HOROSCOP 2018. Horoscopul lui Dom’ Profesor

Horoscop Anul 2018 este anul echilibrului și al naturii, un an echilibrat. Face parte din marele ciclu haos, pământ, dragoste. Nu este un an rău, din punct de vedere astrologic. Puține eclipse au loc, se văd doar din locuri nu prea populate, puține conjuncții, majoritatea bună. Un an care începe bine, de luni. An guvernat de Venus-Afrodita, zeița dragostei, an al Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul.





Horoscop Așa cum v-am promis, dragi lupi, padawani și hobbiți, iată Horoscopul 2018. A fost calculat și interpretat cu metodele astrologiei creștine, adică zodiac tropic, case egale, preponderența conjuncțiilor, statistica istorică, cicluri și perioade. Am folosit SWISS Ephemeris și NASA Ephemeris DE405, programele de computer ”Expert Astrologer 7.1” și ZET 8 al simpaticului astronom ucrainian Anatoli Zaițev și un share al lui Adrian Crețu, vechi dar bun, pentru partea cinematică, dinamică, ”Astrograma”. Dar și ”The Concise Planetary Ephemeris for 2000 to 2050 AD at Noon” editată de Hieratic Publishing Co. în anul 1982. Pentru partea de istorie am folosit Cronologia Larousse și Enciclopediile Britannica, Magna Americana și Grolier, The New Book of Knowledge, Istoria României în date, ”History and Astrology” opera edificatoare și foarte folositoare a lui Peter Whitefield. NU am folosit Wikipedia pentru că, după cum declară chiar unul dintre fondatorii ei, Jimmy Wales: ”Many academics, historians, teachers, and journalists reject Wikipedia as a reliable source of information.” Are dreptate, tot ce am căutat în Wikipedia era ori greșit, sau nu exista ca articol și definiție. Mai adugați cam 40 de cărți de astrologie între care cartea lui Virgil Ionescu ”Zodiacul Chinezesc” a fost destul de des consultată, apoi tainicile sintagme ale papei Urban strînse în ”Corpus Astrologicus” paragrafele 723 până la 762. Cincizeci de ani de studiu a astrologiei, o școală de patru ani la Teheran, câteva zeci de mii de horoscoape pe zodii, natale sau sinastrice. In definitiv, aici în EvZ, am publicat, până în prezent aproape două mii de horoscoape pe zodii! Iată:

Horoscop Anul 2018 este anul echilibrului și al naturii, un an echilibrat. Face parte din marele ciclu haos, pământ, dragoste. Nu este un an rău, din punct de vedere astrologic. Puține eclipse au loc, se văd doar din locuri nepopulate, puține conjuncții, vreo duzină, majoritatea bună. Un an care începe bine, de luni. An guvernat de Venus-Afrodita, zeița dragostei, an al Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul. Vechi calendare, grimoare şi almanahuri îngălbenite de vreme sunt unanim de acord: anul 2018 este un an cu multă energie, an al schimbărilor rapide, nu întotdeauna bune, dar nu întotdeauna rele, până la urmă, în echilibru, al naturii, al mediului şi al dragostei, al pasiuniilor tumultoase, al trăirilor intense şi al iubirilor pătimaşe, culoarea este verde ca jadul, culoarea dragostei. Aşa spune şi tradiţia iniţiatică, transmisă de peste şase mii de ani, de la Primii Zei şi Marii Strămoşi. Până şi cartea secretă de o mie de ori interzisă, misterioasa şi infama Bozorgh-e-Koss, arată despre perioada de timp corespondentă, recunoscută a fi anul 2018 că este „timpul când totul este în echilibru, binele și răul se completează, nu este un an rău!”.

