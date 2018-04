Cum va fi luna aprilie 2018? “The Rich and The Super-Rich” de Ferdinand Lundberg. Horoscop

Horoscop Lundberg întreabă cu ingenuitate: “cât de naiv, de stupid, poate să fie un om şi să dea banii munciţi din greu, economiile lui de o viaţă, unor necunoscuţi care îi dau în schimb doar o bucată de hârtie ştampilată, fără nicio valoare. Este evident că oamenilor nu le trebuie acei bani şi bancherii procedează în consecinţă, în primul rând le acordă dobândă negativă!”





Horoscop Pe 2 aprilie s-au născut: Hans Christian Andersen, Emile Zola, Alec Guiness, Max Ernst, Giovanni Casanova, Marvin Gaye, W.P. Chrysler, Gică Petrescu.

Horoscop Pe 2 aprilie, în calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții Tit, făcătorul de minuni, Amfian și Edesie.

Horoscop În luna aprilie a acestui an, pare a fi mare conflict în mitologia de pe cer. Pe pământ, prin rezonanţă, sau numai Dumnezeu știe cum, pot fi evenimente globale neprevăzute, dar nu foarte îmbucurătoare. Luna aprilie a început cu conjuncția dintre Mercur, retrograd și Soare, în Berbec.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, aspectul menționat mai sus este ultimul pe care îl menționez. Există o circulară veche, cam de la jumătatea secolului trecut, a Academiei Sirius semnată în comun cu Asociația Astrologilor Profesioniști care spune că în discursul astrologic nu trebuie legate anumite aspecte de evenimente, sau stări din viitor. Pentru că se dă impresia că astrologul nu este stăpân pe știința lui, dă vina pe stele. Sau se da falsa impresie că stelele influențeză direct oamenii și evenimentele de pe Pământ, ceea ce este discutabil. ”Stelele arată, nu obligă!” a spus Hipparchus din Niceea cu o sută și ceva de ani înainte de Hristos, în marea sa lucrare, parțial pierdută, ”Ierarhiile celeste”. Energiile de care auziți la televizor sunt o convenție, nu există nicio energie astrologică!

Horoscop Prima săptămână din luna aprilie se suprapune peste Săptămâna Mare, sau a Patimilor. Este cea mai lungă săptămână, cu Sf. Paști are nouă zile. Nu este o săptămână grozavă. Mai ales pentru semnele de foc și pământ care trebuie să dea atenția cuvenită problemelor cu care se confruntă. Pentru ca, da, o să fie probleme destule! Și nu numai de aprovizionare și de folosire eficientă a banilor ci și din cauza unei atmosfere apăsătoare, atât climatice cât și psihice. Semnele de aer și de apă pot pleca în diferite călătorii, de mica vacanță de Sf.Paști. Și celelalte zodii pot să călătorească, dar să fie foarte atente. La tot!

Horoscop A doua săptămână din luna aprilie, 9-15, este o perioadă mediocră. Comerțul, negustoria, după orgasmul cumpărăturilor dinainte de Sf.Paști înregistrează o scădere, dar, totuși, sunt achiziții importante de bunuri de folosință îndelungată. Ceva se întâmplă în registrul politic, este un semn de inflexiune. Se poate mai rău? Sigur că da, doar suntem optimiști, nu?

Horoscop. A treia săptămână din luna aprilie, 16-22, este mai bună, cu Mercur devenit direct (parcă am promis că nu mai pomenesc de aspecte!). Din avalanșa de vești negative, mai sunt și câteva bune. Semnele de aer și de foc sunt îndemnate să facă investiții în această perioadă. Vărsătorul trebuie să fie atent la semnalele din străinătate, de la rude sau prieteni.

Horoscop A patra săptămână din luna aprilie este mai bună pentru că s-a făcut cald. Și mizeria este mai ușor de suportat la soare, întrebați-i pe negrii de la tropice! Vorba cântecului lui Aznavour. Mizeria umană, pentru că românii se descurcă, nu mor de foame. Astrologic vorbind, este o perioadă în echilibru. Semnele de pământ sunt avantajate, dar nici celelalte nu o duc foarte rău.

Horoscop. Dar, în altă ordine de idei, să-l pomenim cu zâmbetul pe buze pentru că este ziua lui de naştere - ei bine este vorba de unul din simbolurile preferate ale Evului Mediu, care a fost Casanova, gândit ca un simbol al sexului. Un simbol al Capitalismului este banca. Nu poţi să faci sex cu o bancă. Cel mult, poţi să iei un împrumut. Atunci banca face sex cu tine!

Înţeleg îngrijorarea unora dintre voi, dragii mei. Mi-ați scris. Ştiu de ce sunt capabile aceste “biserici ale satanei”, băncile, am făcut mulți ani comerț internațional și m-am izbit de ticăloșia bancilor. Care de mult şi-au depăşit, din lăcomie şi vanitate, funcţia, atributele şi locul din economia capitalistă, scopul pentru care fuseseră create.

Horoscop Vă răspund la întrebări: nu am, nu am avut şi nici nu voi avea depozite, conturi, alte produse bancare. Nu! Am doar un card de debit pe care primesc salariul, salariu pe care îl scot imediat, de la primul bancomat. Nu! Nu am asigurări, de niciun fel, decât cele obligatorii pe care le consider un atentat la drepturile şi libertăţile generale ale omului!

