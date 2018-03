Nu vă jucați cu Chuck Norris! Tehnici de creștere a vânzărilor. Horoscop

Horoscop Emily Heil, de la prestigiosul „The Washington Post” a mai adugat un „fact”: ”Chuck Norris nu face planuri, el spune cum o să fie America!” În legătură cu susținerea de către Chuck Norris a lui POTUS, dar asta este altă poveste. Știți că nimeni, niciodată, din presa isterică și anarhistă de stânga nu a avut curajul, niciodată, repet, să se ia de Chuck? Poate pentru că lovitura lui de karate are 750 Jouli, cam cât un glonț de Beretta… Nu este ”facts”, este o realitate măsurată!





Horoscop Pe 10 martie s-au născut Chuck Norris, Sharon Stone, Sarita Montiel, Neneh Cherry, Boris Vian, Pablo de Sarasate, Tamara Karsavina, Arta Florescu, Nicu Gingă, Petre Dulfu. Pe 11 martie s-au născut Rupert Murdoch, Urbain Jean Joseph Leverrier, Sir Harold Wilson, Bobby McFerrin, Julius Blüthner, Ion Besoiu, Reka Szabo, Ion Bogdan Lefter.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox pe 10 martie sunt Sfinţii Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu ei, iar pe 11 martie sunt Sfinţii: Sofronie, Trofin şi Pionie. Nimic în „Kalendar”, se stingeau ecourile serbărilor de echinocţiu, după calendarul iulian, dar a 10 și a 11-a ”babă” numite Tiţa, (Uţa) și Sevastiţa – cine o ţine pe Uța şi se adevereşte este sănătos şi bolile nu se prind de el, iar cine o ține pe Sevastița va avea mereu bani în chimir.

Tradiţional: 10 martie este Intrarea în Zilele Moşilor.

”Evenimentul Zilei” din 10 martie 512 înainte de Hristos – Reconstrucţia Templului de către evrei. Şi bineînţeles, naşterea lui Chuck Norris! Unii farisei susțin că s-ar fi născut în anul 1940, dar o să vadă ei...

11 martie 1988 – expiră termenul pentru colectarea vechilor bancnote britanice. Totuşi peste 70 de milioane de lire rămân în circulaţie. În spiritul umorului tipic britanic, Banca Angliei declară: „Nu avem nici cea mai mică idee unde sunt banii aceştia. Sperăm că la colecţionari!”

Sâmbătă, pe 10 martie, este ziua de naştere a lui Chuck Norris. Împlineşte 78 de ani, să-i spunem, neapărat, “La Mulţi Ani”! Altfel, putem să avem de suferit!

Horoscop Interesantă, fabuloasă, întorsătură a vieţii! Cum a devenit acest texan hotărât și bătăios un superman în viaţă, un model şi o legendă vie? Cum au apărut acele "Chuck Norris Facts"? Nu ştiţi ce sunt? Mici glumiţe, exagerări adorabile adolescentine, iată câteva dintre ele:

- Chuck Norris a numărat până la infinit... de două ori!

- Unii pot umbla pe apă, Chuck Norris poate înota pe pământ!

- Teama de păianjeni se numeşte archnofobie, teama de spaţii mici, claustrofobie, teama de Chuck Norris se numeşte... logică!

- Când Alexander Bell a inventat telefonul, avea deja trei apeluri de la Chuck Norris.

- Chuck Norris a fost pe Marte. De aceea nu sunt semne de viaţă acolo.

- Chuck Norris are în dormitor, pe jos, o blană de urs grizzly. Ursul nu este mort, dar îi este frică să se mişte!

- Nu există nicio teorie a evoluţiei! Doar o listă de animale pe care Chuck Norris le-a lăsat în viaţă!

- Chuck Norris nu are nevoie de ceas. El decide cât este ora!

- Chuck Norris nu are vise şi dorinţe, el are planuri!

