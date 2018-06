Ce s-ar fi întâmplat dacă Napoleon Bonaparte ar fi câștigat bătălia de la Waterloo? Horoscop

Horoscop „Evenimentul Zilei” din 18 iunie 1815 a fost marea bătălie de la Waterloo. O armată pestriţă a alianţei „celor şapte” condusă de un general mediocru, ducele de Wellinghton, unii istorici spun că a fost chiar stupid, reuşeşte să învingă Marea Armată de Nord a lui Napoleon Bonaparte.





Horoscop Pe 18 iunie s-au născut Sir Paul McCartney, Isabella Rosselini, Miklos Horthy, Gheorghi Dimitrov, Edouard Daladier, Raffaella Cara, Ion Zubaşcu, Ştefan Preda, Ligia Macovei.

Horoscop Pe 18 iunie sunt Sfinţii: Leontie, Ipatie, Teodul şi Erasm. Post. Nimic în ”Kalendar”.

Horoscop O zi cu două cuadraturi, șase trine (trigoane), două sextile şi trei planete retrograde poate fi doar o zi în care se pot petrece, statistic vorbind, evenimente şi întâmplări mai deosebite. Sau, poate fi o zi exsperant de normală, tot statistic vorbind, dar nu negativă, aspectele benefice primează. Tot statistic vorbind, în preajma solstiţiului de vară domneşte un echilibru, o armonie a naturii dată de Dumnezeu, întărită de vechile credinţe, dinainte de creștinism, de puterea verii, iar Apostolii nu lasă să fie ştirbită creştinătatea prin catastrofe.

„Evenimentul Zilei” din 18 iunie 1815 a fost marea bătălie de la Waterloo. O armată pestriţă a alianţei „celor şapte” condusă de un general mediocru, ducele de Wellinghton, unii istorici spun că a fost chiar stupid, reuşeşte să învingă Marea Armată de Nord a lui Napoleon Bonaparte.

A treia încercare de unificare a Europei, din istoria cunoscută, eşuează prin forţa armelor. Nu au învins nici cei mai buni, nici cei mai puternici, nici cei mai inspiraţi, ci cei mai... norocoşi!

Horoscop Am „luptat” de multe ori în bătălia de la Waterloo. În armată, la „war games” şi apoi, pe computer. Sunt multe jocuri de strategie RTS şi TTS care chiar merită să fie jucate, pentru acurateţea reconstituirii şi inteligenţa artificială decentă a bătăliei de la Waterloo. Am învins întotdeauna, pentru că am jucat de partea francezilor.

Evident, în 18 iunie 1815, Europa nu a avut noroc!

Dar dacă este să analizăm cu atenţie, nu Napoleon Bonaparte a pierdut bătălia, ci un subordonat, un general, de fapt un mareșal al lui. Marchizul Emmanuel de Grouchy, Mareşal şi Pair al Franţei. Are un portret la Louvre. Am stat de multe ori în faţa lui şi l-am privit în ochii de vopsea de ulei, dar care oglindeau o mare tristeţe şi resemnare!

Horoscop Până şi tabloul comunică marea dezamăgire, eşecul, tristețea totală, depresia. După Waterloo, Grouchy s-a bătut ca un leu, dar degeaba! Nu a fost când trebuia, unde trebuia!

Dar iată faptele reale, auzite de mine la Waterloo, în Belgia, de la conservatorul muzeului unde a fost comandamentul lui Napoleon.

Horoscop Bonaparte încredinţase o forţă considerabilă mareşalului Grouchy, cam 33.000 de cavalerişti, veterani bine înarmaţi şi cu un moral excelent. Misiunea era să-i urmărească pe nemţi, pe prusaci şi să nu-i lase să facă joncţiune cu ceilalţi aliaţi. Pe 17 iunie Grouchy pierde contactul cu prusacii. Nu avea mobil, sau GPS, ca să vadă unde au ajuns Blucher şi Thielmann!

Pe 18 iunie 1815 la ora 11:50 Grouchy călărea încet, aiurea, spre Nord. La ora 10:00 Napoleon trimisese o ştafetă ca Grouchy să se alăture imediat corpului principal, dar, probabil, ştafeta a fost ucisă de vreun trăgător aliat singuratic. La ora 11:51 Grouchy şi tot statul său major aud o canonadă puternică, la câţiva kilometri, în vest. Trăgea artileria lui Napoleon compusă din 80 de tunuri. Ofiţerii şi-au strunit caii, vrând să o ia spre Vest. Aşa era meseria, tradiţia, tot ceea ce ştiau şi învăţaseră ei: „à la guerre, allez au son des canons” - în timp de război, mergi după bubuitul tunurilor.

Horoscop Dar aici intervine dracul, Doamne iartă-mă, cu cel mai iubit păcat al lui: vanitatea. Mareşalul Grouchy, marchiz şi Pair al Franţei pufneşte cu aroganţă: „V-am spus eu să schimbăm direcţia? Avem ordin să urmărim armata prusacă!” I se replică, cu mult respect, că numai bunul Dumnezeu ştie unde o fi Blucher cu toţi prusacii lui şi că tactica elementară de război este să meargă unde se aud tunurile, unde are loc o bătălie.

Grouchy este de neclintit şi o lume întreagă avea să plătescă zeci şi sute de ani greşeala lui prostească, făcută din aroganţă şi dispreţ al realităţii. Și două războaie mondiale oribile.

