Avantajele și pericolele consultării horoscoapelor. Horoscop

Horoscop Eram și sunt prea sărac pentru cheltuielile pe care le-ar fi subînțeles susținere și primirea titlului de doctor în astrologie, de călătorii și alte eforturi financiare pe care nu mi le-am putut permite. Dar știu destule, mi-a folosit documentarea și cercetarea pentru întocmirea tezei. De fapta asta contează, știința, nu titlul!





Horoscop Pe 4 mai s-au născut: Audrey Hepburne, Bartolomeo Cristofori, Hosni Mubarak, El Cordobes, Lawrence Rawl, Mircea Basarab, Anghel Iordănescu, Alexandru Arşinel, Daniela Caraman Fota, Mihaela Runceanu.

Horoscop În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii: Valerian, Nichifor şi Pelaghia. Nimic în „Kalendar”, strămoșii noștri cam munceau, nu se încurcau.

Horoscop Despre teoria conspirației privind moartea Mihaelei Runceanu poate consultați http://evz.ro/misterul-asasinatului-mihaelei-runceanu-racii-au-o-zi-inspirata.html.

Horoscop Altceva doream să vă spun, dragi lupi, padawani și hobbiți. Despre avantajele și pericolele consultării unui horoscop, sau cererea sfatului unui astrolog.

Horoscop Ieri de dimineață, tot căutând prin pachetele cu cărți și documente am dat de teza mea de doctorat în astrologie ”New Down of Astrology” pe care urma să o susțin la Academia Sirius prin îndrumarea Madrasse Omar Khayyam. Au trecut peste douăzeci de ani și uitasem de ea. Nu am susținut-o, nu am trimis-o la profesorul îndrumător pentru referatul final, la Derek Parker. Eram și sunt prea sărac pentru cheltuielile pe care le-ar fi subînțeles susținere și primirea titlului de doctor în astrologie, de călătorii și alte eforturi financiare pe care nu mi le-am putut permite. Dar știu destule, mi-a folosit documentarea și cercetarea pentru întocmirea tezei. De fapta asta contează, știința, nu titlul! Pe de altă parte și Madrasee Omar Khayyam s-a mutat din Teheran, de pe bulevardul Kharim Khan-e-Zand, numărul 147, în Jaipur, India. În ultimii ani s-a renunțat la astrologia științifică europeană, persană, și s-a căzut în superstiția astrologiei vedice, așa că nu m-aș mai înțelege cu nimeni din fosta mea școală.

Horoscop În unul din capitolele tezei, capitolul VII, prezentam situația globală a astrologiei la sfârșitul secolului XX. Făceam și unele considerente asupra avantajelor și pericolelor consultării de către public a horoscoapelor anuale, săptămânale, sau zilnice.

O să fiu mai scurt, am văzut că cititorii nu prea au timp de multă teorie și de aceea nici nu citesc cu atenție ceea ce scriu. Numai așa se explică numărul foarte mare de cereri de horoscoape personale, cu toate că am scris mereu că NU fac în niciun caz și în nicio împrejurare, teme natale pentru public.

Horoscop Avantajele consultării unui horoscop sunt multiple. Mai ales când ești într-o cumpănă, nu știi ce să faci, ce drum să iei. Un horoscop făcut cu profesionalism îți poate da o idee, un amănunt care să te facă se iei o decizie corectă. Horoscopul pe zodii este general, este făcut schematic, ca răspuns la câteva trăsături caracteristice pentru fiecare zodie. Ca să-ți fie de folos horoscopul, trebuie să particularizezi la situația ta personală, să adaptezi. Calcului sinastric, de compatibilitate, te poate ajuta să știi dacă persoana cu care ești, sau vrei să intri într-o legătură, ți se potrivește, sau nu. Bursa, cursele, pariurile sunt alte domenii care pot fi slujite de astrologie. Astrologia poate da răspunsul bun pentru stabilirea momentului prielnic pentru un eveniment. Nunți, botezuri etc. Dar și începerea unei afaceri. Tratative și negocieri. Astrologia medicală, puțin studiată și practicată la noi, poate reuși acolo unde medicina alopată se oprește. Să ne amintim că Nostradamus era medic. ”Astrologia este o metafizică veselă” - nu în cele din urmă un horoscop ce conține o doză de umor poate să te facă să începi ziua ta cu optimism și cu zâmbetul pe buze.

