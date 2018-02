Astrologia a fost prima religie şi cea mai avansată ştiinţă. Orice ştiinţă-religie exprimă un adevăr. Horoscop

Horoscop La începutul civilizaţiei, în Sumer, astrologia a fost prima religie şi cea mai avansată ştiinţă. Orice ştiinţă-religie exprimă un adevăr. Adevărul Astrologiei tradiţionale este că Pământul, orice se găseşte pe această planetă, fiinţele, de exemplu, sunt influenţate de Cosmos, de Soare, Lună şi cele cinci planete clasice. În diferite moduri şi în diferite grade!





19 februarie

Horoscop Pe 19 februarie s-au născut Nicolaus Coopernic, Lee Marvin, Istvan Szabo, prinţul Andrew, Merle Oberon, Falco, Maria Ploae, Arthur Gorovei, Constantin Brâncuși.

Horoscop Pe 19 februarie în calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Arhip, Evghenie, Macarie, Filimon şi soţia sa Apfia. Nimic în "Kalendar"!

Horoscop Foarte de dimineaţă Soarele a intrat în mod convenţional în zodia Peştilor. Totuşi, tradiţional, 19 februarie este ultima zi din zodia Vărsătorului. De ce acesată nepotrivire?

Simplu, este vorba de timpul sideral şi de timpul convenţional. Simplificând la maximum - trebuie să vă amintiţi că la patru ani se adugă în februarie încă o zi, 24 de ore, anul bisect, dar acest timp se strânge treptat, gradat în toţi cei patru ani. De aici diferenţele, în fiecare an, de trecere dintr-o zodie în alta.

Horoscop Astrologia este o ştiinţă socială - are o metodă, legi, cazuistică. Nu este exactă ca matematica, sau fizica, este o știință statistică socială.

Astrologia, pornind de la acest adevăr, a luat diverse forme după gândirea majoritară în locul respectiv de pe Pământ.

Horoscop În Europa s-a edificat (urmaşa astrologiei caldeene) astrologia elenistică, carteziană, geometrică, ştiinţifică, creştinată prin intervenţia cardinalului Pierre D’Ailly, în secolul XIV.

Chinezii şi tot Orientul Îndepărtat au alt timp de astrologie cu alte nume de zodii, un zodiac anual. Astrologie bazată pe modul de gândire Oriental, care este sincronic, nu logic.

Horoscop Aztecii aveau un zodiac cu 20 de zodii, iar deşertul Nazca poartă, trasate pe distanţe foarte mari şi vizibile doar din spaţiu, simbolurile unui zodiac uitat de toată lumea. Pe unele dealuri din sudul Marii Britanii se găsesc alte simboluri, un cal, o suliţă etc, tot urmele unui zodiac din vremuri străvechi. Se ştie că profeţia astrologică a mândrilor Inca s-a îndeplinit exact la momentul precizat.

Până pe 22.12.2012 multă lumea a stat cu inima strânsă așteptând "profeţia" Sfârşitului Lumii făcută după o interpretare aiurea a calendarului astrologic mayas. Bineînţeles, o escrocherie, dar puteai să fii sigur? Asta a fost reacția generală, eu eram sigur că nu se întâmplă nimic, astrologia mi-a spus acest lucru!

Horoscop Astrologia vedică are o metodă proprie reflectând filozofia şi religia budistă, modul de viaţă indian. Face greşeala majoră să considere "poziţia reală" a Soarelui în constelaţii, confundând constelaţiile, cu zodiile. Greşeală? Poate, nu, este un mod, în concordanţă cu religia budistă, mai poetic şi mai frumos să vezi lumea, să faci astrologie! Să crezi că, undeva, departe, ţi se face destinul, numai în stele, că nu aparții deloc Pământului, că suntem făcuți din pulbere de stele. Foarte frumos și poetic, dar greșit! Cute, but wrong, vorba celor doi căței!

Horoscop Din nefericire, astrologia a fost folosită uneori, mă tem că deseori, ca o armă. Să poţi prevede viitorul, ce avantaj fantastic pentru o armată! Sau, în politică! De exemplu, momentul debarcării aliaţilor din Normandia a fost stabilit de astrologul Louis de Wohl, iar Statul major aliat a respectat data respectivă, contrar cu buletinul meteorologic şi alte rapoarte. Şi, astrologul a avut dreptate...

