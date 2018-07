Darius: ”Avva, știu de ce cad avioanele noastre din cer!” CE: ”Previziuni economice intermediare de vară: efectele inflației în România, vizibile”. Horoscop

Horoscop Dacii aveau multe denumiri pentru foc, aşa cum tibetanii au multe denumiri pentru zăpadă. De exemplu două dintre ipostazele focului s-au păstrat şi în limba română: "pur", în "pururi, pururea" este focul etern al Cosmosului, al stelelor şi al Soarelui; "vatră" este focul casnic, plasma domestică, care ne încălzeşte, coace pâine şi făureşte armele din metal, focul îmblânzit de marele zeu Dabatopeios.





Horoscop Pe 20 iulie s-au născut Sir Edmund Hillary, Francesco Petrarca, Carlos Santana, Nathalie Wood, Theda Bara, Diana Rigg, Adrian Păunescu, Gh. Munteanu-Murgoci, Paul Bujor, Vasile Răşcanu.

Horoscop 20 iulie este o zi importantă în calendarul creştin-ortodox, Sf. Mare Prooroc Ilie Tesviteanul, prin excelenţă patronul verii şi amintind prin stăpânirea atmosferei, în special a ploii, dar şi a fulgerelor, a trăsnetelor şi a tunetelor, de Marele Zeus (Jupiter), stăpânul oamenilor şi al zeilor.

Horoscop Sf. Ilie este patronul albinelor (există un ritual secret ştiut astăzi doar numai de câţiva apicultori, pentru sănătatea albinelor şi producţie mare de miere) şi al unor plante magice de leac (busuioc) care se consacră prin sângele unui cocoş. Negru. Ziua se ţine cu sfinţenie, altfel grele pedepse cad pe capul păcătosului. Se împart mere, se duc fructe la sfânta biserică.

Traco-geto-dacii îl sărbătoreau astăzi pe meşterul Dabatopeios, la o lună de la solstițiul de vară. "Dabatopeios se recomandă drept "zeul-dibaci" meşterul sacru capabil să potrivească metalele şi să folosescă focul în scop metalurgic." (Mitologia Tracilor, Sorin Paliga, 2008)

Horoscop Dar dacii aveau multe denumiri pentru foc, aşa cum tibetanii au multe denumiri pentru zăpadă. De exemplu două dintre ipostazele focului s-au păstrat şi în limba română: "pur", în "pururi, pururea" este focul etern al Cosmosului, al stelelor şi al Soarelui; "vatră" este focul casnic, plasma domestică, care ne încălzeşte, coace pâine şi făureşte armele din metal, focul îmblânzit de marele zeu Dabatopeios. "Zbel" sau "geb" sunt forme nepăstrate în limbile moderne, dar provin din Zbelsurdos sau Gebeleizis, este focul zeilor, poate fulgerul, poate focul Elm, sau efectul Corona, sau cine ştie ce "armă radiantă".

Horoscop Era mare sărbătoare la daci şi ţinea, cum altfel, trei zile. Se strângeau tinerii de peste tot ca să se cunoscă, să se promită unul altuia, să lege prietenii şi chiar căsătorii. Acum se făureau armele din bucăţile de fier meteoric sau din vinele găsite prin mine şi peşteri. Numai armele se puteau făuri din metal, era strict interzis să lucrezi pământul cu metal pentru că "se spurca". Iar păstorii îşi făceau treaba lor, trebuiau împărţite turmele.

Se spuneau poveşti la focul de noapte şi se făurea viitorul în spiritul drept, curajos, fără frică de moarte, dar şi petrecăreţ şi vesel al dacilor. Povești pe care, dacă o să avem timp și pace, o să vă fac părtași și pe domniile voastre.

