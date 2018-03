Amintiri din anul 1981, luna iunie. Sosirea în Bagdad. Horoscop

Horoscop Țări și teritorii au fost multe vândute și cumpărate în istorie. Manhattan, de exemplu, a fost vândut de nativi, de pieile roșii, către olandezi. Pe atunci New York se numea New Amsterdam. Olandezii au mai cumpărat și Suriname de la britanici. Texas a fost cumpărat. Și Mississippi, de la francezi. Un dictator din Bolivia a vândut o bucată din țară către Brazilia, pentru un cal de curse.





Pe 30 martie s-au născut: Maimonides, Vincent van Gogh, Francisco de Goya, Eric Clapton, Paul Verlaine, Richard Sims, Warren Beatty, Celine Dion, Magda Ianculescu, Ion Tripşa, Viorel Cosma.

Horoscop În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Ioan Scărarul, Proorocul Ioad şi Euvula. Nimic în "kalendar", dacii erau oameni harnici, nu avea tot timpul sărbători şi pomeniri.

Horoscop "Evenimentul Zilei" din 30 martie 1867 – Senatorul William H. Seward, Secretarul de Stat, adică ministrul de externe, însărcinat de Președinte, de Guvernul american, cumpără de la ruşi, după negocieri dure și lungi, Alaska, pentru suma de 7,2 milioane dolari, adică doi cenţi pe acru (un acru = 4.047 metri pătraţi). Alaska are o suprafață actuală de 1.518.800 kilometri pătrați. De aproape șapte ori mai mare decât România, în prezent.

Țări și teritorii au fost multe vândute și cumpărate în istorie. Manhattan, de exemplu, a fost vândut de nativi, de pieile roșii, către olandezi. Pe atunci New York se numea New Amsterdam. Olandezii au mai cumpărat și Suriname de la britanici. Texas a fost cumpărat. Și Mississippi, de la francezi. Un dictator din Bolivia a vândut o bucată din țară către Brazilia, pentru un cal de curse. Și exemplele pot continua, nu am pomenit nimic de Africa, cea mai tranzacționată parte a lumii, atât țările, dar mai ales locuitorii!

Alaska, un pion din jocul de pe tabla de șah strategică mondială de la jumătatea secolului XIX. Rușii nu mai puteau să mențină controlul teritoriului aflat la mai mult de zece mii de kilometri de Moscova, iar americanii se temeau să nu intre în posesia Germaniei, sau a Marii Britanii. Dar, opinia publică americană este ostilă: „O mulţime de dolari pentru o mulţime amărâtă de gheaţă” - ”Seward's Folly” - urlă ziarele. Pe atunci nu se ştia de petrol, cupru, titan, zirconiu, mangan etc, etc - şi mai ales de poziţia excepțională strategică! Astăzi se poate spune: bună afacere, bravo senatorului Seward!

Afaceri bune au făcut și românii, cel puțin de unele am știut, la vremea respectivă. Nu eram nec plus ultra, produsele și serviciile la export erau mediocre, față de marile țări din Occident. Țara este mică și cu resurse limitate. Adevărata noastră bogăție au constituit-o oamenii. Acum nu mai avem nici bogăția aceasta.

Dragi lupi, padawani și hobbiți, vă povesteam ieri că fusesem trimis în iunie 1961 în Irak, ca să fac afaceri. Afaceri tehnico-comerciale și unele cu caracter diplomatic, trebuia să duc la Bagdad banii necesari repatrierii românilor aflați în Irak, a femeilor și a copiilor în primul rând. Era războiul ciudat, dar foarte sângeros, dintre Irak și Iran și femeile și copiii nu prea aveau ce să caute sub bombe, rachete și proiectile.

Vă povestisem că plecasem din Amman pe la prânz. Și că brusc și dintr-o dată mi-am dat seama în autobuzul-vagon JETT că suma enormă pe care o aveam în diplomat, în titluri de credit și bancnote mari, era o operațiune specială. Domnul ambasador Diamandopol, fost guvernator al Băncii Naționale, nu ar fi uitat să mă pună să semnez o chitanță, un borderou, un monetar, acolo, ceva, că am primit suma. Nu avea nevoie de semnătura mea, pentru că banii aceia nu existau, deci nu avea nevoie de documente justificative de descărcare. Cred că banii aparțineau bărbatului acela distins și îmbrăcat bine, care se afla în biroul ambasadorului. Un posibil bancher din Occident, l-am clasat eu.

