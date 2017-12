Horoscop Cum se poate face horoscopul pentru anul 2018 cu metoda astrologiei științifice creștine a cardinalului Pierre d’Ailly

Horoscop Acum, că știți cum se face, poate vă uitați prin istoria familiei domniilor vostre și vedeți ce s-a întâmplat în anii pe care i-am menționat. Sunt multe șanse ca felul de evenimente să se repete în anul 2018!





Horoscop Pe 9 decembrie s-au născut John Milton, Johann Joachim Winckelmann, Elisabeth Schwarzkopf, Kirk Douglas, John Cassavetes, Mircea Vaida, Vasile N. Velican, Dan Diaconescu, iar pe 10 decembrie César Franck, Emily Dickinson, Dorothy Lamour, Leopoldina Bălănuţă, Sile Dinicu, Toni Grecu.

Așa cum am mai spus, până la solstițiul de iarnă este un risc seismic.

Horoscop Sinaxar, pe 9 decembrie este Zămislirea Sfintei Fecioare Maria, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, de către Sf. Ana. Proorociţa Ana. Pe 10 decembrie Sfinţii Mina, Ermogen şi Eugraf. Dezlegare la pește în ambele zile.

Tradiţional, pe 9 decembrie este Ana Zacetenie, Simicoară, Sim-Nicoară, Sf. Nicolae Mic, Sora Sfântului Nicolae.

Horoscop Pe stil vechi era ziua solstiţiului de iarnă. Iată că există speranţă! Zămislirea dintr-o femeie stearpă și apoi Nașterea Sfintei Fecioare promitea Minunea şi Mântuirea viitoare prin Fiul ei asemenea lui Dumnezeu. Când întunericul este stăpânitor iată că din el apare Lumina. Mereu şi mereu ciclurile cosmice sunt lângă noi, ne spun ceva, dar noi nu le înţelegem. Orientalii au arătat bine că întotdeauna lucrurile nu sunt pure, nu sunt definitiv rele, sau absolut bune. „În Yang există mereu un pic de Yin şi în Yin câte puţin Yang” spunea Confucius.

Horoscop Popular se crede că ultima zi a festivalului Sf. Nicolae, Sf. Nicolae cel Mic, 9 decembrie, este nefastă. Fiind ziua dracului, care se ascunde în mori ca să facă rău oamenilor. Acum, alte mori decât hidrocentralele, nu mai avem. Nu știu de unde înverșunarea asta împotriva hidrocentralelor, care produc energia cea mai ieftină, într-un mod cel mai prietenos cu mediul, fără poluare, fără consum de combustibil fosil, și fără participare la încălzirea globală. Acum vreo două săptămâni mi s-a atras atenția, de către domniile vostre, asupra unui articol împotriva hidrocentralelor. L-am citit și am rămas uimit de atâta agresivitate nejustificată împotriva hidroenergeticii. Apoi am început să râd. Autorul, ipochimenul, este un drifter, mai mult, un caiacist înverșunat. Dacă se ridică un baraj pe râulețul lui, nu se dă băiatul cu capul de el? Fiecare își vede propriul interes mărunt, dar de aici până la a condamna toată hidroenergetica este o cale lungă, ca de la cârciumă, la sanatoriul de nebuni. Presa anarhistă isterică de stânga este majoritară, nu contează minciunile colosale pe care le spune, pentru că sunt repetate și traduse de alți drifteri, șeruite pe FB, devin adevăr, prin repetare obsesivă. Trei surse? Sigur că da, găsești sute de surse, pe subiect, toate false, minciuni patentate repetate. Trebuie să ai ceva mai mult decât să scrii corect, să ai propriul filtru, construit din cunoștințe solide, bun simț și echilibru psihic. Nimeni nu mai verifică, nimeni nu mai știe, doar se învârtesc niște păreri, cu cât mai rele, mai isterice și ofensatoare, cu atât mai bine.

De unde preferința asta pentru rău, isteria majoritară? Simplu, după cum am spus, Dumnezeu a făcut doi oameni, restul se trag din maimuțe!

Horoscop Bun, articolul a fost sincron cu dezbaterea de la UE a eficenței energetice, de 30% sau 40%. O treaba complicată, destul de greu de înțeles pentru drifteri, mai ales că randamentul unei hidrocentrale ajunge binișor peste 87%. Probabil că autorul articolului de rahat a citit el ceva pe net, cât o fi înțeles, dar s-a apuct să-și verse focul cu caiacul lui. Cam așa este toată presa mondială, iar cea românească este o traducere proastă a ei. Este justificată nemulțumirea lui Rupert Murdoch față de presă și jurnaliști. Jurnaliști, ziariști, reporteri? Câți dintre ei mai sunt adevărați și nu niște bloggeri iresponsabili?

