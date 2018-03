Bagdad, 7 iunie 1981, ora 18:35. Horoscop

Horoscop Mai facem conversație, mă întreabă ce mai este în țară, îi răspund că toată lumea este sănătoasă și fericită și că muncește cu spor. Aud un mic râs în surdină, ofițerul de serviciu avea umor. Printre altele mă întreabă unde m-am cazat, dacă este bine și confortabil. Spun hotelul și camera, mai mă întreabă dacă am mâncat, spun că nu.





Horoscop Pe 31 martie s-au născut: Rene Descartes, Franz Josef Haydn, Serghei Pavlovici Diaghilev, Nikolai Gogol, John Fowles, Christopher Walken, Richard Chamberlain, Al Gore, Adrian Enescu, Nichita Stănescu, Toni Buiacici, Helmut Plattner, Nelly Miricioiu, Ion Pillat, Tamara Creţulescu. Pe 1 aprile s-au născut Edmond Rostand, Serghei Rahmaninov, Toshiro Mifune, Otto von Bismarck, Edgar Wallace, Milan Kundera, Ali MacGraw, Octavian Goga, Alexandru Philippide, Alexandru Alger, Cornel Patrichi, Helmuth Duckadam, Ion Brăduţ Covaliu.

Pe 31 martie, nimic în „Kalendar” şi nimic important în calendarul creştin-ortodox, doar Sfinții de santinelă în eternitate Ipatie și Veniamin. Dar, mai sunt, pe 1 aprilie, Sfinţii: Maria Egipteanca, Macarie Mărturisitorul, Gherontie.

Weekendul 31 martie – 1 aprilie este sub semnul schimbării. Se schimbă luna şi sub influenţa vremii capricioase şi a vântului pervers de nord-est oamenii se simt tensionaţi şi nervoşi. Nu este bine să riscaţi mult în această perioadă. ”Schimbarea lunii duminica este semn rău, că nu începe luna creștinește, de luni” se spune în vechi gromovnice. Ne putem aștepta la o lună aprilie nu prea bună.

„Evenimentul Zilei” din 31 martie 1959 - Dalai Lama părăsește Tibetul invadat de comuniștii chinezi și cere azil politic în India. Sursă ”Book of Days”.

31 martie 1995: Catastrofă aeriană la Baloteşti (lângă Bucureşti), în cursul căreia un avion Airbus A-310 al Companiei TAROM, pe ruta Bucureşti-Bruxelles, cu 61 de persoane la bord, s-a prăbuşit, la puţin timp după decolare; nu au existat supravieţuitori. (Sursă: RADOR)

Horoscop După cum vă povesteam ieri, dragi lupi, padawani și hobbiți în dimineața zilei de 7 iunie 1981, duminică, ajunsesem în Bagdad și mă cazasem la hotelul ”Anbar”. La ora 09:30, ora Bagdadului, sunam de zor la telefon, formasem numărul Ambasadei României. Am țârâit cred că mai mult de zece ori până să-mi răspundă cineva. O voce sculată din somn. Mă recomand, spun că am curier diplomatic și că vreau să vorbesc cu ambasadorul. Vocea mărturisește că mă felicită că nu am fost în noaptea aceea la Bagdad, fuseseră nici mai mult nici mai puțin decât șase alarme aeriene, cu bombe, trasoare, proiectile și zgomot de nu a adormit nimeni și că tov. ambasador probabil doarme la ora asta, până la urmă este duminică. Mai facem conversație, mă întreabă ce mai este în țară, îi răspund că toată lumea este sănătoasă și fericită și că muncește cu spor. Aud un mic râs în surdină, ofițerul de serviciu avea umor. Printre altele mă întreabă unde m-am cazat, dacă este bine și confortabil. Spun hotelul și camera, mai mă întreabă dacă am mâncat, spun că nu. Sunt sfătuit să manănc, ca, după aceea o sa sune la ambasador și o sa-mi telefoneze dacă mă poate primi la reședință. Fac un duș, îmbrac halatul cu etichetă de hârtie ”steril” și mă așez în fața televizorului.

Horoscop Cam douăzeci de canale, toate în arabă, toate despre război. Până la urmă dau de un canal cu desene animate. Mă uit la Tom și Jerry când cineva bate la ușă. Era recepționerul, care era și patronul hotelului. Îmi aducea micul dejun. O omletă meseriașă din trei ouă, un dreptunghi mic de brânză Cheddar, un vârf de unt, o doză, ca cele din avion, de dulceață de portocale, trei felii de pâine prăjită, o carafă de cafea neagră, un pliculeț de zahăr, pe care nu l-am folosit și o cană foarte frumoasă din porțelan englezesc, cu desene albăstrui, pentru cafea. Plus un pahar de suc natural de portocale în care plutea un cub de gheață. Am mâncat, concentrat, gândindu-mă că nu prea le este ușor celor din Bagdad sub bombardamentele nocturne.

