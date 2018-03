Dumnezeu nu este o soluție comodă. De ce nu a luat cyborgul fără de religie Premiul Nobel. Tradiții. Horoscop

Horoscop Cred în Dumnezeu cu toată ființa, cu gândurile și sufletul meu, mai ales că L-am descoperit în laboratorul de fizică. Părinții mei nu au fost religioși, deloc, nu știu să fi intrat vreodată într-o biserică, decât dacă era nuntă, sau botez. Niciodată nu mi-au dat o explicație, totuși, în casă era o icoană și o candelă ce ardea la sărbători.





Pe 17 martie s-au născut: Nat King Cole, Bobby Jones, Kurt Russell, Patrick Duffy, Dan Nuţu, Alecu Popovici, Alecu Russo, Mihai Ungheanu, Urmuz. Pe 18 martie s-au născut Edgar Cayce, Nicolai Rimsky-Korsakov, Rudolf Diesel, Luc Besson, Ion Finteşteanu, Horia Moculescu, Mircea Ionescu-Quintus, Valeriu Ananaia, Ionel Drâmbă.

„Evenimentul Zilei" din 18 martie 1949 – ia fiinţă NATO, prin tratatul semnat de SUA, Marea Britanie şi alte şapte ţări europene din Occident. La anul o să fie serbare mare se împlinesxc 70 de ani, o viață de om, în care NATO și-a justificat întotdeauna caracterul agresiv: Shoot first, ask questions later!

Este interesant de văzut cum se va comporta NATO în situaţia prezentă internaţională, foarte delicată. În istorie, întotdeauna, cei mari şi puternici s-au înţeles pe seama şi teritoriile celor mici, fără să se ţină seama vreodată de tratate şi alianţe, de garanţii şi promisiuni patetice! Mai ales că un mare aliat, Turcia, s-a apucat, cum făcea acum o sută și mai bine de ani, să extermine pe kurzi, creștini, armeni și ce mai găsesc pe acolo. Sursă "Haaretz". Occidentul tace cum a tăcut și la holocaustul armenilor din 1915.

În calendarul creştin-ortodox, pe 17 martie este † Sf. Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu. Zi însemnată, cu o cruce, în calendar! Şi mai sunt şi Sf. Marin şi Teostirict imnograful. Sâmbăta a IV-a din Post, Pomenirea Morților. Dezlegare la ulei și vin. O să vă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce este un „imnograf". Un poet, un scriitor de imnuri bisericeşti, bizantine, gregoriene, copte. Cuvântul era folosit ca desemnarea unei meserii în primul mileniu creştin, apoi a devenit un fel de titlu. Pe 18 martie, duminică, sunt Sfinţii: Chiril, Trofim şi Evcarpion. Dezlegare la ulei și vin.

În sfârşit, pe 17 martie, o sărbătoare importantă în „Kalendarul” vechi al poporului român. Este Ziua Şarpelui, zi totemică a unuia dintre triburile vechi care au stat la baza formării populaţiilor, apoi a poporului, pe teritoriul de astăzi al României.

Legenda, una dintre multele legende frumoase de pe la noi, spune că lupul, vulturul, zimbrul, capra neagră şi şarpele sunt „primii strămoşi” ai triburilor neoliticului, de aici, de pe la noi, care mult mai târziu, pe scara istoriei, aveau să furnizeze însemnele heraldice respective.

Lupul, în special, a fost totemul celor două popoare antice care au contribuit esenţial la formarea poporului român şi a limbii române: dacii şi romanii. Se pare că puternica uniunea de triburi care avea ca totem şarpele stăpânea un teritoriu ce cuprindea Dobrogea actuală, de la marea cea mare, malul stâng al Dunării până la pădurea cea mare şi toată partea de Nord-Est a Bulgariei actuale. Încet-încet triburile care aveau ca totem lupul s-au impus, au prevalat. Totuşi, marele exilat de la Pontul Euxin, poetul Publius Ovidius Naso, pomeneşte, în scrisorile lui, de „marile mistere ale şarpelui".