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Tradiţional, pe 10 decembrie, în "Kalendar" este Mina Ermog, denumire creştinată a unui vechi obicei druidic, probabil împrumutat de geto-daci din Vestul Europei, de la celţi. Sincretismul religios şi schimburile culturale erau, în antichitate, mult mai dense şi mai dese decât ne imaginăm.

Horoscop Ca să vă daţi seama de cum se schimbă lucrurile şi de împrumuturile dintre religii, să ştiţi că primul steag al ortodoxiei avea culoarea... verde, astăzi culoarea şi simbolul preferat al islamului.

Ei bine, obiceiul vechi de patru-cinci mii de ani de Mina Ermog, (ce denumire, parcă ar fi din Stăpânul Inelelor!) este că se pun într-un vas cu apă neîncepută, de izvor, trei ramuri de vişin, trei de prun şi trei de zarzăr. De vor îmboboci, când şi în ce procent, în care combinaţie, este noroc şi prilej de prezicere. Dar foarte puţini mai ştiu secretul celor „nouă mlădiţe” cum fac ele şi desfac viitorul şi destinul. Mai sunt câţiva "sourciers" şi "loup-garou" în Sudul Franţei şi "warlocks" în Marea Britanie care spun vorbele şi fac gesturile. Cât or mai putea şi ei...

⃰ ⃰ ⃰

Horoscop Dar nu asta doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Ci despre Horoscopul 2018. Am reușit să impun un mod de lucru pe Dimineața Astrologilor, DA. Era un spital de nebuni, o secție de terapie intensivă. Nu știu cum și prin ce minune au apărut din nou pe DA, femelele cele isterice, care văd numai războaie, revolte, incendii, sfârșitul lumii, crize și nenorociri, dintre care cutremurele de gradul 8 sunt cele mai mici. Le-am întrebat de calcule, de interpretarea aspectelor, de teoria ciclurilor. Tăcere. Apoi am spus că trebuie să luăm în considerare și zodiacul chinezesc. Femelele și toți ceilalți au fost extrem de fericiți. Wow, horoscopul chinezesc, ce interesant, so social! Apoi i-am pus la treabă. Fiecare să personalizeze horoscopul chinezesc pentru fusul orar respectiv și personalitatea și istoria poporului respectiv. Ce însemnă aceasta?

Simplu, tot o astrologie științifică creștină. Particularitatea ei este că se sprijină puternic pe istorie. Ce a fost, o să mai fie! Trebuie găsit ciclul, perioada de timp. Se repetă calitatea evenimentului, nu evenimentul în sine. Anul 2018 este, mai mult sau mai puțin, sub semnul chinezesc al Câinelui de Pământ, verde ca jadul, pozitiv, fără Lap Chun. Mai mult, sau mai puțin pentru că, conform cu Luna nouă, Cânele de Pământ verde ca jadul, începe pe 16 februarie 2018 și se termină pe 4 februarie 2019. Sursă Virgil Ionescu, ”Zodiacul Chinezesc”.

Horoscop Sunt 12 zodii anuale și cinci elemente, deci, o perioadă de 60 de ani. Acum 60 de ani Câinele de Pământ a căzut în anul 1958. Deci, anul 2018 poate avea elemente, evenimente, direcții de dezvoltare, asemănătoare cu anul 1958. Așa că am pus suta și mai bine (s-au mai adăugat) de astrologi și de astroloagele cele vocale să vadă ce evenimente, ce s-a întâmplat în țara lor în anul 1958 și să extrapoleze, să actualizeze pentru anul 2018. Toată lumea a fost mulțumită, iar astroloagele cele prăpăstioase au exclamat: vai, ce științific! Sper să se apuce de treabă, sau să pună pe cineva competent. Eu am luat Cronologia Larousse si Istoria României în date ca să văd ce este cu anul 1958. Nu, nu este rău, deloc, nu a fost un an de nenorociri. Deci, și 2018 poate fi un an bun! O să mă uit și la anii 1898, 1838, 1778, 1718 etc să văd dacă calitatea de an bun se păstrează. Dacă se poate constitui un șir, o serie, atunci se poate constitui un adevăr științific social.

Horoscop Acum, că știți cum se face, poate vă uitați prin istoria familiei domniilor vostre și vedeți ce s-a întâmplat în anii pe care i-am menționat. Sunt multe șanse ca felul de evenimente să se repete în anul 2018!

Eu mai am mult de lucru, urmează particularizarea pentru fiecare zodie în parte, lunar, așa se face un horoscop ca lumea. Ce conjuncții sunt, interpretarea aspectelor, în general, corelarea cu direcția, fluxul principal de evenimente.

Horoscop Dar tot o să mă uit la ultimul episod din ”The Orville”, satira necruțătoare a societății americane este bine condusă de Seth MacFarlane și mă face să râd în hohote. Sper să nu-l interzică, cum au făcut cu ”Space: Above and Beyond”, un serial care mi-a plăcut foarte mult, la timpul lui.

Așa că o să trec direct la ziua de mâine, este, doar, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