Horoscop Înţelepţii Magi din Răsărit, primii creștini, doar au adorat Pruncul, au lăsat o moştenire pe care nu putem şi nu avem voie să o ignorăm, teoria astrologiei, pe atunci prima religie şi cea mai avansată ştiinţă. Adică, sumerienii, caldeeni, akkadienii, babilonienii şi apoi persanii. O moştenire la fel de importantă au lăsat-o „de trei ori iscusiţii astrologi ai Curţii imperiale a Fiului Cerului” – cum era numită dinastia chineza Han. Budismul şi o filozofie de viaţă înţeleaptă şi echilibrată au creat calendarul anual chinezesc cu o perioadă de 12 ani. Astfel, după calendarul chinezesc anul 2018 este anul Câinelui eu spun Cățelului de Pământ, pozitiv. După cum spune Marele Maestru Ţu Kă Liu, considerat de mulţi ultimul înţelept Shaolin, mare maestru în kung-fu, dar şi în filosofie, poezie, caligrafie şi astrologie, ei bine, înţeleptul chinez spune că pe 16 februarie, la a doua Lună Nouă după Solstiţiul de iarnă începe Anul Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul. De ce de pământ și de ce verde? Pentru că există şi un ciclu al culorilor, de 12 de ani şi un alt ciclu al elementelor, de 5 de ani. Chinezii sunt singurul popor care, pe lângă elementele primordiale foc, apă, pământ şi aer consideră lemnul, un al cincilea element primordial. 12x5=60. Putem lua în calcul și, așa trebuie, o perioadă de 60 de ani, din al 78-lea ciclu, din generația a 376-a.

Horoscop E necesar să discutăm un pic şi despre diferitele sisteme de măsurare a timpului. Mai toată lumea ştie că în spaţiul creştin sunt luate în considerare calendarele iulian şi gregorian care au ca punct de plecare data prezumtivă a naşterii Domnului Iisus sau data Facerii Lumii. Anul 2018 este de la Nașterea lui Iisus și 7526 de la Facerea Lumii, an guvernat de Venus. Sunt calcule și cu datarea de la Potop, dar eu, personal, nu prea am încredere în ele. Calendarul creştin se suprapune peste un vechi calendar european care avea ca dată de plecare solstiţiul de iarnă, 22 decembrie. Anticul calendar magic al Primilor Zeii şi al Marilor Strămoşi începea odată cu echinocţiul de primăvară, prima zi 21 martie, când natura revenea la viaţă. Acest calendar este oficial în mai multe ţări din Orient, printre care şi în Iran. Acolo începe anul 1387 Hejiri, sau anul imperial 2568 Shahanshahi. Evreii au început pe 10-11 septembrie 2017 al 5779-lea an. Ummul Qura System, calaenarul islamic din Arabia Saudită, pe care-l respectă și prietenul meu, prințul Saad, spune că în anul 2018 este anul 1439, până pe 20 august când începe anul 1440. În India sunt nu mai puțin de 270 de calendare diferite, să nu uităm că subcontinentul găzduiește peste 300 de națiuni, cu limbi, religii și obiceiuri complet diferite.

Horoscop Un alt calendar provine din spaţiul catolic şi este anul vrăjitorelor care se sfârşeşte pe 31 octombrie, în noaptea Tuturor Sfinţilor. Astfel, Anul Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul nu se suprapune exact peste anul 2018 iulian sau gregorian, ci începe în ziua de 16 februarie 2018 şi se sfârşeşte pe 4 februarie 2019. Iar anul astrologic al lui Mercur, zeul comunicării și al negustoriei, începe pe 21 martie 2018 şi se sfârşeşete pe 20 martie 2019. Să ne amintim că Anul Bisericesc începe la 1 septembrie cu anul după Facerea Lumii.

Ca să se înțeleagă între ele, națiunile au folosit ca lingua franca calendarul gregorian, Anno Domini, adoptat în anul 1919, la 1 aprile și în România.

Horoscop „Toate-s vechi și nouă toate” a spus Poetul. Aşa este şi dacă nu ne uităm în trecut, degeaba aşteptăm viitorul. Ani asemănători, cum se pare că va fi 2018 au fost, începând de la începutul secolul XX, anii: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, iar din secolul XXI, anul 2006 – toţi aceşti ani sunt consideraţi în astrologia chinezească drept ani ai Câinelui, Cățelului, cum spune Marele Maestru Ţu Kă Liu și el are o droaie de căței, 17 cățeluși Shih Tzu, cățeii crizantemă. Să ne reamintim ce evenimente s-au întâmplat în aceşti ani şi o să ştim cam la ce să ne aşteptăm în 2018. La o primă vedere au fost un șir de ani relativ liniștiți, echilibrați, nu au fost ani de război mondial, sau de dezastre, cutremure importante, de exemplu.