Horoscop După cum se ştie, din istorie, prusacii ajung la Waterloo exact când a trebuit şi francezii, fără cei 33.000 de militari ai lui Grouchy, sunt învinşi.

Grouchy este distrus şi caută moartea pe câmpul de onoare. Glonţul nu îl vrea. Totuşi, reuşeşte câteva mici victorii, care salvează retragerea lui Napoleon. Cu greu evită să nu fie judecat pentru înaltă trădare şi condamnat la moarte, dar este exilat în America. Restul vieţii şi l-a petrecut încercând să se justifice.

Toată această poveste spusă de un belgian la Waterloo, am văzut-o în ochii unui tablou pictat în ulei, din Louvre.

Horoscop Oare ce s-ar fi întâmplat dacă mareșalul Grouchy ar fi mers în direcția bubuitului tunurilor și Napoleon ar fi câștigat bătălia de la Waterloo? Bună întrebare! Un răspuns parțial îl găsim în ”Memoires de Napoleon”, eu am ediția din anul 1829, cea în cinci volume, legate în piele roșie, a făcut parte din biblioteca șah-in-șahului Iranului. Napoleon credea și mulți istorici îi dau dreptate, că, dacă ar fi câștigat bătălia de la Waterloo, ar mai fi fost câteva bătălii, mai puțin importante, dar Europa, obosită și sleită de atâtea războaie, ar fi cedat în fața tenacității imperiale franceze. Britanicii nu ar fi rezistat contra unui întreg continent și ar fi căzut la pace, sigur, cu unele cedări de colonii.

Horoscop Napoleon, ca să înlăture pericolul teuton, ar fi împărțit Prusia și Austria în mici ducate, hanse. În schimb, în Est ar fi alcătuit două mari state, Polonia Mare și un stat latin ca să fie tampon și obstacol în calea celor două imperii, țarist și otoman.

Despre statul latin, nu este mare lucru, doar o propoziție. Dar putem specula, sigur, exagerând puțin, că Napoleon Bonaparte ar fi creat România Mare, cu o sută de ani mai devreme, din considerente politico-militare. Totuși, este neclară poziția lui Napoleon față de Ungaria, care pierduse războiul contra habsburgilor în anul 1708. Așa că nu se știe dacă statul latin ar fi cuprins în granițele lui pe toți românii, adică Transilvania și celelate teritorii. Nici astăzi România nu are în granițele sale pe toți românii, cu toate că astăzi funcționează, încă, dreptul națiunilor.

”Interesele României, mereu aceleași, sunt ignorate astăzi de o clasă politică trădătoare și ocupată numai cu interesele proprii prin lupte intestine și mahalagisme de joasă speță.” Nae Ionescu, volumul IX, Publicistică, pagina 237. Nimic nu s-a schimbat!

Dragi lupi, padawani și hobbiți, Napoleon nu a avut noroc la Waterloo, noi, românii, nu avem noroc, cam de multișor. Să sperăm că, poate, mâine, o să avem mai mult noroc, cu toate comentariile hâtrului călugăr Cleopa, care spunea că norocul este un drac, Doamne iartă-mă! Și apoi amesteca, cu mult umor, toată istoria antică, ca pildă și demonstrație. Eu sunt de părerea starețului Dionisie de la Sf. Munte Athos care spune că ”norocul este Binecuvântarea Domnului!” Mereu, mâine, doar este, în definitiv, o nouă speranță, o altă zi!

٭ ٭ ٭

BERBEC Poţi primi o veste sau o informaţie care iti face placere. Unii dintre Berbeci pot primi veşti bune de la părinţi, copii, sau de la rude, în legătură cu o sărbătoare sau un eveniment. Lasă lucrurile să se întâmple. Este bine să amâni tot ce este nou şi neînceput, mai ales în a prima parte a zilei. Ar trebui să fie o zi liniştită de luni, în care poţi înregistra realizări cu dinamică pozitivă, atât în mijloace financiare cât şi în trăiri existenţiale. Din punct de vedere emoţional eşti pe lungimea de undă a anturajului şi în special a celor dragi şi apropiaţi, cărora, ţi se pare că în această perioadă, le înţelegi mai bine atitudinile, scopurile şi motivaţiile. Seara plăcută, poate te duci în oraș, la o terasă.

TAUR Poţi să-ţi satisfaci o mică, dar nevinovată dorinţă, cum ar fi o ciocolată în plină cură de slăbire, sau mititei în post. Este cazul să te gândeşti dacă trebuie să munceşti foarte mult pentru bani foarte puţini. Totodată, în afaceri, realizezi că este greu să ramâi obiectiv, mai ales în această perioadă de timp în care păpuşarii işi scriu scenariile pentru viitor. O perioadă complexă, dar care perioadă nu este complicată?! În această perioadă, astăzi sau în curând, ţi se cere din nou ajutorul, de către un prieten poate din zodia Racului în orice caz, semn de apă. Întotdeauna trebuie să ai o atitudine pozitivă, dar să nu promiţi niciodată mai mult decât poţi să faci, în speranţa ca se rezolvă, sau se uită. Nu trebuie să devii un „yesman”, caută să existe un echilibru între ceea ce faci şi cât eşti plătit...