Horoscop Am amintit de apropierea Proorocului Ilie, iudeu sau asiriac, nimeni nu mai poate preciza astăzi exact, cu geto-dacul Dabatopeios, pentru că amândoi se situează în afara perioadei creştine. Ilie se poartă ca un magician oarecare, nu are nimic creştin, face minunile de rigoare, asasineză 400 de persoane, preoții lui Baal, jertfe umane pentru ploaie, în numele unui Dumnezeu crud şi primitiv. Am discutat despre acestea cu stareţul Dionisie de la muntele Athos, de bună şi pioasă amintire. Nu ar trebui să fac public discuţiile mele cu teologul inspirat şi erudit care a fost ieroschimonahul Dionisie Ignat şi nici nu o să o fac. Pot aduce confuzia şi îndoiala în cei uşor influenţabili.

„Constantine, Constantine ştii multe şi de toate, şi le legi ca nimeni altul, este o plăcere să vorbească lumea cu tine, dar eşti ca şi Toma Necredinciosul!” mă mustra Dionisie prin anii 80’. „O să mă rog Bunului să te ierte pentru rătăcirile tale, ba nu, să te pedepsească exemplar, să te pună la copiat Biblii şi să faci ordine în biblioteca Lui!” „Amin!” Am zis lucindu-mi ochii la o asemenea bunătate din partea ieroschimonahului de pe Muntele Sfânt. Şi, am continuat să călătoresc, să explorez, să caut adevărul, să văd și să judec după capul meu, așteptând ca pedeapsa bunului stareț să se împlinească!

Horoscop Tot astăzi este şi ziua aviaţiei naţionale, civilă şi militară, stabilită ilogic şi păcătos de ziua unui prorooc oriental necreștin, cel mai probabil, iudeu. Aşa de slabă este aviaţia noastră că piloţii trebuie să se roage la Sf. Ilie, ca să poată zbura?

Tata a fost pilot. A făcut războiul, doar trei ani. Nu a fost celebru, nu a fost pilot de vânătoare, ci vânător de tancuri, cu toate că a fost ucenicul lui Mon Cher, Dan Vizanty, eroul din 10 iunie 1944. Tata nu povestea nimic din război, dar ţin minte că tot am avut o discuţie cu el despre data cea mai favorabilă pentru stabilirea zilei aviaţiei naţionale, civile şi militare.

Horoscop El, tata, ca istoric şi elev al lui Nicolae Iorga, susţinea că în mod normal, trebuie să facem ca toate statele din lume care au stabilit ziua aviaţiei la data când un avion s-a ridicat, pentru prima dată, în aer, de pe teritoriul ţării respective. La noi ar fi 17 iunie, ziua în care Aurel Vlaicu, pilot român, pe un avion românesc, construit de el, s-a ridicat în aer de pe un aerodrom ad-hoc, românesc, la Cotroceni. Pentru prima dată! Anul era 1910, în România, nu în Orient! Aşa a fost zeci de ani. Aşa a fost până de curând când musiu Ilie s-a văzut patronul aviaţiei româneşti. O aviaţie care are mai puţine avioane de luptă performante decât le pică ruşilor într-o lună!

„Văd, cu surprindere, că ziua aviaţiei s-a mutat de ziua Sf. Ilie! Ce urmează, luarea la bord, în avioanele de vânătoare, al unui preot pe post de navigator ceresc?” se întreba, acum câțiva ani, un general de aviaţie, în rezervă.

Horoscop M-am interesat, am întrebat în dreapta şi în stânga, dornic să înţeleg de ce s-a renunţat la un reper naţional, românesc, în favoarea unuia oriental, în orice caz, dinaintea creştinătăţii. Aşa am ajuns să întreb pe un foarte important politician, foarte important, repet, ce a fost în capul celor de la MApN când l-au dat pe Aurel Vlaicu pe proorocul Ilie. “Ce să fie, Radule, două roabe de rahat!” a venit răspunsul în stilul atât de colorat, caracteristic piratului.