Horoscop Dar de ce tot circul acesta cu mine, cu curieratul meu diplomatic, un puști cu un diplomat plin cu bani? Nu prea am găsit explicația nici până în ziua de astăzi. Atunci mi-am făcut o legendă de legătură. Am presupus că cel aflat în biroul ambasadorului era un diplomat francez. Doar francezii construiau centrala atomică de la Tammuz, la vreo zece-douăzeci de kilometri în Sud-Estul Bagdadului. Probabil că banii pe care îi aveam eu erau banii de șpagă. Banii nu puteau să ajungă decât fizic. Dacă trimeteau pe unul de al lor ar fi atras atenția miilor de spioni care mișunau la Amman. Așa, un curier diplomatic român de treizeci de ani, un puști amărât acolo, nu ar fi atras atenția nimănui. Veneam din România și mă duceam la Bagdad, deci nu puteam să am nicio legătură cu Ambasada Franței din Amman. Și unde era Corneliu Mănescu ambasador? Cel de la care primisem mandatul, nu cumva în Franța?!

Horoscop Găsind o explicație de lucru, m-am uitat pe geamul autobuzului. Se înserase deja și parcurgeam în mare viteză, pe o șosea foarte bună, dură și netedă, un deșert pietros și neprietenos. Drumul de 918 kilometri de la Amman la Bagdad. Ajungem la vama Regatului Iordaniei. Este cu zeci de kilometri înaintea graniței propriu zisă. Toți călătorii sunt invitați să coboare din vagon, mai puțin eu. Eram curier diplomatic, consulul Palade avusese grijă să vorbească la JETT, când a cumpărat biletele și curierii nu fac vamă. A durat ceva vama, se încurcaseră lucrurile. Erau vreo zece irakieni cu viza iordaniană de ședere expirată și vameșii solicitau 20 de dinari irakieni ca să le pună viza de ieșire. Destui bani, în acele timpuri - dinarul irakian era mare cât roata carului făcea 3,778 dolari. În zonă îl depășea doar dinarul kuweitian, cu câteva puncte mai mare. După multe discuții și parlamentări teatrale, cum numai arabii știu să le facă, irakienii au băgat mâna în buzunar și au plătit. Cam același lucru, dar fără scandal, la vama irakiană. Acolo domnea altă atmosferă. Militarii înarmați erau încordați și se uitau tot timpul pe cer, în noapte. Le era frică, se vedea. F-3 și F-4 iraniene, cu piloți pregătiți în State, făceau ravagii în acea perioadă. Zburau printre blocurile din Bagdad, sau atacau puncte vamale și mașini de pe șosea. Atacurile nu erau foarte eficiente, nu au nimerit niciun obiectiv militar important, dar răspândeau teroarea.

Horosco Cu un an mai înainte iranienii atacaseră centrala atomică de la Tammuz, cu zero barat rezultate. Dărâmaseră câteva barăci și omorâseră un buldozer, cam asta a fost toată isprava, denumită pompos ”Operation Scorch Sword”.

