pare că lui Vladimir Vladimirovici îi place pescăria, vânatul de Siberia și piroști. Vinul lui preferat este un vin alb sec din Georgia, iar votca este făcută special pentru el la Tomsk. Nu bea, gustă. Dar petrecerea l-a luat pe sus și ce a spus acolo este fooooarte interesant. Chestiile cu testamentul lui Petru cel Mare și armele noi rusești le las pentru cei interesați, mie mi-a făcut ”cling” când Vladimir Vladimirovici a spus că la anul, în 2019, va trimite un echipaj pe Marte. Și pe Lună și în spațiul îndepărtat.

Să nu vă supărați, eu am cam râs, un pic. Ultima aventură spațială rusească către planeta Marte datează din anul 2011. Atunci s-a lansat sonda Phobos-Grunt, dar care nu a reușit nici să atingă prima viteză cosmică și a căzut în Oceanul Pacific. Mai mult, știu precis, că mai mulți ingineri ruși, ce era mai bun în Rusia în domeniul rachetelor, lucrează pentru Elon Musk. Cu cine și cu ce vrea Vladimir Vladimirovici să ajungă la anul pe Marte? Bună întrebare! Probabil că Vladimir Vladimirovici a gustat puțin mai mult vinul tare georgian.

Altă informație pe care nu o s-o găsiți nicăieri este că acționarii i-au interzis în mod formal lui Elon Musk să facă parte din primul eșalon de cuceritori ai planetei Marte. Au găsit o modalitate de convingere perfectă: ”dacă ceva nu merge bine, cine poate organiza mai bine operațiunea de salvare decât Elon Musk?” Eu, în nemernicia mea și după ce am făcut ceva afaceri la viața mea, am descifrat foarte exact unde bat acționarii și mai ales ce o să facă ei când, după lansarea reușită către Marte, acțiunile SpaceX o să atingă cerul. De asta au nevoie de Elon Musk pe Pământ!

Horoscop Fiind ziua când îl pomenim, ce poate fi mai nimerit decât să iau Metamorfozele din bibliotecă și să mă delectez cu opera poetului roman exilat între barbari, la Pont. Exemplarul meu este de un alb de lebădă, cartonat, bine legat, datează din anul 1957 și a apărut la ESPLA într-un tiraj de 12.500 exemplare. Costa, pe atunci, 17 lei. Era pe timpul când românii citeau cărți, nu se sălbăticiseră încă!

Horoscop Ninge ca iarna, iarnă continentală în Prahova submontană, este frig și neplăcut. Dar cățelușele mele, ca niște copii, nu mai pot de joacă. Ființe simple și curate. Când lucrez, le suprind pe toate șapte, stând în jurul meu și uitându-se țintă la mine. Când mă uit și eu la ele, dau din coadă. Ele, nu eu! Eu o să mă uit la un film, am descărcat de pe net niște superproducții americane clasice, musicaluri cu balet acvatic, o modă a anilor 40’, poate ”Ziegfeld Follies” un film de excepție din anul 1946. Nu l-am văzut, dar am auzit despre el.

Așa mai trece o noapte, doar mâine este, îmbucurător, o nouă zi!

BERBEC Unii dintre berbeci pot primi veşti bune de la părinţi sau de la rude, în general, in legătură cu o sărbătoare sau o mare reuniune de familie, care iţi face placere. Nu-i copleşi pe cei din jur, nu-ţi impune astăzi părerile chiar dacă ai dreptate. Dar dreptatea este aşa de relativă! Mai lăsă-i şi pe alţii să aibă dreptate, aşa, pentru frumuseţea jocului. Cu toate ca iţi place sa rezolvi lucrurile clar si net, astazi trebuie sa dai dovada de multa abilitate, diplomatie şi poate chiar puţina ipocrizie. O să ai mai mult de câştigat, pentru că cei cărora le-ai lăsat întâietatea ştiu că ai cedat din propria voinţă şi o să zică în sinea lor „ce fată/băiat bun s-a făcut!” Se ştie că eşti generos şi „mama răniţilor”, aşa că astăzi o să primeşti numai laude.

