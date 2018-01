Horoscop 2018 – șansele astrale ale unor personalități din România │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

Horoscop Urmare multor solicitări, public aici horoscoapele politice și nu prea, apărute în ediția print EvZ. Mai mulți dintre domniile voastre au spus că au colindat Bucureștii, mult și bine, după un exemplar al ziarului cu de toate, cum spun eu când mă mândresc că scriu la EvZ.





5 ianuarie

Horoscop Astrologia științifică creștină obișnuiește să facă horoscoapele conducătorilor, oamenilor politici importanți, țărilor, fenomenelor naturale și cosmice, maselor de oameni, adică zodiilor și diagnosticul și tratamentul medical. Cu profesionalism și puțin umor, astrologia este o metafizică veselă, spunea papa Urban.

Horoscop Din punct de vedere politic anul 2018 este un an de trecere. Sunt alegeri parlamentare și prezidențiale în multe state, multe din Africa, Asia, America Latină, dar și în Europa: Cehia, Ungaria, Olanda, Irlanda, Finlanda etc. Ceea ce ne interesază în mod deosebit sunt alegerile prezidențiale din Rusia, cele parlamentare din Moldova și Ungaria. Posibil și probabil, re-re-realegerea lui Vladimir Vladimirovici Putin va continua politica prezentului în care cei puternici se înjură și se amenință pe scenă în văzul tuturor și împart frățește, pe seama statelor mici, în spatele cortinei.

Horoscop Anul a început relativ violent cu încercarea de loviluție din Iran, organizată de rețelele de spionaj saudite și israelite. Și cu violențele din Africa, din Congo. Nimic neobișnuit.

Horoscop În România este un an de trecere, către anul 2019, an de alegeri europarlamentare și prezidențiale. Bine spunea domnul Dan Andronic despre ”statul paralel”. Din experiența mea, am găsit aceste structuri paralele în mai toate țările pe unde am fost, peste cincizeci la număr. Fie că se numeau cupola, frăția, iacobinii, patrioții, vigilenții, sau caracatița și centrifuga. Sigur că este ilegal, amoral și probabil că și îngrașă, cu toate că întâlnirile de ilegaliști erau la tenis de câmp, dar cum puteau niște conspiratori să păstreze puterea față de alți conspiratori, care le vor pozițiile în stat? Conspirând… Pe de altă parte, orcine, dar oricine poate fi compromis și aruncat în ridicol și derizoriu. Contează doar bugetul. De exemplu compromiterea definitivă, aruncare în uitare, distrugerea imaginii unei foarte iubite și prețuite sportive costă numai 287.500 euroi. Compromiți, sau șantajezi, asta este dilema unei părți a presei internaționale într-o epocă în care orice este permis în numele libertății cuvântului.

Horoscop Măi oameni buni, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, voi v-aţi gândit ce faceţi când vă duceți la vot? Votaţi ca nişte naivi ca unul, sau altul, să se îmbogăţescă, să devină celebru, să aibă asistenţă medicală superioară, să stea la căldură în Palatul Cotroceni, sau în Palatul Parlamentului, sau să se plimbe la Bruxelles, să fie servit, să fie un fel de vodă! Niciun moment, oricare dintre specimenele astea frenologice care v-au cerşit votul, nu s-a gândit la binele vostru! A fost altfel, de când este istoria, istorie? Iar în ultimii 28 de ani, egoismul acerb, vanitatea, ura împotriva poporului, dorinţa de îmbogăţire, dictatura prostiei, călcatul peste cadavre au fost strategiile “aleşilor”... voştri, că eu NU i-am ales!

Nenorocirea este că cei pe care îi alegem în România, pe care i-am angajat pe o perioadă ca să ne bage bani în buzunar, înțeleg că i-am ales ca să-și bage bani în buzunarele proprii. Și asta fac tot timpul!

Horoscop Dar, iată horoscopul pentru anul 2018 al unor personalități, VIP-uri politice, sau nu, din România, care pot și vor influența major viața poporului din țara noastră. Prima, cum altfel, o doamnă!

