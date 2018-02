Aglaia Gheorghe, Răzvan Ionescu și Radu Boeru într-un spectacol de neuitat, la Muzeul Storck. Horoscop

Horoscop Doamne, parcă a fost ieri! V-am mai povestit și altădată de ”nemuritorii de la Suzana” de tribul condus de venerabilul Prager care se aduna vară de vară la Sf. Mânăstire Suzana, nu foarte departe de pustnicia mea prezentă. De recitalurile de poezie, seara la focul de tabără când coceam cartofi și beam vin liturgic, ale lui Răzvan Ionescu, actorul nepereche cu studii teologice și un doctorat, acompaniat la dulcea chitară spaniolă a neegalatului Radu Boeru. Parcă a fost ieri…





A nins din nou în Prahova submontană. Miki tot șchiopătă caraghios în trei lăbuțe, mi-e tare milă de ea, așa grăsulie și răsfățată cum este. Este supărată și eu la fel.

Dar am găsit în bibliotecă, ca semn într-o carte, un bilet de intrare la muzeu. La Muzeul Storck din București. Amintirile m-au cuprins și m-am lăsat lângă Miki să o scarpin pe creștet. Am început să zâmbesc amintirilor și Miki a început să dea din coadă!

Doamne, parcă a fost ieri! V-am mai povestit și altădată de "nemuritorii de la Suzana" de tribul condus de venerabilul Prager care se aduna vară de vară la Sf. Mânăstire Suzana, nu foarte departe de pustnicia mea prezentă. De recitalurile de poezie, seara, la focul de tabără când coceam cartofi și beam vin liturgic, recitaluri ale lui Răzvan Ionescu, actorul nepereche cu studii teologice și un doctorat, acompaniat la dulcea chitară spaniolă a neegalatului Radu Boeru. Parcă a fost ieri…

Tot ieri mi s-a părut a fi o altă zi de februarie de acum aproape 40 de ani. Era moda recitalurilor ad-hoc, declanșată de Pino, de Caramitru. Să zicem că erai la o bere la Hanul lui Manuc. Iată, vin niște haiduci îmbrăcați în costume de epocă și cântă din cobze și din gură ceva frumos, strecurându-se printre mese. De amorul artei, doar așa, pentru amintirea iscusinței lăutarilor celor adevărați. Să fi fost Tudor Gheorghe? Mâncai o prăjitură într-o cofetărie fițoasă pe Calea Victoriei. Iată, intră o artistă la modă, cu un buchet mare de flori și dă câte o floare fiecărei femei de acolo. Recitând o poezie de dragoste. Să fi fost Carmen Stănescu? Ești într-o sală de cinematograf. Filmul parcă nu mai începe. În schimb, printre rânduri, apare un comic care spune bancuri (nepolitice) și face pe toată lumea să râdă, dar un râs sănătos, în hohote, cum nu se mai aude astăzi. Să fi fost Dem Rădulescu?

Într-o seară, actorul Răzvan Ionescu trece pe la noi acasă. Avea o casetă VHS cu un film la modă. Parcă "White Nights" sau altceva, nu-mi amintesc acum. Videocasetofonul lui nu citea caseta, al meu era un National universal, PAL/SECAM. Mă uit la el acum, un aparat vetust, anacronic, mărturie a unei tehnologii depășite, dar câte bucurii nu ne-a făcut acum aproape 40 de ani. Era modul nostru de a constitui o lume a alegerilor noastre, respingând imixtiunea oficială în viața noastră. Noi alegeam ce, cum și când ne uitam la filme.

După film am discutat de una, de alta. Atunci s-a născut ideea spectacolului de la Muzeul Storck. Nu, încă nu știam de Muzeul Storck, dar m-a cucerit entuziasmul lui Răzvan, să facă și el un spectacol ad-hoc. Eu am zis că fac producția, soția mea a spus că se ocupă de regie, a vrut să fie regizoare, dar…

Dragii mei lupi, padawani și hobbiți poate credeți că producerea unui spectacol este o treabă ușoară și plăcută. Rămâneți cu credința asta, eu știu cât de greu, dificil și aproape umilitor este să produci un spectacol cu bani puțini. Pentru că banii investiți în producție au fost banii mei. Cu ajutorul tatălui meu, nimeni din sistem nu îl uitase că el a făcut muzeele în România și că s-a luptat pentru salariile muzeografilor, acum 40 de ani suficiente, astăzi niște salarii de mizerie, am găsit locația, Muzeul Storck, într-o zonă discretă a Bucureștilor, dar ce clădire fabuloasă și ce exponate extraordinare!