Evident, fiind între marele fluviu şi mare, triburile şarpelui aveau mulţi pescari iscusiţi. Ziua de 17 martie este ţinută cu strşnicie de pescari ca să aibă noroc la prins peşti. Sunt ritualuri complicate, care astăzi probabil că s-au uitat. Poate ţin minte vorba că dacă pescarii dorm mult de ziua Şarpelui, vor avea noroc la pescuit. Aşa ceva nu se uită!

Se scot stupii la aer liber!

Era şi este interzis să se spună şarpelui pe nume, sau cea mai mică aluzie la formă, sau la „şerpuit”. De aceea sărbătoarea ni s-a transmis cu numele elenizat de „Alexii” – protectorul, apărătorul, aluzie la „primul strămoş”, la cel care apăra tribul - totemul. Să ne amintim de puternicele şi bogatele colonii greceşti de la Marea Neagră care aveau strânse şi cordiale legături cu localnicii.

Tradiţia spune că în această zi ies gângăniile, tîrâtoarele din pământ, zeii telurici sparg cele şapte peceţi care s-au întocmit în toamnă pecetluind goangele în pământ şi începe un nou ciclu al vieţii. Sunt sărbătorile primăverii, ale echinocţiului de primăvară care cade peste câteva zile. Suntem în plin Mister Eleusis!

Există o frumoasă, o foarte frumoasă descriere a vieţii și pildelor Cuviosului Alexie, omul cald al lui Dumnezeu, în Proloagele de la Malovăţ. Căutaţi, citiţi şi luaţi aminte!

Am ceva să vă spun. Dragi lupi, padawani și hobbiți nu mai fiți așa de scandalizați, imediat ce vedeți la tv ceva ce nu vă convine, sau ofensează principiile domniilor voastre de viață. Mi-ați umplut emailul de scurte, sau mai lungi, dizertatii contra unui bogat jurnalist care a tratat problema răposatului Stephen Hawking la un post de televiziune. Câteva sute de emailuri și tot mai vin. Și îmi cereți să iau atitudine. O iau, iată, dar cine se uită la un amărât, un sărac, un pustnic cu opt căței, la unul care crede în Dumnezeu. Și mai are ca pasiune, violon d'Ingres și astrologia, pe deasupra!

Bogatul jurnalist este altceva, este celebru, ironia lui flutură ca un drapel de front, este al dracului de deștept, Doamne iartă-mă! Mă întreb cu falsă nevinovăție de ce vorba veche a românilor spune: ”este al dracului de deștept!” Doamne, iartă-mă! Dar nimeni nu le știe pe toate!

Prin anii 90' un comitet de la Royal Society s-a prezentat la fizicianul cel cu voință de fier și l-a informat că ar vrea, dacă este de acord, să-l propună pentru Premiul Nobel pentru fizică. Stephen a apăsat pe butonul de râs și a spus că nu știe că Premiul Nobel se acordă și cyborgilor. Apoi a adăugat scurt că, pentru fizică, deocamdată nu poate să ia niciun premiu, el a enunțat niște teorii, neconfirmate. A spus că Einstein a luat Premiul Nobel numai după ce s-a confirmat din mai multe surse independente o parte din ipotezele lui privitoare la teoria relativității. Dacă ar fi fost de acord, Stephen Hawking ar fi luat, cu siguranță, un Premiu Nobel pentru fizică, era politic corect. Ca să iei Nobelul pentru fizică, trebuie să te propună forumul suprem științific al țării respective. Așa este procedura. Premiile Nobel nu se acordă postmortem.

Degeaba vă repeziți la bogatul jurnalist și poate de aceea ateu, toți bogații pe care i-am întâlnit mi-au declarat scurt că ei nu cred în Dumnezeu. Ce să zic, mi-a fost milă de ei, s-au automultilat sufletește, din dorința de a nu fi manipulați prin religie. Are, parțial, dreptate, când spune că: "la Dumnezeu se ajunge prin gândire" și nu are dreptate când spune că: "Dumnezeu este o soluție comodă". Nu, Dumnezeu nu este o soluție comodă, este cea mai complicată soluție, dacă chiar gândești și simți, iar îndoiala este o formă a credinței. Părerea mea, vorba lui Nicu Văcăroiu!