Horoscop Considerând ciclul de 60 de ani, apare ca cel mai asemănător cu anul 2018, anul 1958. Și anul 1958 a fost un an al Cățelului de Pământ, pozitiv, Verde ca Jadul, dar cu dublu Lap Chum, trecerea la primăvară a fost bine marcată. Să vedem ce a fost în acel an, 1958 și o să cam știm ce se poate întâmpla, calitativ, în anul 2018, an asemănător cu anul 1958.

1958, MCMLVIII, a început într-o zi de miercuri și la fel ca anul 2018 NU a fost un an bisect. Încă de la 1 ianuarie a început să funcționeze Comunitatea Europeană. Tot atunci se deschide și primul ”Carrfour”. Pe 4 ianuarie Sputnik 1 primul satelit al Pământului, lansat de sovietici cu un an înainte pe 4 octombrie, părăsește orbita joasă și intră în straturile dense ale atmosferei unde arde complet. La sfârșitul lui ianuarie a fost semnat la Washington ”Lacy-Zarubin Agreeement” pentru cooperare și schimburi culturale și științifice între SUA și URSS, un act diplomatic care a destins războiul rece. Insurecția din Alger îl readuce pe generalul De Gaulle la putere în Franța. Odată cu noua Constituție începe a V-a Republică. Pontificatul lui Ioan al XXIII-lea. În Italia începutul epocii Fanfani (1958-1963) care corespunde cu o dezvoltare explozivă, ”miracolul economic italian”. Începe criza politică a Berlinului cu ultimatumul adresat de URSS occidentalilor prin care li se acordă șase luni pentru a face din Berlinul de Vest un oraș liber, așa cum se stipulase în tratatul de la Potsdam. Fuziune între Egipt și Siria, care formează Republica Arabă Unită, prezidată de egiptanul Gamal Abdel Nasser. În Iraq lovitură de stat militară condusă de generalul Kassem, care răastoarnă dinastia hașemită și proclamă republica, cu sprijinul americanilor. În Liban începe războiul civil dintre musulmani și creștinii maroniți. Guineea respinge proiectul de comunitate franceză propus de Paris și devine republică independentă. Este ales președinte pe viață Sekou Toure, un dictator luminat, care conduce destinele țării până în anul 1984, cu toate încercările occidentalilor de a-l debarca. Mao Țe-Dun lansează ”Marele salt înainte” pentru ca să accelereze trecerea la comunism. Se infințează ”comunele populare” după modelul kibuțurilor evreiești, dar chinezii nu sunt iudei, așa că se înregistrează un eșec dureros ideologic și foarte scump plătit, economic. Dalai Lama fuge din Tibet, prost sfătuit de occidentali și devine salariatul CIA. Tibetanii nu i-au iertat niciodată liderului lor că i-a părăsit, prezența lui la Lhasa ar fi fost salutară și ar fi moderat influența chinezească. Mao Țe-Dun avea un mare respect pentru spiritualitatea tibetană, și pentru ierarhia de fier stabilită acolo, ca și pentru supunerea totală față de Dalai Lama, pe care dorea să le importe și în China populară. Polinezia franceză și alte insule se constituie în ”teritoriile de peste mări” devenind parte componentă, un fel de arondisment al Franței. Apare ”Societatea belșugului” de J.K. Galbraith, prima analiză critică a societății de abundență de produse și consum exagerat. Sunt publicate: ”Săptămâna Sfântă”, de L.Aragon, ”Memoriile unei fete cuminți” de S. de Beauvoir, ”Moderato Cantabile” un roman de M.Duras, ”Omul nostru din Havana” a lui Graham Green, ”Exodus” de Leon Uris și capodopera ”Ghepardul” roman de excepție a lui Tomasi di Lampedusa. Și filmele au fost bine reprezentate în anul 1958: ”Gigi”, ”South Pacific”, ”Vertigo”, ”Cat on the Hot Tin Roof”, ”The Vikings”, ”Eu, un negru”, ”Stângaciul” și ”Cenușă și diamant” capodopera lui A. Wajda. Apar Ștrumpfii în ”Johan și Pirlouit” de Peyo. Se lansează twist-ul care devine viral în anii 60. Firma olandeză DAF construiește primul automobil dotat cu un schimbător automat de viteze. URSS lansează primul spărgător atomic de gheață ”Lenin” iar SUA primul satelit artificial american. J.Dausset descoperă grupele de compatibilitate, care pot determina dacă o grefă de organ este, sau nu, acceptată de un organism anume. Ca urmare începe industria abjectă a procurării oraganelor de transplant, cu orice preț și prin orice modalități, deseori prin dispariții de persoane, sau asasinate la comandă.

