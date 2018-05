Despre cutremure. Puțină teorie, cunoșterea înlătura frica, măcar parțial. Horoscop

Horoscop Frica de cutremure este adînc înrădăcinată în fiinţa umană, o frică atavică şi nebuloasă, o frică viscerală şi iraţională care nu poate fi stăpînită în totalitate nici de cele mai logice creiere. Ameninţarea cu producerea unui cutremur este o strategie de stăpînire a reacţiilor opiniei publice, sau există într-adevăr un risc real?





Am primit multă corespondență, foarte multă. Dar, m-a surprins faptul că nu puțini dintre domniile voastre m-au întrebat când se va produce următorul cutremur major. A doua întrebare, ca frecvență, după nelipsita cu horoscopul personal. Dacă nu fac horoscoape personale, știu, însă, o mulțime de lucruri despre cutremure, profesia de inginer proiectant și constructor de hidrocentrale m-a obligat. Așa că m-am gândit să public un studiu mai vechi de al meu, actualizat, poate se face puțină lumină.

Horoscop Să știți dragi lupi, padawani şi hobbiţi că “marii păpuşari” sunt în criză de idei. Nu mai ştiu cum să vă păcălească, să vă facă agenda, să vă mute gândul de la problemele într-adevăr importante.

Pînă la urmă s-a ajuns la concluzia, la un workshop, în luna aprilie, care a avut loc la Paris, că mai există un resort care să influenţeze, să condiţioneze şi să ghideze opinia publică: frica. Pe primul loc se situează cutremurele, apoi urmează aproape la egalitate: războaiele, epidemiile şi bolile ciudate (SIDA, Ebola, gripa aviară, boala vacii nebune), incendiile, inundaţiile, erupţiile vulcanice, catastrofele ecologice, etc. “Omul de rînd trebuie să se sperie săptămînal că va pierde şi puţinul care îl are !” – a declarat cu cinism un psiholog austriac, genul savantului dereglat, dar genial. Ceilalţi au rîs, dar nu era rîsul lor. Frica de cutremure este adînc înrădăcinată în fiinţa umană, o frică atavică şi nebuloasă, o frică viscerală şi iraţională care nu poate fi stăpînită în totalitate nici de cele mai logice creiere. Ameninţarea cu producerea unui cutremur este o strategie de stăpînire a reacţiilor opiniei publice, sau există într-adevăr un risc real?!

Să vedem despre ce este vorba…

Lista ţărilor în care au fost cutremure majore, distrugătoare, cu peste o mie de victime, în secolul XX, constituie un club tragic : China, Japonia, Chile, Iran, Peru, Turcia, Italia, Pakistan, Afganistan, India, Mexic şi Guatemala. Din nefericire şi România face parte din această listă a “World Data Center for Seismology” şi încă de două ori: prima dată pentru cutremurul de la 10 noiembrie 1940, cu magnitudinea de 7,3 şi a doua oară cu seismul din 4 martie 1977 de 7,2 grade pe scara Richter. Tot statistica ţinută de NEIC (National Earthquake Information Center) arată că în secolul XX, au avut loc anual, pe tot globul, în medie, 19 de cutremure majore, adică de gradul 7 şi peste, pe scara Richter. Cel mai activ an a fost 1943 cu 41 de cutremure importante, iar cel mai liniştit an a fost 1986, cu doar 6 cutremure majore. Cel mai nefast an a fost 1976 cînd au pierit din cauza cutremurelor cel puţin jumătate milion de oameni.

NEIC arată că în fiecare an, pe Terra are loc un cutremur catastrofal de cel puţin gradul 8 pe scara Richter, 18 cutremure importante de magnitudine 7 – 7.9; 120 de cutremure puternice de 6 – 6,9 grade; 800 de cutremure medii de 5 – 5,9 grade; 6 200 seisme uşoare de 4 – 4,9 grade şi 49 000 de cutremure mici între 3 şi 3,9 grade. Zilnic au loc cel puţin 9 000 de seisme mai mici de gradul 3.

