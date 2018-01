Horoscop Campania electorală din Cehia s-a blocat pe subiectul imigrației musulmanilor

Horoscop Nicio planetă retrogradă, iar Luna ”navighează” cu prudență în segmentul zodiei Leului, așteptând ca să fie umbrită de Pământ. La eclipsă, Luna nu va fi superlună și cu atât mai puțin albastră, sau roșie. Poate, puțin mai închisă la culoare, dar nu roșie, în zonele unde eclipsa este doar prin penumbră.





30 ianuarie

Horoscop Pe 30 ianuarie s-au născut Franklin Delano Roosevelt, James Watt, Gene Hackman, Vanessa Redgrave, Grigore Gafencu, Doina Spătaru.

Horoscop Sinaxar, Sfinţii Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Hrisostomul. Ipolit, Episcopul Romei.

Tradiţional, a şasea zi a Filipilor de iarnă, Trisfetiţele, Teclele.

"În fiecare an, pe data de 30 ianuarie, sunt praznuiti Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur, Hrisostomul. Aceasta sarbatoare semnifica unitatea crestinilor. Dupa ani de dispute intre comunitatile crestine, pe tema - cine este mai mare ca teolog dintre cei trei ierarhi, s-a hotarat in urma visului pe care l-a avut episcopul Ioan al Evhaitelor, in timpul imparatului bizantin Alexios I Comnenul (1081-1118), ca 30 ianuarie sa fie ziua de cinstire comuna a celor trei ierarhi.

Pentru a recunoaste valoarea teologica a Sfintilor Trei Ierarhi, prin hotararea luata la Atena, la primul Congres al Profesorilor de Teologie din anul 1936, Sfintii Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai institutiilor de invatamant teologic ortodox din intreaga lume." Sursă: Preot Sofian Boghiu.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, într-o săpătură arheologică, adâncă de mulţi metri, poţi să vezi succesiunea vârstelor oamului, straturi suprapuse de rămăşite neînsemnate, cioburi și unelte sparte, dar atât de importante în ochii savantului. Tot aşa poţi să vezi cu ochii minţii, cu sufletul şi inima, obiceiurile, tradiţiile, folclorul şi să „vezi” clar şi luminos suprapunerea în timp, dar în acelaşi spaţiu, a cel puţin trei calendare ale poporului.

Cele trei fetiţe, „trisfetiţele” – un motiv ce provine, probabil, din matriarhat, din paleolitic. Am numărat nici mai puţin, nici mai mult de 47 de mituri europene despre cele trei fetiţe. Fetiţele „intrau la învăţătură” ca să devină, la pubertate, vânătoriţe iscusite, războinice de vază şi conducătoare ale tribului – să nu uităm că este vorba despre vârsta de început, a matriarhatului. Mai poate fi vorba şi de teribilele Moire, cele trei zeiţe ale destinului, de care se temea şi nemuritorul Zeus.

Horoscop Apoi sfârşitul neoliticului îl aduce pe cumătrul lup. Lupul Şchiop. Iubit, respectat, temut şi în acelaşi timp urât. O gamă largă de sentimente, depinde - dacă „te simţeai cu musca pe căciulă”!

Apar cei trei sfinţi, cu o sfadă a fanilor lor. Şi Maica Domnului care nu a socotit bine zilele şi plecă la Templu cu Pruncul în braţe pentru Înfăţişare. Apoi se întoarce din drum.

Rar sunt, în cursul anului, o aglomeraţie aşa de mare de simboluri. De ce oare?

Horoscop Omul preistoric era în strânsă legătură cu fenomenle naturale şi un fin şi permanent observator al cerului. El a înregistrat că în această perioadă depresivă a anului, stelele care nu clipesc şi despre care se spune că sunt ochii zeilor, ei bine, planetele se strâng, se aglomerează, în doar câteva sectoare ale cerului. Anul acesta de la Scorpion la Berbec. Nicio planetă retrogradă, iar Luna ”navighează” cu prudență în segmentul zodiei Leului, așteptând ca să fie umbrită de Pământ. La eclipsă, Luna nu va fi superlună și cu atât mai puțin albastră. Poate, puțin mai închisă la culoare, dar nu roșie, în zonele unde eclipsa este doar prin penumbră.

Horoscop Astăzi, 30 ianuarie 2018 de o mare importanţă simbolică este întoarcere din drum a Maicii Domnului. Mesajul este clar: şi sfinţii pot greşi, dar dacă greşeşti, recunoaşte greşeala, îndreapt-o şi întoarce-te din drum!

Dar iată ceva interesant din curierul de la Bruxelles:

Radio Praga a anunţat pe site-ul său că actuala campanie electorală pentru alegerea preşedintelui Cehiei este împănată cu ştiri false provenite din partea ambelor echipe ale candidaţilor: actualul preşedinte Miloš Zeman, considerat pro-rus şi universitarul pro-european Jiří Drahoš. Principalele controverse între candidaţi sunt legate de ”problemele migraţiei”. Deşi preşedintele nu are niciun cuvânt de spus în politica externă şi acţionează numai ca reprezentant al ţării în strainătate, imigraţia, de fapt invazia musulmană, a devenit un subiect arzător al campaniei electorale din Cehia. Lupta electorală a atins paroxismul acum o săptămână, când partizanii lui Miloš Zeman au publicat pe internet banere care afişau : “Stop migraţiei , ţara asta este a noastră, jos Drahoš, votaţi pentru Zeman”. În Republica Cehă, discursurile radicale contra musulmanilor au depăşit în intensitate dezbaterea politică chiar înainte de alegeri. Până acum, Cehia a primit 12 ”refugiaţi” din cota impusă de 1600. Jiří Drahoš, fostul preşedinte al Academiei cehe de ştiinţe declarase că devine clar faptul că repartizarea refugiaţilor între cele 28 de state UE nu are sens: “Europa ar trebui să furnizeze un ajutor umanitar temporar adevăraţilor refugiaţi, pe cât posibil în afara frontierelor sale exterioare, cât mai aproape de locul lor de baştină.” Poziţia celor doi candidaţi asupra invaziei musulmane nu este însă foarte diferită, dar Jiří Drahoš este perceput acum drept favorabil primirii musulmanilor, în timp ce Miloš Zeman, preşedintele în funcţie, refuză să-i primească.

Horoscop Aștept, cu mare interes, să vedem ce probleme o să agite campaniile elctorale din România, de la anul. Cred că România are infinit mult mai multe probleme serioase, vitale, decât Cehia cu cei 12 musulmani ai ei! Dar este o strategie în PR de a atrage focul discuției pe subiecte minabile, ca să se acopere marile probleme, care sunt dificil de abordat, ce să mai spun de propuneri de rezolvat.

Până atunci mai este suficient timp, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