De ce va spun toate acestea? Dintr-un motiv evident. Publicul român nu prea cunoaşte exact ce este astrologia şi la ce serveşte ea, cum se consultă un horoscop şi la ce este folositor. Persoane primitive și ignorante confundă astrologia cu vrăjitoria şi pe astrologi cu ţigăncile care ghicesc, numerologii fac horoscoape și moldovencele au părăsit centura Chișinăului (o avea Chișinăul centură?) ca să facă astrologie la tv. Comprenez, vorba Piratului din Caraibe!

Horoscop Mai mult, publicul a fost dezinformat şi corupt de persoane dubioase care se autointitulează “astrologi” sau ”numerologi”. Este greu să dregi, să repari, este o muncă de Hercule, să curăţi grajdurile regelui Augias! Astrologia nu se pune la vot, nu este o democrație, nu cei mai mulți și cu mai multă audiență au dreptate, ba din contră. E greu să faci un public obișnuit cu manele țigănești să aprecieze muzica simfonică a secolului XXI, ”epic music”!

Începând să dezvolt subiectul, nu pot să închei fără să mă refer la o ţară cu o tradiţie bine stabilită în astrologie, medium, clarviziune, tarot, yoga, spiritualitate orientală, medicină alternativă, etc. Este vorba despre Franţa. Am în fața mea o cărticică. Este scrisă de Nicolas Ponse și se numește ”L’ésotérisme à Paris”. Un ghid al clarvăzătoarelor, spiritiștilor, magicienilor, astrologilor etc. Dar, ultimul capitol este destinat masonilor. Un ghid al muzeelor, al templelor și al străzilor și cabinetelor practicanților. Da, se face și puțină reclamă, de unde să iasă banii, altfel? Este vorba despre credulitate, prostie, depresie, lipsa de speranţă, sau altceva... mult mai neliniştitor? Bună întrebare!

Acum vă rog să mă scuzați am primit prin bunăvoința unui călător o carte. De la un prieten vechi și drag, tot din Franța. O carte rară, scrisă de un ucenic al lui Georges Ivanovici Gurdjieff, pe nume Serge Marcotoune. Scrisă în anul 1929, o carte îngrijită la timpulul ei, tipar înalt pe hârtie scumpă, nu este deloc îngălbenită. Nu a fost citită niciodată, sunt multe foi netăiate. Are 378 de pagini și se numește ”La Science Secrète des Initiés”. În noaptea aceasta o să văd cât de importantă este. Sper să nu fie o manea țigănească.

Horoscop Dar aș dori să văd lucrurile puse la loc în țara asta, să fie o țară normală, sunt multe țări normale, dar care nu au licurici. Aceasta manie periculoasă a românilor de a lua, fără a înțelege, sau aprofunda, cultura, modul de viață al altora, este păguboasă și vicioasă. Acum ascult ”Radio Trinitas” și mă pregătesc pentru canonul de noapte. Sunt supărat, Miki iarăși nu se simte bine, ține lăbuța dreaptă din spate în sus și tropăie caraghios în trei lăbuțe. Acum stă sub biroul la care lucrez și mi-a luat un picior în brațe, cățelește. Mâine trebuie să mă duc neapărat la doctorul Cristi Bobu, dacă pentru mine nu mă duc la doctor, pentru cățelușă este musai!

Mereu mâine, mâine, mâine - este nevoie de timp, mult timp, chiar dacă mâine este, în definitiv, o altă zi!

NOTĂ Așa cum am promis, marți la ora 08:00 o să public pe EvZ Special-Conexiuni, articolul meu: ”Vimana lui Hitler, Operațiunea ”Highjump” și asasinarea unui secretar de stat”. Ultimile informații pe care le-am primit rezolva elegant și logic problema ”farfuriilor zburătore”. Este important!

BERBEC Planetele rapide nu au nimic cu zodia ta şi de aceea, ziua de astăzi, o zi de luni oarecare, nu va rămâne memorabilă. Pare că nu se întâmplă nimic, nimic rău, nicio grijă. Dedică ziua planurilor de viitor. in relaţiile amoroase, in familie sau in cuplu nu te lăsa condus numai de propria incapatanare, incearca sa negociezi şi să aflii şi parerea celui drag, celor dragi. Sănătatea este în general bună, dar protejează-ţi capul care în mod tradiţional este de natura zodiei Berbecului. Traieşte în prezent, fii mai pragmatic şi mai realist, lasa planurile complicate şi strategiile iscusite. In a doua parte a zilei cumpărăturile şi vizitele sunt avantajate.

