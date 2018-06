Oare are crocodilul ceva de împărţit cu ursul polar? Horoscop

Horoscop Pe 16 iunie, în anul 1990, m-am dus cu studenții mei de la ASE să-l pomenim pe Nae Ionescu, la mormântul lui de la Bellu, la 100 de ani de la naștere. Cu flori, bineînțeles. Când am ieșit din metrou, ne-au oprit niște tovarăși, minerii abia plecaseră din București, dar tovarășii rămăseseră.





Horoscop Pe 16 iunie s-au născut Adam Smith, Stan Laurel, Erich Segal, Nelson Doubleday, A.E. Baconsky, Nae Ionescu, Cornel Penu, Ştefan Agopian, iar pe 17 iunie s-au născut Edward I, Igor Stravinsky, James Brown, Charles Gounod, Eddie Merckx, Elena Cuza, Ilie E. Torouţiu, Victor Papilian, Sabin Bălaşa, Ion Th. Ilea, Petronela Negoşanu, Suto Andras, Romeo Alexandrescu, Micaela Eleutheriade, Virgil Ogăşeanu.

Horoscop Pe 16 iunie este în calendarul creştin Sfântul Tihon. S-a remarcat pentru că a demolat opere de arhitectură şi artă antică: „stricând, dărămând multe capişte idoleşti” (Mineiele, X, pagina 161). Este un Sfânt la care nu m-aș ruga niciodată. Pe 17 iunie, sunt, de pază la frontiera creștinătății, Sfinţii: Manuil, Savel şi Ismail. Nimic în „Kalendar”.

Horoscop Personal îl consider pe Nae Ionescu drept unul, dacă nu cel mai important filosof din România. Cu o statură deosebită, gigantică, de profesor, politician și jurnalist, Nae Ionescu a fost Steaua Polară a multor generații de români.

Pe 16 iunie, în anul 1990, m-am dus cu studenții mei de la ASE ca să-l pomenim pe Nae Ionescu, la mormântul lui de la Bellu, la 100 de ani de la naștere. Cu flori, bineînțeles. Când am ieșit din metrou, ne-au oprit niște tovarăși, minerii abia plecaseră din București, dar tovarășii rămăseseră. Eram cu mai mult de cincizeci de studente și studenți, fetele aveau flori. Tovarășii ne-au întrebat, bănuitori, unde mergem. Le-am răspuns că la mormântul unui profesor universitar de filosofie, Nae Ionescu. Tovarășii s-au destins, au zâmbit, în România filosofia, pe atunci, putea fi doar comunistă, așa că șeful lor a spus: ”Lăsați-i să treacă, sunt de ai noștri, merg cu flori la profesorul lor de filosofie!” Nimeni nu a mințit, fiecare a spus adevărul pe care îl știa și îl înțelegea. Din punctul fiecăruia de vedere!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, eram, gata-gata, să încep cu un elogiu al piloţilor, al aviatorilor. Pe drept cuvânt Ziua Aviaţiei Româneşti a fost stabilită la 17 iunie, când un român, Aurel Vlaicu, în anul 1910, a reuşit să se înalţe de la pământ pe dealul Cotrocenilor, nu mult, câţiva metri, cu un avion construit de el. Avion românesc, pilot român, record românesc, stabilit în România! Ziua Aviaţiei Româneşti, sigur că da!

Horoscop Aflu că MApN a mutat, din considerente obscure, în anul 2004, ca ziua Sf. Ilie să fie Ziua Aviaţiei Româneşti. Proorocul Ilie, un Sfânt pentru care am fost în Orient pe urmele lui, a fost siriac, arameu, sau iudeu, în orice caz nu a fost român! Cătanele de la minister au dat dovadă de foooarte mult patriotism! În aceiaşi linie de gândire, probabil că inamicii vor fi întâmpinaţi la frontieră de soboare de preoţi ca să-i afurisească. Sau, navigatorii vor fi înlocuiți cu diaconi. Sau, se va atârna o candelă de tunul Gatling al lui A-10!

Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, aviator pe avioane de asalt, vânător de tancuri bolşevice în WW2, îmi spunea demult că, într-adevăr, în anul 1913, clubul select al piloţilor de pe atunci a ales ca Patron pe Sf. Ilie, cel cu carele de foc care zboară prin cer şi trăzneşte pe diavolii de pe pământ. Aviator de asalt, nu joacă! Şi glumea spunând: „ca să pilotezi „etajerele” acelea zburătoare de pe atunci, îţi trebuia mult noroc şi o rugăciune la Sf. Ilie!”

Dar, armata este armată, aviaţia este aviaţie, candela este candelă! Să nu le amestecăm, că iese o cruciadă!

Horoscop Să revenim la astrologia noastră cea de toate zilele, pentru că este importantă.

Vă povesteam zilele trecute despre „stagiul” meu tibetan. Dacă credeţi că preoţii lama sunt nişte troglodiţi din Evul Mediu vă înşelaţi amarnic. Cel puţin, cei aproape treizeci de „profesori” pe care i-am avut dovedeau o modernitate excepţională, cunoştiinţe enciclopedice. În tot timpul petrecut cu ei nu şi-au pierdut o secundă calmul şi zâmbetul de pe buze. Poate după ce ieşeau din chilia mea se duceau undeva în afara mânăstirii şi mă înjurău şi urlau... glumesc, dar se poate şi aşa, ca să elimine principiile negative!

Horoscop Pentru că au fost şi momente mai încordate când i-am invinuit de „imperialism spiritual” şi de încercare de subminare a puterii europenilor prin atacarea temeiului, religia creştină. Îi întrebam de unde au apărut în Europa şi mai ale în astrologie „reîncarnările”, „karmele”, „lecţiile de viaţă” şi alte scamatorii budiste. În limba italiană suna chiar foarte bine!

