HOROSCOP 2018, partea a II-a │ Horoscopul lui Dom’ Profesor

Horoscop 2108 urmare. Cum a fost anul 1958 în România? Bunicel pentru un an din perioada războiului rece. Șeful statului, al Marii Adunări Naționale, devine Ion Gheorghe Maurer, după săvârșirea din viață a lui dr. Petru Groza. Maurer face o vizită în Argentina, prima vizită a unui șef de stat român în America de Sud. România, după o izolare produsă de ocuparea sovietică și de preluarea conducerii de către oportuniștii de stânga, începe să ia parte la viața diplomatică internațională, de exemplu ratifică Convenția pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat și aderă la mai multe organisme comerciale și culturale internaționale. Consfătuirea pe țară a țăranilor din sectorul socialist al agriculturii, sector care era undeva de ordinul a 15-20%, nimica toată. Ia ființă Consiliul Național al Femeilor și apar activistele cu deux pieces și coc, care încercă să aducă modernismul și dreptul femeilor de a fi egale cu bărbații într-o țară primitivă și macho. O altă reușită a Republicii Populare România este organizarea, la București, a Congresului Organizației Internaționale a Ziariștilor. România stabilește relații diplomatice la rang de ambasadă cu Afghanistan, Iraq și Guineea. România este prima țară din lume, care organizeză în anul 1958, la nivel de stat, Olimpiadele Internaționale ale elevilor, prima dată la matematică. Se inaugurează la București ”Muzeul Enescu”, și are loc primul ”Festival George Enescu”, cu o participare internațională de excepție. La București apare ”Luceafărul” și alte publicații de literatură și artă. România a participat, cum a putut și s-a priceput, la Anul Geofizic Internațional. Există și o serie de timbre, le am în clasor, apărute în anul 1959, despre participarea României la AGI.

Dar lucrul cel mai important mi se pare că a fost faptul că, în anul 1958, România reușește să determine retragerea trupelor sovietice de pe teritoriu, rămase în dispozitiv defensiv în Banat, Bascov (blindate), Focșani și Constanța. În perioada mai-august trupele sovietice părăsesc teritoriul României, majoritatea fiind dislocate la cazarmi din Vest, față de România. Acest lucru a fost obținut de secretarul general P.M.R., Gheorghe Gheorghiu-Dej, care, speculând cu abilitatea situația internațională, l-a trimis pe generalul Emil Botnăraș să propună lui Nikita Sergheevici Hrușciov retragerea celor peste 25.000 de militari sovietici aflați pe teritoriul României. A fost o lovitură de imagine pentru P.M.R. și o economie, costurile trupelor de ocupație erau suportate de statul român. Menționez că România a fost prima țară care a obținut eliberarea teritoriului ei de către trupele de ocupație sovietice, rămase după WW2. Dar, având în vedere că România făcea parte din Tratatul de la Varșovia, sovieticii și-au menținut utilități militare la aerodromul Ianca, pentru avioanele militare în tranzit și în portul militar Mangalia - materiale, armament și piese de schimb pentru flota de suprafață și submarine.

O să reușească România să obțină în anul 2018 retragerea trupelor de ocupație străine, a bazelor militare ale altor state, de pe teritoriul ei? Să ne amintim că și sovieticii pretindeau că sunt un ”scut”, un dispozitiv defensiv în calea ”agresiunii imperialiste”! Nu cred că cineva o să cera eliberarea României, pentru că nu mai este nimeni în clasa politică care să ceară acest lucru!

2018, MMXVIII, începe bine, cu dreptul, într-o zi de luni - pare a fi un an bun, în echilibru. Adică poate să apară perioade negative urmate de perioade bune, liniștite, când sus, când jos, pe total, în echilibru! Vremea va fi și mai dură, mai capricioasă, cu o turbulență accentuată a cerului și cu fenomene meteo imprevizibile, chiar catastrofice. Iarna 2018-2019 va fi ceva mai blândă, cel puțin așa spun caietele lui Topor. Uragane distrugătoare în insulele Atlanticului și pe teritoriile de litoral și apropiate, provocate de El Niño.

