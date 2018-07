Caracatița cu inele albastre mi-a omorât un prieten. Horoscop

Horoscop În această zile se bat două puternice spirite ale aerului, Harcodanul şi Dornadosul, fiind zile de primejdie mare, mai ales în Munţii Apuseni, inima Daciei, dar şi pe mare şi în restul ţării, pe fluvii, în oraşe, pe drumuri şi ogoare.





Pe 7 iulie s-au născut Gustav Mahler, ţarul Nicolae I, Marc Chagall, Pierre Cardin, Robert A. Heinlein, Ringo Starr, Vitorio de Sica, George Cukor, Joe Zawinul, Constantin Bălăceanu-Stolnici, Liviu Ciulei, Constantin Lucaci, Voicu Bugariu, iar pe 8 iulie John D. Rockefeller, Anjelica Huston, Sir Arthur Evans, Ferdinand von Zeppelin, Șerban Foarță, Petre Abrudan.

În calendarul creştin-ortodox, pe 7 iulie, sunt Sfinții Chiriachi, Toma din Maleon și Acachie. Pe 8 iulie, duminică, pomenim în calendarul creştin-ortodox pe Sf. Mare Mucenic Pricopie și mama sa Teodosia. Pricopie, ostaşul, „patronul lupilor”, cel care face să tacă cucul şi pedepseşte pe cei care nu îl respectă, adică nu respectă ritmul naturii. Mai sunt de bună amintirea pe 8 iulie și Sfinții Epictet preotul și Astion monahul.

Câteva zile înainte şi după Sf. Pricopie, sunt mari primejdii de furtuni, vijelii, averse dure de ploaie şi grindină.

Horoscop În această zile se bat două puternice spirite ale aerului, Harcodanul şi Dornadosul, fiind zile de primejdie mare, mai ales în Munţii Apuseni, inima Daciei, dar şi pe mare şi în restul ţării, pe fluvii, în oraşe, pe drumuri şi ogoare.

Mereu şi mereu, iată, în calendarul strămoşesc apare amintirea lupilor, totemul tribului din care ne tragem cu toţii, dacii şi romanii, împreună.

Este o creştinare a unei foarte vechi sărbători, în care Lupul Şchiop şi cei şase Filipi de Foc au rolul principal. Din nou Lupul Şchiop apare în ipostaza punitivă, de răzbunător al principiilor vechi și eterne: onoare, credinţă, responsabilitate, patriotism, hărnicie, cinste, adevăr. Nerespectarea zilei, de fapt a moralei şi a eticii străbune, a Legii Strămoșești, aducea grele pedepse. "Arde piatra-n apă, dacă nu se ţine" (Speranţia)

Vechiul blestem strămoşesc "arde-te-ar focul!" se referă la acţiunile Lupilor de Foc, care provoacă, ca pedeapsă, incendii şi combustie spontană. La limita sofisticată dintre câmp şi materie, lupii de foc, "câinii lui Sf. Petru" dezlănţuie misterioase energii cosmice, care degenerează termic, până la nivelul focului.

"Neşte oameni s-au apucat să treiere grâu în ziua de Pricopie. Până seara s-au aprins paiele şi apoi au ars tot" (Speranţia)

Şi culmea pedepsei, Pricopul, sub forma unui lup, fură copiii celor care nu ţin ziua, sau păcătuiesc grav cu ceva!