USGS (United States Geological Survey) susţine că, statistic vorbind, anul 2018 ar trebui să fie un an liniştit din punct de vedere al activităţilor seismice. Totuşi, dacă ne uităm pe lista NEIC constatăm că în primele patru luni din anul 2018 au avut loc peste 300 de cutremure semnificative, mari, majore, unele în locuri considerate stabile. Savanţii sunt de părere că există, la nivel mondial, o amplificare a activităţii seismice şi vulcanice. Unii savanți au avansat teoria încălzirii mantalei Pământului și deci fluidizarea lavei, care produce, astfel, mai dese fenomenele seismice și vulcanice.

Horoscop Oamenii de ştiinţă au, ca întotdeauna, modul lor de a caracteriza cutremurele. Ei fac deosebiri esenţiale între intensitatea, energia, magnitudinea şi efectele unui cutremur. Importanţi seismologi precum Richter, Mercalli, Gutenberg, Filippo, Marcelli, Peterschmitt, Şebalin, Soloviev, Tsuboi, Wadati cît şi nenumăratele echipe japoneze au încercat să determine magnitudinea exactă a unui cutremur de pămînt şi relaţia lui cu energia eliberată. Astăzi există două modalităţi de măsurare a unui cutremur : scările de intensitate şi cele de magnitudine. Astfel, există Scara internaţională a intensităţilor a lui Mercalli, cu XII grade, fiecare grad fiind definit de efectele seismului într-un loc dat. Astfel gradul X este descris astfel: “majoritatea clădirilor din piatră sau cărămidă sunt distruse, clădirile solide din lemn şi podurile suferă avarii, cîteva sunt distruse; blocurile din beton armat sau structură metalică sunt avariate puternic, cîteva sunt distruse; conductele de apă, de gaz sunt sparte. Se formează fisuri pe terenurile mobile, surpări de-a lungul pantelor şi malurilor apelor. Apa lacurilor şi a rîurilor iese din matcă”.

Horoscop După cum arată celebrul Haroun Tazieff în cartea sa “Cînd pămîntul se cutremură”: „Noţiunea de magnitudine e incomparabil superioară acelei de intensitate: pentru acelaşi cutremur de pămînt sunt numeroase intensităţi, dar nu există decît o singură magnitudine”. Pornind de la analiza amplitudinii maxime a undelor înregistrate de seismograful cu torsiune Wood-Anderson, Charles Francis Richter şi Beno Gutenberg elaborează, în 1935, la Pasadena, o scară a magnitudinilor seismice, cunoscută astăzi ca scara Richter. Zero pe scara Richter nu înseamnă absenţa activităţii telurice - un şoc de magnitudine “0” face ca acul unui seismograf aflat la 100 de kilometri de centrul seismului, numit epicentru, să se mişte cu o amplitudine de un micron. Scările de intensitate sunt aritmetice, adică, de exemplu, intensitatea VI este de şase ori mai mare decît intensitatea I şi de trei ori mai mare decît intensitatea II. Scara Richter, a magnitudinilor, este logaritmică şi fiecare unitate este de zece ori mai puternică decît cea precedentă : magnitudinea 6 este de zece ori cît magnitudinea 5, de o sută de ori cât 4, de o mie de ori cît 3, şi de un milion de ori mai puternică decît magnitudinea zero. Rezultă că magnitudinea 9 este de o mie de milioane de ori mai puternică decît magnitudinea zero.

Energia pe care aceste paroxisme telurice le eliberează sub forma unor unde elastice este de mărime a 100-10.000 de bombe termonucleare declanşate simultan. De exemplu, un cutremur de magnitudinea 7,2 (cel mai probabil în următoarea perioadă în Romînia) este de 10 ori mai mare decît un seism de 6,2 grade, dar eliberează de 32 de ori mai multă energie. Aceasta arată de ce la cîteva zecimi diferenţă unul faţă de altul, un cutremur poate fi cumplit de devastator.

Horoscop De fapt, pe omul obişnuit, bancher sau muncitor, nu prea îl interesează magnitudinile şi energiile – este treaba savanţilor şi a cercetătorilor. Pe omul plătitor de taxe şi impozite, din care se finanţeză şi cheltuielile cu cercetarea seismică, institutele şi agenţiile, pe omul de rînd, îl interesează… doar când va fi următorul cutremur important !