Politic, este un an de trecere. Alegeri sunt în multe țări, dar pe noi ne interesează alegerea lui Vladimir Vladimirovici Putin. Dacă va fi re-re-reales, ceea ce pare posibil și probabil, nu vor fi surprize, se va continua politica prezentului, oarecum logică și previzibilă, fiecare mare putere cu sfera ei de influență, amenințând în public și împărțind frățește în spatele cortinei. A fost vreodată altfel? Să ne amintim că în WW2 cea mai mare putere capitalistă s-a aliat cu cea mai mare putere comunistă, ba i-a dat combustibil și armament. Cine a fost prima mare putere care i-a recunoscut pe insurgenții americani în Războiul de independență? Rușii! Țarul Rusiei a trimis la Boston o fregată înarmată care a dus insurgenților arme, praf de pușcă și trei sute de baloturi de ceai negru tare, rusesc! Că doar americanii aruncaseră în mare ceaiul englezesc de Ceylon! Și exemplele pot continua… pentru că multe vi se ascund, de multe ori sunteți mințiți. Nu este vorba de ideologie și religie, nu a fost vorba niciodată, ci doar de cucerire, jaf și de dreptul celor mai puternici. Care de cele mai multe ori se înțeleg pe seama celor mici.

Basarabia, provincia secesionistă a României, cunoscută sub numele de Republica Moldova, va trece printr-un proces de rusificare accentuat, pentru că pragmatismul controversaților lideri oportuniști de la Chișinău le indică, că, în zonă, Soarele răsare de la Moscova, rușii sunt cei mai puternici. Curve politice, sau obișnuite, au fost întotdeauna și s-au descurcat adesea cel mai bine, să ne amintim de Theodora, împărăteasa Bizanțului, în tinerețe regina sexului oral din Constantinopole.

Islamizarea Europei continuă și va înregistra noi episoade violente. Acest lucru va da apă la moară extremei drepte. Mă tem că există doar o singură modalitate de a scăpa de ciuma verde, de cancerul care a cuprins o bună parte a Europei și extrema dreaptă are metodele necesare. Încă odată, nu este vorba de religie, ci de modul de producție asiatic, am mai explicat acest lucru. Deja, prin influența nefastă a celor 60 de milioane de asiatici, ritmul de dezvoltare al Europei s-a diminuat, iar nivelul de trai, de educație și cultură, a scăzut.

În anul 2018 nu este de aşteptat declanşarea unor războaie mari, globale. În niciun caz, statistica este clară, nu poate începe Al Treilea Război Mondial, cum din prostie sau rea-intenţie ameninţă şi sperie lumea diverşi indivizi dubioşi, care, cu siguranţă, nu sunt nici astrologi şi nici clarvăzători, ci doar nişte şarlatani avizi de glorie şi bani, oameni frustrați și cu mintea aiurea. Niciun semn sau conjunctură astrologică, nicio statistică istorică nu justifică predicţia, pentru anul 2018 a unei conflagraţii mondiale. Sigur, vor exista confruntări locale şi zonale, pentru că violenţa există permanent, am în bibliotecă o Enciclopedie a Războielor care, demonstrează că, decând Cain l-a asasinat pe Abel, nu a fost nicio zi de pace totală pe globul pământesc.

România. Este evident că în ultimii 28 de ani, în România s-au schimbat multe lucruri în bine. Poate că nici nu le vedem pe toate, confiscaţi de grijile cotidiene şi cârcotaşi cum trebuie să fie nişte buni români...

Poate fi mai bine în România ? Sigur că se poate! Anul 2018 va fi un exemplu în această privinţă, pentru că va fi un an bun pentru România.

Şi pentru omul de rând poate fi un an bun, în care va culege roadele muncii şi al activităţii eficiente. Sigur că vor fi convulsiuni sociale, declanşate de atitudinile oamenilor politici, a guvernanților, sau de nesiguranţa locului de muncă. Pot și vor fi scandaluri politice şi economice, dezvăluiri şi retractări. Este regula jocului şi impresia de democraţie. Altfel, cetăţeanul de rând se va plictisi îngrozitor, nu?! Şi dacă se plictiseşte poate începe să gândească cu propriul creieraş, ceea ce este strict interzis !

