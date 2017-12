Horoscop Bravo, națiune! România - pe primul loc! Academia Sirius și ”Rules of Behavior”

Horoscop În aceste zile, nu până demult, se adoptau copiii orfani, rămaşi, unii, după războaie şi molime. Că, spune Scriptura, şi Sf. Iosif l-a primit în casa lui pe Iisus, chiar dacă nu îi era fiu bun, dar a primit vestea şi gândul bun de la Domnul, cu smerenie şi bucurie.





Horoscop Pe 27 decembrie s-au născut Johannes Kepler, Louis Pasteur, Marlene Dietrich, Jacques Bernoulli, Sir George Cayley, Cyrus Stephan Eaton, Gérard Depardieu, Pavel Mihailovici Tretiakov, Tudor Vianu.

Horoscop Pe 27 decembrie, în calendarul creștin-ortodox, se amintește pe Sfântul Apostol, întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan. Sărbătoare foarte importantă, cu roșu în calendar, considerată a treia zi de Crăciun.

Horoscop „Dacă a treia zi de Crăciun va ninge, atunci va fi rod bun!” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 560, după Gherman.

”De la Crăciun şi până la Bobotează, în casa unde sunt fete de măritat nu se toarce, nu se coase. Că altfel nu se mărită!” (Olteanu, Speranţia)

Şi astăzi, prin unele locuri se mai adoptă copiii, dar cel mai adesea sărmane animale rămase fără stăpân. Luaţi şi domniile voastre, mândri boieri şi gingaşe domniţe, câte o fiinţă amărâtă, o pisicuţă sfrijită, un căţeluş costeliv, şi răscumpăraţi-vă din păcate! Şi aşa o să terminăm cu căţeii fără stăpân (urăsc termenul maidanezi)! Nu cu moarte, ci cu iubire, aşa ne învaţă Sfinţii Părinţi!

Horoscop De Crăciun, în ultimile zile, am primit, sau am fost martor prin intermedierea electronică, la trei mesaje, trei discursuri majore de Crăciun. Mă voi referi la un mesaj pe care l-am văzut şi auzit pe un canal tv italian - „Urbi et Orbi” al Papei Francisc. Nu m-a convins, nu a fost ceea ce așteptam. Mă tem că bunul papa latin nu este la înălțimea vremurilor dure și violente pe care le trăim. Este un om prea bun și prea cucernic. Este prea moale, prea înafara problemelor. Adevărul este că mi-e dor de un papă războinic, ca Sf. Ioan-Paul al II-lea, un papă în armură și cu sabia dreptății în mână, care să-şi conducă în luptă nenumăratele armate ale creştinătăţii împotriva inamicilor. Cât mai este încă timp şi nu ne împresoară de tot musulmanii. Nu mă luaţi cu politicul corect, sau alte excepţii, în acest caz nu există. Dacă nu ştiaţi, fetiţe şi băieţi, România este în război, este angajată în război, în războiul împotriva terorismului prin recurgerea la articolul 5 al Tratatului NATO, de către SUA, după 911, în anul 2002. România şi-a trimis cu onoare şi curaj tinerii războinici să lupte împotriva terorii, împotrivă răului. Rugaţi-vă în această perioadă a Sărbătorilor de iarnă pentru aceşti tineri, care apăra pe câmpul de luptă interesele şi onoarea României!

Horoscop Dar altceva doream să vă comunic, dragii mei lupi, padawani și hobbiți. Printre multele emailuri, majoritatea cu urari și cuvinte de sezon, am dat și de un email, mai deosebit, cu sigla steaua Sirius și sistemul solar pe fond verde, stema Academiei Sirius. Nu o căutați pe net, Academia Sirius nu este pe net. Nu vinde nimic, nu cumpără nimic și este prea bogată ca să vrea reclamă și să fie prezentă pe net. Da, parcă o mică parte din ea este pe net, partea de învățământ clasic ”where Stars are Born”, pentru tineri, copii și adolescenți. Dar, fundația are mulți prea mulți bani proveniți, unii dintre ei, de la evreii americani foarte bogați, sau de la cei interesați de mai mult decât viața cotidiană și materialismul ei evident. De exemplu Howard Hughes Jr. a donat zece milioane de dolari către Academia Sirius. Ei bine, Academia Sirius face studii, cercetări și emite îndreptări mondiale în domeniul fenomenelor mai puțin obișnuite, para-normale, mai rare sau mai puțin studiate. Psihologia maselor este una dintre disciplinele în care excelează. Dar, este cunoscută de cei care contează pentru premiul ei anual pentru astrologie și programele de computer și studiile de astrologie. Dar, hai să nu lungesc vorba, aveți și altele pe cap, unii sunt în vacanță alții abia așteaptă să se termine programul.

