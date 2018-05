Dezvăluirea viitorului anulează acel viitor! Horoscop

Horoscop Problema ghicirii viitorului în astrologie a fost tranșată în secolul V, înainte de Hristos, când astrologia s-a rupt de încărcătura mistic-religioasă, de interpretarea vrereii zeilor și a devenit, încet-încet, știința socială statistică, probabilistică, de astăzi. În secolul XIV creștinată de cardinalul Pierre d’Ailly.





Horoscop Pe 2 mai s-au născut: Benjamin Spock, Bing Crosby, Hedda Hopper, Axel Springer, Manfred von Richthofen, Novalis, Serge Reggiani, Philippe Herreweghe, A.M. Rosenthal, David Suchet, Nicolae G. Iorga (artistul plastic).

Horoscop Pe 2 mai sunt în calendarul creştin-ortodox fix aducerea moaştelor lui Sf. Atanasie cel Mare. Sf. Ier. Atanasie al III-lea Patelarie.

Horoscop În ”Kalendar”, tradiţia cea veche arată că după Arminden, era Ziua Tinerilor. Sub diverse forme a fost recunoscută de mai toate sistemele politice.

Acum două, trei mii, de ani aveau loc la Marea cea Mare Serbările Tinerilor, care făceau parte din Misterele Afroditei, doar ne aflăm în zodia guvernată de ea. Zodia Taurului este guvernată, este sub protecția lui Venus, numele roman pentru Afrodita. Dansul, cântecul, dragostea... Dar şi vesele întreceri. Se pecetluiau prietenii, se jurau iubiri şi se promiteau căsătorii, înrudiri şi alianţe.

Horoscop Această sărbătoare fusese adusă de colonii greci, poate de la pelsagi, sau cabiri, dar a coincis, aproape, cu ziua în care strămoşii noştri se spălau ritual de păcate în Mare. Ne-am înţeles bine, întotdeauna, cu grecii, cei care au „inventat” logica, civilizaţia europeană şi democraţia.

Şi astăzi se mai serbează, parcă se numeşte Ziua Naţională a Tineretului, stabilită prin lege.

Horoscop Sunt obiceiuri, lucruri, tradiţii la care nu se poate renunţa! Iau altă denumire, sunt creştinate, dar continuă să existe. Din aceste tradiţii, ritualuri, vestimentație, alimente, este format spiritul unui popor. Distrugeţi tradiţia şi aţi distrus un popor! De fapt asta s-a și produs... the damage was done!

Horoscop Un regizor, cu care am colaborat mai demult pe platourile tv și cu care am rămas într-o stare de corespondență foarte rară, mi-a trimis un montaj de cateva minute cu astroloagele de pe micul ecran. De mult nu am mai râs cu atâta poftă. Apoi am plâns. În ce hal își bat joc de pasiunea mea de o viață! Nu știam ce să deplâng mai întâi: prostia și ignoranța ”astrologelor”, numeroase câtă frunză și iarbă, credulitatea publicului sau perversitatea celor de la televiziuni, care distribuie așa ceva. Apoi mi-am spus că, până la urmă, câștigă și ele o pâine, mult mai puțin oneros decât politicienii, de exemplu. Poate era mai bine acum treizeci de ani, când astrologia era interzisă în public?

Ceea ce l-a scandalizat pe bunul regizor este că numitele astroloage ghicesc viitorul! Nu au nicio reținere în a folosi verbul la viitor, niciun dubiu că lucrurile se vor întâmpla numai cum vor ele. Se pare că prostirea poporului se face și prin vectorul astroloagelor și a clarvăzătoarelor. Sindromul știrilor negative. Întrecute doar de alți șarlatani, de numerologi.

Problema ghicirii viitorului în astrologie a fost tranșată în secolul V, înainte de Hristos, când astrologia s-a rupt de încărcătura mistic-religioasă, de interpretarea vrereii zeilor și a devenit, încet-încet, știința socială statistică, probabilistică, de astăzi. În secolul XIV creștinată de cardinalul Pierre d’Ailly.

Horoscop Vă învit să vedeți, sau să revedeți un film mai vechi din anul 2003, cu Ben Affleck și Uma Thurman, ”Paycheck”. La un moment dat, în film se spune: Dezvăluirea viitorului anulează acel viitor! Iar acțiunea filmului, un SF care se joacă cu paradoxul timpului, demonstrează adevărul propoziției-cheie!

Astrologia nu ghicește viitorul, ar fi patetic și inutil. Și periculos. Este interzis să dezvălui viitorul, nu trebuie spus, ci date sfaturi care să avantajeze persoana sau persoanele în cauză, în abordarea avantajoasă a acelui viitor.

Horoscop Dubitativul - poate, probabil, se poate - trebuie folosit în fraza astrologică, așa spune circulara din anul 1956 a Academiei Sirius și a Asociației Internaționale a Astrologilor Profesioniști, care, argumentează că interpretarea astrologică este supusă legii nedeterminării a lui Heisenberg.