Ceea ce este îmbucurător, este începutul schimbării mentalităţii în România. Pentru că generaţiile comunisto-fasciste caracterizate prin intoleranţă, violenţă, spirit partizan şi încrâncenare sunt treptat-treptat înlocuite de generaţii pragmatice, dornice de distracţie, specializate, dar arondate subculturii. Dacă generaţiile vechi sunt rodul Războiului rece, cele noi sunt subprodusul unui capitalism rudimentar. Totuşi, cei care vin acum pe scena vieţii sunt mult mai dornici de distracţie decât de declanşarea unui conflict mondial. Nu le pasă, nesimțirea și nepăsare sunt coordonatele generale!

Caracteristic regimului meteorologic în România este haosul şi de multe ori prognozele meteo nu se vor adeveri. O altă caracteristică meteo a anului 2018 sunt mişcările rapide în atmosferă – vânturi puternice şi furtuni. Iarna va fi mai grea, cu temperaturi negative, începând din 15 ianuarie până la sfârşitul lui februarie. În Bucureşti va ninge de cinci ori, iar ultima ninsoare va fi în jurul începutului lui martie. A doua parte a lui ianuarie va fi foarte friguroasă. Primăvara va începe brusc şi nemarcat, va fi cînd uscată, când foarte ploioasă şi umedă. Inundaţii, pe alocuri. Vara va fi echilibrată, va ploua când trebuie, pe un fond general de secetă şi caniculă. Recolta va fi într-adevăr bună! Se vor face multe fructe, iar via va da o producţie pentru vinuri de colecţie. Totuşi, trebuie semănat după almanahurile vechi care arătau concordanţa dintre stadiile vegetaţiei şi fazele lunii. Este tot ce putem face în faţa unei naturi relativ ostile. Pentru că, de fapt, ticăloşia omului este mare. Îmbogăţiţii peste măsură au tăiat cu nemiluita pădurea reducând coeficientul de împădurire de la un confortabil 33% din suprafaţa ţării în 1989, la un nesatisfăcător 23,7% în 2017. Din această cauză, România este la începutul unui proces de schimbare a climei cu o componentă certă de haos meteo, situație la care contribuie şi distrugerea sistemelor de irigaţie şi încetarea investiţiilor în hidroenergetică şi îmbunătăţiri funciare.

Pentru prima dată în România, în cea de a patra Republică, poate începe un proces sănătos de creştere economică. Pentru că populaţia începe să înţeleagă că o ţară bogată este cea unde se munceşte şi începe să se distanţeze de sfera politicului, ba chiar neagă politicul prin demonstrații și luări publice de poziție în special contra celor de la putere.

Şi în politică încep mici schimbări dătătoare de speranţă. România este o ţară cu probleme specifice extreme. Structura populaţiei, cea mai bună forță de muncă alungată din țară, costul tranziţiei şi lipsa de speranţă, la care se adaugă şi compromisurile enorme făcute pentru UE, contribuie la complexitatea situatiei. Se pare că România nu-şi mai găseşte ritmul, locul în lume. După ce în timpul perioadei trecute se afla pe drum (drumul construirii societăţii socialiste multilateral dezvoltate), acum este în tranziţie. Tot timpul pleacă undeva şi nu ajunge nicăieri, niciodată. Ideea de tranzitie presupune nesiguranţă, nu motivează populaţia si îndepartează investitorii.

Cum de a fost posibil să apară în România cea mai rea ipostază a comunismului, ca apoi să ne umplem de toate relele capitalismului, ba să ne mai bucurăm chiar de convergenţa lor ?! România a fost şi este o ţară neprotejată spiritual faţă de Rău, cu toate eforturile gigantice ale Bisericii. Care nu ştie, sau a uitat să-şi folosescă forţele spirituale. Dar, această situaţie începe să se schimbe în anul 2018, odată cu târnosirea Catedralei Măntuirii Neamului și poate fi primul an când începe să se adeverească profeţia lui Sundar Singh despre România, când credinţa şi adevăratele valori vor cobori în stradă şi pot începe să devină reguli permanente. Şi nu uitaţi ce a spus Iisus: „...mai repede trece o cămilă prin borta acului decât intră un bogat în Împărăţia Mea.” Iar mult hulita clasă politică poate începe să se uite în oglindă şi să nu-i placă ce vede... Începe, cu sfioşenie la început, să funcţioneze într-adevăr bunul simţ şi spiritul creştin.

Sindicatele pot găsi, în anul 2018, o soluţie eficientă ca să fie luate ca partener de discuţie de către guvern şi patronat.