Horoscop Dar ceea ce consider eu foarte important pentru personalitatea anului 1958, a fost Anul Geofizic Internațional. De fapt un an și jumătate, deoarece a început, în mod oficial, la 1 iulie 1957 și a durat până la 31 decembrie 1958, deci tot anul 1958. A fost prima inițiativă internațională a actualei civilizații de a studia Pământul. Au participat 67 de state importante cu excepția notabilă a Chinei care a găsit scuza cu Taiwan-ul, ca să-și acopere primitivismul tehnologiei, lipsa de mijloace și calitatea îndoielnică a echipamentului. Oameni, da, China a avut întotdeauna savanți, artiști, personalități de excepție, asta nu poate nega nimeni. Așa că China a participat, indirect, prin Academia de științe din Pekin, așa se numea pe atunci. Iar oamenii de știință chinezi au adus un aport însemnat la prelucrarea și interpretarea datelor culese de națiunile mai dezvoltate tehnologic, în anul 1958. Cei doi sateliți artificiali ai Pământului ”Sputnik 1” sovietic și ”Explorer 1”, american au fost lansați pentru culegerea de date geofizice, nu pentru cine știe ce rivalități militare și politice cum a fost prezentă situația în presa de stânga isterică, anarhistă, de joasă speță și a rămas așa în conștiința oamenilor. Nu a fost nicio ”cursă cosmică” ci neliniștea crescută a oamenilor de știință în fața creșterii nemăsurate a populației, a creșterii poluării, a acumulării termice și radioactive, și, mai ales, în fața experiențelor demente atomice. S-au făcut descoperiri importante, ca de exemplu cele trei centuri de radiații ale Pământului denumite după cel care a interpretat datele sateliților artificiali, J.A. Van Allen. Dar cel mai important lucru a fost constatarea că nivelul radioactivității de bază se dublase, față de începutul secolului XX când fusese măsurată de Marie Curie. În prezent este de trei ori mai mare. Ca urmare aproape zece mii de oameni de știință, mulți laureați Nobel, 9.235 de savanți, mai exact, au semnat o petiție internațională, adresată ONU prin care se cerea stoparea imediată a experiențelor atomice, care duceau la procese ireversibile de poluare, acumulare imensă de căldură și distrugerea straturilor atmosferei. Nimeni nu i-a ascultat, s-a continuat cu și mai mare intensitate distrugerea planetei, 5.567 de explozii atomice, nucleare, cu hidrogen, cobalt, cesiu, stronțiu tot ceea ce le treceau prin mințile lor demonice. Mai mult, au construit centrale atomoelectrice, o amenințare permanentă la adresa omenirii. Sunt dispozitive nucleare statistice, bombe cu explozie prelungită în timp, dar la cea mai mică greșeală, sau pur și simplu statistic, pentru că așa vor ele, pot exploda ca orice bombă nucleară. Sunt destule exemple, nu? În prezent sunt 449 de asemenea bombe atomice, mai multe construite în zone foarte populate, în plus sunt sub construcție încă 61 de asemenea atrocități. Se pare că omenirea vrea să asasineze cu orice preț Pământul. Și să se sinucidă. O să reușească pentru că nimeni nu o împiedică, Dumnezeu Și-a întors Fața de la noi, ne-a dat Liberul Arbitru! Destinul nostru este suma alegerilor, a deciziilor noastre.

