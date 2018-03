Calea Moșilor în anul 1958, așa cum îmi aduc aminte. Horoscop

Horoscop În acel an a fost, mai ales la fete, moda pulovărașelor pufoase de Angora. Iar în muzică îl ascultam pe Paul Robeson, pe Harry Belafonte, pe Vico Torriani și Caterina Valente. Pentru amintirea Căii Moșilor vă rog să vă uitați la fotografii, poate unii recunosc locurile, sunt cele pe unde mă plimbam acum 60 de ani: http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/07/hoinar-pe-vechea-cale-a-mosilor/.





Horoscop Pe 12 martie s-au născut Liza Minnelli, Georges Delerue, Walter Schirra, Jack Kerouac, Kemal Atatürk, Constantin Chiriţă, George Nicolescu, Virgil Nemoianu.

Horoscop Pe 12 martie sunt Sfinţii: Teofan, Grigorie Dialogul şi Simeon Noul Teolog.

”Evenimentul Zilei” din 12 martie 1930 – „omul care a înfrânt singur un imperiu”, Mahatma Gandhi, începe, pe jos, drumul de 300 de mile, acţiune care urma să devină un simbol politic puternic. „Mare păcat că astfel de oameni au fost împuşcaţi!” – declara în 1960, cine altul, John Fitzgerald Kennedy. Doi ani mai târziu avea să-i împărtăşească soarta lui Gandhi.

Horoscop O să vă mai povestesc ceva despre copilărie, îmi cereți asta pe toate tonurile. Pe 12 martie îl pomenim pe scriitorul Constantin Chiriţă, de la naşterea căruia se împlinesc 92 de ani, autorul seriei "Cireşarilor". Am în faţă un volum vechi, îngălbenit, "Cireşarii", ediţia din 1956, de la Editura Tineretului. L-am citit atunci, în copilărie, în 1956, pe nerăsuflate. Ce aventuri! Cartea avea şi o hartă - şi însemnări, un jurnal de expediţie - ce interesant! Am fost alături de Victor, Lucia, Ionel, Maria, Ursu, Dan şi neastîmpăratul Tic, împreună cu cățelul Țângulică, în explorarea lor din Peştera Neagră. Apoi în „Castelul fetei în alb”, care mi-a plăcut cel mai mult dintre cărţile Cireşarilor, poate unde era vorba despre ceea ce auzeam în casă și am făcut mai târziu, istorie şi oraşe uitate, când eram numit „şacal de ruine” – asta în Orient. Pe atunci în anii 60’ aveam timp, citeam cam o carte la două zile, uneori mai multe, concomitent.

Horoscop Primăvara anului 1958 s-a instalat repede și frumos, treptat. Stăteam în centru, pe Popa Petre, cu tata și cu mama, abia ne mutasem din Mașina de Pâine, dar și aproape de Calea Moșilor, care încă mai avea sutele de ”prăvălii” ale meseriașilor și negustorilor, care de care mai interesantă. Mă fascina, într-o vitrină, o mașinărie de forma unei păsăruici din sticlă care se apleca și baga ciocul într-un pahar cu apă, apoi se balansa și iarăși, după un timp, se apleca și băga ciocul în paharul cu apă. Un fals ”perpetuum mobile”! Niciodată nu am vrut să știu cum funcționa, rămâne un secret scump al copilăriei.

Horoscop Nu era o problemă, pe atunci, pentru un copil să se plimbe singur pe străzi. Lumea era puțină, simplă și mai respecta morala mic burgheză. Îmi plăcea să mă plimb pe Calea Moșilor. Aproape în fiecare zi, făceam același parcurs. Scăpam repede de școală, colegii mei silabiseau, eu îl citisem deja pe Jules Verne și încă vreo cinci sute de romane. Așa că domna Malciolu, învățătorea mea basarabeancă îmi făcea, văzând cât mă plictisesc, în recrație, un semn discret. Eu îmi luam servieta și plecam acasă.