Horoscop Nici nu am terminat bine, când din nou bate cineva la ușă. Zic să intre, spre supriza mea era ambasadorul nostru la Bagdad, nu-i pomenesc numele, mai trăiește și astăzi, să fie sănătos și să aibă viață lungă. Cu o servietă gen attache. Sporovăim de una, de altă, ca doi buni prieteni, la un moment dat ambasadorul pune servieta pe masă și o deschide. Era goală. Am înțeles și am scos de sub pat diplomatul meu, am format cifrul, am scos punga cu Kent care conținea milionul de dolari în titluri de valoare și l-am pus în servieta ambasadorului pe care am închis-o cu grijă. În timp ce povesteam cu lux de amănunte meciul de fotbal dintre Dinamo și Steaua, iar ambasadorul se mira și puncta cu exclamații. Mi-a strâns mâna și la fel ca domnul Diamandopol, m-a strâns în brațe. Mi-a spus: să nu vii pe la Ambasadă, ești pe curs independent. L-am condus până la ușă, eram încă în halatul de baie, și am constatat că îl așteptau două gorile cu pantofi cu talpă groasă, garda personală. Într-o secundă au dispărut, eu m-am întors la Tom și Jerry. Se făcuse ora 12:30 și, cu toată căldura de afară în cameră era bine, 70 grade F, așa că m-am culcat, ca să recuperez noaptea pierdută. M-am trezit pe la ora 17:15 și am zis că o să dau o raită prin împrejurimi. Am desfăcut geamantanul și am pus hainele pe umerașe în dulapul ce avea un aer familiar, cred că era făcut din lemn românesc. M-am mai uitat puțin la desene animate, am luat tava cu resturile de mâncare și am pus-o pe coridor. Apoi m-am îmbrăcat: lenjerie Tetra, ciorapi de bumbac, cămașe cu mânecă scurtă și pantaloni bej, din in. Espadrile de sfoară. Toate făcute în țară, la cooperație.

Horoscop Am lăsat cheia la recepție, și am ieșit din hotel. M-a izbit un val de aer fierbinte. Mi-am pus ochelarii de soare, Pilot Ray-Ban, cumpărați din bazarul din Istanbul cu 10 dolari, o imitație foarte bună, cu sticlă incasabilă, nu plastic și rame metalice, brațele cu partea finală ca un arc, care se punea după ureche.

Înainte să ies din hotel consultasem o hartă mare, a Bgdadului, care era pe un perete. Luasem de la recepție și o carte de vizită cu numele hotelului în arabă și engleză, ca să cer indicații, dacă mă rătăceam, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată, până acum. Am luat-o pe străduțe, apoi am ieșit în Sadun Street. Se făcuse ora 18:00, m-am uita la ceasul ”Casio” pe care îl purtam la mâna dreaptă cu cadranul spre interior. Bun ceas, merge și astăzi perfect. Prima baterie m-a ținut opt ani de zile, apoi din ce în ce mai puțin. De ce s-or face lucruri din ce în ce mai de proastă calitate? Poate pentru că sunt din ce în ce mai multe persoane de proastă calitate.

Horoscop Am intrat într-o librărie cu cărți în engleză, franceză, spaniolă și italiană. Ba erau câteva cărți și în limba germană. Am răsfoit câteva dintre ele, apoi mi-am continuat drumul. La fâlca pietrei crăcănate, așa era botezată piața aceea de români, pe parte stângă era o cofetărie uriașă. Parcă mi se făcuse poftă de o înghețată așa că am intrat. Nu era multă lume, m-am așezat la o masă și am comandat o înghețată de ciocolată cu fistic și vanilie. Era ora 18:30. Așteptând înghețata mă uitam curios la lume, încercând să mă acomodez cu gesturile și atitudinile lor.

Când, deodată, o exploxie puternică urmată de o a doua la câteva secunde. Era ora locală 18:35. Vibrațiile se transmiteau prin podeaua cofetăriei. Câțiva copii au scos țipete mici, mai mult din joacă, toată lumea se obișnuise cu bombele. Dar, imediat a început un tir năprasnic al AA. Trăgeau irakienii cu tot ce aveau. Cam zece minute a fost infernul pe pământ.

Horoscop A fost cea mai îndăzneață operațiune a Mossadului, de până acum. Operațiunea ”Opera” proiectată de Institutul Israelit pentru Informații și Operațiuni Speciale, asta înseamnă Mossad. Conform doctrinei Begin, statul Israel trebuia să fie singurul din zonă care deține arma atomică și acest lucru justifica orice acțiune de distrugere al unui reactor atomic arab, chiar dacă era declarat ca fiind pentru scopuri științifice, pașnice. Cu toate că, nu există nicio diferență între reactoarele pașnice și cele războinice.

Pagina 1 din 2 12