Leul ținut sub 5 lei pe Euro, inflaţia controlată, creşterea moderată a preţurilor şi aplicarea unor legi drastice faţă de hoţie şi corupție, nu campanii la ordine politice, sunt tot atâtea motoare şi motive care pot obliga românul să muncească mai mult şi mai cu cap, să câştige mai mult, corect și cinstit şi astfel să conducă România către o adevărată creştere economică în 2018.

În anul 2018 pe teritoriul României pot fi sute de cutremure sub gradul 3 Richter, o duzină, două, între gradul 4 și 5 Richter şi unul sau două peste gradul 5 Richter. Stohastic vorbind. Cel mai probabil, un cutremur mai mare, poate fi în toamna anului 2018, dar şi primăvara poate fi teatrul, statistic vorbind, al unei activităţi seismice susţinute. Aceasta cu aproximaţie, deoarece mecanica plăcilor tectonice, sau ce altceva provoacă seisme, are propriul ceas şi nu prea ţine cont de ceea ce ne închipuim noi, maimuţele Domnului. Trebuie să acceptăm acest lucru în mod natural, pentru că este un fenomen natural. Dacă acceptăm creşterea nejustificată a preţurilor, arbitrar, de ce sa nu acceptăm un fenomen al naturii, este adevărat, mai rar ? Oricum, un bloc, vilă, sau o casă bine construite nu au nicio problemă la un cutremur mare.

Pe plan strict personal, anul 2018 este și poate fi un an bun. Veniturile personale pot și vor creşte. Este un an favorabil omului de rând dar şi bogătaşului. Afacerile cu marfă, nu cu servicii, sunt, în mod special, favorizate. Anul 2018, anul Cățelului de Pământ, este benefic şi plin de recompense, mai ales pentru cei care au un stil de viaţă sănătos.

Sănătatea este bine aspectată în 2018. Populaţia României, aparent bătrână şi bolnavă, are resurse de regenerare, dacă i se oferă o motivație spirituală. În sfârşit, sistemul de asigurări de sănătate pare că ar funcţiona. Sigur, nu vor lipsi scandalurile de presă cu subiecte din spitale şi farmacii, dar oare câte procese de malpraxis s-au înregistrat în România?

Sportul va fi, de asemena, sub auspicii favorabile. Dar, Olimpiada de iarnă din Coreea de Sud va avea povestea ei. Îmbucurător va fi faptul că populaţia şi mai ales tineretul îşi va găsi timpul şi banii necesari ca să facă sport, nu să se uite la televizor cum fac alţii sporturi. Sau să admire cum face una bani cu tenisul, este afacerea ei personală, este o afacere a pariuriurilor internaționale, să nu exagerăm, dar să facem noi sport!

După cum spune înţeleptul chinez Lao Ţâ, fondator de filosofie şi religie, efortul, cinstea și munca corectă duc la bunăstare durabilă, care poate fi o propoziție caracteristică pentru anul 2018.

În anul 2018 toate zodiile sunt avantajate, au momentele lor de glorie, dar și de jenă. Totuşi, în cursa vieţii nu pot să câştige toţi. Primele vor trece linia de sosire, fiind foarte avantajate de Cosmos, zodiile de pământ, doar este anul Cățelului de Pământ : Taurul, Fecioara şi Capricornul. Pe locul doi, la diferenţă foarte mică se clasează zodiile de aer : Gemenii, Balanţa şi Vărsătorul. Imediat apar şi zodiile de foc, pe locul trei : Berbecul, Leul şi Săgetătorul. O dată cu locul trei sosec şi zodiile de apă : Racul, Scorpionul şi Peştii.

