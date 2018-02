Un astrolog foarte bun, un astrolog regal, se face în timp, în foarte mult timp. Horoscop

Horoscop “Astrologie este ceea ce fac astrologii” – iar astrologii sunt foarte diferiţi unul de altul. Până la sfârşitul secolului XIX astrologia era practicată exclusiv de bărbaţi. Apoi “madam” H.P.Blavatsky, cea cu ochii bulbucaţi, cu mulți amanți, cea care a scris multe aiureli despre o dubioasă călătorie în Tibet, dar în Tibet nu-și aduce aminte nimeni de ea, oricum femeile străine nu erau admise pe podiș, ei bine fondatoarea “Societăţii Teosofice” a deschis cutia Pandorei.





20 februarie

Horoscop Pe 20 februarie s-au născut Sindney Poitier, Kurt Cobain, Gloria Vanderbilt, Peter Strauss, Eugen Barbu, Mircea Maliţa, Alexandru Boboc.

Horoscop 20 februarie, o zi obişnuită în "Kalendarul" arhaic al poporului român, fără vreo conotaţie deosebită şi trei Sfinți în calendarul creştin-ortodox: Leon din Catania, Agaton din Roma şi Visarion.

Horoscop Dragi lupi, padawani și hobbiți, cele câteva idei despre astrologie, scrise de mine ieri, au fost izvorul a multe întrebări ale domniilor voastre. Așa că continui subiectul, răspunzând astfel multora dintre domniile voastre.

“Astrologie este ceea ce fac astrologii” – iar astrologii sunt foarte diferiţi unul de altul. Până la sfârşitul secolului XIX astrologia era practicată exclusiv de bărbaţi. Apoi “madam” H.P. Blavatsky, cea cu ochii bulbucaţi și cu mulți amanți, cea care a scris multe aiureli despre o dubioasă călătorie în Tibet, dar în Tibet nu-și aduce aminte nimeni de ea, oricum femeile străine nu erau admise pe podiș, ei bine fondatoarea “Societăţii Teosofice” a deschis cutia Pandorei. Femeile s-au băgat în astrologie și… ei, vă povestesc altă dată! Dacă până la acea dată astrologia era o ştiinţă practicată de câţiva profesionişti de excepţie care aveau un singur client, împăratul, regele, ducele, papa, cardinalul etc, de la sfârşitul secolului XIX astrologia s-a vulgarizat.

Pentru că burghezii aveau bani şi doreau aceleaşi privilegii şi lucruri bune de care se bucurau nobilii. Dacă nobilii aveau castele îşi cumpărau şi burghezii castele, dacă aveau trăsuri elegante şi echipaje exotice, nici o problemă, burghezii cumpărau imediat! Burghezii au vrut să-i imite pe nobili în tot. Au vrut şi majordomi, fată în casă, servitori, bucătari, vizitii… Au cumpărat! Au vrut şi astrologi. Aici a fost o problemă!

Horoscop Un astrolog foarte bun, un astrolog regal, se face în timp, în foarte mult timp. Îi trebuie practică, experiență, cunoașterea lumii și a oamenilor. Un astrolog bun poate fi numai unul în vârstă, regele nu avea nicio încredere în cei sub cincizeci de ani. În tradiție TOȚI astrologii regali erau în vârstă, cu barba albă. În plus, un astrolog trebuie să fie inteligent, să aibă imaginație, să facă rapid conexiuni, să fie foarte cinstit şi drept cu clienții și cu el însuși, să fie onorabil şi responsabil. Să cunoască foarte bine matematică, fizică, astronomie, geografie, politică, sociologie, folclor, statistică, psihologie, etc. Şi să fi facut cei trei paşi pe scara astrologiei, de adept, de student la un maestru şi de jurat al guildei. Uneori dacă nu deseori, regele sau împăratul îl consulta pe astrolog ca pe un curtean iscusit, nu ca pe un tehnician celest. Astrologul era, de obicei, mai inteligent și mai erudit ca regele, dar regele consulta astrologul, nu un sfetnic mai capabil decât el! Așa aparențele erau salvate.

Horoscop Personal, nu ştiu astăzi decât câţiva astrologi, poate o duzină, în toată lumea, care chiar sunt astrologi, conform cu tradiția. Restul sunt autodidacți. Spuneți-mi, dacă ar fi să vă facă cineva o operație, să zicem de apendicită, ce ați alege, pe un chirurg cu un perete de diplome, sau pe un autodidact? Nu dau cu piatra, poate autodidactul este mai talentat, dar poți să riști? Când consulți un astrolog, citești un horoscop, ești influențat, fără să vrei, de personalitatea celui care a scris horoscopul. Dacă este un om bun, vesel și nu-ți vrea banii este bine, vă face bine, dar o personalitate negativă, răutăcioasă, materialistă, se resfrânge negativ asupra domniei voastre!