Horoscop Dragi prieteni, dragii mei lupi, padawani și hobbiți, am inima grea, sunt întristat. Vă spuneam, ieri, vineri, 6 iulie, când Pământul era la periheliu, în punctul cel mai depărtat de Soare, că simt o amenințare nedefinită. Pe seară am știut și de ce. În corespondența mea, care îmi face plăcere s-o deschid și s-o citesc, s-au strecurat și două vești rele, foarte rele. V-am povestit altădată, în legătură cu salvarea navei ”Modern Express”, despre Raul Lafleche, francezul de origine saudită, care are, avea, Dumnezeu să-l ierte, o firmă de salvări marine în Golful Gironde. Cele două emailuri, unul de la ”Clubul Căutătorilor de Comori” celălat de la îndoliată văduvă, și cei trei copii rămași fără tată îmi vesteau tragedia, moartea lui Raul în accident subacvatic, în timpul exercitării meseriei. Doamne, câte aventuri am trăit alături de tânărul Jaffar, așa îl chema ca arab, sauditul cu ochii verzi, pielea albă și părul roșu, pe vremea când eram secund-navigator și nostroom în echipajul prințului saudit Saad, pe cea mai rapidă navă care a plutit vreodată, ”Red Barracuda 2”! I-a fost ușor să se naturalizeze în Franța, nimeni nu ar fi spus că este arab, semit, s-a creștinat și a luat o fată frumoasă și cu zestre, din neamul gasconilor. A făcut ceea ce învățase de la Saad și de la mine, căuta comori și salva vase în pericol. Nu s-ar putea spune că s-a îmbogățit, dar familiei lui nu-i lipsea nimic. Mare parte din venituri era investită în noi și sofisticate vase și aparatură de cercetare și căutare. Care erau scumpe.

Horoscop Trebuie să vă spun despre o particularitate a căutătorilor de comori. Deseori, unii aproape în exclusivitate, lucrează pentru firmele de asigurări navale. Fac cercetări, evaluari și expertize, la cererea asiguratorului. Păi, dacă nu s-ar face astfel de expertize subacvatice oricine și-ar scufunda hârbul ruginit, după ce a vândut motoarele și echipamentul de navigație, și ar încasa asigurarea de la proști! Trebuie să știți, dragi lupi padawani și hobbiți că în fiecare zi se scufundă o jumătate de navă asigurată, adică cam 180 nave pe an. Este de lucru mult și pentru toată lumea, dar este riscant și periculos. Este un ban câștigat cinstit, dar, uneori, cu prețul vieții.

Cum a pățit prietenul meu, Dumnezeu să-l odihnească! O să vă povestesc pentru că mulți dintre domniile voastre visați, sau chiar efectuați călătorii și scufundări în ape tropicale. Poate într-o scufundare de vis, undeva în Atlantic, sau oceanul Indian, o să vă găsiți în fața unei caracatițe mici și frumoase, nu are nici 10 centimetri în diametru și nu cântărește decât o sută de grame. Frumoasă tare! Are cercuri albastre pe o piele galbenă-maroniu deschis și înoată cu multă grație. Dacă aveți imprudența să întindeți mâna spre ea, ar fi ultimul dumneavoastră gest!

Horoscop Caracatița cu inele albastre este unul dintre cele mai otrăvitoare viețuitoare de pe pământ. Veninul ei, de o sută, până la o mie de ori mai puternic decât veninul cobrei regale, omoară un bărbat de o sută de kilograme în câteva minute. Nu există antidot, dacă caracatița cea mică și frumoasă te-a mușcat cu cioculețul ei ca de papagal – ești mort! În analele ”Clubului căutătorilor de comori” există un singur caz, repet, un singur caz, când un tânăr, un mexican pe nume Sanchez Juan Maria del Plata, a supraviețuit și asta datorită căpitanului, care l-a scos imediat din apă și împreună cu tot echipajul i-a făcut respirație artificială și masaj cardiac, timp de 15 minute, acesta este timpul critic, până când otrava s-a disipat și a fost parțial metaboloizată. Otrava caracatiței cu inele albastre este foarte periculoasă și sofisticată, un amestec mortal de 37 de substanțe neurotoxice și altele ca serotonina, taurina, histamina, acetilcolina etc, un cockteil mortal care oprește în câteva secunde respirația, apoi inima și provoacă moartea prin stop cardio-respirator.

