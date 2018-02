EBU face parteneriat cu Ubisoft, Președenția bulgară modifică drepturile de autor, Turcia strânge de gât netul. Horoscop

Horoscop Pe lângă probele olimpice, jucătorii pot să participe la problele olimpice alpine şi să exploreze munţii. Înregistrarea finalei dintre cei mai buni jucători din turneul ”Steep™ Road to the Olympics” a avut loc la Katowice, în Polonia şi este disponibilă pentru membrii EBU. Pentru acest eveniment, concurenţii pot trebui să participe la două probe : Snowboard şi Schi alpin.





Horoscop Pe 15 februarie s-au născut Galileo Galilei, Charles Tiffany, Jane Seymour, Titu Maiorescu, Iosif Sava, Alexandru Bocăneţ, Petre Solomon, Spiru Haret, V.E. Galan.

Horoscop O altă zi de muncă, fără nicio menţiune în calendarul arhaic, în ”Kalendar”, iar în calendarul creştin-ortodox, trei sfinţi, Sfinții Onisim, Maior și Eusebiu. Se evidenţiază Cuv. Eusebiu “îmbrăcat cu haină de piele, care rătăcea prin munţi hrănindu-se cu mazăre şi cu bob înmuiat, iar poame nu gusta niciodată!” A trăit mai mult de nouăzeci de ani.

Horoscop Iată câteva lucruri interesante, din curierul de la Bruxelles. Dar mai întâi, spre deziluzia mea, trebuie să vă informez, că NU se renunță la tâmpenia cu ora de vară, cel puțin nu anul acesta. Dar se pare că UE o să renunțe la sediile de la Strasbourg, este o cheltuială enormă, degeaba.

EBU a anunţat încheierea unui parteneriat cu Ubisoft pentru a putea oferi membrilor săi finala turneului Steep™ Road to the Olympics din cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă PyeongChang 2018. Este vorba despre o extensie a lui Steep, jocul video lansat în decembrie 2016, ca proprietate a Olympic Winter Games PyeongChang 2018. Este o combinaţie joc de acţiune – sport în care jucătorii profesionişti concurează alături de atleţii profesionişti pentru cucerirea aurului olimpic în disciplinele de Freestyle. Pe lângă probele olimpice, jucătorii pot să participe la problele olimpice alpine şi să exploreze munţii. Înregistrarea finalei dintre cei mai buni jucători din turneul Steep ™ Road to the Olympics a avut loc la Katowice, în Polonia şi este disponibilă pentru membrii EBU. Pentru acest eveniment, concurenţii pot trebui să participe la două probe : Snowboard şi Schi alpin. Stefan Kuerten, directorul pentru sport al EBU a declarat că doreşte ca membrii organizaţiei să se bucure de toate tipurile de sporturi datorită drepturilor de difuzare foarte generoase.

Horoscop Preşedinţia bulgară a Uniunii Europene încearcă să modifice unele elemente din propunerile referitoare la drepturile de autor, după ce nu s-a ajuns la un compromis săptămâna trecută. Noul document propune o versiune revizuită a poziţiei pe care o ocupă editorul, ceea ce ar da companiilor media mai multă putere în negocierile cu platformele online şi remunerarea articolelor electronice. Se reglementează şi lungimea extraselor online care vor dispune de noi drepturi.”Utilizarea de cuvinte izolate sau de scurte extrase de text dintr-o publicaţie vor rămâne în afara câmpului de aplicare a drepturilor prevăzute în această directivă”, precizează noul proiect. Compromisul a fost propus deşi aproape jumatate dintre ţările membre ale UE şi-au exprimat opoziţia faţă de propunerile grupurilor politice de dreapta. Între ţări, Republica Cehă şi Olanda doresc ca drepturile să fie îndulcite de aşa manieră, încât giganţii media să poată urmări platformele care utilizează conţinuturi fără autorizaţie. Preşedinţia bulgară a insistat asupra faptului că acestă opţiune rămâne în discuţie. Proiectul urmăreşte şi explicarea terminologiei de “comunicare publică”, aşa cum cere majoritatea ţărilor din UE. Se propune o nouă definiţie a “ furnizorului de servicii de partajare a conţinutului online” , dar şi un nou text prin care se clarifică noile obligaţii ale furnizorilor de servicii. Aceste propuneri vor fi discutate lunea viitoare în cadrul discuţiilor unui grup de lucru specializat.