Aşa că burghezii nu prea au obţinut astrologi adevăraţi. S-au pricopsit cu o mulţime de şarlatani şi impostoare, care s-au perpetuat până în ziua de astăzi. Îi vedeți la televizor. Ce vreţi, legea cererii şi a ofertei!

Horoscop Dar cum să deosebeşti un astrolog de un şarlatan? În secolul informaticii este şi mai greu. Poate că astrologul în care aveţi încredere şi vă spune aşa de bine, este doar un program iscusit de computer! Și eu, ca să-l ajut pe Jonathan Cainer, era văduv și avea șase gurițe de hrănit, am comis câteva mii de platforme astrologice automate, pe net, în cinci limbi de mare circulație. Acum îmi pare rău…

Un prim sfat: evitaţi să consultaţi horoscoapele zilnice, săptămânale, anuale care apar pe net, pe diferite situri, dar nu poartă nicio semnătură. Semnătura unui astrolog este un prim indiciu că nu vă dă sfaturi un robot!

Al doilea sfat: evitați să consultați horoscoapele preluate din reviste străine. Acele horoscoape sunt făcute pentru alte fuse orare, pentru alt tip de popor, cu alte valori și obiceiuri. Evitați, în general, horoscoapele făcute pentru revistele glossy pentru femei. Știu eu de ce…

Al treilea sfat: evitați horoscoapele făcute de numerologi, trăgători de tarot, sau de rune, sau de clarvăzătoare. Este ca și când te-ai duce la un mecanic auto și i-ai cere să-ți facă o rochie de nuntă! Fiecare are treaba lui, cu horoscoapele se ocupă NUMAI astrologii.

Al patrulea sfat: horoscoapele pe zodii sunt generale, se referă la evenimente generale. Trebuie să particularizați la cazul domniilor voastre, nu fiți așa de limitați, ca să luați un horoscop ad literam. Puțină imaginație, Nom de Dieu!

Al cincilea sfat: un horoscop pe zodii, zilnic, se consultă dimineața, ca să fii avertizat, dar și seara, ca să tragi concluziile cuvenite, după ce ai parcurs ziua și ți s-au întâmplat diferite lucruri.

Al șaselea sfat: nu consultați horoscoapele cu karme și lecții de viață, horoscoapele vedice. Se referă la alte popoare cu multe fuse orare diferență față de noi, cu alt mod de gândire și cu alte obiceiuri, chiar opuse nouă.

Al șaptelea sfat: consultați horoscoapele numai dacă aveți nevoie sau considerați că este un act cultural. În general funcționează Liberul Arbitru, Destinul este suma alegerilor și deciziilor noastre. Un horoscop bun trebuie să vă ajute să luați deciziile corecte și avantajoase, să fie o foaie de parcurs pentru domniile voastre.

Mai am eu multe sfaturi, timp nu mai am!

Cu toate că… dar o să continuăm mâine, pentru că, mereu şi mereu, cum spunea frumoasa Scarlett O’Hara, îmi place să fiu convins că mâine este, în definitiv, o nouă zi!

NOTA #1. De mult timp doresc să mulțumesc mult, foarte mult doamnei Cecilia și domnului Victor. Corectorii mei, mai ales domnul Victor. Aproape în fiecare dimineață găsesc un email în care mi se semnalează ce litere am mâncat, sau ce dezacorduri am mai făcut. Mulțumesc, intru pe site și corectez! Mulțumesc mult, încă odată!

NOTA #2. Misterul farfuriilor zburătoare a fost dezlegat! Citiți, astăzi, de la ora 08:00 pe Evz Special – CONEXIUNI articolul meu ”Vimāna lui Hitler, Operațiunea ”Highjump” și asasinarea unui secretar de stat”.

NOTA #3. După cum știți, regula rubricii, ca să conversăm civilizat - trebuie să-mi scrieți NUMAI la dom.profesor@gmail.com. Postările pe forum se șterg.

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC Nu încerca să te înfrânezi şi să fii convenţional. Spune ce ai de spus, descarcă-te, sigur, cu calm şi bună creştere. O să te simţi mai bine şi poate cei vizaţi o să-şi schimbe atitudinea. Banii şi arta cumpărăturilor nu au fost subiectele tale preferate. Astăzi, mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales unde îi pui! Teoria conspiraţiei te obsedează! Eşti deosebit de suspicios – toată lumea pare a complota! Parţial adevărat este faptul că bănuiala este cea mai greu de suportat stare de spirit. Mici sau mai mari probleme cu sănătatea în special din cauza frigului - atenţie la zona guvernată de zodie, capul. O veste bună urmată de o cheltuială necesară. Atenţie la cumpărături, nu numai la ce cumperi ci şi cum şi când. Mai bine pierzi ceva timp decît să iei ceva ce nu-ţi place, sau este un compromis.