Am amintit de toate acestea, pentru că elevul meu, Darius, țiganul cel blond, genial și naiv în același timp, mi-a spus ieri când venise la învățătură: ”Avva, (așa îmi spune, așa l-a învățat mama lui, Argentina) știu de ce cad avioanele noastre din cer! Piloții noștri se roagă la un Sfânt greșit, Sf.Ilie nu a fost creștin și nu s-a purtat ca un creștin, a omorât mulți oameni! Domnul a spus: să nu ucizi!”

Horoscop Cred că în curând va trebuie să operez, cu toată obiectivitatea, mari schimbări în relațiile mele sociale. S-ar putea să renunț la coachingul lui Darius, ce fac Doamne, pregătesc un neadaptat, un om cinstit, drept, responsabil, supererudit și superinteligent? Va avea parte numai de umilințe și frustrări. Eu de ce m-am pustnicit, de ce a renunțat lumea la mine? După cum și relația cu Elon Musk se apropie de final, au fost șase ani în care am consolidat poziția finei mele în cercul interior al colaboratorilor apropiați al lui EM, dar fina mea a acceptat o poziție foarte atrăgătoare în învățământ. Nu mai am niciun motiv să fiu polymathul lui Elon Musk! Un pustnic nu are realții sociale. Când spun pustnic toată lumea se gândește la religie. Nu, nu și iarăși nu! Este vorba de solitudine și de stabilirea unui mod de viață diferit de cel de „afară”. Este vorba despre libertatea personală. Sigur că mă rog, atonit, permanent, Dumnezeu este o prezență reală aici, în sihăstrie și Iisus cel mai bun prieten. O să vă mai povestesc altădată despre sihăstria mea, acum iată ce am găsit în ”Buletinul Informativ al Reprezentanței CE în București nr 28/2018”:

”Previziuni economice intermediare de vară: efectele inflației în România, vizibile

Creșterea economică puternică a început să decelereze în cazul României, după ce PIB-ul real a scăzut, de la cifra record de 6,9% în 2017, la 4% în primul trimestru din 2018. Principala cauză o reprezintă o reducerea consumului privat, pe fondul inflației în creștere. În 2018, PIB-ul real se estimează că va crește cu 4,1%, acest procent urmând să coboare la 3,8% în 2019. Acestea sunt câteva din previziunile economice intermediare pentru România, publicate de Comisia Europeană joi, 12 iulie.

Vicepreședintele Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro și dialogul social, precum și pentru stabilitatea financiară, serviciile financiare și Uniunea piețelor de capital, a declarat: „Activitatea economică europeană este în continuare intensă, creșterea preconizată a PIB-ului fiind în acest an de 2,1 % pentru zona euro și pentru UE28. Cu toate acestea, revizuirea în sens descrescător a creșterii PIB față de luna mai arată că mediul extern nefavorabil, caracterizat printre altele de tensiunile comerciale crescânde cu SUA, poate afecta încrederea, punându-și amprenta asupra creșterii economice. Riscurile externe tot mai accentuate ne reamintesc cât este de necesar să consolidăm adaptabilitatea economiilor noastre individuale și a zonei euro în ansamblul său.”

La nivelul întregii UE, creșterea economică ar urma să-și mențină ritmul susținut, la 2,1% în 2018, respectiv 2% în 2019, atât în UE, cât și în zona euro. Cu toate acestea, după cinci trimestre consecutive de creștere dinamică, elanul economic al Europei s-a temperat în prima jumătate a anului 2018 și se estimează că va cunoaște o scădere cu 0,2 puncte procentuale atât în UE, cât și în zona euro, în raport cu previziunile din primăvară.

Ca urmare a creșterii prețurilor la petrol începând din primăvară, se estimează că anul acesta inflația va fi în medie de 1,9% în UE și de 1,7% în zona euro. Aceste cifre reflectă o creștere cu 0,2 puncte procentuale în ambele zone în raport cu previziunile din primăvară.

Pagina 1 din 2 12