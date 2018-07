Cum se poate scăpa de președinte, fără demitere! Alexandru Macedoneanul. Horoscop

Horoscop În noaptea de 22 iulie, târziu, Soarele trece, în mod convențional, din Zodia Racului, în zodia Leului.





Horoscop Pe 21 iulie s-au născut Ernest Hemingway, Robin Williams, baronul Paul Julius von Reuter, Cat Stevens, Vasile Alecsandri, Corneliu Leu, Ioana Diaconescu, Ion Biberi, Simion Bărnuţiu, iar pe 22 iulie Alexandru cel Mare, Gregor Mendel, Petre Roman, Licia Albanese, Georgeta Cernat, Mihaela Peneş, Leon Rotman, George Ivaşcu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox, pe 21 iulie sunt Sfinţii: Simeon şi Ioan Pustnicul. Proorocul Iezechiel. Rafail şi Partenie de la Agapia. Dar, ziua de 22 iulie este ziua, prin excelenţă, a Sf. Mironosiţe şi întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena. Multe legende ştiu, dar ar trebui "zi de vară până-n seară" ca să le spun pe toate. Poate chiar trei zile...

Horoscop Totuşi, în legătură cu Maria Magdalena, Maria din oraşul Magdal, în raport cu "Codul lui Da Vinci", "Îngeri şi Demoni" etc, ei bine, opinia mea este că acestea din urmă sunt nişte opere necesare, care conduc un public nepăsător şi apatic către educaţie şi evanghelizare.

Horoscop Aşa cum eu, amărâtul de subsemnat, am început să studiez cu interes şi metodă istoria Imperiului Roman, după ce am văzut superproducţiile "Ben Hur", ”Cleopatra”, "Roma în flăcări", "Quo Vadis", "Căderea Romei" etc, etc.

"Evenimentul Zilei" din 21 iulie 1969 a fost primul om care a călcat pe Lună: "That's one small step for a man, one giant leap for mankind" cuvinte spuse de astronautul Neil Armstrong, un adevărat Leu, la primul pas pe Lună, dar care a devenit şi el istorie. Propoziţia a fost aleasă de specialiştii NASA în PR dintre mii de sintagme înălţătoare!

Horoscop În noaptea de 21 iulie 1969, 20 iulie în State, mi s-a făcut un cadou. Intrasem, în acel an, la Politehnică, în primii cinci, iar tata împreună cu prietenul lui dintotdeauna, Lucian Belcea, pe atunci procuror general de Prahova, mi-au oferit o vacanţă pe care nu o s-o uit niciodată. În iulie eram la Cheia, tata îl ajuta pe Lucian să construiscă o căsuţă de vacanţă. Priceput mai era tata, doar făcuse Şcoala Normală şi trei ani de front! Se pricepea la orice, în construcții: betoane, tâmplărie, dulgherie, instalaţii, electricitate.

Ei bine, procurorul Lucian Belcea a vorbit cu cei de la “farfurie” să mă lase şi pe mine să asist la aselenizarea primului om pe Lună. Farfuria era antena, radiotelescopul de comunicaţii de la Cheia, cel mai mare din ţară. Acum sunt două farfurii. Aşa că atunci am văzut isprava lui Neil Armstrong în culori şi în condiţii deosebite. Nu o să uit niciodată, dar în acel moment, în noaptea aceea de iulie, am avut impresia de teoria conspiraţiei, ceva nu era în regulă, ceva îmi suna atunci şi îmi sună şi acum fals!

"Evenimentul Zilei" din 22 iulie 1284 a fost faptul, relatat de legendă, că un vrăjitor a luat copiii din Braunschweig, Saxonia de Jos şi i-a condus tocmai în Transilvania. "Flautul fermecat" din care a cântat vrăjitorul a fost folosit mai întâi ca să scoată şobolanii şi şoarecii din oraş. Apoi primarul şi cetăţenii nu au mai vrut să plătescă, să-şi respecte partea de contract. Aşa că vrăjitorul le-a luat copiii şi a format colonia germană a celor Şapte Oraşe. Aşa se povesteşte, aşa este istoria pentru copii, aşa stă scris în „Book of Days”, pagina 367.