Iar Emily Heil, de la prestigiosul „The Washington Post” a mai adugat un „fact”: Chuck Norris nu face planuri, el spune cum o să fie America! În legătură cu susținerea de către Chuck Norris a lui POTUS, dar asta este altă poveste. Știți că nimeni, niciodată, din presa isterică și anarhistă de stânga nu a avut curajul, niciodată, repet, să se ia de Chuck? Poate pentru că lovitura lui de karate are 750 Jouli, cam cât un glonț de Beretta… Nu este un facts, este o realitate măsurată!

Horoscop Ei bine dragi lupi, padawani și hobbiți din State mi s-a spus că au apărut, din nou, pe ici, pe colo ”loaderii”. Prilej pentru o nouă poveste de weekend:

Intr-un oraş din Statele Unite, în piaţă din faţa unui supermarket, se înalţă o statuie. Este înaltă şi impunătoare. Reprezintă un grup de oameni, o familie ca să fim mai exacţi, surprinsa de geniul sculptorului în plin efort. Stilul este ceva metisat între acurateţea antică si simbolismul colosal bolşevic – tot grupul face o mişcare îngheţată în bronz, spre devenire şi parvenire ca aceea a Cuceritorilor Cosmosului din Moscova. Pare o uriaşă caricatură sau o operă genială. Artistul a reuşit să jongleze cu mare dibăcie între kitsch şi operă unică. Figura centrala este tatăl, înalt, muşchiulos, cu ochelari, făcînd, în fandare chinezească un efort teribil şi privind, totodată, cu încredere în viitor. Lînga el este eterna mamă, cu rochia prinsă de vînt care îi dezvăluie picioarele superbe, şi ea in plin efort. Are însă deplină încredere in bărbatul pe care şi l-a ales, pentru că o mîna se odihneşte pe umărul acestuia. În jurul lor, luînd parte gradat şi comic la efort sunt cei cinci copii, de diferite vîrste. Toţi împing…un cărucior de supermarket plin vîrf cu diferite mărfuri!

Horoscop Consumul este sângele capitalismului. Bunăstarea este garantată de consum. Echilibrul politic şi economic este asigurat de consum. Când există un dezechilibru între producţie şi consum organismul se îmbolnăveşte. Apar crizele. Remediul verificat pentru combaterea crizelor este creşterea consumului. Creşterea consumului în perioadă de criză se face cu ajutorul unor tehnici de vânzare. Mai mult sau mai puţin sofisticate. Se cunosc procedeele clasice : reclama, discount, promoţie, concurs etc. Lângă acestea, mai nou, se află şi loaderii.

Loader-ul este o persoană angajată de supermarket sau hipermarket să crească consumul, vânzarea. Cum creşte el vânzarea? Hai sa privim o casetă de supraveghere a unui supermarket. Intră o familie: el împinge caruciorul, ea se uită deja la mărfuri, cei trei copii râd şi se împing. Cumpără mai multe produse. La un moment dat căruciorul rămâne singur pe culoarul central: bărbatul este la raionul de unelte şi scule, femeia la cosmetice şi copii la locul unde se dau baloane. De căruciorul singuratic se apropie un loader. Este la fel ca toţi ceilalţi cumpărători, îmbrăcat obişnuit, împinge un cărucior plin cu produse. Când trece pe lângă căruciorul familiei pune rapid şi cu îndemânare exersată câteva mărfuri în căruciorul rămas fără supraveghere. Loader-ul a urmărit de la început familia-ţintă şi a reținut tot ceea ce au cumpărat. Căruciorul lui cuprinde în mare aceleaşi mărfuri ca şi căruciorul familiei.

Horoscop El, loaderul nu a făcut decât să dubleze, sau, mai rar, să tripleze cantitatea de mărfuri aleasă. De exemplu, s-au cumpărat două pungi de detergent. Loader-ul mai pune una, de acelşi tip, marcă şi cantitate. Procentul celor care realizează că au fost “încărcaţi" este extrem de mic. Şi aceştia acceptă până la urmă să cumpere un produs în plus, pentru că este ceea ce au ales chiar ei şi se gândesc că tot o să fie de folosinţă. Uneori loaderii se distrează punând câte un obiect drăguţ şi nu prea scump în cărucior. Bărbatul o suspecteză pe femeie, femeia pe copii, nimeni nu zice nimic şi la casă plătesc cu cartea de credit. Poate că acasă o să fie o mică discuţie, dar până la urmă “ce simpatică este chestia asta"!