Horoscop Să sperăm că anul 2018 va fi un an rațional în ceea ce privește ecologia, protecția mediului. Sunt necesare hotărâri importante, atât la nivelul statelor cât și la nivelul personal, al fiecăruia dintre noi, în familiile noastre. Cum producem energia, cum o folosim, cum și cât poluăm, producem deșeuri și cum le gestionăm. Fiecare poluăm, unii imens. Pământul nu mai este deloc mare pentru o populație de opt miliarde de oameni. Terra este un sistem închis din punct de vedere termodinamic, căldura se acumulează, nu poate fi transferată nicăieri. Toată energia produsă și civilizația cere energie, nu glumă, decade până la nivelul de căldură, care se adună, se acumulează. Energia produsă la rece, care nu influențează, nu încălzește ecosistemul este cea hidro, până în prezent cu randamentul cel mai bun. Energia mareelor și a curenților marini, cea eoliană, și nec plus ultra, energia produsă prin captarea energiei solare, efectul fotovoltaic, care după cum am spus este cea mai bună, mai prietenoasă cu mediul. Dar deocamdată randamentul energiei solare este foarte mic, iar costul foarte mare, în plus acumularea energiei se face prin folosirea unor acumulatori cu componente neprietenoase cu mediul. Dar we work on it!

Anul 2018 pote fi… CONTINUAREA luni, 25 decembrie la ora 00:00 ora României, sau pe aproape de acea oră.

Iată și primele șase zodii, detaliate pe domeniile sănătate, dragoste și bani, cam cum se profilează anul 2018 pentru ele, restul de șase zodii tot pe 25 decembrie, de Crăciun, micul meu cadou pentru domniile voastre:

BERBEC

Horoscop Nativii din Berbec au anul 2018 compus din module. În funcție de prezența sau absența planetei Uranus în zodie. Probabil că v-ați obișnuit, din anii trecuți, cu prezența planetei Uranus în zodia domniilor voastre. Cu ciudățeniile, tristețea, sau chiar depresia, dar și cu ideile inovatoare, abordarea unor domenii revoluționare. Uranus este o planeta grea, colectivă, planetă a generațiilor, cu o influență care se acumulează în timp. În anul 2018 NU îl aveţi tot timpul pe Uranus în zodie. Uranus părăsește zodia Berbecului pe 15 mai, într-o zi de joi, puteți să dați o petrecere și intră în Taur cu depresie cu tot. Nu vă bucurați, pe 8 august Uranus se mișcă retrograd și revine în zodia Berbecului pe 7 noiembrie, ca să sărbătorescă Revoluția din octombrie, și stă în Berbec până la sfârșitul anului. Dacă în ultimii trei ani nu aţi înregistrat succese remarcabile, sau realizările, mari totuşi, nu v-au mulţumit pe deplin, anul 2018 vă aduce o mulţime de oportunităţi ca să uitaţi frustările trecute, mai ales în perioada de vară când Uranus nu este în zodie. Trebuie doar să nu vă repeziţi şi să lucraţi în echipă, mai ales colaborând cu familia, cu rudele şi prietenii. Pentru nativii din zodia Berbecului anul 2018 începe retrograd, pe 1 și 2 ianuarie Uranus este retrograd, în zodie, cu amintiri și nostalgii, dar și cu un eveniment puternic în jurul datei de 22 ianuarie, luni. Primăvara vă este favorabilă, mai ales perioada de timp a propriei zodii. Vara este foarte aglomerată, puteţi face multe prietenii şi sunteţi foarte populari, doar este o perioadă favorabilă. Toamna şi începutul iernii nu vă convin foarte mult pentru că lucrurile încep să se aşeze într-o rutină care nu vă motivează, nu vă avantajează în mod deosebit.

Horoscop Statistic vorbind, marea majoritate a nativilor din zodia Berbecului nu are probleme mari de sănătate în anul 2018. Energia debordantă şi vitalitatea crescută fac să exgeraţi cu efortul fizic şi consumul nervos. Mancarea naturală, salatele şi fructele, dacă vă permite stomacul, multă activitate în aer liber sunt prietenii sănătăţii dumneavoastră. Aşa puteţi să eviţi oboseala cronică şi perioadele de depresie. Trebuie să învăţaţi să respectaţi ritmurile naturale ale vieţii şi să nu vă mai lasaţi otraviţi şi drogaţi de alimente dubioase şi medicamente toxice. Este o artă, o mare artă a supravieţuirii şi în primul rând este vorba despre calitatea apei pe care o beţi. Ascultaţi şi luaţi aminte, pentru că în anul 2018 elementul apă vă este prieten, dumeavoastră, care sunteţi semn de foc. Pentru că, spun marii iniţiaţi, focul şi apa dau aburul cel puternic care pune în mişcare turbinele şi maşinării de tot felul. Anul 2018 este pentru Berbeci un an al unei dinamici pozitive a vitalităţii.

