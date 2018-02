Când și-a semnat Ceaușescu propria condamnare la moarte. Amintirile unuia născut cu lingurița de argint în gură. Horoscop

Horoscop Mai mulți m-ați întrebat pe diverse tonuri și în diverse moduri, de-a lungul timpului, de ce a trebuit Ceaușescu să moară în ziua Sfântului Crăciun și dacă acest lucru nu poartă ghinion României, că parcă mergem din rău în mai rău. Câțiva se îmbogățesc peste poate, spun domniile voastre și marea masă a românilor sărăcește pe zi ce trece.





13 februarie

Horoscop Pe 13 februarie s-au născut Georges Simenon, Fiodor Şaliapin, Konstantinos Costa Gavras, Peter Gabriel, Robbie Williams, Oliver Reed, Horia Căciulescu, Mihai Leu, Mihai Cernea, Radu Cârneci.

Horoscop Pe 13 februarie în calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Martinian, Acvila şi soţia sa Priscilla, Evloghie, patriarhul Alexandriei. Nimic în „Kalendar”!

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți astăzi o să răspund unora dintre domniile voastre. Mai mulți m-ați întrebat pe diverse tonuri și în diverse moduri, de-a lungul timpului, de ce a trebuit Ceaușescu să fie împușcat în ziua Sfântului Crăciun și dacă acest lucru nu poartă ghinion României, că parcă mergem din rău în mai rău. Câțiva se îmbogățesc peste poate, spun domniile voastre și marea masă a românilor sărăcește pe zi ce trece. Clasa de mijloc, mic burghezia, pe care se bazează un stat stabil este aproape inexistentă, dacă sunt câteva sute de mii.

Horoscop Ceaușescu și-a semnat propria condamnare la moarte în mai multe rânduri. A fost condamnat de capitalistul Occident când a plătit datoria externă a României, cu eforturi greu de imaginat. Americanii au hotărât să-i ia capul ca să-i dea un ultimatum mortal lui Noriega. Știu cum a fost, am fost acolo. A fost condamnat de lagărul socialist când a a spus că România este pe drumul cel bun, iar Gorbaciov greșește. Mai mult, sovieticii au declanșat mai devreme lovitura de stat din România pentru ca să-l împiedice pe Ceușescu să finalizeze înțelegerea cu Iranul. Știu cum a fost, am fost acolo. România ar fi devenit benzinăria Europei, dacă Midia ar fi lucrat la capacitate maximă cu petrol adus din Iran, dar și încă trei rafinării mari din interiorul țării, plus importul masiv de gaze, cu nave-cisternă. Acest lucru i-ar fi scos parțial, pe sovietici, de pe piața Europei și a Ucrainei ca furnizori de gaze și combustibil lichid. Știu cum a fost, am fost acolo!

Dar, calculând și alcătuind horoscopul chinezesc pentru Anul Cățelului de Pământ, verde ca jadul, am realizat un lucru important.

Horoscop Din punct de vedere mistic, ezoteric, ocult, cum vreți să-i spuneți, Nicolae Ceaușescu și-a semnat condamnarea la moarte în anul 1966. Atunci a dat decretul contra avorturilor. Anul 1966 este anul Calului de Foc. Se repetă la fiecare 60 de ani. Următorul o să fie în anul 2026. Un an nefast în care chinezii se feresc să facă copii. Dacă vă uitați pe statistica natală a Chinei, pe ultmii două sute de ani, o să vedeți că anii Calului de Foc sunt cu foarte puține nașteri, în China, sigur față de medie, foarte puțin nu este probail un termen corect pentru China. ”Copiii născuți în anul Calului de Foc fac rău familiei și țării. Mai mult, cine obligă pe oameni să facă copii în anul Calului de Foc pe acela îl așteaptă mari nenorociri, poate chiar moarte violentă, sau prin accident” – spune Maestrul Tang, poate cel mai mare astrolog chinez în viață.

Horoscop Am multe amintiri legate de ceea ce v-am scris mai sus. Amintirile unuia născut cu lingurița de argint în gura. Da, ieri am găsit într-o casetă veche, într-un pachet din magazie, lingurița mea de argint, cea cu care eram hrănit când eram prunc și cu care mâncam, mai târziu, dulceață și iaurt. Am pus-o acolo când am plecat, definitiv, credeam eu, din țară. O am în față, pe tastatură. Are o urmă, urma primului meu dințișor. Este o linguriță de argint masiv, are trei marcaje, parcă un TR, 1899 Odessa și un cap de femeie. Argintul masiv era mult folosit în familia mea, ca și cristalurile adevărate, numai Baccarat, cu marcaj.