Horoscop La ”Tungeria” de pe colțul lui Popa Petre cu Calea Moșilor era un tutungiu bătrân cu câteva degete lipsă. Îi eram foarte drag, pentru că stăteam câteva minute în tutungeria lui și îi povesteam ce am mai citit. El era analfabet, nu citise nicio carte în viața lui, dar asculta ca în biserică ce îi povesteam. Se descurca foarte bine cu țigările, dar și cu revistele și ziarele pe care le vindea. Le sortase după culori, era analfabet-analfabet, dar cifrele și tabla înmulțirii le știa ca nimeni altul. Contabilitatea lui, el o ținea, era examplu, a fost și evidențiat pe ramură. Un om cinstit, cartea nu te face mai valoros, ci doar mai vanitos. De la el, de trei ori pe lună, apoi de două ori, cumpăram CPȘF, Colecția de Povestiri Științifico-Fantastice, îi mulțumesc și astăzi lui conașul Mironov. Pe atunci fanzinul costa un leu și aveai ce să citești. O luam pe Cale până la cuptorul de pâine. În fiecare zi făceam același lucru. Mă aștepta un corn făcut special pentru mine, doar eram mușteriu zilnic, îl luam, plăteam 50 de bani și apoi mă întorceam.

Horoscop Vis-a-vis de tutungeria lui nea Mitrea, da, Mitrea îl chema pe tutungiul analfabet, cu puține degete, era o ”Alimentară”, pe colț. Cumpăram de un leu și jumătate o sută de grame de parizer (Doamne, cum se făcea parizerul pe atunci, ce puneau în el, că nu este nici pe departe mizeria de astăzi care se vinde sub denumirea de parizer) iar vânzătorea îmi făcea cu îndemânare un senviș mare și gustos din cornul proaspăt. Mă întreba, invariabil, cum a fost la școală. Îi răspundeam, invariabil, că a fost bine, am învățat lucruri interesante. Mușcând cu poftă mă duceam către cinematograful ”Miorița” era aproape de colțul Calea Moșilor cu Carol. Sala nu era grozavă, dar mă uitam la pozele cu artiști. Noi ne duceam, de două ori pe săptămână, la premiere, la Scala, ”Republica” se numea pe atunci, unde era director Victor Sandu, prietenul bun al lui tata, nu știu de ce, dar cred că au fost camarazi în război.

Stăteam cuminte la stop și apoi treceam pe partea cealaltă unde era un Anticariat mare la despărțirea Moșilor de Carol. Acolo am cumpărat ”Aventurile Submarinului Dox”, colecția originală completă și ”Aventurile celor trei cercetași” format de ziar, mare. Și multe alte cărți dintre războaie, hărți, dicționare, enciclopedii.

Horoscop Când se întorceau ai mei, mama de la cabinetul stomatologic și tata de la ”Radio Popular” mă lăudam cu cărțile cumpărate. Tata mi le deconta imediat și mai îmi dădea un avans destul de consistent. Mama spunea: ”Liviule, nu-l mai învăța pe băiat cu bani mulți!” În primăvara aceea tata nu a mai rezistat și m-a întrebat: ”Răduțu, ție îți plac banii?” Am scos din buzunarul pantalonilor banii, cam o sută-două de lei, am ales o bancnotă de un leu, pe timpul acela era bancnotă, și am rupt-o. Mama a strigat, tata a zâmbit. Și ce o să faci acum cu leul ăsta rupt? M-a întrebat, blând, tata. O să-l duc la nea Mitrea, el primește banii rupți, dar să fie cu toate bucățile, îi schimbă la bancă, am răspuns. Părinții mei nu au spus nimic, doar s-au privit.

Prietenul meu din copilărie, Toni, îmi spune acum că am fost un tânăr taciturn, serios, care nu se amesteca cu ceilalți. Cred că așa a fost, copilăria mea a trecut repede, probabil că a fost într-o miercuri! Curiozitatea era mai puternică, citeam, ascultam radioul și mă uitam la filme cu o febrilitate maximă. Lumea pe atunci era puțină, muncea și era binevoitoare cu un băiețel blond de opt ani. Care te privea direct în ochi cu privirea lui magnetică albastră și vorbea ca un om mare. Când mă plimbam eu, pe la miezul zilei, nu era aproape deloc lume pe stradă. O tânără mămică își plimba pruncul, colo un pensionar a ieșit să cumpere ceva, cam atât. Toți ceilalți erau la muncă. Îmi lipsește lumea acea, puțină, mândră și muncitoare. Dar ce inimă mare avea... Îmi lipsesc hainele făcute din in, lână, sau bumbac pur, de aceea se și șifonau, dar ce frumoase erau hainele pe atunci. Și rochițele, ce bine croite erau! În acel an a fost, mai ales la fete, moda pulovărașelor pufoase de Angora. Iar în muzică îl ascultam pe Paul Robeson, pe Harry Belafonte, pe Vico Torriani și Caterina Valente.