Horoscop O astfel de creatură a diavolului, Doamne iartă-mă, a întâlnit prietenul meu, la 30 de metri adâncime în largul Golfului Guineea. Făcea o expertiză la cererea și comanda celui mai mare asigurator maritim, asupra scufundării unui cargo plin cu marfă. Asiguratorul era bun de plată și pentru navă și pentru încărcătură, o sumă cu foarte multe multe zerouri. A ajuns cu două nave de cercetare la locul estimat al scufundării, a găsit nava, a balizat și apoi și-a trimis echipajul la scufundare. Primele rapoarte erau foarte clare: căpitanul cargoului nu mințise, a fost un naufragiu cinstit. Dar ca să spună în față asiguratorului să plătească, Raul Lafleche, patronul, a hotărât să se scufunde și el și să facă un mic film, pe lângă cele făcute de echipaj. Avea 56 de ani, evita să se scufunde, dar… simțul datoriei! Pe lângă epava cargoului erau cam 15 scufundători, reflectoare subacvatice, aparatură, cabluri, tuburi de aspirat, butelii de oxigen de rezervă – tot tacâmul, o să vă povestesc altădată. Raul s-a dat câțiva pași în spate că să facă un panoramic, nu a văzut când a lovit cu spatele mica ființă ucigașe, caracatița cu inele albastre, care are un temperament infect, cât este de mică așa este de rea și reacționează imediat când este atinsă, sau se simte în pericol. Raul nici nu a simțit mica mușcătură prin costumul de scafandru. Echipajul l-a văzut că începe să se miște dezordonat și apoi, în câteva secunde, a devenit inert. L-au scos repede din apă dar au pierdut minute prețioase crezând că este vorba de un infarct miocardic. Ca deobicei, când este să se aleagă praful, medicul de bord era pe cealaltă navă. A venit cât a putut de repede, doar că să constate decesul prin stop cardio-respiratoriu.

Dumnezeu să-l odihnească și să-l ierte pe prietenul meu Raul Lafleche, a murit la datorie, a muncit până în ultima clipă pentru familie și echipaj! O moarte tragică, dar frumoasă, bărbătească!

Nu știu ce se mai spune în asemenea ocazii, eu mă duc să mă rog așa cum știu, mereu și mereu, nu sunt bigot și nici nu iau de bune ce spune unul și altul, să mă rog pentru sufletul lui curajos și pentru sănătatea, viitorul și speranțele domniilor voastre, pentru că mâine este o altă zi. O altă zi și un prieten mai puțin, începe să mă îngrijoreze lucrul acesta.

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Sâmbăta aceasta eşti un lider inspirat în ceea ce privește capitolul distracții. Ai idei bune, plăcute, pe care anturajul tău le repetă și le acceptă, ca un cor fidel din tragediile antice. Sâmbătă este o zi bună în care eşti plin de energie. Profită şi realizează ceva, finalizează un proiect, termină lucrurile începute. Nu fii naiv, nu da crezare bârfelor. Cu toate că sunt aşa de pasionante ca nişte telenovele în care tu joci rolul principal. Utilizează orele de lumină naturală. Nu uita că loialitatea este în zilele de azi lucrul cel mai scump şi marfa cea mai rară. Duminică, mai toata ziua este bine aspectata de stele, asa ca profită ca să obții ceva favoruri sau să rezolvi unele situații. O veste buna si una nu prea, ca sa fie totul echilibrat. Abordarea sistematica a situatiei îţi poate furniza datele necesare rezolvarii ei. Simţul tău practic este la înălţime, trebuie doar să-i dai curs.

horoscop

TAUR Ești oarecum neatent, probabil din cauza căldurii. Deși toate problemele din ultimul timp te-au făcut să-i neglijezi pe cei pe care îi iubesti, azi iți vei putea îndrepta atitudinea. Sâmbătă iarăşi ai de gând să cucereşti pe cineva şi îţi faci iluzii că eşti cel mai deştept şi mai frumos! Dar dacă chiar este aşa? O problema veche revine in actualitate: ai greşit atunci, sau acum? Lasă analizele şi mergi mai departe! O informaţie de ultimă oră te avantajează în mod deosebit. Verifică prin prietenii apropiaţi şi de încredere. Nu promite nimic! Dar, in secret, poți să speri ca o sa ai succes. Duminică este o zi vesela si optimista, plina de surprize placute din partea celor dragi, mai ales din partea prietenilor, copiilor/parintilor şi a rudelor. Unii Tauri au de ales, de luat o decizie, ceea ce este foarte greu pentru nativii zodiei lente, de pământ: acţioneaza si nu vei gresi, indiferent de comentariile ulterioare ale prietenilor sau de dificultatile pe care le ai de infruntat.

Pagina 1 din 2 12