Horoscop Problemele amoroase sunt pe cale de a se clarifica în anul 2018. Anumite evenimente din ianuarie vă ridică un văl de pe ochi. Spontaneitatea şi dinamica caracteristică zodiei vă fac populari şi puteţi să faceţi mai multe prietenii, mai ales după echinocţiul de primăvară. Prietenia duce adesea la dragoste şi la o legătură stabilă. Dacă vă doriţi aşa ceva, cea mai bună perioadă este jumătate mai-iunie 2018. Nu daţi cu piciorul la ocazii... după cum ştiţi prea bine un tren pierdut nu se mai prinde nciodată. Da, dar poate vine alt tren - puteţi replica, repezindu-vă, ca de obicei. Nu vă repeziţi, nu săriţi peste etape şi o să aveţi o viaţă mai armonioasă şi lipsită de decepţii, cel puţin în anul 2018. Pe de altă parte, mai ales în timpul verii când amorul are o dinamică deosebită și aveți și o conjunctură favorabilă, prietenii şi familia vă atrag atenţia asupra unor aspecte ale relaţie curente, aspecte care sună cam fals. Vă încăpăţânaţi ca de obicei, pentru că ştiţi mai bine şi ceilalţi nu trebuie să se bage în problemele dumneavoastră. O să vă coste mai târziu, pentru că totul se plăteşte. Dar până la urma ce este experienţa decât suma greşelilor noastre. Oricât ne-ar sfătui şi ne-ar vrea binele unul sau altul, numai când ne doare ţinem minte, iar Berbecul va experimenta acest adevăr pe pielea, pardon, pe blăniţa sa proprie!

Horoscop Banii sunt mai bine aspectati incepand din luna mai. Până atunci o pierdere de bani poate fi evitata în martie-aprilie. Aveţi de platit o datorie de lunga durata, care are o derulare răutacioasa. Dacă este să vă angajaţi, sau să schimbaţi locul de muncă în anul 2018 - puteți să faceţi impresie şi o să fiţi apreciaţi imediat de colegi şi coordonatori. Energia şi puterea de muncă vă ajută să avansaţi, să faceţi carieră. Dacă vă pregătiţi să plecaţi din ţară, fie că studiaţi sau mergeţi la muncă, ei bine, este favorabil intereselor dumneavoastră să plecaţi în perioada verii, fără Uranus! Totuși, vara este mai favorabilă croazierelor, decât călătoriilor de afaceri. Oportunităţile de a face bani sunt interesante, nu sunt foarte multe, în 2018. Nu sunt tunuri răsunătoare, mai curând picături. Dar, după cum se ştie, oceanul este făcut din picături. Un second job sau valorificare unor lucruri de prisos, reciclarea unor materiale sunt tot atâtea exemple de surse de venit în anul 2018 pentru nativii din zodia Berbecului cu Lâna de Aur.