BALANŢĂ

Anul 2018 anunţă o perioadă dinamică a reașezării unor relații profesionale, sau/și de familie. Nici o planetă permanent în zodie, doar tranzitul celor trei veseli, Soarele, Mercur și Venus. Prima parte a anului este agitată, dar are o anumită logică. După cum apare în horoscop, a doua jumătate a anului este și mai dinamică şi plină de evenimente de tot felul. În general, domniile voastre sunteţi foarte populari printre prieteni şi anturaj, printre cei din jur, şi acest lucru vă serveşte şi în cariera profesională. Dorinţa dumneavoastră permanentă de armonie şi frumos vă face să fiţi căutaţi de o mulţime de persoane care doresc să vă devină apropiaţi, chiar prieteni. Pentru Balanţe, anul 2018 poate rezolva multe dintre grijile pe care le-au tras dupa ele în ultimii ani. Este un an bun, în care o multime de noduri încâlcite se deznoadă şi lasă locul altor probelme. Se rezolvă situaţii legate de locul de muncă, de şcoală, de acte, de legalizarea unor situaţii care blocaseră aproape total mişcarile Balanţelor. Asta nu inseamna că nu vor aparea alte noduri, dar vor fi mult mai simplu de rezolvat si cu mai mult ajutor din partea unor decidenţi. Adică nu apare nici un nod gordian, că nici dumnevoastră nu sunteţi Alexandru cel Mare ca să-l rezolvaţi tranşant. Pentru ca Balanţele au obiceiul să se implice in viaţa celorlalţi, cu sfaturi, cu păreri, în anul 2018 pot avea de intampinat probleme care le vor lecui pentru mult timp de asemenea atitudini. O vorba veche spune dă sfaturi numai daca ţi se cer, iar oltenii sunt şi mai drastici: ”câinele moare de drum lung şi prostul de grija altuia”. Altminteri puteți avea parte de prieteni și rude care sunt deranjate şi indignate că interveniţi în treburile lor. Un plus de detaşare este necesară Balanţelor, pentru a ocoli eventualele bârfe în anul 2018.

Sanatatea este relativ bine aspectata in 2018, dupa un an in care s-au acutizat mai multe suferinţe şi v-au făcut sa va simţiţi nesiguri. Rămân însă ameninţări de… diverse, in special din cauze alimentare și o oarecare fragilitate nervoasa pe care nu trebuie să o ignoraţi. Rinichii sunt de natura zodiei şi trebuie luaţi în seamă, mai ales în perioada februarie-aprilie. Balanţele, de obicei, nu beau suficientă apă. Trebuie să beţi apă potabilă de calitate, bine filtrată şi ozonată, să evitaţi apele minerale cu mineralizare mare, băuturile carbogazoase şi sucurile evident chimice. Sigur că sunt ispititoare, dar mai rar! Grădinăritul, sau alt hobby asemănător, este pentru Balanţe o ocupatie recomandată şi rezonabilă din punctul de vedere al psihologului, pentru ca ele, Balanţele, au nevoie neapărat să cuantifice rezultatele muncii lor şi, mai ales, să le poata pipăi sau gusta.

Dragostea este relativ bine aspectată, mai ales în a doua jumătate a anului, când Balanţele pot forma cupluri stabile, sau chiar se pot căsători. Totuşi, un oarecare procent din Balanţe, care sunt destul de naïve şi credule, pot avea in continuare parte de profitori. Atenţie in 2014, goana dupa o situaţie stabilă le poate transforma pe femeile din Balanţă în victime pe termen lung. Cele care se vor casatori in 2018 cu partide bune, dar fără să fi avut suficient timp să-şi cunoască partenerul, vor avea deziluzii, mai mari sau mai mici, depinde de contul în bancă al stimabilului. Gandiţi-vă de doua ori înainte de a merge la ofiţerul starii civile! Bărbaţii Balanţă vor alege mai bine in 2018, ba chiar se vor lăsa aleşi, până la urmă - decat singur - mai bine şi aşa… Pentru cei care sunt deja la casele lor, 2018 este un an calm, in care vor face investiţii cuminţi şi/sau se vor multumi cu ce au acasă. Aventurile amoroase extraconjugale se termină foarte prost pentru cei sau cele căsătorite din zodia Balanţei, mai ales în a doua jumătate a anului 2018.