Aranjamentul era ca toți spectatorii să cumpere bilet de intrare în muzeu, o sumă derizorie, 2,50 lei. De la un depozit de mobilă de pe Colentina am închiriat 50 de scaune pliante la prețul total de zece lei pe săptămână. Plus două bilete de favor, în fiecare seară. Iar de la Teatrul Bulandra, unde juca Răzvan, am primit pentru două luni, trei proiectoare-spot, cu filtre colorate. Apoi o stație de amplificare mai puternică și mai fidelă, pentru sistemul muzeului. Într-o camera alăturată marelui hol al muzeului transformat în sală de spectacol, am adus de acasă noptiera cu oglindă de cristal, pe care am denumit-o necesar de machiaj. Și multe altele, nu mai stau aici să le înșir, este meserie și nu doresc să-mi fie furată.

A venit și ziua premierei. Habar nu aveam cum este spectacolul, eu fugisem de colo-colo cu producția, nu asistasem la repetiții. Sala, arhiplină, mai mulți bărbați stăteau în picioare pe lângă pereți. Sala era în așteptare, curioasă, dar binevoitoare, erau destui prieteni și rude pe acolo.

Lumina se stinge gradat, mă costase ceva reostatul, masa de regie, se aprind gradat reflectoarele… începe spectacolul! Doamne, ceva mai frumos și mai inspirat nu am mai văzut de atunci, poate doar Shah Namé în pădurea de lângă Teheran, de Now Ruz! Răzvan recita ca și când urma să moară a doua zi, Aglaie Gheorghe, tânără și frumoasă, părea că desfide gravitația, într-un dans al dragostei și al bucuriei, iar chitara lui Radu Boeru răsuna, răsuna…

Am rămas stană de piatră lângă un perete. Nici nu am știut cum au trecut cele 45 de minute ale spectacolului. Când cei trei au făcut, ținându-se de mâini, plecăciunea de la revedere către public, a fost un moment de tăcere generală, câteva secunde. Cred că atunci inima mi s-a oprit. Apoi toată lumea s-a ridicat în picioare și a aplaudat, fluierat și strigat cam un sfert de oră, ca la o partidă de fotbal. S-au făcut două "bisuri", apoi lumea a plecat mulțumită și cu zâmbetul pe buze. Eu am rămas să strâng scaunele și echipamentele. Când, iată că vine încurcată directoarea muzeului și mă roagă să vin cu ea. Ce s-o fi întâmplat, mă neliniștesc. Directoarea, amuzată și cu o figură ca a pisicii după ce a înghițit canarul, mă duce la o amfora care era cam în dreptul intrării în "sala de spectacol". Ia uitați-vă înauntru, mă îndeamnă. Mă uit și fac ochi de melc. Amfora, deloc mică, era aproape plină cu bancnote, cu bani. Multe hârtii de 25 de lei și destul de multe de o sută de lei. Prețuirea publicului pentru calitatea de excepție a spectacolului…

Cred că am făcut o împărțire ca a lui Solomon, în fiecare seară la fel, am făcut casa împreună cu directoarea, apoi am împărțit toți banii, la toată lumea. După câteva reprezentații am dezlegat taina amforei. La "rupt biletele" îl angajasem pe Cristescu, fiul celebrului Cristescu, care era cu BDS-ul, unde lucram. Mai făcea și el un ban în plus. Dar, când rupea biletele spune cu zâmbetul pe buze: bine ați venit, dacă vă place foarte mult spectacolul… și arăta cu ochii amfora!

Doamne, cât îmi lipsesc oamenii acești cu care am lucrat și am izbândit în multe lucruri! Oameni de calitate, oameni excelent pregătiți, mereu cu zâmbetul pe buze și gata să treacă peste cele mai mari obstacole. Oameni de omenie, care nu făceau din bani un scop, doar îi aruncaseră într-o amfora, ca un mesaj secret și anonim de prețuire și bucurie. Oameni care prețuiau cultura și arta românească, făcută de români, pentru români. Măcar eu am amintiri, dar acum sunt și ale domniilor voastre!

Cred că nu o să mai văd un film, trebuie să intru pe Skype cu niște prieteni, ei zic că au ceva extrordinar pentru mine.

Așa o să treacă timpul repede și o să ajung în ziua de mâine, pentru că nu-i așa, mereu mâine este, în definitiv, o altă zi!