TAUR

Horoscop În anul 2018 trebuie să planificați, să vă gândiți înainte de a acționa. Mult, puţin, trebuie să păstraţi ceea ce aveţi. Pentru Taur nu este un an al dezvoltării explozive, nici măcar al schimbărilor importante. Perioadele de haos bine regizat nu au avantajat niciodată zodia dumneavoastră. Faceţi parte dintr-un club select - un semn de pământ, fix, feminin, guvernat de Venus, căruia îi place un mediu armonios şi plăcut. Anul 2018 nu este rău pentru zodia Taurului. Uneori competiţia nu vă avantajează, pentru că nu aveţi agresivitatea şi lipsa de principii necesare oportuniştilor. În primul semestru al lui 2018 nu aveţi nicio planetă în zodie, până la sfârşitul lunii aprilie când intră în zodie Soarele precedat de cortegiul său, Venus şi Mercur. Asta nu înseamnă că în primele trei luni ale anului nu trăiţi evenimente importante. Dar aceste evenimente vin din afara dumneavoastră, le suporţaţi şi căutaţi să le faceţi faţă, nu le provocaţi. Această defensivă este o strategie chiar înţeleaptă în aceste vremuri mai dificile. Limitaţi-vă doar la cheltuielile necesare, absolut necesare. Nu este momentul investiţiilor sau al proiectelor de mai mare amploare. Dacă este să zugrăviţi apartamentul sau să redecoraţi casa, atunci perioada aprilie este cea mai favorabilă. Cam în aceeaşi perioadă dragostea este în graţiile stelelor. Poate întâlniţi o persoană galantă care să vă ajute şi atunci îmbinati plăcutul cu utilul. Dar pe 16 mai Uranus vă intră în zodie și stă până pe 6 noiembrie Apoi, până la sfârşitul anului - zodia Taurului nu mai găzduieşte planete. Aşa că Liberul Arbitru, propria decizie, are întâietate. Un sfat bun: o vacanţă memorabilă undeva, la soare, ca să contracarați depresia uraniană. Pentru că, vorba lui Aznavour, uşor adaptată : „se pare că totul este mai uşor de suportat la soare”. Toamna târziu şi începutul iernii, după ce ați aruncat pe Uranus alătiri, la Berbec, ca să se ”bucure” și el puțin, nu este o perioadă rea pentru dumneavoastră, ba aş spune că este chiar bună. Lucrurile, în general, intră într-o oarecare logică şi vă este mult mai uşor să vă apăraţi modul de viaţă de cei dinafară.

Horoscop În ciuda unor perioade mai puţin bune în ceea ce priveşte sănătatea, concentrate la jumătatea lui februarie, atenție la frig și la căzăturile pe gheață, în ultimele zile ale lui aprilie şi în a doua jumătate a lunii august, anul 2018 pare că este bun în ceea ce priveşte vitalitatea, starea generală de sănătate. Gâtul este partea corpului uman guvernată de zodia Taurului şi trebuie să aveţi grijă: de la tiroidă, la banalele băuturi de vară foarte reci. Protejaţi-vă gâtul şi o să aveţi o viaţă mai sănătoasă! Dacă este să suportaţi un tratament sau chiar o intervenţie chirurgicală, luna aprilie, pe Lună în creștere, adică a doua jumătate a lunii, este cea mai bună. Nu ezitaţi să daţi corpului dumneavoastră ceea ce are nevoie: mâncare naturală, odihnă, sport şi multă îngrijire. Sunteți un suflet, care are în grijă un corp. Micile neplăceri pe care le puteţi întâlni în anul 2018 se datorează stilului dumneavoastră nesănătos de viaţă. Exitaţi exgerarile, abuzurile de mâncare şi băutură şi mai ales nu mai mâncaţi seara târziu. Ceaiurile medicinale (numai din plante româneşti) vă pot ajuta cât pot și ele, dar nu fac minuni.

Horoscop Dragostea, în anul 2018, variază între plictiseală și extaz. Aveţi aproape un număr egal de succese şi eşecuri. Dacă este vorba despre o legătură stabilă, atunci vor există un număr egal de perioade minunate şi de infern la domiciliu. Dar oare certurile nu sunt făcute pentru plăcerea împăcării? Este şi o perioadă de autodescoperire. Veţi fi surprinşi cât de senzuali şi empatici puteţi fi. Mijlocul lunii februarie este un moment când puteţi prelua îniţiativa, dacă nu sunteți răciți cobză. Trebuie doar să lăsaţi intuiţia şi imaginaţia să vă poarte pe aripile pasiunii. Paradoxal, sau nu, puteţi avea surpriza că un Scorpion vă place foarte mult, cu toate că zodia Scorpionului este opusă, în opoziție zodiei dumneavoastră. Această întâmplare se poate produce începând din martie, probabil. Totuşi totul pare confuz şi cam misterios, iar dumneavoastră nu vă plac aventurile, decât dacă se termină cu bine, ca în filmele vechi americane cu “happy end”. Abia din noiembrie lucrurile vă par ceva mai clare, cel puţin în ceea ce priveşte amorul. Sfârşitul anului vă găseşte pregătind Naştera Domnului întru-un cerc vesel de prieteni, format, nu se ştie de ce, din cupluri consolidate cu vechime şi experienţă. Poate vă doriţi aşa ceva?!