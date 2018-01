Horoscop În anul 2017 s-au descoperit încă 85 de noi specii pe Terra │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

Horoscop Trăim într-o societate secularizată şi ne este greu să înţelegem că în acele timpuri religia era politică şi politica era religie. De exemplu, în acele timpuri, împăratul roman era şi preotul suprem. Este deci, foarte posibil, ca simulacrul de proces intentat lui Iisus să fi fost unul politic, cu sentinţa scrisă dinainte.





4 ianuarie

Pe 4 ianuarie s-au născut Sir Isaac Newton, Jacob Grimm, Louis Braille, G.B. Pergolesi, William E. Colby, Irakli Guduşauri-Şiolaşvili Catolicosul Georgiei sub numele de Ilia al II-lea, Sextil Puşcariu, Petru Poni, Mihai Constantinescu.

Pe 4 ianuarie, în calendarul creștin-ortodox este Pomenirea Soborului Sfinţilor Măriţilor Apostoli, cei Şaptezeci la număr, Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei și Apolinaria. Nimic în "Kalendar".

Ce era cu cei 70, o să mă întrebați. Filmele hollywoodiene au format o imagine a Mântuitorului tragică – un neînţeles al vremii sale, fără mulţi admiratori şi doar cu câţiva prieteni, care nu erau prea convinşi şi tot cereau minuni şi confirmări.

Adevărul şi istoria spun cu totul altceva. De exemplu, un omilar copt conţine următoarele: “Dar ce cântec minunat se aude? Este oraşul în marş (în mers) a lui Yessus (Iisus) care vine, se apropie. Iată-i pe cei cinci mii, iată-i şi pe cei şaptezeci, iată-i şi pe cei doisprezece şi iată-L pe El, pe Fiul Domnului, zâmbitor şi luminos!”

Învăţătura adusă de Iisus a fost repede răspândită şi mulţi au urmat-o. Era o mişcare revoluţionară, de tineret, optimistă şi totul se făcea repede şi cu mult entuziasm. Cetatea Lui Dumnezeu, cetatea iubirii, ce poate fi mai frumos! Existau şi oameni şi se găseau şi mijloace şi bani. Mulți evrei bogați și importanți sprijineau cu bani, din umbră, mișcarea lui Iisus. De la început Iisus a avut o foarte largă susţinere, ceea ce a provocat reacţia asasină a Sanhedrinului.

Sanhedrinul exilează trei mii dintre partizanii lui Iisus, după tulburările provocate de asasinarea diaconului Ştefan, probabil în jurul anului 30, în orice caz înainte de Crucificare. Unii istorici susțin cu documente că așa a fost. Biseica spune altfel, cum îi este interesul. Ei emigrează în nord şi se stabilesc în marele şi importantul oraş Antiochia. Cinci dintre "cei şaptezeci" sunt cu ei, îi conduc şi îi organizează. Acolo ei ocupă sinagogile şi pun bazele primei Biserici a lui Iisus.

Dragi lupi, padwani și hobbiți ieri, la ora 21:00, am băut un pahar de vin bun, un Purcari roze, pentru J.R.R. Tolkien, așa cum este ritualul, la cei 126 de ani de la nașterea profesorului. Spre dezamăgirea mea NU am primit nicio epistolă despre Tolkien. Doar felicitări și cereri de horoscoape. Nu, nu fac horoscoape! Dar, tare mă tem că lumea este prea colapsată în ea însăși, într-o insensibilitate care o apără de decepții, o nesimțire de yoga, o nirvana mic burgheză, nu o interesează nimic și totul, dar nimic valoros, pentru că valoarea te pune la încercare. Este greu să te pui cu John Ronald Reuel Tolkien! Acum trebuie să vă spun un secret! Doar varianta în limba engleză și poate, cea în franceză, aduc ceva din măreția operei lui Tolkien. Cu tot respectul, dar traducerile în limba română sunt foarte bune, dar nu cântă, nu vibrează, sunt foarte departe de original, nu sunt adaptate, numele sună urât, traducătorii sunt maeștrii în limba engleză și română, nu în opera lui Tolkien! Dar, nu despre profesorul Tolkien vreau să vă povestesc, cu toate că aș putea să vă țin interesați o săptămână întreagă.