Oare unde o fi flautul fermecat? Poate cineva cântă din el şi pleacă cu copiii nemților înapoi. Da, dar rămânem fără președinte! Lui dom’ Liviu nu i-a venit ideea cu ”flautul fermecat” el gândește pe alte coordonate, mai din Teleorman.

Horoscop În secolul al XIII-lea viaţa germanilor era mizerabilă. Hansele se războiau între ele, burgurile erau nişte cocine infecte, focare de boli, fermele erau prădate mereu de briganzi, mânăstirile şi castelele erau distruse. Războaiele, persecuţiile religioase, foamea au împins germanii către „Ostsiedlung”, cucerirea Estului. Ei, nu trebuia nimeni să-i împingă, germanii au fost mereu nişte războinici redutabili, nişte prădători fără milă, nişte cuceritori mereu cu ochii la teritoriile vecinilor. Oare nu ei au declanşat două războaie mondiale şi au pus bazele unui al Patrulea Reich?

Horoscop În secolul al XIII-lea, înaintemergătorii cuceririlor germane erau ordinele cavalereşti religioase. Cavalerii Teutoni au ajuns în Transilvania prin anul 1211, în ţara Bârsei. Aveau propria agendă, independentă de interesele ungurilor. Saxonii au fost aduşi de cavaleri pentru construcţia de castele fortificate, mai întâi din lemn, apoi din piatră. Încet-încet vestea despre bogăţiile şi clima bună a Transilvaniei s-a răspândit în Saxonia şi Bavaria. În a doua jumătate a secolului XIII, cu toată ameninţarea cumanilor, Transilvania devenise pentru germani un fel de Americă. Mulţi germani au emigrat în ultima parte a secolului al XIII-lea, în Transilvania, cam când se petrece povestea cu flautul fermecat.

Horoscop Saxonii din Transilvania au fost mereu un corp străin, foarte vanitos și păstrător al tradiției lor, care nu s-a integrat nici spre modelul unguresc, cu atât mai puţin către cel românesc. Decimaţi în al Doilea război mondial, (de exemplu, divizia a 8-a de cavalerie SS „Florian Geyer” de peste douăzeci de mii de militari, majoritatea etnici germani, saxoni din Transilvania, a terminat războiul cu numai şase sute de militari, fără niciun ofiţer) saxonii (sacşii, saxii, saşii) din Transilvania au dorit să emigreze în RFG, după război. Au fost lăsaţi, chiar încurajaţi, de comunişti. Cineva a cântat din ”flautul fermecat”...

Există părerea preconcepută, superstiţia, că saxonii sunt partizanii lucrului bine făcut. Greoi şi obtuzi, dar îngâmfaţi, profitori şi zgârciți, saxonii, cei pe care îi cunosc, cel puţin, să nu generalizăm, au într-adevăr cultul lucrului bine făcut. Pentru ei, doar! De fapt, se vede cu ochiul liber, uitaţi-vă către Cotroceni!

Horoscop În "kalendar" pe 22 iulie este a treia zi a sărbătorii lui Dabatopeios pe care o împărţea cu cabirul, probabil, Sabadius, Sabazios, zeul vegetaţiei, al recoltei bogate şi prin aceasta şi al fecundităţii, al sexualităţii. Zeul şerpilor, unul dintre Marii Zei din Eleusis, cel adorat de marea iniţiată Olimpia, mama lui Alexandru cel Mare, femeia care dormea cu şerpii, care o apărau de asasini. Deci, patronul marii uniuni de triburi geto-dacice din estul ţării, care aveau drept totem Şarpele cel Înţelept.

Elementul foc este din nou pe primul plan, de fapt stăpâneşte întreaga perioadă dintre solstiţiul de vară şi echinocţiul de toamnă.

Horoscop Nu am pomenit-o întâmplător pe Olimpia, magica mamă a lui Alexandru. Pentru că o să vă spun o poveste despre Alexandru Macedoneanul, cel născut în acestă zi, 22 iulie, sau acum două zile. De ce această nepotrivire? Ei bine o să vă spun altă dată cum s-au înghesuit cele 365 şi un sfert zile ale anului solar în cele 360 grade ale zodiacului. Ori, se ştie din însemnările istoriei, că Alexandru cel Mare a fost născut „la trecerea Soarelui din Cancer în Leo”.