Nici cunoscuţii mei, de pe tot globul, dintre care unii sunt foarte bogaţi, nu ţin banii la bănci şi nici nu se asigură. Molavi Hassan Tabrizi, miliardarul iranian, el personal, nu avea nicio asigurare și niciun depozit. El avea o bancă!

Există o carte, foarte interesantă, care nu a fost tradusă în limba română, cu toate că, în încercarea de îndocrinare capitalistă, s-au tradus o mulţime de cărţi, în general proaste, limitate.

Horoscop Este vorba de “The Rich and The Super-Rich” de Ferdinand Lundberg. Am în faţă un exemplar de colecţie, de excepţie, ediţia rară din iunie 1969 de la Bantam Books. Natural, autorul analizează perioada "clasică" a capitalismului american. Dar este extraordinar, cum fiecare vorbă se potriveşte la situaţia actuală din România, sigur, schimbând numele! Dacă chiar vreţi să ştiţi pe ce lume sunteţi, în numai o mie de pagini, în termeni capitalişti de economie, finanţe, industrie, social şi politic - trebuie neapărat să faceţi rost de "The Rich and The Super-Rich"!

Undeva, autorul arată cum băncile şi societăţile de asigurări sunt interesate în păstrarea unui grad ridicat de criminalitate, de nesiguranţă, de lipsă a libertăţii şi a siguranţei personale, de stabilire şi păstrare a unui climat de hoţie şi corupţie. Dacă nu ar fi aşa, ce motive ai mai avea ca să depui banii la o bancă, sau să te asiguri?

Horoscop Apoi Lundberg întreabă cu ingenuitate: “cât de naiv, de stupid, poate să fie un om şi să dea banii munciţi din greu, economiile lui de o viaţă, unor necunoscuţi care îi dau în schimb doar o bucată de hârtie ştampilată, fără nicio valoare. Este evident că oamenilor nu le trebuie acei bani şi bancherii procedează în consecinţă, în primul rând le acordă dobândă negativă!”

Vă rog să reflectaţi la “bisericile satanei” până mâine, pentru că ele constituie motivul principal al îndrăcirii societăţii de astăzi. Eu ştiu mii de căi ca să fie înlocuite, sau ocolite, voi, dragi prieteni, v-aţi gândit la aşa ceva?

Horoscop Fiind ziua în care îl pomenim cu regret pe Gică Petrescu, Dumnezeu să-l odihnească, o să-mi ofer un vinyl, din 1979, Electrecord, cel cu Gică în costum alb pe copertă. Doamne, cât de bine și frumos ne distram în anul acela! Eram tineri, necazurile nu începuseră, în fiecare joi și sâmbătă dădeam, sau mergeam la petreceri. Și printre altă muzică, de dans, îl ascultam pe Gică, era nelipsit. Nu ne păsa de politică, nu înțelegeam și nici nu doream să facem politică, cum este astăzi. Eu eram inginer, soția profesoară, aveam prieteni pe măsură, arhitecți, medici. Aveam lumea noastră, lumea urâtă de afară nu ne trecea pragul. Aveam televizor numai ca să vedem filmele VHS de pe videocasetofon. Salariile ne ajungeau, prețurile erau mici, viața era stabilă, credeam că o să ies la pensie de unde lucram atunci. Și că pensia o să fie suficientă ca să trăiesc decent și să-mi cresc și nepoții, cum era pe atunci.

Trebuie să vă răspund domniilor voastre care, multi, mi-ati scris că mai doriți povestiri cu amintirile mele. Că vă scot din mizeria și prostia vieții cotidiene și după ce citiți vă surprindeți zâmbind. Dar, pentru asta scriu! Pentru zâmbetul domniilor voastre!

Horoscop Cum să nu zâmbiți când o să vă povestesc aventurile echipajului prințului saudit Saad, căutătorul de comori, în care eu eram secund, sau nopțile de neuitat perecute la singurul observator astrologic din lume, Nur-e-Dasht. Sau nopțile din Conakry, dansînd cu negrii în ploaie, bătătorind cu picioarele goale laterita, pământul roșu al Africii. Sau, cum am câștigat, pierdut și iar câștigat la Sun City. Despre orașul morților, în care m-am pierdut prin subterane. Și acum mă mai înfioară șuieratul șerpilor veninoși de acolo. Despre cele 18 luni petrecute în Tibet și ce am învățat acolo de la cei doi profesori, mereu erau câte doi. Sau despre povețele și puterile ultimului Bătrân din Munte, Hadji Bedâ Laleh Singh, în viața civilă, neurochirurg, cel mai mare din Asia. Făcea minuni! Despre cum am declanșat o revoltă studențescă la Alger și am intrat, la Teheran, în curtea ambasadei sovietice păzită de câini siberieni muți, dar ucigași. S-au gudurat și m-au lăsat să trec. Despre perioada de la Amman, ca invitat al Regelui Hussein al Iordaniei prieten bun cu miliardarul iranian Molavi Hassan Tabrizi, fuseseră colegi, la școală, în Marea Britanie. Sau cum eram… dar ce să povestesc mai întâi?

O să mă hotărăsc, pentru că noptea este un bun consilier, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