Cei doi profesori s-au privit unul pe altul, au zâmbit și mai larg, au dat din cap ca nişte bibelouri şi apoi mi-au dat o „lecţie de viaţă”.

Oare crocodilul are ceva de împărţit cu ursul polar? – şi-a început lecţia cel mai în vârstă dintre profesori. Nu, nu are pentru că îi despart mii de leghe. Dar, odată, a ajuns la Cairo un circ european, aveau multe animale, şi urşi polari. Din neglijenţa unui paznic, un urs polar a evadat din menajerie. A ajuns la malul Nilului şi acolo, inevitabil, s-a luat la harţă cu un crocodil. Reproşurile au curs şi de la conducerea circului şi de la primăria din Cairo!

Aşa este şi cu astrologia. Stăpâniţi-vă „astrologii” şi mai ales „astroloagele”! Ştim de derapările semnalate de tine, dragă oaspete! Dar Tibetul şi Budismul nu sunt vinovate! Vinovat este circul care a vrut să facă bani mulţi şi s-a expus la Cairo!

Tot aşa, vinovţi sunt „astrologii” care amestecă lucrurile şi practică o filosofie budistă într-un spaţiu creştin. Exotismul pe care îl afişează este o „hârtie pentru muşte”, îi fac să aibă mai mulţi clienţi şi să facă mai mulți bani. Ca și circul de la Cairo.

Astrologia este un serviciu spiritual, născut dintr-o necesitate socială şi trebuie să ţină seama de mentalitatea majoritară din arealul respectiv. ”Crezi, dragă și onorabile oaspete, că dacă tu te-ai stabili la Lhasa şi ai începe să profesezi astrologia ta creştină, cu care ne-ai împuiat capul, nu am veni să te ciomăgim??? Prieteneşte, ca nişte maeştrii Zen!” - a terminat magistral lama, cu un zâmbet și mai larg.

Horoscop Vă spuneam că maeştrii mei tibetani ştiau mai tot ce se întâmplă în Europa şi, mai mult, aveau şi soluţii. Sigur, am făcut şi multă politică, le place foarte mult şi atunci numărul profesorilor s-a mărit la cinci. Ciudat era că între cei care discutau politică şi astrologie era şi profesorul meu de muzică. Da, am făcut şi muzică! Multă, foarte multă. Cunosc cele 64 de intonări, unii le zic mantre, cei care nu știu prea multe, ale Marii Perfecțiuni. Lama Urgyen Dorje era din Şcoala Nyingmapa şi am şi astăzi un CD cu intonările lui, în număr de 99, înregistrat de el însuşi, intonări care îmi dau energie şi mă vindecă. Ca și rugăciunile atonite care mă țin în viață. Folosesc intonările lui Dorje rar, foarte rar, la ani buni distanță, nu le-am mai folosit de nouă ani, pentru că mă leagă o promisiune și apoi nu este spațiul lor aici, parcă se aud altfel decât în Lhasa. Știu că prin anii 90, lama Dorje s-a dus la Paris (la sfatul meu) şi a scos un CD numit „Lacul Lotusului” în multe, foarte multe exemplare. Sigur, varianta „comercială” a intonărilor, numai șase dintre ele și acelea incomplete. Foarte puțini în acesată lume, nici o duzină, știu adevarata incantație, intonare, a ”Lacului Lotușilor” așa este, așa se pronunță, la plural. Secretele trebuie păstrate, dar şi aşa nu mai există niciun examplar în vânzare...

Da, secretele trebuie păstrate. La asta să ne gândim până mâine, pentru că, în definitiv, mâine este o altă zi!

BERBEC Sâmbătă eşti supus la două influenţe importante şi opuse. Evită pe cât posibil discuţiile în familie, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerul de viaţă. Zâmbeşte şi nu da replica imediat. Cine nu se gândeşte şi socoteşte, poate avea probleme. Şi datorii. Tu cheltuieşti prea mult, mai ţine cont de zerouri. Sâmbăta seara, o veste nu prea grozavă. Eşti sănătos şi ai putere de muncă, dar te apasa grijile legate de familie. Raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale in cursul zilei de duminica. Şi o petrecere drăguţă la un Geamăn care îşi sărbătoreşte ziua de naştere, sau la un eveniment public. Duminică mai este şi o zi excelentă pentru cumpărături, vizite, scurte ieşiri la iarbă verde, sau mici plimbări prin magazine. Un weekend normal!

TAUR Utilizează orele de lumină pentru treburile importante. Ia deciziile care se impun încă de dimineaţă. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Sâmbătă: aspecte favorabile deciziilor importante de genul - fac sau nu fac curăţenie în toată casa şi asta pentru că programul de duminică este deja stabilit. De asemenea, sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă sub aspectul spectacolelor si vizitelor pe care le puteţi face. O persoana nesuferită iţi stă ca un spin in deget, asta duminică, poate la masa de prânz, aşa incât procedează aşa cum se cuvine: poarta-te ca şi când nu ar exista! Utilizează orele de lumină pentru treburile importante pe care le ai de făcut.

GEMENI Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti în weekend. Nu promite, la rândul tău, nimic! O informaţie de ultimă oră te avantajează, dar verifică prin prietenii de încredere. Perioada de timp a acestui weekend este numai buna pentru inceperea unui mic concediu sau a unei vacante. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte griji şi „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă. Sâmbată este o zi placuta care se poate termina intr-o petrecere, sau la ziua de naştere a unui cozodiacal. Duminică, un drum, dar cu profit. Weekendul este sub semnul vitezei. Ca un făcut, timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce iti doresti, de fapt. Nu ai timp! Așa timpul trece repede, confiscat de grijile cotidiene!