Horoscop Alexandru Macedoneanul, numit mai târziu cel Mare, a fost şi un iscusit om de afaceri, nu numai un general genial. Unificarea Greciei, care i-a luat mai mult timp decât cucerirea restului lumii cunoscute, a fost doar o anexare economică făcută prin vectorul militar şi politic. Alexandru dispunea de o piaţă autosuficientă cu surse de venituri şi consumatori cunoscuţi şi cu o mentalitate accesibilă a omului de rând. Faptul că lui Alexandru i-a luat mai mulţi ani cucerirea unei peninsule pe care poţi s-o străbaţi în fugă, în două zile, s-a datorat faptului că era în concurenţă şi confruntare cu verii săi, cu prietenii săi buni, cu membrii ai familie sale.

Alexandru a realizat, poate primul în istorie, că mărimea unei pieţe economice si sociale este direct proporţională cu nivelul tehnologic şi cu regimul politic impus. Or, piaţa macedo-grecească nu permitea, din punct de vedere economic şi militar, dezvoltarea unui număr mare de centre de putere. Pentru că până la urmă, economic, financiar, politic, militar, informatic sau parapsihologic – vorbim despre acelaşi lucru, despre Putere, ca despre o vrajă, o magie puternică care face ca un anumit om să devină conducătorul celorlalţi!

Horoscop După ce a cucerit Lumea, o să vă povestesc altă dată cum, Alexandru era singuratic şi mizantrop. Bunul şi singurul său prieten, învăţătorul lui, filozoful Aristotel, cel care a "inventat" gândirea europeană, murise de bătrâneţe de mult. Marea lui pasiune, generalul Hefestion, murise de febră tifoidă, Alexandru era bisexual. Toţi celor care le dăduse încrederea îl dezamăgiseră. Stătuse cu ei, glumise şi suferiseră împreună, le dăduse aur şi putere, ţări şi femei prefrumoase. Toţi îl părăsiseră, toţi îl trădaseră. Poate că nu am făcut bine că i-am ţinut aşa de aproape? – se întreba uneori Alexandru. La nici 33 de ani, Alexandru era îmbătrânit, trist şi dezgustat.

Horoscop Când, până la urmă, un complot i-a pus capăt vieţii, legenda persană auzită de mine la Persepolis spune că, Alexandru, simţind la un banchet efectul plăcut, dar mortal al otrăvii regilor Persiei, opiul, a spus ultimile sale cuvinte uitându-se la giumbuşlucurile pe care le făceau câteva maimuţici aduse din fabuloasa Indie: „Omul este o maimuţică perversă !”

Horoscop Lui Darius, deja i-am spus. Celorlalți tineri, care nu sunt ucenicii mei, le spun acum: Tinere lup, padawan, sau hobbit, nu renunţa niciodată la felul tău cumpătat de a fi, nu te lăsa subjugat de obiecte şi nu te lăsa impresionat de opulenţa, de mașinile şi bijuteriile scumpe promovate de unii "bogaţi". Adevărata bogăţie este cea simplă şi clară, fără zorzoane şi diaree de valori şi evenimente fără rost. Bijuteriile, ceasuri Rollex şi lanţurile de aur, sunt proteze, aduc valoare adăugată unui individ care nu are valoare proprie, ci trebuie să recurgă la una împrumutată. Am cunoscut oameni bogaţi, foarte bogaţi, care nu aveau nici ceas la mână, dar impuneau prin ceea ce ştiau, ceea ce erau ei, nu prin ceea ce purtau. „Nu haina face călugărul!” spune un vechi proverb din sudul Franţei, care, probabil, se referea la minoriţi, la catari. Libertatea personală nelimitată este singurul divident al adevăratei bogăţii!

Dar, m-am cam lungit, dragii mei lupi, padawani şi hobbiţi şi nu pot să fac ziua mai lungă, dar, cum Forţa, ca expresie a Lui Dumnezeu, este întotdeauna cu noi, atâta vreme cât suntem drepţi şi cinstiţi, mâine avem şansa să fie o altă zi!