Să ne imaginăm, din nou, un scenariu de coşmar dar care poate deveni realitate, chiar mâine. Este primăvară, sau toamnă. Au loc mai multe cutremure majore pe axa Himalaia, Caucaz, Anatolia; apoi în Karst şi în nordul Italiei. Etna şi Stromboli devin mai activi. Sistemul de sateliţi „The World-Wide Earthquake Locator” constată variaţii majore ale ionosferei deasupra Carpaţilor de curbură. Se înregistrează şi variaţii mari ale cîmpului electromagnetic. Sateliţii respectivi indică şi o oarecare deplasare a plăcii tectonice, faţă de reperele martor. Senzorii NASA dispuşi în grota din Ciucaş şi în alte locuri din Carpaţii de curbură, semnalează apariţia infrasunetelor de 3,8 pînă la 4 Hz. Tot aceiaşi senzori, sau alţii, arată că au apărut în atmosferă urme de gaze rare infernale şi indică supraconductibilitatea solului. Apa dispare, sau miroase a sulf, din fântânile satelor din Vrancea. Sătenii de acolo sunt nervoşi, animalele neliniştite. Şerpii ies pe şosea, iar vulpile și bursucii își părăsesc vizuinile. O Lună plină, uriaşă şi roşie, domină orizontul. Pendulele merg aiurea, sau au stat. Vulcanii noroioşi, brusc, se opresc, sau îşi amplifică mult activitatea. Sateliţii NEIC înregistrează variaţii mari ale gravitaţiei şi alţi parametrii anormali şi dau automat alarma. Dispozitive de semnalizare, pe care nu ar fi vrut nimeni, niciodată, să le vadă funcţionînd, se declanşează.

Este un scenariu SF. De ce? Să vă dau un exemplu. Te duci cu maşina la un mecanic auto bun. Nici nu ai deschis capota, când el îţi spune, zâmbind, că bat tacheţii şi că trebuie să facă un diagnostic cu computerul de bord. Mecanicul ştia că motorul are tacheţi şi ştia zgomotul normal de fucţionare. Un bun mecanic ştie pe dinafară tot motorul.

Nu este cazul oamenilor de ştiinţă care lucrează în seismică. Ei nu ştiu cum arată interiorul Pământului şi ce şi cum declanşează, produc, cutremurele. Se pare că un seism este un fenomen foarte complex mecanic-chimic-electromagnetic. Sunt ipoteze, păreri ştiinţifice, de ce ar fi în interiorul Pământului, nimeni nu ştie sigur. Aşa că pot să „audă” avertismentele Pământului, pot să bată ”tacheţii” cutremurelor, ei nu le înţeleg.

Pot să apară la televizor savanţi şi/sau impostori, escroci, care să anunţe cutremure, peste cutremure. Mint! Ia spuneţi-mi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi câţi „cutremurologi” au avut dreptate, câţi au „ghicit”? Niciunul, vă spun eu... dar insistă cu speranţa că urma scapă turma şi până la urmă, spunând în fiecare zi că o să fie cutremur, până la urmă o s-o nimerească.

Horoscop Cât despre ruşii care produc cutremure, la comandă - sunt ruşii băieţi deştepţi, dar nu chiar aşa! Este o invenţie a coloanei a cincea, a spionajului rusesc, ca să bage puţine frisone celor creduli și să nu ne punem cu Moscova. Iar cei care răspândesc zvonurile de acest tip cred că sunt de mult în atenţia serviciilor, sau fac parte din ele, ca să vadă cine pune botul şi ce informaţii mai pot ieşi la suprafaţă! Scutură pomul!

Însă, probabilistic, matematic, deci, cu cât trece mai mult timp de la ultimul cutremur distrugător, omorâtor de oameni, cu atât creşte şansa repetării lui. Sau, nu... natura nu ştie matematică! Natura nu este digitală, este analogică! Natura ca reprezentre a Lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cosmosul! Facem parte din El.

Ca să nu-ți mai fie frică de ceva, trebuie să înțelegi acel lucru, poate v-am ajutat să înțelegeți câte ceva despre cutremure, așa cum vă rog să fiți de acord, că mâine este, în definitiv, o altă zi!