Laura Codruța Kövesi născută pe 15 mai 1973 la Sfântu Gheorghe, în Zodia Taur, iar zodia chinezească este tot Taur (bou, bivol) de apă, negativ, portocaliu ca… portocala! Castan. Doamnă Laura, vă rog, în primul rând, să primiți respectuasele mele condoleanțe! Știu ce înseamnă să pierzi un tată bun și valoros, știu că durerea nu scade. Sfatul stelelor este să continuați ca și până acum, munca acoperă rănile, dar nu le vindecă. Un an de doliu, așa țin fetele după tată, în tradiția românească, trece repede, cum o să treacă și anul 2018. Nu apare în horoscop nimic foarte grav, doar o depresie justificată. Metodele isihaste și rugăciunea creștină de model atonit sunt cele mai bune metode de a ieși dintr-o depresie. DNA-ul o să fie desfințat când interesele politice respective, pe care le slujește, vor fi satisfăcute. Pe de altă parte, dacă consultați lista ”Transparency International” veți constata că România este la mijlocul listei, adică în țară este o corupție medie, care nu justifică un organism special. România este, împreună cu Ungaria și după Italia și Bulgaria în ceea ce privește nivelul corupției, țări care sunt mai corupte. Mai mult, de mulți ani, de când primesc săptămânal raportul cazurilor mari de corupție, România nu a fost pomenită decât de două ori. Așa că, distinsă doamnă, căutați-vă o sinecură, eu vă propun consul în Brazilia, sau ambasadoare în Regatul Thailandei, când n-o mai fi DNA-ul!

Klaus Werner Iohannis, născut pe 13 iunie 1959, în Sibiu. Un Geamăn născut în zodia chinezească a Porcului (mistrețul, godacul) de Pământ, negativ, albastru ca cerul și în zodia arboricolă, druidică, a Carpenului. Anul 2018 este un an important pentru Herr Johannis, așa cum m-am obișnuit să-i spun. Trebuie să se hotărască dacă vrea, sau nu, să câștige campania prezidențială din anul 2019, tot un an al Porcului. Norocul porcesc este rar, l-a avut odată, ajutat de electronică, dar, conjunctura îi este favorabilă, dacă nu se bagă d-l Cioloș, susținut din afară. Nu este șantajabil, spun stelele, dar o consultanță mai cu idei și funcționari superiori loaiali nu i-ar strica. Tot stelele spun că nu ar fi rău să pregătească din anul 2018 o pleiadă de ”candidați manciurieni”, oamenii lui, candidați la prezidențiale, care să atace pe potențialii candidați valabili și să-i deschidă calea. Sănătatea este bună, atenție la brațe, clavicule, plămâni - de natura zodiei Geamănilor. Episoade mai puțin plăcute pot fi dacă se duce la sporturi de iarnă, ceea ce stelele și SPP-ul nu-l sfătuiesc. Mici disensiuni în familie, în jurul începutului verii, probabil discuții despre alegerea locului vacanței de vară. Ascultați un om bătrân, care a văzut multe: Cambodgia, Thailanda și Birmania, sau cum s-or mai fi numind acum, au o perioadă de liniște trecătoare și se pot vizita adevărate minuni ale lumii. Crize politice înainte, sau între echinocții și solstiții și cu prilejul unor mișcări populare, în aprilie și/sau septembrie. Ceea ce trebuie să facă Geamănul din Sibiu este să declanșeze o campanie prezidențială pozitivă. Până acum au fost toate CONTRA, corupției, guvernelor etc. Trebuie ceva bun, ceva în favoarea cuiva. O campanie permanentă, sau de lung suflu, despre și cu copii, ar avea succes la public, și ar arăta că sunteți un om viu, nu o ”carcasă”, dar ideile costă, Herr Johannis!