Horoscop Un proiect de lege supus aprobării în parlamentul turc ar putea plasa toate platformele digitale sub controlul agenţiei de reglementare a statului turc, informează ziarul de stânga Sözcü. Potrivit acestuia, legea propusă va obliga orice societate cu licenţă care doreşte să difuzeze pe internet, să obţină o licenţă în plus de la Consiliul superior al radioului şi televiziunii((RTÜK), care supraveghează şi reglementează cele două instituţii media publice. Companiile media care nu pot obţine acest tip de licenţă, sau aceasta este retrasă, pot fi închise prin hotărâre judecătorească în 24 de ore, fără audiere. Apelurile vor fi judecate de către Curtea penală. Dacă va fi adoptată, legea ar putea afecta media online, dar şi difuzorii tradiţionali de internet cum sunt YouTube şi Netflix. Propunerea semnalează o nouă tentativă de a extinde cenzura în Turcia, potrivit unui membru al RTÜK, İlhan Taşçı. Dar, vice-prim ministrul Bekir Bozdağ a dezminţit faptul că scopul propunerii ar fi să cenzureze internetul.

Horoscop Aici, în Prahova submontană, a nins mult, a nins viscolit. In curte s-a strâns cam o jumătate de metru de zăpadă spre bucuria cățelușelor care se joacă ca niște copii. Nu le las mult, sunt cuminți, vin în casă imediat ce le chem. Miki este bine, este numărul unu la joacă, fuge cât poate, dar evident că trebuie să slăbească. Episodul când o dureau lăbuțele din spate, de nu se putea scula de jos, este un avertisment de la bunul Dumnezeu. Bunul doctor Cristi Bobu din Văleni mi-a spus clar : mișcare și mâncare puțină. Miki s-a uitat lung la el, cu capul într-o parte. Totuși o să-i fac analizele, cum se mai potolește vremea și pot să mă duc la cabinetul doctorului. Toată lumea, în special familia de peste tot în lume, soția de la Bruxelles, mă întreabă cum mă descurc, dacă am tot ce îmi trebuie. Am congelatorul plin de mâncărică pentru căței, pivnița plină cu mâncare pentru mine. Casa este înconjurată de șiruri lungi de lemne tăiate și sparte, frumos rânduite. Apă Pi am suficientă. Nu aveți grija mea, mă descurc, am opt mari baterii permanente de vitaliatate, loialitate și prietenie, energie pozitivă și spirit curat. Cățelușele mele…

Horoscop Cred că o să mă uit la un film, ceva frumos, romantic și plăcut. Tot este ziua de naștere a Janei Seymour, să-i spunem La Mulți Ani ! - este mai mică ca mine, dar o s-o revăd în ”Somewhere in Time” un film de dragoste vechi și bun, din anul 1980, cu un Christopher Reeve convingător și foarte bine în rol. Dacă nu ați văzut filmul, vi-l recomand !

Apoi o s-o visez pe Vineri, este musai, noaptea trecută am ajuns într-o fundătură în orașul pe care-l explorez de o viață, în vis, și frumoasa Vineri mi-a spus că are să-mi spună ceva important. Era foarte serioasă, ea care este numai zâmbet și veselie. Apoi m-am trezit. Oare ce o fi ?

O să aflu, mereu avem șansa aceasta, doar mâine este în definitiv, o nouă zi !

NOTĂ Nu uitați să vă aflați norocul în anul Cățelului de Pământ, verde ca jadul, anul dragostei, pe EvZ Special – Conexiuni. Astăzi, începând cu ora 09:00. Titlul este ”Norocul în anul Câinelui verde ca jadul, de pământ, anul dragostei” l-am schimbat din motive încadrare, și ca să fie în sincronicitate cu fotografia, un timp o să fie și la Recomandări. Dacă aveți ceva de comunicat, știți unde, la dom.profesor@gmail.com.

BERBEC Dimineaţă densă, atenţie să nu-ţi depăşeşti domeniul de competenţe. Eşti favorizat pe plan sentimental, aşa că uită-te bine în jur, poate întâlneşti pe cineva, cumva. Pe seară la un film. Atenţie la viroze, la alergii şi la ”prietenii” care îţi doresc binele. Nu se ştie care sunt mai periculoase. Treci printr-o perioadă de iritabilitate acută, aşa că evită hotărârile pripite şi starea de nervozitate. Zâmbeşte şi totul se rezolvă. Pe cât posibil, astăzi nu schimba nimic din ce ai stabilit anterior, atât în afaceri cât şi în dragoste. Fi selectiv şi reţinut în promisiuni, mai ales nu promite nimic pe termen lung. Pe de alta parte nu exagera cu analiza si sinteza. Ca şi catharsis te poţi duce la plimbarea săptămânale de joi şi poate iei şi masa în oraş!