Horoscop Pericolele consultării unui horoscop sunt multe și deloc neglijabile. Dacă te aștepți ca un horoscop să-ți ghicească viitorul, du-te la vrăjitoare, astrologia nu se ocupă cu așa ceva. Pe de altă parte oferta astrologică de la televiziuni, în special, dar și din revistele de femei este sub orice critică, te poate pune pe căi greșite. Se prezintă drept horoscoape tot felul de invenții și inepții, gen numerologie, care nici măcar numerologie nu este. Tot felul de escroci și șarlatani care pun markeri negativi, vă sperie, ca să cereți consultații personale pe bani, să deveniți clienți fideli. Dacă convingerile religioase sau de altă natură nu vă permit, NU consultați horoscopul. Evitați horoscopele care nu sunt semnate, nu le consultați, cu siguranță că au fost generate de un robot pe net, sau pe cele traduse din revistele străine, sau după cine știe ce site de pe net. Pot să fie calculate pentru Australia, de exemplu, nu se potrivește cu nimic de la noi. Evitați pe cei care amestecă astrologia cu numerologia, tarotul, runele etc. Unele horoscope, cele facute pentru femei nefericite va pot umple de tristete si de sentimente negative, iar altele va pot indigna prin prostia lor.

Horoscop Capitolul VII are 23 de pagini, nu pot să le citez pe toate. O să mai revin asupra problemei, dacă vă interesează, scrieți-mi, știți unde. Dar, pentru Numele lui Dumnezeu nu-mi mai cereți să vă fac horoscope, că NU fac și nici nu fac excepții! Am depășit etapa aceasta, am făcut destule teme. Nu mai fac, am jurat pe Biblie și dintr-un motiv foarte clar: nu știu dacă sunt chiar atât de bun încât am prevăzut întotdeauna exact și corect ce o să se întâmple cu consultantul, sau, prin enunțarea unor direcții de dezvoltare a viitorului și prin ”baraka” mea, am obligat consultantul să respecte fără abatere ceea ce am scris în interpretarea temei. Este periculos, sau foarte avantajos, să ai un horoscop întocmit de mine! Depide...

Dar puteți să-mi consultați horoscopul pe zodii, cel de aici, din EvZ, este singurul pe care îl citesc și pe care îl iau în seamă, este făcut după metodele astrologiei creștine ale cardinalului Pierre d’Ailly și interpretat prin teoria ciclurilor și cheile papei Urban. Asta până mâine, poate o să mai discutăm pe temă, este doar, o altă zi!

NOTĂ După cum știți, regula rubricii mele este să-mi trimiteți opiniile dvs, dacă aveți, la dom.profesor@gmail.com. Așa putem avea un dialog decent și la vedere, nu anonim. Din multe și variate motive, arătate în ultimii șapte ani, postările de pe forum se șterg imediat, sau aproape imediat, indiferent de conținutul lor.

٭ ٭ ٭

horoscop

BERBEC Păstrează-ţi calmul şi umorul, mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune, de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. Ţine-ţi cunoştiinţele (mai ales cele feminine) strict la distanţa potrivită, nu încuraja efuziunile sentimentale şi confesiunile mincinoase. Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia pot rezolva situaţia. Atenţie la regimul haotic climatic şi la condusul maşinii. Nu ar fi o idee rea să faci în acest sfârşit de săptămână de lucru şi o vizită la cei dragi, la părinți, sau la copii, la prieteni.

Pagina 1 din 2 12