Liviu Nicolae Dragnea, născut pe 28 octombrie 1962, în Gratia, Teleorman. Scorpion, născut în anul Tigrului de Apă, pozitiv, roșu ca sângele și în perioada druidică a Nucului. Este atuul principal al PSD-ului. Tigrul de Apă este mincinosul zodiacului chinezesc, dar în politică minciunile spuse cu convingere se numesc strategie. PSD-ul a pierdut oameni de bază, oameni iscusiți și bine pregătiți care puteau foarte mult pentru partid și dacă își mai aduceau aminte, și pentru popor. Compromiși și băgați la zdup, ca să fie aruncați de centrifugă în afara politicii. Dacă reușește să temporizeze până pe 17 septembrie, Liviu Dragnea nu o să intre și el la pușcărie cel puțin în anul 2018. Poate să încerce să facă un târg ”uită-mă și te uit” să dispară în peisaj, pentru că la fel ca tânărul Rege, Dumnezeu să-l ierte, acum 70 de ani, don’ Liviu este îndrăgostit și îi este gândul la însurătoare. Dar cu cine să facă înțelegerea? Până atunci are tranzite în cuadraturi cât cuprinde și influențe nefaste, mai ales în partea finală a casei a XII-a, zona exilului și a detenției, după cheile papei Urban. Impetuos și gata oricând să riște major, Liviu Dragnea are o personalitate de big spender de jucător înrăit la Cazino. Câștigă tot, sau pierde tot! În 2018 stelele sunt de părere să nu mai joace, face rău la sănătate, mai ales la inimă! Fiind anul dragostei și al lui Venus, îi urăm lui dom’ Liviu casă de piatră și fericire conjugală, îi pică pirostrii și Isaie, dănțuiește!

Calin Popescu-Tăriceanu, născut pe 14 ianuarie 1952, la București. Capricorn, născut în zodia chinezească a Pisicii (iepurelui) de Metal, negativ, galben ca șofranul. Ulmul. Al doilea om în stat are probleme în anul 2018. În primul rând de sănătate, dar și sentimentale. Genuchii sunt călcâiul lui Ahile al Capricornilor. Să ne amintim că și-a spart un genuchi când a căzut de pe motocicletă. Ce o să-și spargă când o să cadă din vârful Senatului? Este doar un scenriu paralel, inspirat de o conjunctură malefică, nu o să i se ceară demisia, dar să mai tacă din gură! De la o vârstă, Capricornii devin capre răutăcioase și puse pe făcut probleme celor din jur. Dacă își amintește ce i-a spus tatăl lui adoptiv, marele mason Dan Amedeo Lăzărescu, ar fi bine - Capricornul s-ar feri de multe rele, că mulți ar vrea să-l aibă ca trofeu pe peretele din living! Timeo Danaos Et Dona Ferentes, dacă aș fi aliatul Capricornului nu l-aș scăpa din ochi, pentru că întotdeuna un grec are în ciorap un jungher bine ascuțit. Acum nu am mai ținut scorul, câte căsnicii a avut, dar anul 2018 fiind anul dragostei și al lui Venus, cred că îl putem vedea în rolul unui satir, fugărind o tânără nimfă. Tot treburi de greci!

Mihai Tudose născut pe 6 martie 1967 la Brăila, în Zodia Peștilor, Capră (oaie) de Foc, negativ, verde ca jadul. Salcie. Bade Mihai, greu la deal cu boii mici! Aveți un horoscop complex, nici nu știu cum să vă spun! În timpuri normale ar fi trebuit să aveți un mandat ca lumea, ca Niki Văcăroiu, care a avut patru ani să tranziteze România. Lumea a degenerat și domnia voastră trebuie să aveți demisia gata scrisă. Un accident major, înzăpeziri între 15 ianuarie și sfârșit de februarie, presiunea străzii, a demonstranților, sau a lupilor tineri cu colții lungi și ascuțiți din PSD, congresul extraordinar, poate din martie, sunt tot atâtea motive, de fapt mai am încă o sută de motive, ca să îi dați dracului, Doamne iartă-mă, și să vă duceți pe malul Dunării la Brăila natală ca să vă vărsați năduful.

Traian Basescu născut pe 4 noiembrie 1951. Scorpion, Pisică (iepure) de Metal, negativ, galben ca șofranul. Nucul. Un an bun pentru Scorpion. Sigur, prostata este prostată, coloana mai doare, dar, pe total, Popeye nu se dă bătut. S-ar gândi la o revenire, în forță, în anul 2019, la prezidențiale. Nu mon capitain, dacă te iubești, stai pe coada ta și du-te cu nepoțeii tăi, Doamne, frumoși mai sunt, bulgării tăi de aur, la pescuit și în vacanțe. Învață-I, că ai ce să-i înveți! Dacă te bagi din nou la bătaie, centrifuga o să reacționeze foarte dur și nu vrei asta. Apără-ți familia! Fă-ți o fundație, mai așteaptă, 2024 este aici, aproape, atunci poți să revii în campania prezidențială, atunci ai șanse mari din partea stelelor și a celor care contează cu adevărat. Parol, mon cher!