Horoscop Acum vă rog să mă scuzați, dragi lupi, padawani și hobbiți, am două teme astrale cu mari probleme și cheile papei Urban sunt tainice ca Pythia, în aceste două cazuri, așa că trebuie să studiez un pic, mai mult. După cum am spus de multe ori, nu fac horoscoape pentru public, în niciun caz și în nicio împrejurare. Dar am prieteni vechi care îmi cer, uneori, ajutorul.

Da, în decursul timpului am dat sfaturi astrologice multor persoane importante. Nu știu cum s-a întâmplat, că nu a trecut anul de când am încetat colaborarea, nu eu am rupt contactul și unele din persoanele respective s-au comportat ca măgarul care dispărea în ceață - și respectivii au intrat în pușcărie, și-au pierdut averile, unii chiar viața. Așa că am tras concluzia că nu este bine să sfătuiesc pe unii și pe alții, ci doar persoane onorabile și de încredere, prietenii mei, care își respectă angajamentul luat, în primul rând spiritual, față de mine.

După cum spunea elevilor lui, astrologul Beros, în secolul V înainte de Hristos, în școla lui de astrolgie din insula Kos: ”… ca astrologi trebuie să vă dați seama și să controlați puterea imensă pe care o aveți asupra regilor și împăraților, a tuturor celor cărora le calculați și le știți viitorul și vă puteți juca cu soarta lor!”

Dar o să mai revin asupra acestor aspecte, acum am multă treabă, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ După cum știți regula rubricii mele este să-mi trimiteți opiniile dvs, dacă aveți, la dom.profesor@gmail.com. Așa putem avea un dialog decent și la vedere, nu anonim. Din multe și variate motive, arătate în ultimii șapte ani, postările de pe forum se șterg imediat, sau aprope imediat, indiferent de conținutul lor.

BERBEC Astăzi fii mai pragmatic, decât de obicei. Analizează cu atenţie şi dă curs deciziilor profitabile. Sufletul tău bun te împinge spre compromisuri. Este şi aşa bine, fii generos cu cine merită. Limitează-te doar la activităţile de rutină, pentru că ziua este incertă pentru promovarea propriilor interese. Relaţiile sociale sunt, însă, bine aspectate. Este bine să-ți vezi de treburile tale, fără prea multe proiecte de viitor si cheltuilei insemnate. Ofera-ti prilejuri de multumire si satisfactie. Odihneste-te mai mult si respira aer curat. Domeniul familiei este aspectat bine. Dragostea este usor influentata de aspectele negative ale lui Marte ceea ce amplifica vanitatea personala. Ceva neasteptat, dar nu in primul rand negativ, iti poate schimba programul. Nu uita că timpul lucreaza in favoarea ta. Temporizeaza si asa, poate, vei caștiga!

TAUR Evită să fii prea sensibil cu cine nu merită. Fii precaut în discurs şi promisiuni. Bioritmul este defavorabil, adică, eşti depresiv, obosit şi cu gândul aiurea, fără putere de concentrare. Tratament: te duci undeva, singur, unde nu te aude nimeni şi înjuri pe toată lumea, copios şi cu imaginaţie până răguşeşti sau nu mai ai suflu. Atenţie, repet, să nu te audă cineva! Venus, planeta ta protectoare, afectată, indica o indiscretie sau chiar o tradare. Iartă dar să nu uiţi. Crede in fortele tale si in ajutorul celor ce te privesc drept in ochi. Decat o mie de prieteni de petreceri, mai bine unul singur de incredere. Calităţile tale magnetice şi carisma te avantajează, foloseşte-le fie în afaceri, fie în dragoste. Nu amesteca, însă, plăcutul cu utilul. Nu-ţi fă planuri pe termen lung, decât ca să zăpăceşti anturajul. Uită ieri, trăieşte astăzi, mâine – mai vedem...

GEMENI Trebuie să stai ca muntele sfânt Kogaionon, nemişcat, în spaţiu, timp şi gând. Contemplează, configurează, meditează... Stai în Panteonul tău, dispreţuitor, nemuritor şi superior, adică stai bine-merçi comod şi relaxat fie pe o canapea fie pe pătura de pic-nic. Astăzi aspectele generale ale horoscopului tău arată că preocuparea ta majoră este să menţii o situaţie, sau o pozitie actuală care te avantajează. Nu vinde blana ursului din padure, nu promite ceva in afara posibilitatilor tale, pentru ca s-ar putea sa produci deceptii nemeritate. Un termen, sau un prag. Dacă este vorba de o întâlnire importantă, atunci astăzi este ziua. Probabil că este o întâlnire veselă la un grătar. Omul superior ascultă, omul materialist trăncăneşte, înţeleptul configurează – spune înţeleptul chinez. Tu – distrează-te!