Cred în Dumnezeu cu toată ființa, cu gândurile și sufletul meu, mai ales că L-am descoperit în laboratorul de fizică. Părinții mei nu au fost religioși, deloc, nu știu să fi intrat vreodată într-o biserică, decât dacă era nuntă, sau botez. Niciodată nu mi-au dat o explicație, totuși, în casă era o icoană și o candelă ce ardea la sărbători. Tata, istoric și pilot pe avioane de asalt în WW2, mama cadru medical, amândoi cu studii superioare – niciodată nu am vorbit despre religie, despre Iisus.

Până la liceu, când eram la clasa specială de fizică. Luasem Olimpiada, eram pe locul doi în țară și aveam o problemă. Cu cine s-o discut? Cu părinții mei, ei erau cei mai apropiați, iar problema mea era una de suflet: îl descoperisem pe Dumnezeu! În fizică! Fizica, dar și chimia, au niște constante, niște numere care poartă numele descoperitorilor. Dar aceste constante fuseseră stabilite de Dumnezeu, în marele lui plan de construcție a Univerului, Pluriversului, cum vreți să spuneți. Dacă totul este haos, aleatoriu, totul este o întâmplare, ce rost mai aveau constantele? Constantele fizice și chimice demonstrează existența unei rațiuni, a unei gândiri în alcătuirea materiei, a Cosmosului. După ce am teminat de vorbit, eram la masa de prânz, într-o duminică, mama a lăcrimat, tata m-a strâns în brațe de mi-au trosnit coastele. Nu, nu m-au felicitat pentru că L-am descoperit pe Creator, ci pentru că gândeam. Asta vrea să vă spună și bogatul și ironicul jurnalist - să gândiți, haide-haide, nu doare!

Cât despre cyborgul, poate ateu, nu pot să spun decât că primul cyborg celebru din lume nu avea de ce să creadă în Dumnezeu. Era o specie nouă, primul de felul lui, fără religie, Dumnezeu a fost "inventat" de oameni că să umple un gol, în inimă și în gândire. Să se odihnească în pace, corpul lui de martir, softul și șuruburile, este cel mai bun exemplu de voință, de ce nu trebuie să cedezi niciodată, cât mai gândești. Un exemplu pentru dragostea de viață, dragostea de gândire. Pentru așa ceva nu se dau premii Nobel, dar Dumnezeu o să-l numere printre ai Lui, pentru că îndoiala este o dovadă de credință. Doar unul dintre cei mai iubiți ucenici a fost Toma Necredinciosul, cel cu apucături de om de știință.

Bogatul jurnalist spune: "Credincioșii spun că Dumnezeu e în cer. Acum vin eu și întreb: Unde e? La 5 kilometri în cer înălțime, la 10? În stratosferă? Dincolo de centura de radiații? În afara sistemului solar? În galaxie? În metagalaxie? Unde e Dumnezeu? Dumnezeu e o soluție comodă!" Am citit, eu nu am televizor, și nu-mi venea să cred. Tocmai el, care afișează o cunoaștere aparte a filmelor, ba a mai și fost formator de opinie, prezenta filme foarte bune, de altfel. Cum să uite un film crucial, "Contact" un film excepțional cu Jodie Foster, din anul 1997? Sper că l-a văzut - dragă domnule jurnalist, camera video a înregistrat 18 ore nimic, numai "static", pe Pământ au trecut câteva secunde. Credeți că suntem așa de al dracului de deștepți, Doamne iartă-mă, ca să-l înțelegem și să-l cuprindem pe Dumnezeu? Numai dacă vrea El! Dumnezeu este Cosmosul, așa a spus Carl Sagan, un evreu ateu genial, și cred că poate are dreptate!

Așa că până mâine o să revăd ”Contact”, este un film despre regăsirea lui Dumnezeu, și ce dovadă mai bună de existența Lui, decât faptul că mâine este, mereu și mereu, o nouă speranță, o nouă zi!

BERBEC Weekendul este sub semnul vitezei. Repede vine, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp ! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau participi la o zi de naştere. Chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică. Duminică ai de facut un drum, poate la munte, poate la ţară. Un drum, dar cu profit – poate fi şi o expediţie de aprovizionare. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri" pe care le ai de trecut in aceasta perioadă.