Dragi lupi, padawani și hobbiți se întâmplă lucruri de mirare. Mai sunt oameni de știință, cercetători, savanți care duc limitele cunoșterii mai departe și mai departe, chair dacă prostia, nepăsarea și ignoranța cuprinde majoritatea populației.

Ei bine, în anul 2017 s-au mai descoperit încă 85 de specii noi pe Terra, după cum raportează Eleanor Imster în ”Earth”. 16 specii de plante cu flori, trei scorpioni, zece rechini, 22 specii de noi pești, și încă 34 de specii de animăluțe, care de care mai ciudate. Mie mi-a plăcut noua specie de șopârlițe descoperită de chinezi, îmi pare rău că nu știu să urc fotografii pe site, odată și odată o să învăț, dacă o să am de la cine.

Acum vă rog să mă scuzați dragi lupi, padawani și hobbiți. Cu noua mea rubrică se pare că este mai dificil decât îi este lui Elon Musk, cu "Dragonfly" nava cosmică care îl va duce pe Marte. Am realizat, din State mi s-a spus, că "Dr. Jekyll și Mr. Hyde" este marcă înregistrată și în România. Așa că am schimbat denumirea în "Conexiuni" cu denumire de rezervă "Conexiuni anacronice". Acum să v-o spun pe aia bună, dragii mei, oricare ar fi denumirea, eu tot ce știu o să scriu!

Cred că mai am timp de un film, ceva românesc de valoare cred că o să caut un film regizat de Liviu Ciulei, apoi o s-o visez pe frumoasa Vineri, că nu am mai visat-o de mult, dar în definitiv, nimic nu este pierdut, doar mâine este o nouă zi!

BERBEC Stelele iţi indică o zi bună, nu te mai doare capul, iar cu puţină gândire, organizare, poţi programa şi problemele cotidiene. Încă o zi dinamică, cu o desfăşurare aproape surprinzătoare. Eşti mereu surprins(ă) de cât de rapid poate să treacă timpul. În activitatea proprie, fie că mai eşti în vacanţă, fie că ai început munca, întâlneşti oarecare opoziţie, ca o pernă moale umflată cu aer, care încearcă să-ţi frâneze rapiditatea. Nu te enerva, nu reacţiona disproporţionat ci încercă să-ţi păstrezi calmul şi să lămureşti pe cei din jur cum stă treaba. Dacă nu te ajută, măcar să nu te impiedice.

TAUR Nu te înşela singur, nu-ţi face proiecte grandioase, care cu siguranţă vor fi contrazise mai târziu de realitate. Păstrează-ţi calmul şi zâmbetul pe buze şi fii mai modest, mai practic. Astăzi poţi să ceri o favoare sau o înlesnire de la anturaj, adică de la prieteni, sau de la familie, sau chiar de la serviciu dacă eşti bugetar! Ai un program aglomerat, dar astăzi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. „Disimularea inteligentă" a fost întotdeauna cheia succesului, în afaceri, dragoste sau război. Nu este vorba de falsitate sau ipocrizie. Vrei să ai o viaţă plăcută, să ai un răspuns bun, armonios de la cei din jur. Luptă pentru asta!

GEMENI Ai mai multă energie decât de obicei. Nu te enerva dacă oamenii şi lucrurile, astăzi, întârzie! Evită discuţiile lungi şi fără rost, dar nu fi concis ca un automat care spune ora. Pildele, povestiorele, bancurile şi mai ales tăcerile cu subânţeles sunt mai grăitoare decît o mie de discursuri meşteşugite! Veşti bune spre sfîrşitul zilei. Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile să se rezolve singure. Nu aştepta foarte mult, mai ales de la cei cu care te întâlneşti astăzi.