Horoscop Pentru amintirea Căii Moșilor vă rog să vă uitați la fotografii, poate unii recunosc locurile, sunt cele pe unde mă plimbam acum 60 de ani: http://www.bucurestiivechisinoi.ro/2010/07/hoinar-pe-vechea-cale-a-mosilor/.

Poate erau nenorociri, poate partizanii se împușcau cu securiștii în munți, poate se făceau nedreptăți, nedreptăți se fac și astăzi, dar un copil de opt ani era ferit de toate aceste lucruri. Lumea, pe atunci, avea rușine, apăra un copil de opt ani, îi ascundea partea urâtă a vieții. Poate așa el o să facă o lume mai bună!

Genereția mea nu a reușit să facă o lume mai bună, noi am fost învinși fără apel. Pentru că, după cum spunea Origen: ”oamenii nu vor să fie mai buni și mai învățați, vor doar să fie mai bogați și mai puternici!” Dar eu continui să mă lupt cu morile de vânt, și după 60 de ani, ca japonezii uitați pe insulele Pacificului, pentru mine Calea Moșilor nu a fost dărâmată!

Cât mai trăiesc există speranța, orice se poate rezolva, se poate îmbunătăți, numai moartea este definitivă, într-o lume care știe că mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Ziua pare că este bună, mai puţin în domeniul familiei, al cuplului. Cu tact şi calm poţi evita gafele şi discuţiile în contradictoriu. Ai oarece probleme de rezolvat, la serviciu sau la locul tău de activitate. Abordarea sistematica a situatiei iti furnizeaza datele necesare rezolvarii ei. O zi indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat, astăzi cel puţin, aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Pentru cei născuţi în ultimul decan al zodiei configuraţia generală a horoscopului arată o zi favorabilă : câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumită pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană, poate influentă, semn de foc sau de apă, te va ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu te întinde mai mult decât poţi, nici la muncă, dar nici în dragoste. Sănătatea este OK, trebuie să eviţi frigul şi schimbările bruşte de temperatură şi umiditate. Bani nu prea aveţi de încasat astăzi, cel puţin nativii născuţi în ultimul decan al zodiei.

TAUR De fapt, nu vrei sa recunoşti că lipsa acuta a banilor te face mizantrop. Eşti intr-o uşoara pierdere de energie cauzată de oboseală şi de numeroasele decepţii. Supraveghează-ţi sănătatea şi în special alimentatia. Poate că este vorba şi de glanda tiroidă, care în mod tradiţional dă, uneori, probleme, mai ales nativelor din zodia Taurului. Mâncarea naturală, nemodificată genetic, fructele, mierea şi ceaiurile din planete iţi refac vitalitatea! Cu toată vremea friguroasă doreşti să pleci într-o vizită pe la magazine, vizită care poate să-ţi încarce bateriile şi să te relaxeze. Idealizează mai puţin situaţia în care te afli şi vei avea o viaţă mai fericită. Nu trebuie să te minţi spunând tot timpul că o să fie bine, dar nici că destinul tau este teribil. Cum îţi aşterni, aşa o să dormi! Astrele favorizează cât de cât pe nativii din primul decan al zodiei. Dacă eşti născut în al doilea decan al zodiei nu trebuie să aştepţi nimic bun din partea celorlalţi, astăzi trebuie să te descurci singur. Al treile decan are mici sau mai mari probleme cu sănătatea, în special din cauza schimbării bruște a vremii. Atenţie la cumpărături, la termenul de valabilitate. Stelele spun c-ar fi bine să iei ceva vitamine cu minerale ca să compensezi lipsa. În general se mai face lumină şi pe strada ta şi ai sentimentul că, în fine, zările îţi sunt deschise şi că până la urmă viaţa, aşa cum este ea, este plină de farmec.