Horoscop Academia Sirius emite, la mai mulți ani odată, niște statistici și niște îndrumări pentru practicarea astrologiei, în sensul ca practicanții astrologiei să se adreseze pe măsura problemelor care interesează publicul respectiv, din țara în chestiune și să încerce să le dea sfaturi ca să rezolve problemele lor mai ușor. Să fie pe lungimea de undă a publicului. Spre plăcuta mea surpriză în ”Rules of Behavior”, anul acesta, era vorba și despre România.

Raportorii consideră că România este pe primul loc în lume la ceea ce privește potențialul spiritual, intelectual și inovativ.

Horoscop În susținerea de motive, psihologi de la mai multe resorturi din Marea Britanie, Germania, Franța și Statele Unite, de exemplu de la Ichan School of Medicine at Mount Sinai și Harvard University spun că printre multe alte popoare care au o părere bună despre ele, românii sunt singurii, sunt primii în lume care susțin că sunt, așa cum doresc să fie!

Sunt multe de spus, multe de comentat, dar nu este cazul, eu o să mă uit la un film, la care mă uit în această perioadă a anului, un ritual anual care se repetă în preajma Crăciunului - este capodopera lui Andrei Arsenievici Tarkovski, ”Stalker”, Călăuza. Într-un fel și eu mă consider o călăuză, în primul rând propria mea călăuză, într-o lume, care, ca și ”zona” este schimbătoare, greu de înțeles și periculoasă. Ca și călăuza Îl caut pe Dumnezeu. Ca și călăuza am avut multe nenorociri mari în viață, umilința nu mă lasă să mai mă laud cu ele. Eu am mers și mai departe și m-am pustnicit, în sărăcie și mizerie, poate, după film și călăuza s-a pustnicit, sau a adormit, s-a săvârșit din această viață, ne lasă să înțelegem monologul final al soției lui.

Să vezi filmul simbolic al propriei vieți, ce nebunie gotică, ce viziune după o pipă de opiu, ce vis ciudat și ce întorsătură vicioasă a destinului! Dar, mai este CEVA, doar mâine este, în definitiv, o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC O zi în care configurația astrologică îți aduce noroc bun. Mai în toate domeniile. Dar poţi să ții cont și de sfaturile prietenilor și ale membrilor familiei, pentru programul sărbătorilor! Confuzia şi dezordinea sentimentală proprie zodiei pot deveni calităţi poetice, dacă dai dovada de abilitate şi nu vorbeşti prea mult! Dar atenţie, nu tot românul este poet! Şi ca burghezul lui Moliere o să constaţi că toată viaţa ai vorbit în proză. Trebuie să fii conservator şi să refuzi ceea ce nu este conform vederilor tale. Azi ai chef sa manânci ceva special, după mâncărurile grele şi indigeste de Crăciun. In lipsa unor alte satisfactii, dar nu te păcăli singur ca poţi sa slăbeşti mancând mult şi dulce! Mai bine du-te într-o sală şi fă puţin sport, pentru că afară nu este timp frumos să alergi într-un parc. Şi oricum, eşti prea comod ca să înfrunţi vremea capricioasă!

TAUR Dacă eşti la serviciu trebuie să ții locul celor plecați în vacanță. Nu te speria, stelele arată o perioadă calmă, liniştită pentru tine, în care poţi să faci ordine prin fişiere. Dimineaţa este favorabilă lucrurilor ceva mai importante. Ai ocazia sa-ţi faci ceva invidii in plus, daca vei relata cu lux de amanunte, in cercul prietenilor, ce ai mai citit în ultimul timp, sau îi ameţeşti de cap cu citate din Dan Puric. Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, dacă lucrezi şi nu eşti în vacanţă, sau în societate încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţând la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : "totul sau nimic"! Cu toate ca totul pare o mare comedie, sau un scenariu care nu a fost bine montat, te complaci in continuare in jocul tău cotidian. Pentru că, se pare, obişnuinţa este o a doua natură.