În prima jumătate a anului sunteţi obsedaţi să obţineţi bani ieri, dacă se poate, sau imediat, acum. Ciuguliţi, nu încasaţi! Acestă miopie financiară vă poate costa prin faptul că pierdeţi oportunităţile unor proiecte sau afaceri importante, pe termen lung. Dar din prima decadă a lui aprilie situaţia se clarifică şi noii dumneavoastră prieteni, doar 2014 este un an la relaţiilor sociale, vă ajută să vă descurcaţi mai bine. În martie, pe noul val al unor venituri care se anunţă generoase, sunteţi înclinaţi să faceţi cheltuieli mari, ba chiar să luaţi pe datorie. Nu este bine! Întindeţi-vă cât vă este plapuma şi o să dormiţi liniştiţi. Partea financiară glorioasă începe odată cu 13 mai, cu conjuncția lui Mercur cu Uranus. O propunere, o colaborare, un job de vacanţă de vară vă înmulţeşte sursele de venituri. Ultima parte a anului este mai puțin generoasă din punct de vedere al banilor. Care vin şi se duc, nu degeaba Balanţele au reputaţia de mână spartă. Un sfat ar fi să gestionaţi veniturile împreună cu jumătatea, cu partenerul, sau cu o rudă apropiată de încredere şi de o oarecare abilitate contabilă (tata, mama, fratele, sora). Nu ar fi o idee rea să economisiţi investind bani în propriul nivel de trai. Degeaba aveţi un cont oarecare, dacă nu trăiţi mai bine!

SCORPION

În anul 2018 Scorpionii sunt avantajați în lucrurile de o anumită anvergură, importanță. Prezenţa aproape permanentă a lui Jupiter în zodie, dar şi tranzitele lui Marte, Venus, Mercur şi Soare prin zodie, conjuncţiile dintre ele, creează o situaţie complexă, de cele mai multe ori, mai mult avantajoasă decât dramatică sau negativă. De influenţa fastă a lui Jupier nu mai spun nimic, s-au scris biblioteci întregi. Scorpionii îl au în zodie până pe 8 noiembrie, apoi intră în Săgetător să-i ajute și pe centauri. Între 9 martie și 8 iulie, Jupiter este retrograd, atenție! Pe total, o situaţie în evoluţie. Care evoluţie, transformare, schimbare durează, poate, ani de zile. Sunteţi gata să concretizaţi şi să finalizaţi schimbările la care lucraţi sau măcar speraţi în ultimii ani de zile. Interesantă este conjuncţia dintre Marte şi Jupiter, în zodie, pe 7 ianuarie. Și tripla conjuncție dintre Soare, jupiter și Mercur, de pe 28 noiembrie. Se pot întâmpla fel de fel de lucruri. Ar fi bine să fiţi prudenţi şi vigilenţi, chair dacă previziunile sunt bune! În anul 2018 Scorpionii se pot simţi mai puţin stăpâni pe ei ca de obicei, mai ales din cauza unor presiuni de care s-au săturat şi nu mai au dispoziţia să le ia în seamă. In mod paradoxal, tocmai faptul că au nevoie de linişte, le va aduce serenitatea şi lucrurile vor începe să se calmeze şi să se clarifice. Scorpionul foarte familist va mai avea timp şi pentru el, să se gândească, să planifice, să controleze, să se ducă la pescuit, să-şi facă analize, să citeasca şi să asculte muzica. Mai lăsaţi una mică cu băieţii şi meciurile şi vedeţi de acoperiş sau de zugrăvitul apartamentului. In 2018 bârfele se pot domoli, neamurile il vor solicita mai puţin pe Scorpion, astfel incat poate trai una din rarele perioade în care se va trezi dimineaţa zâmbitor şi cu chef de viaţă. Femeile Scorpion vor fi preocupate la maximum sa-şi imbogateasca garderoba, să afle noile tendinte şi… să mearga la psiholog.

In ceea ce priveste sănatatea, nu vor fi probleme majore dacă nu veţi exagera la volan şi dacă nu veţi face excese de niciun fel, în special cu fumatul şi băutura. Ceva mai mult somn şi mai puţin tutun, o mâncare mai hrănitoare şi mai gustoasă, nu doar alimente înghiţite fară să vă uitaţi in farfurie. Nu este niciun pericol, pentru că dumneavoastră, cei născuţi în zodia Scorpionului nu prea aveţi tendinţa să vă îngrăşaţi. Nu foarte mult! Si, atenţie la ochi, sunt posibile conjunctivite provocate de poluare. Atenţie şi la oase şi la dinţi, în anul Cățelului de Pământ, Scorpionul neglijent poate face luxaţii, iar daca nu se decide sa viziteze stomatologul, se va trezi cu mari cheltuieli legate de repararea danturii. Sigur, partea corpului guvernată de Scorpion este sexul şi un procent din zodie poate avea probleme în acea parte delicată, sau cu boli transmise sexual.