Horoscop Se spune că într-o singură lună loaderii au reuşit să crească vânzările lanţului respectiv de supermarketuri cu aproape zece la sută, ceea ce este enorm ca cifră absolută. Pentru că loaderii sunt prezenți doar în cadrul unei singure rețele de supermarketuri în State. Chestionat de presă, unul dintre responsabilii companiei de supermarket-uri a spus că totul nu este decât o “glumă locală de sărbătoriile de Sf. Paști, care se apropie" şi că din punct de vedere legal, căruciorul este proprietatea supermarketului.

Horoscop La noi nu există loaderi. La supermarketurile din România se foloseşte tehnica veche şi primitivă a diferenţei dintre preţul de raft şi cel de la casă. Dacă întrebi de ce preţul de la casă este mai mare decât la raft, primeşti un răpuns zâmbitor că se fac dese schimbări de preţ, unele cresc, altele scad şi că uneori nu ajung actualizările la casele de marcat. Toată lumea ştie că preţurile doar cresc. Nu au fost cazuri când la raft era un preţ şi la casă s-a încasat mai puţin. Luat drept prost, nu poţi decât să zâmbeşti stingherit şi să-ţi vezi de treabă. Până când? Până când o să faceți ca mine, eu, aici, în Prahova submontană, cumpăr de la producători. Îmi ia mai mult timp, dar marfurile sunt de calitate, alimentele au gust și sunt chiar un pic mai ieftine.

Evident, dar evident, o să văd un film cu Chuck Norris, ca să nu se supere și așa poate o să apuc ziua de mâine, doar este o altă zi!

horoscop

BERBEC Weekend-ul 10,11 martie îţi aduce noi speranţe şi noi oportunităţi de afirmare. Atenţie, însă, aparenţele trebuie întotdeauna salvate, este regula jocului pe care trebuie să o respecţi dacă vrei să fii apreciat(ă) de anturajul tău. Este greu să respecţii convenienţele, îţi apar ca nişte reguli ipocrite şi uneori chiar inutile – dar sunt regulile jocului social. Configuraţia astrologică arată că perioada menţionată este aspectată favorabil – aşa încât poţi da dovadă de dinamism, aşa cum îţi place ţie. „Repede şi bine” este crezul tău în această perioadă şi interesele tale personale avansează în direcţia dorită „repede şi bine”. Atenţie la răcelile de iarnă târzie şi primăvară timpurie, la alergii şi la durerile de cap. Nu este nimic foarte serios, dar, Berbecii trebuie să-şi suplinească nevoia de ronţăială cu „ceva verde” – sau cu ceva vitamine.

horoscop

TAUR Cu Venus pusă pe croşetat, sau pe făcut goblenuri, perioada apare ca una obişnuită. Adică, multă muncă – sărăcia omului! Adică în acest weekend trebuie să faci mai mult efort decât în mod obişnuit, ca să realizezi ce ţi-ai propus. Din această cauză cele două zile par obositoare şi uşor agasante. Nostalgia ţi se strecoară şi în suflet, chiar dacă vremea şi vremurile sunt ciudăţele rău. Aşa că o mică migrenă, ca o mică furtună în borcanul cu melancolie, este tot ce ţi se poate întâmpla, mai rău. Mai bine este să te îndrăgosteşti din nou pentru că este o stare care îţi face bine şi te motivează. Dacă oferta umană este aşa cum este, te poţi ataşa de un căţeluş, o pisicuţă sau chiar de un colier cu pietre (semi)preţioase! Nu degeaba, Venus-Afrodita, planeta ta protectoare, era considerată de antici zeiţa dragostei şi a frumuseţii, dar şi a podoabelor strălucitoare.