Horoscop Am multe amintiri frumoase, de demult. Amintirea unui București frumos, curat și plin de oameni zâmbitori, veseli, gata de o glumă, de o bătaie cu bulgări cu zăpadă iarna și de stropirea de la țâșnitorile de pe stradă, vara. Amintirile unuia care s-a născut cu lingurița de argint în gură. Dar, care în iarna 1953-1954, după stabilizarea care mi-a nenorocit familia am mâncat numai pâine prăjită unsă cu untură și am băut mult ceai rusesc. Cu lingurița de argint. Ne-au luat pământurile, mii de hectare, armele cu care ne apăram pământul, vitele și oile, ne-au luat casele, atelierele și băcănia. Ai mei au plâns pe furiș, apoi au zâmbit și au muncit și mai mult și mai cu spor. O făceau pentru ei și pentru România, în familia mea politică a făcut doar tata, pilotul pe avioane de asalt în WW2.

Am amintirile unuia născut cu lingurița de argint în gură. Este aici, cine vrea, poate să o vadă, inclusiv urma lăsată de primul meu dințișor. Am mai prins oameni cum trebuie, bine crescuți, politicoși, erudiți, plăcuți. Cei care și-au făcut școala între cele două războaie, cu șapte ani de acasă și ”savoir faire”. Era o plăcere să le asculți conversația. Nu se discuta politică, sport sau mondene. Se discuta despre cărți, concerte, piese de teatru, noutăți tehnice, despre copii, logodne, excursii și călătorii, despre familie și prieteni. Exista o artă a conversației, care apropia oamenii și aducea binele și plăcerea în viața lor. Prin anii 50, pe unde am fost prin casele din Obor, mai peste tot se știa și se aplica arta conversației. Un rudiment din această artă pierdută a conversației plăcute l-am întâlnit, cu surpriză, în Orient, mai ales la iordanieni, libanezi, dar și la iranieni.

Horoscop Vai, dar câte amintiri nu are unul născut cu lingurița de argint în gură! Unul care nu uită și nu iartă nimic. Dumnezeu să vă ierte, eu nu iert pe cei care au vândut țara și-au bătut joc și își bat joc de România și de români! Așa a fost mereu în familia mea. Mereu erau trei băieți în familie. Doi deveneau militari, serdari, căpitani, al treilea stătea acasă să aibă grijă de proprietăți. Serdarul Costică Ștefănescu a murit în Dealul Spirii în anul 1848. Doi Ștefănești din familia mea au murit în Războiul de Independență. Altul în Războaiele Balcanice. Trei în primul război mondial. În al doilea război mondial familia mea a avut noroc, erau trei Ștefănești pe frontul de Est, dar au scăpat cu toții. Bunicul, Stan, subofițer la indendență, s-a întors pe jos acasă de la Cotul Donului, mergând numai noaptea și ziua ascunzându-se. Unchiul, colonelul medic Victor-Costin Ștefănescu, mare chirurg de front. Tata, locotenent în aviația regală, elevul lui Mon Cher, Dan Vizanty, detașat ca ofițer de legătură la o escadrilă germană ca să zboare pe avionele de asalt FW-190 și să-și protejeze la o adică sătenii lui care se bălăceau în noroaiele Rusiei, când tancurile bolșevice se auzeau că se pregătesc de atac. Eu sunt singur, nu am frați și surori. Trebuie să fac cât trei. Cu o asemenea ascendență credeți că o să-i las pe nenorociții ăștia, știu ei care, să vândă țara și să-și bată joc de domniile voastre? În primul rând pe cei din presa isterică și anarhistă, cei cu minciunile negative. Pentru media mă consideră UE expert și o să le dovedesc că sunt. Nu mă cunoașteți, sunt unul născut cu lingurița de argint în gură! Am ”baraka” și nu am învățat degeaba patru ani la Madrasse Omar Khayyam. Maestrul meu a fost ultimul Bătrân din Munte.

Nu, nu renunț la scris, cine a zvonit că o să apar la o mare televizune, minte, nu este adevărat! Iată un exemplu de ”fake news”!

Horoscop Mai mult, vă invit joi la ora 09:00 să citiți pe Evz Special – Conexiuni articolul la care încă mai lucrez ”Șansele domniilor voastre în anul Cățelului de Pământ, anul dragostei” cred că vă poate fi de folos.

O să mă mai uit un timp la lingurița de argint, câte asocieri și amintiri îmi trezește! Apoi o să răspund la corespondență, s-a strâns ceva, și mai ales vreau să răspund unui preot, unui om tare drag cu care am aceleași valori și reacții la evenimente.

Apoi o să citesc o carte, ceva despre grădinărit, se apropie primăvara și trebuie să fiu pregătit, știind, la fel ca domniile voastre că mâine, este, în definitiv, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC Ca rezultat la efortului trecut şi a hărniciei tale, astăzi ai o veste bună despre o posibilă îmbunătăţire a statutului tău la serviciu. Sau o veste bună despre familie, rude, prieteni! Dimineaţa este densă şi aglomerată, dar eşti optimist şi motivat în ceea ce faci. Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă: o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca când nu trebuie!