Horoscop La ora 06:10, ora Bagdadului, atingem periferiile din Vestul capitalei Irakului. Puternicul Nissan sughite de două ori, apoi i se oprește motorul. Se terminase motorina! Stewardesa ne explică că niciodată nu se mai întâmplase lucrul acesta și își cere scuze în numele firmei. Și așa iată-mă pe două piciorușe, în mâna dreaptă cu diplomatul ”American Tourister” plin de bani și în cea stângă cu geamantanul maron standard românesc, destul de bine făcut, cântărind exact cele 20 de kilograme reglementare. Când, iată o stație de taxiuri, destul de multe. Călătorii se năpustesc asupra lor, se grupează după destinații și pe aici ți-e drumul! Rămân eu și cu un șofer irakian bătrân, care părea că nu are niciun chef să plece în cursă. Mai erau câteava taxiuri dar fără șoferi. Aveam să aflu mai târziu că erau mașini de schimb. Până la urmă irakianul coboară din mașina lui, încet și cu demnitate și ridică capota portbagajului. Invitația era clară, așa că am pus geamantanul în portbagaj și m-am suit în mașină, un Renault 16, pe locul din spate, dreapta. Acesta este protocolul, niciun curier diplomatic nu se așează pe ”locul mortului” cum se numește locul de lângă șofer. Un diplomat, un curier, trebuie să-și îndeplinească misiunea încredințată, nu să riște inutil. Îi spun șoferului unde doresc să ajung, adică la ”safire romani” la Ambasada României în păsăreasca învățată de la cei care lucraseră în Irak. Șoferul dă afirmativ și demn din cap, spune ”aiua” și pornește într-o cursă nebună. Moșulețul era vitezoman! Când treceam cu o sută la oră podul peste Tigru, am văzut în dreapta mea, departe, cupola albă a centralei atomice Tammuz. Renaultul o ia pe Sadun Street, apoi se bagă pe niște străduțe și oprește în scrâșnet de frâne în fața unui hotel pe nume ”Anbar” și șoferul se uită zâmbitor la mine. Îmi cere zece dinari ridicând toate degetele de la cele două mâini în sus. Îi dau două bancnote de câte cinci dianari, bucuros că am ajuns teafăr undeva, nu la Ambasada României, ci la hotelul românilor, acuma gol, pentru că toți se refugiaseră pe la șantierele românești din provincie, unde nu erau zilnic bombardamente și trei alarme aeriene pe noapte. Recepționerul hotelului este plăcut surprins. Zâmbește cu toată gura când îi răspund la întrebare că o să stau acolo trei luni de zile. Pe atâta aveam mandatul, pe 85 de zile lucrătoare. Îmi face cadou un termos pe care îl am și astăzi, un vas termo pentru gheață cum nu mai am văzut de atunci și un clește de gheață iscusit. Din partea casei. Optez pentru ”english breakfast” era cuprins în prețul camerei și declar că vreau micul dejun în cameră. Mi se dă cheia de la camera nr. 128 de la etajul doi. Urc singur cu bagajele și mă suprinde faptul că era foarte curat. Un hotel aproape gol este curat, sigur că da. Camera nu era foarte mare, dar am o masă bună, rotundă, două scaune și un fotoliu în fața unui televizor Telefunken. Baie cu duș, filtru ceramic de apă și un aparat mare de aer condiționat GE în fereastră. Obloane și perdele groase, de catifea albastru-petrol, pentru blackout. Telefon. Ridic receptorul fac cele două zerouri pentru linia externă și sun la Ambasada României. Este ora 09:30, ora Bagdadului.

Dar o să continuăm și mâine, doar este o altă zi!

⃰ ⃰ ⃰

BERBEC Dacă stai acasă şi trebăluieşti este o zi excelentă, dacă nu - este la fel de bună in realizări şi în afirmarea ta la serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea. Cu toate că nu prea ai bani, visele tale de mărire şi de imbogăţire nu-ţi dau pace. Continuă, norocul ajută pe cei îndrăzneţi! Ţi-ai programat din timp ziua aceasta pentru cumpăraturi în oraş, dar iată, ceva neaşteptat te face să-ţi schimbi planurile. Este totuşi o veste bună. Perioada îţi este favorabilă în toate, mai puţin durerile de cap. La propriu şi la figurat. Despre durerile la propriu - atenţie la vremea capricioasă, îmbracă-te corespunzător şi mai ales protejează-ţi capul şi fruntea şi totul o să fie bine! Astăzi trebuie să te fereşti de incidente sau accidente cauzate de foc sau metal. Nu trebuie să ai vreun bolid de sute de cai putere ca să faci un accident. 9 din 10 răniri se întâmplă în propriul cămin. Locurile „preferate” : bucătăria şi baia. Atenţie! Nu este obligatoriu să ţi se întâmple ceva, pentru că prevenit, înseamnă pregătit. Proiectele începute în această perioadă par că vor aduce rezultate excelente. Totuşi, este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să dotezi mica ta afacere cu tehnologie avansată.

TAUR Nu ţi se întâmplă prea des să faci ce ţi-ai dorit, confiscat de obligaţiile cotidiene şi de convenţiile sociale – dar astăzi poţi să dai curs unei vechi dorinţe. Poate este vorba de o schimbare majoră în înfăţişare „look”-ul tău, poate o atitudine curajoasă - este la latitudine ta, până la urmă, pentru că stelele arată, nu obligă. „Cum vă place” – vorba lui Shakespeare. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce aveai de gând să faci, urmează-ţi planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, poți să eviţi neplăcerile. Normal, dar platitudinea la două capete de mai înainte are şi ea înţelepciunea ei! Nativii din zodia Taurului care care posedă talente artistice sau literare au o perioadă de creaţie foarte bună. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi - sunt semne că din seara acestei zile, pentru un procent dintre nativi.

